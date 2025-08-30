Confira o seu horóscopo de hoje, 30 de agosto de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: excelente dia para fazer exercícios físicos e atividades culturais podendo até ganhar prêmios. Não viaje fora da cidade porque há riscos de acidentes. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.
2 – Touro: hoje você ajudará alguém e será recompensando. Há riscos de receber visitas chatas. Use incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.
3 – Gêmeos: dia de realização pessoal no trabalho e no hobby. No amor: não se apaixone por ninguém que você conhecer em baladas. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.
4 – Câncer: hoje procure descansar. Na família: acontecerão discussões com filhos ou netos. Desligue seu celular por mais tempo porque ele está causando estresse em você. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.
5 – Leão: você precisa da energia de festa de criança que pode ser até de aniversário. Então vá a uma festa infantil. No amor: não aceite convites para sair de desconhecidos. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.
6 – Virgem: aceite proposta para uma segunda renda aos finais de semana. Pois trabalhar nos dias de folga fará bem para o bolso e para a mente. No amor: hoje sairá com uma pessoa especial. Tome banho de canela e acenda incenso de canela para ficar mais sensual. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.
7 – Libra: Passar o sábado num spa fará bem para você. No amor: no passado você foi agredido por um ex e agora deseja justiça. Então lute por isso e acenda um incenso chamado Xangô que a justiça será feita. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: gardênia.
8 – Escorpião: um objeto que estava perdido ou um animal que fugiu aparecerá. Não saia nesse sábado à noite porque corre o risco de agressão. No amor: receba a pessoa amada em casa. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.
9 – Sagitário: hoje você deseja se dedicar à casa. Mas, ao invés disso, deveria trabalhar aos finais de semana porque precisa de dinheiro. Aliás, você está fazendo uma mudança perigosa que trará mais prejuízo do que lucro. No amor: não brigue à toa com a pessoa amada. Acenda incenso de lírio para aumentar a criatividade. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírio.
10 – Capricórnio: se for trabalhar hoje, sentirá o ambiente carregado. Portanto, acenda incenso de arruda. No amor: não procure um pretendente rico porque você tem o poder de gerar riqueza. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: flores selvagens.
11 –Aquário: você sabe investir em pessoas talentosas e hoje terá a prova disso. No amor: se sair hoje será muito paquerado. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: bálsamo.
12 – Peixes: excelente dia para eventos culturais. Na sua vida, uma nova porta está se abrindo no seu hobby preferido. No amor: a pessoa amada brigará por ciúmes. Cor do dia: areia. Perfume do dia: musk.