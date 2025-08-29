Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 29 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege a sexta-feira é Vênus, portanto o dia está excelente para iniciar novos relacionamentos amorosos

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

29/08/2025 - 00h02
1 – Áries: a sexta-feira é regida por Vênus, o planeta do amor e da sedução. Portanto hoje você estará sensual e com a libido alta. Mas não deve marcar encontros por aplicativos de relacionamentos e nem ter relações íntimas com quem não conhece. Use incenso de gardênia para proteção. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.

2 – Touro: excelente dia para iniciar um romance novo principalmente com a pessoa pela qual você sente amor platônico. Mas não se envolva com pessoas de leão, de gêmeos ou de libra romanticamente. Taurino com perfume de cravo fica irresistível. Cor do: bordô. Perfume do dia: cravo.

3 – Gêmeos: ótimo dia para atividades físicas e artísticas. No amor: a pessoa amada estará rabugenta. Portanto acenda incenso de mel. Também escreva o nome da pessoa amada num papel, sem linhas, e depois derrame mel para que ela fica doce com você. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

4 – Câncer: receberá elogios no trabalho. Na família: terá discussões com filhos ou netos rebeldes. No amor: você deseja terminar um relacionamento, mas não sabe por onde sair. Então, para evitar brigas, leve o relacionamento em banho-maria. Use incenso de lavanda para harmonia. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: hoje você perderá algo importante. Portanto, preste atenção. No trabalho: tentarão passar o golpe do PIX com identidade falsa e algum cliente vai pechinchar demais. Também tenha cuidado com o trânsito porque há riscos de acidentes de carro. Para proteção use incenso de pinho. No amor: receba a pessoa amada com carinho no lar e deixe a Magia acontecer. Cor do dia: verde. Perfume do dia: pinho.

6 - Virgem: hoje terá problemas com clientes e colegas de trabalho. Na família: filhos ou netos poderão se machucar na escola. No amor: uma pessoa especial convidará você para sair nesse final de semana. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: pela manhã você sentirá dor de cabeça, que sumirá rapidamente. Hoje é um excelente dia para frequentar salão de beleza. Ultimamente você está com problemas com insônia, portanto, tome chá de erva-cidreira antes de dormir. Também acenda incenso de erva-cidreira. No amor: você está sofrendo por uma injustiça que sofreu de um ex. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: erva-cidreira.

8 – Escorpião: ligue o rádio em qualquer estação e a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. No amor: não saia à noite com ninguém porque poderá ser vítima de uma emboscada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

9 – Sagitário: você está se aproximando de pessoas da família com quem nunca se deu bem e isso é muito perigoso. Pois de alguma forma você está prejudicando essas pessoas. No trabalho: a melhor formar de conseguir dinheiro rápido é trabalhando, pois o resto é ilusão. No amor: coloque perfume de Ylang Ylang e acenda incenso de Ylang Ylang e depois deixe a magia acontecer. Cor do dia: pink. Perfume do dia: Ylang Ylang.

10 – Capricórnio: feche os olhos, pegue qualquer livro e abra aleatoriamente com os olhos vendados. Depois com a página já aberta, abra os olhos. Assim aparecerá a respostas para suas dúvidas na página que você abrir. No amor: leve a pessoa amada para sair hoje à noite e deixe a Magia acontecer. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

11 –Aquário: você pensa em ganhar dinheiro todos os dias e você está certo. Mas para isso precisa acender incenso de Pimenta da Jamaica porque ele tem o poder de atrair clientes, dinheiro e prosperidade. Além de trazer harmonia no lar e no trabalho. No amor: invista em roupas íntimas sensuais. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: flor da pimenteira.

12 – Peixes: você precisa entrar em contato com aquela prima da família que é mística, esotérica e todo mundo diz ser paranormal. Pois ela tem revelações do além, com dicas de simpatias, para fazer. Então procure por essa prima, hoje mesmo. No amor: deixe a pessoa amada no cantinho dela e não puxe conversa. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

Confira o seu horóscopo de hoje, 26 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege a terça-feira é Marte, portanto, hoje use o silêncio para evitar brigas sem motivos

26/08/2025 00h02

1 – Áries: você está contando seus planos e problemas em voz alta para todos escutarem. Acontece que entre essas pessoas há inimigos que não torcem por você. Então controle-se e seja mais discreto. Pois sua língua falante está prejudicando seu futuro. Acenda incenso de cedro para proteção. No amor: não dê confiança para qualquer um. Cor do dia verde. Perfume do dia: cedro.

2 – Touro: seu amigo que estava no exterior tem inveja de você e deseja destruir um relacionamento seu. Esse seu amigo provavelmente é do signo de leão. No trabalho: receberá elogios, fato que deixará colegas do signo de libra com inveja. Acenda incenso de jasmim para proteção. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: vizinhos invejosos farão coisas contra sua casa. Acenda incenso de sândalo para proteção. Então fique de olho. No amor: um amor do passado aparecerá. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

4 – Câncer: cuidado ao discutir com vizinhos. Na família: um filho ganancioso fará escândalo. No amor: a pessoa amada estará irônica. Acenda incenso de lavanda para se acalmar. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: cuidado com roubos e assaltos no ambiente de trabalho. Pois alguns clientes desejam dar golpes. Na família: um idoso da sua família passará mal. No trabalho: acenda incenso de pitanga para ter ânimo. Aliás, suco de pitanga também ajuda. No amor: fique com o pé atrás com pessoas de gêmeos e áries. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga. 

6 – Virgem: hoje clientes implicarão com seu trabalho. Mas você não terá culpa. Porém nunca tente prejudicar seus inimigos falando mal deles para outras pessoas. Pois algumas dessas pessoas admiram seus inimigos e podem ferrar com você depois. Acenda incenso de âmbar para proteção. No amor: não implore o amor de ninguém. Cor do dia: areia. Perfume do dia: âmbar.

7 – Libra: pare com gastos desnecessários porque poderá se endividar. No trabalho: pare de perseguir pessoas de touro e de escorpião. No amor: reencontrará um amor do passado. Tome banho de canela, da cabeça para baixo, para ficar mais sensual. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela. 

8 – Escorpião: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: acenda incenso de mel para ficar mais atraente. Também coloque mel na sobremesa da pessoa amada. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

9 – Sagitário:  suas orações, preces e pedidos serão atendidos. A demora está acontecendo porque você reclama muito da vida, então isso trava o Universo que poderia conspirar a seu favor. Por isso é importante escrever no caderno gratidão diariamente. Aliás, caderno da gratidão é onde você agradece por tudo de bom que acontece ao Universo. Toda a vez que você orar, deverá acender um incenso de mirra. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: mirra.

10 – Capricórnio:  cuidado com gastos desnecessários porque corre o risco de ter desequilíbrio financeiro. Você deseja achar uma segunda fonte de renda e o caminho está aberto para isso, pois basta você acreditar em seu potencial. No amor: não brigue por causa de ciúmes. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

11 – Aquário: hoje um animal, que pode ser gato ou cachorro, cruzará o seu caminho. Se ele insistir em seguir você ou entrar na sua casa, prepare seu coração e adote esse bichinho porque ele veio trazer proteção. No trabalho: acenda incenso de bergamota para se sentir motivado com o trabalho. Cor do dia: abóbora. Perfume do dia: bergamota.

12 – Peixes: ligue o rádio aleatoriamente em qualquer estação e a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. No trabalho: acenda incenso de gardênia para atrair fregueses. Cor do dia: anil. Perfume do dia: gardênia.

Confira o seu horóscopo de hoje, 25 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o astro que rege a segunda-feira é a própria Lua, portanto tome cuidado ao assinar contratos hoje

25/08/2025 00h02

1 – Áries: não assine nenhum contrato hoje porque há riscos de golpes. Acenda incenso de patchuli para proteção. No amor: não se envolva com pessoas mais jovens do que você. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

2 – Touro: nessa segunda-feira você testemunhará uma injustiça. Então não se cale. Cuidado, pois tem um amigo de longa data, que estava no exterior e agora retorna ao Brasil, que tem muita inveja de você. Aliás, ele tem inveja dos seus relacionamentos amorosos. No amor: cuidado com um amigo de longa data invejoso. Acenda incenso de cedro para proteção. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: cedro.

3 – Gêmeos: não compre nada à prestação hoje porque será cilada. No amor: tome banho com pedaços de maçã para ficar mais atraente. Acender incenso de maçã também ajuda. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: flor de maçã.

4 – Câncer: hoje terá problemas com a garganta, portanto, tome chá de gengibre. No amor: seus problemas com os filhos afetará sua libido. Acenda incenso de canela porque é afrodisíaco. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

5 – Leão: nessa segunda-feira levará bronca de chefes, patrões e clientes. Então acenda incenso de alfazema no trabalho e em casa. No amor: a pessoa amada está interessada num amor do passado. Portanto, abra o olho. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

6 – Virgem: se você é mulher acordará com cólicas e dores no corpo. Portanto, tome chá de prímula. Também acenda um incenso de prímula. No amor: não marque encontro hoje porque será um desastre. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: prímula. 

7 – Libra: cuidado com a segurança da sua casa ou do seu local de trabalho. Pois há sujeitos suspeitos rodando esses locais. Então acenda um incenso de sete ervas para afastar esses marginais. No amor: a pessoa amada poderá ser assaltada. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: ervas aromáticas.

8 – Escorpião: você se sentirá carregado por causa da inveja no seu local de trabalho e na vizinhança. Portanto, acenda incenso de arruda. No amor: coloque um programa espião no celular da pessoa amada e você terá a resposta que tanto deseja. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: pinho.

9 – Sagitário: esse mês você está tomando uma sequência de decisões erradas. Pois não adianta você mudar de casa se sempre provoca os vizinhos sem razão plausível. O problema é que você pensa que mudando de ares se livrará dos problemas. Lembre-se do ditado:

“ – Não adianta mudar de residência, se por dentro você não deseja mudar.”

No amor: escute a pessoa amada mesmo que, no fundo, você não concorde com as palavras dela.

Acenda incenso de jasmim para proteção.

Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

10 – Capricórnio:  para cólicas menstruais, TPM e desânimo tome chá calêndula durante 3 meses antes de dormir. Se você é mãe, hoje seus filhos correm riscos de se machucar na escola. Portanto, fique de olho. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: hoje tentarão puxar brigas desnecessárias com você. Portanto, use sua diplomacia e se afaste. Tome chá de erva-doce para evitar resfriados. No trabalho: acenda um incenso chamado, Chama Cliente, para ter freguesia. No amor: receberá mensagem virtual de um amor do passado. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: erva-doce.

12 – Peixes: você precisa urgentemente parar de gastar dinheiro e economizar. No trabalho: não deixe para amanhã, o que pode fazer hoje. Pois acumular tarefas é uma porta para o estresse. Acenda incenso de alecrim para ter ânimo. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

