Confira o seu horóscopo de hoje, 29/11 de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: não saia para baladas hoje porque haverá confusão e você pode se machucar. Aproveite o dia para fazer decorações de Natal. No amor: passeie de mãos dadas com a pessoa amada e deixe a Magia acontecer. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.
2 – Touro: você precisa da energia de uma festa de criança hoje que pode ser aniversário. No amor: cuidado com fofoqueiros. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.
3 – Gêmeos: aceite convites para eventos e festas. Pois você brilhará. Mas não aceite bebidas com álcool, pois pessoas ruins podem tirar proveito disso. Também evite ir para praias e rios, pois corre o risco de pegar virose e de ser mordido pelo mosquito da dengue. Na família: você descobrirá um segredo surpreendente. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.
4 – Câncer: hoje você sentirá dores nos músculos e nos ossos. Então procure um massagista. Apesar disso, sentirá vontade de realizar trabalhos manuais como: artesanato, tricô, crochê e artes plásticas. Portanto, vá em frente porque os trabalhos manuais funcionam como uma terapia para você. No amor: cuidado com traições. Cor do dia: anil. Perfume do dia: mirra.
5 – Leão: aproveite o dia para visitar algum monumento histórico na sua cidade e lugares místicos como: igrejas, templos ou terreiros. No amor e na amizade: você está iludindo algum taurino e ele está prestes a descobrir. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.
6 – Virgem: não saia nesse final de semana, pois você precisará de dinheiro para pagar dívidas e remédios. Na família: se você é mãe, seu filho apresentará febre e sintomas de resfriados. Portanto, leve o pequeno ao posto de saúde. Também dê chás como: erva-doce, hortelã e capim-limão. Cor: capim-limão. Perfume: capim-limão.
7 – Libra: cuidado ao andar na rua, pois um cachorro tentará morder você. Hoje é um excelente dia para praticar esportes. Pois você fará sucesso. No amor: um ex ciumento continua rondando o seu espaço. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: musk.
8 – Escorpião: não vá para baladas hoje, pois seus adversários planejaram uma cilada para você. A melhor solução é passar o final de semana em casa curtindo a família e os animais de estimação.
Na família: se você tem filhos converse com eles sobre a importância de estudar e sobre como era a sua época de estudante, sem esquecer de contar histórias divertidas sobre isso para eles. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.
9 – Sagitário: Nesse final de semana procure ir a alguma atividade cultural como: teatro, cinema e saraus. Aliás, você fará um excelente networking e novos clientes se participar de um sarau. No amor: não marque encontros por aplicativos de relacionamentos porque é cilada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.
10 - Capricórnio: pare de culpar os outros pelos erros que são seus. No trabalho: não confie na memória e anote todas as tarefas num papel. Na família: se você é mãe, seus filhos estarão rebeldes querendo ir para lugares que você não aprova. Portanto, se imponha. Cor do dia: pink. Perfume do dia: tulipa ou petúnia.
11 – Aquário: excelente dia para tomar um lanche ou um café com amigos que você não vê há anos. Aliás, você se surpreenderá com as novidades. No trabalho: será um dia com bastante clientela e também com muitos lucros. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.
12 – Peixes: aproveite o final de semana para passar com as crianças da sua família com programação divertida como: circo, teatro de bonecos, shows infantis e aniversário de amiguinhos. No amor: reencontrará um amor do passado. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: almíscar.