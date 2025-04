Confira o seu horóscopo de hoje, 29 de abril de 2025. Leia seu signo

Astral

A Lua está minguante, o Sol está em touro, hoje acontece oposição entre Marte-Plutão e o astro que representa o sábado é Saturno, portanto preste atenção em tudo quando for sair

1 – Áries: não aceite convites de estranhos para sair porque será uma armadilha. Hoje evite assuntos polêmicos, pois as pessoas estão à flor da pele. No amor: não provoque a pessoa amada. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

2 – Touro: só colabore com as pessoas que já ajudaram você para não sentir a ingratidão. No amor: exija disciplina da pessoa amada ou ela acabará com sua vida financeira. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: continue trabalhando aos finais de semana porque será recompensado. No amor: fofoqueiros estão jogando a pessoa amada contra você. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

4 – Câncer: tente não sentir mais rancor das criaturas que fizeram maldades com você no passado, pois pessoas boas querem apoiar seus projetos. Mas você precisa dar atenção a elas.

No amor: um passeio com a pessoa amada fará bem ao espírito. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

5 – Leão: seus filhos precisam de sua atenção nesse final de semana. Aliás, eles estão rebeldes porque querem chamar a sua atenção. Então ao invés de baladas, escolha seus filhos.

No amor: um passeio em família com a pessoa amada esclarecerá muitas coisas. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

6 – Virgem: suas atividades culturais continuam fazendo sucesso. Mas alguns erros seus virão à tona logo. Na família: seus filhos querem passear e brincar com você nesse final de semana. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

7 – Libra: nem pense em gastar nesse final de semana porque você já está endividado. Também não vá aos salões de beleza, nesse sábado, porque existirão muitas confusões. No amor: a pessoa amada estará agressiva. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: hoje não marque encontros, por aplicativos de relacionamento, porque o perigo está no ar. Na família: receberá uma visita desagradável. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

9 – Sagitário: se for convidado para trabalhar nesse sábado, aceite. Pois fará bem para o corpo e para a alma. No amor: não grite com a pessoa amada. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

10 - Capricórnio: só uma atitude é capaz de regular seu sono:

- Pare de pensar que dormir é perda de tempo!

Pois dormir é uma atividade essencial ao ser humano.

No amor: reserve tempo para a pessoa amada.

Cor dia: azul-marinho. Perfume do dia: mirra.

11 – Aquário: excelente dia para atividades culturais com amigos. No amor: hoje não marque encontro com a pessoa amada porque acontecerão desencontros e desentendimentos. Cor do dia: prata. Perfume do dia: gardênia.

12 – Peixes: excelente dia para participar de eventos porque fará sucesso e conseguirá uma excelente lista para networking. No amor: a pessoa amada estará ciumenta. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.