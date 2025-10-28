Confira o seu horóscopo de hoje, 28 de outubro de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: cuidado com assaltos e roubos com violência. Portanto, hoje não ande sozinho, assim prefira ir aos compromissos com algum amigo ou colega. No amor: não fale mal de ex. Tome banho de pétalas de jasmim para proteção. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

2 – Touro: cuidado com discussões no ambiente de trabalho. No amor: taurino com perfume de cravo-da-índia é irresistível. Acenda incenso de cravo-da-índia para proteção. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo-da-índia.

3 – Gêmeos: hoje, em sua casa ou no local onde você está, algum aparelho travará ou quebrará. Portanto, preste atenção. Também tenha cuidado ao dirigir porque seu carro poderá apresentar algum tipo de defeito. No amor: você se encantará por uma pessoa que conhecerá hoje. Cor do dia: bege. Perfume do dia: baunilha.

4 – Câncer: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: hoje você verá seu ex se dando mal. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

5 – Leão: Hoje, com os olhos fechados, abra um livro aleatoriamente em uma página qualquer, depois abra os olhos e leia. Pois nessa página conterá uma mensagem para o dia de hoje que esclarecerá muitas dúvidas. No amor: curta os bons momentos com a pessoa amada. Cor do dia: tijolo. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: hoje ligue o rádio aleatoriamente e a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. No amor: você precisa ser mais romântico. Tome banho de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

7 – Libra: excelente dia para praticar esportes e você ganhará até prêmios. Procure praticar esportes com seus filhos ou netos porque isso trará uma muita alegria para eles. Porém não gaste dinheiro demais hoje, pois isso trará problemas. Cor do dia: marfim. No amor: não saia com a pessoa amada hoje à noite porque a confusão está no ar. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírios.

8 – Escorpião: faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não insista em quem não gosta de você.

Acenda incenso de 7 ervas para proteção. Aliás, um banho de 7 ervas fará bem para você. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores silvestres.

9 – Sagitário: pare de bobear e corra atrás de clientes, se quiser lucrar. Também anuncie seus produtos ou serviços de forma virtual e presencial. Acenda um incenso chamado Chama Cliente. No amor: tome banho com pétalas de margarida para proteção. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

10 – Capricórnio: fale menos e procure tomar a iniciativa. Na família: discutirá com crianças e jovens da família. No amor: você está desconfiando da pessoa amada. Acenda incenso de lavanda para se acalmar. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

11 – Aquário: hoje, no trabalho, invejosos aprontarão com você. Portanto, acenda incenso de arruda. No amor: tomar a atitude para ser feliz, também faz parte da vida. Cor do dia: verde. Perfume do dia: gardênia.

12 – Peixes: para conseguir freguesia e ter lucros acenda um incenso chamado, Chama Dinheiro, que na mesma hora você verá a diferença. No amor: se a pessoa amada estiver emburrada, não insista. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: crisântemo.