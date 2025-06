Confira o seu horóscopo de hoje, 29 de junho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: hoje é o dia de São Pedro e o ariano que fizer seu pedido com fé será atendido. O ariano é explosivo, porém tem bom coração. No amor: hoje não marque encontros por aplicativos de relacionamento porque será perigoso. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

2 – Touro: cuidado com amigos do signo de leão porque poderá ser traído. No amor: tentar conquistar através do silêncio é impossível. Pois a paixão pede atitude. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: seu objetivo sempre foi a prosperidade com o sucesso. Então, como hoje é dia de São Pedro, ele poderá ajudar você. Assim, faça uma oração a esse santo, por sete dias, antes de dormir.

Depois coloque uma chave debaixo do seu travesseiro para que as portas dos seus sonhos se abram. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: hoje você se levantará com a sensação de que sua vida não vai para frente e só as vidas dos outros vão. Então para se livrar disso faça uma simpatia hoje no Dia de São Pedro.

Assim, leve uma planta chamada, Cacto de São Pedro, para qualquer igreja de São Pedro, coloque a planta em frente a imagem desse santo e faça seus pedidos. No amor: faça o lanche da tarde para a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: âmbar.

5 – Leão: hoje vá a uma festa junina, escreva no papel todos os seus pedidos, depois jogue na fogueira dessa mesma festa falando:

“ – São Pedro, meus pedidos estão indo para o céu como fumaça. Então, me ajude a realiza-los.”

Assim você verá que até o final do ano, seus pedidos serão realizados.

No amor: hoje você chamará a atenção por onde passar.

Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: durante uma semana, antes de dormir faça seus pedidos para São Pedro e coloque uma chave debaixo do travesseiro para ter sonhos que levem você a realizar seus pedidos. Durante a oração também é bom acender um incenso chamado Abre Caminhos.

No amor: será convidado por uma pessoa especial para sair. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

7 - Libra: adquirir com fé uma imagem de São Pedro hoje ajudará você abrir seus caminhos. Coloque a imagem em casa ou no trabalho. Mas toda a noite faça seus pedidos com fé. No amor: um compromisso sério vem aí. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

8 – Escorpião: faça a seguinte simpatia para São Pedro abrir seus caminhos: vá a uma festa junina, escreva no papel todos os seus pedidos, depois jogue na fogueira dessa mesma festa falando:

“ – São Pedro, meus pedidos estão indo para o céu como fumaça. Então, me ajuda a realiza-los.”

No amor: hoje se passear com a pessoa amada terá um dia inesquecível.

Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

9 – Sagitário: hoje é dia de São Pedro e ele também era sagitariano. Então hoje faça o seguinte ritual para seus caminhos se abrirem: vá a uma igreja de São Pedro, em frente à imagem desse santo deixe prendas e faça uma oração pedindo para que ele abra os seus caminhos.

Em casa acenda um incenso chamado, Abre Caminhos e coloque uma chave debaixo do travesseiro, que você sonhará com as atitudes que deve tomar para resolver os seus problemas.

No amor: tenha paciência com a pessoa amada.

Cor do dia: anil. Perfume do dia: mirra.

10 – Capricórnio: nesse domingo vá a uma igreja de São Pedro e peça para que ele abra as portas para você. No amor: leve a pessoa amada para comer fora e deixe a magia acontecer. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: o dia está ideal para simpatias do Dia de São Pedro. Portanto, leve uma planta chamada, Cacto de São Pedro, para qualquer igreja de São Pedro, coloque a planta em frente a imagem desse santo e faça seus pedidos. No amor: hoje receberá mensagens de um amor do passado. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

12 – Peixes: ótimo dia para passear e encontrar amigos. Se deseja que as portas se abram para você, então adquira uma imagem de São Pedro hoje e faça seus pedidos, para esse santo, todos os dias antes de dormir. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.