Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 29/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está crescente, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege o sábado é Saturno

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

29/11/2025 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

1 – Áries: não saia para baladas hoje porque haverá confusão e você pode se machucar. Aproveite o dia para fazer decorações de Natal. No amor: passeie de mãos dadas com a pessoa amada e deixe a Magia acontecer. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: você precisa da energia de uma festa de criança hoje que pode ser aniversário. No amor: cuidado com fofoqueiros. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

3 – Gêmeos: aceite convites para eventos e festas. Pois você brilhará. Mas não aceite bebidas com álcool, pois pessoas ruins podem tirar proveito disso. Também evite ir para praias e rios, pois corre o risco de pegar virose e de ser mordido pelo mosquito da dengue. Na família: você descobrirá um segredo surpreendente. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

4 – Câncer: hoje você sentirá dores nos músculos e nos ossos. Então procure um massagista. Apesar disso, sentirá vontade de realizar trabalhos manuais como: artesanato, tricô, crochê e artes plásticas. Portanto, vá em frente porque os trabalhos manuais funcionam como uma terapia para você. No amor: cuidado com traições. Cor do dia: anil. Perfume do dia: mirra.

5 – Leão: aproveite o dia para visitar algum monumento histórico na sua cidade e lugares místicos como: igrejas, templos ou terreiros. No amor e na amizade: você está iludindo algum taurino e ele está prestes a descobrir. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: não saia nesse final de semana, pois você precisará de dinheiro para pagar dívidas e remédios. Na família: se você é mãe, seu filho apresentará febre e sintomas de resfriados. Portanto, leve o pequeno ao posto de saúde. Também dê chás como: erva-doce, hortelã e capim-limão. Cor: capim-limão. Perfume: capim-limão.

7 – Libra: cuidado ao andar na rua, pois um cachorro tentará morder você. Hoje é um excelente dia para praticar esportes. Pois você fará sucesso. No amor: um ex ciumento continua rondando o seu espaço. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: musk.

8 – Escorpião: não vá para baladas hoje, pois seus adversários planejaram uma cilada para você. A melhor solução é passar o final de semana em casa curtindo a família e os animais de estimação.

Na família: se você tem filhos converse com eles sobre a importância de estudar e sobre como era a sua época de estudante, sem esquecer de contar histórias divertidas sobre isso para eles. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

9 – Sagitário: Nesse final de semana procure ir a alguma atividade cultural como: teatro, cinema e saraus. Aliás, você fará um excelente networking  e novos clientes se participar de um sarau. No amor: não marque encontros por aplicativos de relacionamentos porque é cilada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

10 - Capricórnio: pare de culpar os outros pelos erros que são seus. No trabalho: não confie na memória e anote todas as tarefas num papel. Na família: se você é mãe, seus filhos estarão rebeldes querendo ir para lugares que você não aprova. Portanto, se imponha. Cor do dia: pink. Perfume do dia: tulipa ou petúnia.

11 – Aquário: excelente dia para tomar um lanche ou um café com amigos que você não vê há anos. Aliás, você se surpreenderá com as novidades. No trabalho: será um dia com bastante clientela e também com muitos lucros. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

12 – Peixes: aproveite o final de semana para passar com as crianças da sua família com programação divertida como: circo, teatro de bonecos, shows infantis e aniversário de amiguinhos. No amor: reencontrará um amor do passado. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: almíscar.

Astral

Confira o seu horóscpo de hoje, 26/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está nova, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a quarta é Mercúrio

26/11/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 – Áries: você está com vontade tirar fotos com o Papai Noel e com as decorações natalinas da cidade. Então não tenha vergonha e fique à vontade. No amor: tome banho com pétalas de rosas vermelhas para ficar mais atraente. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: rosas vermelhas.

2 – Touro: hoje na rua encontrará alguém conhecido que não vê há anos. No amor: se você não correr atrás, não terá o romance que tanto sonha. Tome banho com pétalas de magnólia para ficar mais sensual. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: magnólia.

3 – Gêmeos: nessa quarta-feira você precisa acender um incenso de rosas amarelas porque recebeu visitas pesadas no lar e no trabalho em dias anteriores.

Na hora do almoço ou do jantar faça a simpatia das pétalas de rosas amarelas para expulsar energias negativas na hora da refeição: coloque pétalas de rosas amarelas debaixo do seu prato e depois descarte essas mesmas pétalas em água corrente.

Na família: se você é mãe relembre, com seus filhos, como era divertida a sua infância na escola. No amor: controle seus nervos e não tenha crise de ciúmes. Cor do dia: tífani. Perfumes do dia: hortelã e erva-doce.

4 – Câncer: nessa quarta-feira você precisa fazer uma oração aos antepassados. Também aproveite para iniciar as tradicionais novenas de igrejas porque receberá bênçãos e avisos espirituais. Cuidado ao expor suas opiniões políticas nas redes sociais porque não será bem interpretado.

Na família: reúna as crianças e explique sobre a importância dos estudos para o futuro. No amor: se imponha e não deixe a pessoa amada ficar de cobranças absurdas. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

5 – Leão: o barulho da vizinhança e do ambiente de trabalho incomodará você. Porém não reclame porque será pior. Tome cuidado ao falar ao celular na rua ou no ponto de ônibus porque corre o risco de assaltos. Também tome cuidado ao estacionar seus veículos ou ao andar de ônibus, pois os ladrões estão de olho.

Na família: aproveite para contar histórias para dormir às crianças ou aos idosos porque você se sentirá leve. No amor: a pessoa amada estará ciumenta. Cor do dia: areia. Perfumes do dia: tulipa ou begônia.

6 – Virgem: nessa quarta-feira postagens ou vídeos seus podem viralizar nas redes sociais com grande possibilidade de você se transformar em um influenciador famoso.

Na família: não imponha para seus filhos, as profissões que você deseja para eles. No amor: existirão brigas e conflitos, portanto, mantenha a calma. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

7 – Libra: pessoas acusarão você de ficar de ostentação nas redes sociais, mas não dê bola. Há possibilidades da sua pessoa ser demitida, mas encontrará um emprego melhor. No amor: cuidado com golpistas nas redes sociais. Na família: você descobrirá uma traição, mas não deverá fazer escândalos. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: golpistas tentarão enganar você através das redes sociais, portanto, tome cuidado. Se você vende algum produto, não mande o produto antes para o cliente pagar depois. Também tome cuidado com o golpe do PIX falso. Na família: parentes tentarão passar a perna em você.

No amor: não faça tudo o que a pessoa amada deseja, pois você não está tendo reciprocidade. Um ex ciumento cruzará o seu caminho, assim não se esqueça de pedir ajuda às autoridades competentes. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

9 – Sagitário: hoje você sentirá dores nos ombros e nos músculos. Portanto, procure um massagista profissional. Excelente dia para começar uma atividade física, como: esporte, dança ou ginástica.

Na família: se há membros narcisistas, a melhor solução é se afastar. No amor: conflitos com a pessoa amada, afinal vocês dois falam demais. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: nessa quarta-feira você sentirá dores nas costas por causa de problemas com postura. Então procure atividades como: aulas de dança ou academia de ginástica.

Para evitar estresse, basta não levar a vida tão a sério. Não seja rígido demais com os seus subordinados. Na família: quando chegar em casa brinque com seus filhos, netos ou crianças em geral porque isso fará bem a sua alma. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: gardênia.

11 – Aquário: se você sonha em fazer mudanças no seu ambiente de trabalho, hoje é o dia ideal. Também se a sua pessoa deseja mudar a decoração do seu lar, essa quarta-feira também é o melhor momento. Aliás, a Lua nova sempre colaborou com você.

Hoje faça a simpatia do dinheiro na tromba do elefante para ter prosperidade que funciona assim: pegue uma estátua de elefante, de qualquer tamanho e uma nota de dinheiro de qualquer valor. Então amarre a nota na tromba do elefante e coloque atrás da porta. Desse jeito, choverão clientes para você. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: baunilha.

12 – Peixes: excelente dia para fazer a simpatia do caderno mágico para ter prosperidade que funciona assim: pegue um caderno novo e um lápis. Depois escreva a frase: “Universo, eu quero...” Assim você pode escrever tudo o que você quer que aconteça no mês que vem, que é fevereiro.

Mas não deixe ninguém tocar nesse caderno. Na família: volte a fazer trabalhos manuais, como artesanatos e artes plásticas, para presentear seus familiares porque isso deixará você alegre. No amor: hoje não marque encontros com pessoas que você conversa por aplicativos. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: qualquer aroma de fruta.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 25/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está nova, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a terça é Marte

25/11/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 – Áries: você fará sucesso se vender algo com relação ao Natal. No amor: pessoas querem seduzir você de olho nos seus bens materiais. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: você está com sorriso nos lábios por causa da proximidade do Natal. Então não tenha vergonha de assumir isso. Hoje um desconhecido na rua dará uma mensagem mística para você. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

3 – Gêmeos: nessa terça-feira criaturas com péssimas intenções provocarão você só para conseguir uma desculpa para acusar a sua pessoa de desiquilíbrio emocional. Mas não caia na pilha delas e ignore.

No amor: receberá mensagens de desconhecidos, mas cuidado que pode ser golpe. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: não desabafe seus problemas com qualquer pessoa, pois ela pode usar isso contra você. Quando alguém errar, não lembre em voz alta dos erros que ele cometeu no passado, pois uma energia negativa entrará em você e impedirá seu crescimento em tudo. No amor: não deixe o ciúme tomar conta de você. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: não fale da sua vida pessoal no trabalho, pois isso poderá trazer problemas para você mais tarde. No amor: não dê conselhos para a pessoa amada sobre a família dela. Pois a família dela é karma exclusivamente dela. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: petúnia.

6 – Virgem: nessa terça-feira tenha cuidado com invejosos no ambiente de trabalho e com clientes que não têm razão.

Na família: fique de olho no seu filho porque ele poderá estar sofrendo bullying na escola ou assédio de vizinho. No amor: converse naturalmente com um amor seu do passado. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

7 – Libra: hoje encontrará ofertas e promoções em lojas presenciais. Mas isso não vale para estabelecimentos virtuais. Cuidado ao atravessar a rua porque poderá sofrer algum acidente. No amor: será paquerado por colega de trabalho e clientes. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: flores do campo.

8 – Escorpião: se você é estudante, o dia está ideal para aprender matérias novas com facilidade. Se você busca conhecimento e precisa de um ritual ou simpatia para isso, aconselho a adotar um gato laranja.

Pois gatos laranjas são arquétipos que representam a inteligência e a facilidade para aprender. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

9 – Sagitário: pare de se intrometer na vida pessoal de seus parentes porque atrai energias negativas. Ao invés disso tente se aprimorar na parte profissional e na parte espiritual. Ore todo os dias essa oração havaiana antes de dormir:

“Sinto muito,

Me perdoe,

Te amo,

Sou grato.

Essa reza acima mudará sua vida para melhor. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

10 - Capricórnio: use as redes sociais para aumentar suas vendas e chamar clientes. Mas cuidado com golpes principalmente com relação ao PIX.

No amor: se o seu parceiro é do signo de gêmeos haverá discussão hoje. Mesmo assim, independente do signo do seu parceiro, você precisa deixar de ser ciumento e controlador. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: gardênia.

11 – Aquário: no começo do dia você sentirá um pouco de fraqueza física, depois a disposição aparecerá aos poucos no seu corpo.

No intervalo do seu trabalho tente fazer exercícios como: alongamento e Yoga. Hoje crianças entrarão no seu ambiente de trabalho e você se divertirá com isso. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

12 – Peixes: cuidado ao atravessar a rua porque poderá ter um acidente. Hoje você receberá uma mensagem misteriosa de um amigo de longa data. No amor: a pessoa amada estará ciumenta e possessiva. Cor do dia: bege. Perfume do dia: begônia.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília
8 de janeiro

/ 2 dias

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3548, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3548, quinta-feira (27/11)

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3548, quinta-feira (27/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3548, quinta-feira (27/11): veja o rateio

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2944, quinta-feira (27/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2944, quinta-feira (27/11): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2944, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2944, quinta-feira (27/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata