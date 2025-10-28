Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 28 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e quem rege a terça é Marte, portanto, mantenha a calma

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

28/10/2025 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

1 – Áries: cuidado com assaltos e roubos com violência. Portanto, hoje não ande sozinho, assim prefira ir aos compromissos com algum amigo ou colega. No amor: não fale mal de ex. Tome banho de pétalas de jasmim para proteção. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

2 – Touro: cuidado com discussões no ambiente de trabalho. No amor: taurino com perfume de cravo-da-índia é irresistível. Acenda incenso de cravo-da-índia para proteção. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo-da-índia.

3 – Gêmeos:  hoje, em sua casa ou no local onde você está, algum aparelho travará ou quebrará. Portanto, preste atenção. Também tenha cuidado ao dirigir porque seu carro poderá apresentar algum tipo de defeito. No amor: você se encantará por uma pessoa que conhecerá hoje. Cor do dia: bege. Perfume do dia: baunilha.

4 – Câncer: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: hoje você verá seu ex se dando mal. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

5 – Leão: Hoje, com os olhos fechados, abra um livro aleatoriamente em uma página qualquer, depois abra os olhos e leia. Pois nessa página conterá uma mensagem para o dia de hoje que esclarecerá muitas dúvidas. No amor: curta os bons momentos com a pessoa amada. Cor do dia: tijolo. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: hoje ligue o rádio aleatoriamente e a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. No amor: você precisa ser mais romântico. Tome banho de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

7 – Libra: excelente dia para praticar esportes e você ganhará até prêmios. Procure praticar esportes com seus filhos ou netos porque isso trará uma muita alegria para eles. Porém não gaste dinheiro demais hoje, pois isso trará problemas. Cor do dia: marfim. No amor: não saia com a pessoa amada hoje à noite porque a confusão está no ar. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírios.

8 – Escorpião: faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não insista em quem não gosta de você.

Acenda incenso de 7 ervas para proteção. Aliás, um banho de 7 ervas fará bem para você. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores silvestres.

9 – Sagitário: pare de bobear e corra atrás de clientes, se quiser lucrar. Também anuncie seus produtos ou serviços de forma virtual e presencial. Acenda um incenso chamado Chama Cliente. No amor: tome banho com pétalas de margarida para proteção. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

10 – Capricórnio: fale menos e procure tomar a iniciativa. Na família: discutirá com crianças e jovens da família. No amor: você está desconfiando da pessoa amada. Acenda incenso de lavanda para se acalmar. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

11 – Aquário: hoje, no trabalho, invejosos aprontarão com você. Portanto, acenda incenso de arruda. No amor: tomar a atitude para ser feliz, também faz parte da vida. Cor do dia: verde. Perfume do dia: gardênia.

12 – Peixes: para conseguir freguesia e ter lucros acenda um incenso chamado, Chama Dinheiro, que na mesma hora você verá a diferença. No amor: se a pessoa amada estiver emburrada, não insista. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: crisântemo.

Astral

Confira o seu horóscopo, 24 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e quem rege a sexta-feira é Vênus

24/10/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 – Áries: o dia está excelente para dar palestras e aulas. No amor: ótimo dia para começar novos relacionamentos ou paquerar. Tome banho com pétalas de azaléa para se sentir mais confiante. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

2 – Touro: excelente dia para trabalhar com vendas. Mas, no serviço, colegas invejosos podem sabotar você. No amor: tudo depende da sua iniciativa. Tome banho com canela para se sentir mais sensual. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

3 – Gêmeos: hoje não aceite proposta de dinheiro fácil e nem assine documentos. No amor: tem uma pessoa insistindo em ficar com você, mas hoje é o melhor dia para dar o fora porque essa pessoa é perigosa. Então não dê esperanças. Acenda incenso de sálvia branca para proteção. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

4 – Câncer: hoje terá um pouco de dor de barriga por excessos alimentares. Então tome chá de boldo e vá trabalhar, pois você precisa de dinheiro. Acenda incenso de boldo para proteção. No amor: leia o poema preferido da pessoa amada na frente dela. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: gardênia.

5 – Leão: novos clientes procurarão você no trabalho. Já no hobby fará tanto sucesso que poderá ganhar até prêmios. No amor: a pessoa amada está com ansiedade, portanto, tome chá de camomila com ela. Também acenda incenso de camomila. Cor do dia: camomila. Perfume do dia: camomila.

6 – Virgem: nessa sexta você acordará um pouco desanimado. Portanto, acenda incenso de pitanga para sentir alegria. Aliás suco de pitanga também ajuda. Na família terá problemas com filhos. Então mantenha a calma. Acenda incenso de pitanga para equilíbrio. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga.

7 – Libra: hoje não vá para baladas porque corre o risco de assaltos. Na família: um familiar idoso passará mal. Acenda incenso de patchuli para proteção. No amor: compre peças íntimas para aumentar a autoestima. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: a pessoa amada estará reflexiva e com o pensamento distante. Portanto, respeite. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

9 – Sagitário: receberá a proposta para trabalhar no exterior. Portanto, não perca essa oportunidade. Também receberá proposta para trabalhar nesse final de semana. Então aceite porque isso fará bem para o bolso e para o espírito. No amor: não guarde rancor de ex. Tome banho com rosas vermelhas para ficar atraente. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: rosas vermelhas.

10 – Capricórnio: ligue o rádio aleatoriamente, que a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. No amor: a pessoa amada está sendo influenciada por criaturas negativas. Portanto, acenda um incenso de musgo de carvalho. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

11 – Aquário: você está tendo lucro financeiro, mas está se sentindo muito cansado. Portanto, acenda incenso de alecrim. No amor: compre peças sensuais mesmo que seja para usar para você mesmo. Cor do dia: esmeralda. Perfumem do dia: alecrim.

12 – Peixes: cuidado com assaltos à mão armada. Então não fique distraído no ponto de ônibus porque os ladrões não dormem e coloque câmeras na sua casa. Na família: você poderá ser mãe ou avó logo. No amor: tem um ex vigiando você. Portanto, acenda incenso de bergamota para proteção. Cor do dia: abóbora. Perfume do dia: bergamota.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 23 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e quem rege a quinta-feira é Júpiter

23/10/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 – Áries: excelente dia para começar atividades esportivas e artísticas. Hoje receberá propostas comerciais incríveis, mas não assine documento nenhum porque pode ser fria. No amor: olhe mais ao seu redor. Tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

2 – Touro: as coisa podem se complicar ainda mais no seu trabalho com um novo chefe ou novo colega de trabalho.

No amor: tome alguma atitude. Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais atraente. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: orquídea.

3 – Gêmeos: hoje invejosos tentarão desanimar você. Mas não dê bola e continue levando seus projetos para frente. No amor: uma pessoa comprometida dará em cima de você, mas não dê bola porque será perigoso. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: tem uma pessoa da sua família tentando prejudicar você há mais de dois anos. Então, fique de olho, não deixe que ela manipule os outros parentes e mantenha uma rede de apoio caso o pior aconteça. Assim use seu poder comunicação e também faça orações de proteção. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

5 – Leão: o desejo pela fama e pelo sucesso tomou conta de você. Não há nada de errado nisso, só não deixe que invejosos apontem o dedo para a sua pessoa justificando seu esforço para um lado da vida que eles não aprovam. Se deseja ser influenciadora digital, recomendo a seguinte simpatia: pegue uma vela em forma de estrela de seis pontas, acenda num campo de futebol de areia ou numa praia e peça sucesso ao universo. No amor: a pessoa amada estará confusa. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: baunilha.

6 – Virgem: hoje você acordará chorando por causa de um trauma do seu passado. Então tente esquecer e faça a seguinte simpatia: num papel, sem linhas, escreva sobre a situação passada, depois queime num campo de futebol de areia ou numa praça, dizendo:

“ – Universo, que essa lembranças do passado, desapareçam!”

Isso trará paz ao seu espírito.

Na saúde: você está com problemas ginecológicos, portanto procure um médico e faça exames logo.

Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

7 – Libra: nesses dias você sentirá TPM e cólicas que podem ser menstruais ou não. Então tomem chá de calêndula que tem à venda em lojas de produtos naturais. Esse chá deve ser tomado, todas as noites, antes de dormir. Em menos de 15 dias você verá o excelente resultado. No amor: não provoque seu ex. Cor do dia: bege. Perfume do dia: calêndula.

8 – Escorpião: hoje você ficará nervoso, sem motivos, com: colegas de trabalho e clientes. Portanto para que isso não prejudique a sua pessoa, acenda incenso de alfazema em casa e no trabalho. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

9 – Sagitário: não se preocupe tanto com a família. Pois você está fazendo o suficiente. O resto é com o Karma deles. No amor: você precisa tomar banho com pétalas de jasmim para destravar sua vida amorosa.  Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

10 – Capricórnio: cuidado com a exposição desnecessária nas redes socais, principalmente fotos e vídeos com biquínis ou peças íntimas. Pois seus inimigos usarão isso contra você. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

11 – Aquário: você sentirá um pouco de fraqueza, portanto, faça um prato rico em ferro, vitaminas e proteínas. Aliás uma feijoada ou sopa de feijão cai bem hoje. No amor: tome banho com pétalas de margarida para proteção. Cor do dia: manteiga. Perfume do dia: margarida.

12 – Peixes: a quinta-feira está ótima para compras. Pois encontrará ofertas e promoções em lojas físicas e presenciais. Mas atenção: isso não vale para lojas virtuais. Também é um excelente dia para captar novos clientes. No amor: espere tudo se acalmar. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: musk.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria
Tempo

/ 17 horas

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria

2

Casal é praticamente degolado em duplo homicídio em Campo Grande
POLÍCIA

/ 1 dia

Casal é praticamente degolado em duplo homicídio em Campo Grande

3

Pivô da "queda" de desembargador é apontado como mandante de sequestro da filha
SEQUESTRO

/ 23 horas

Pivô da "queda" de desembargador é apontado como mandante de sequestro da filha

4

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira
SERVIDOR PÚBLICO

/ 19 horas

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6863, segunda-feira (27/10)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6863, segunda-feira (27/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 10 horas

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?