Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 30 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege o sábado é Saturno, portanto é preciso tomar cuidado ao sair sábado à noite

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

30/08/2025 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

1 – Áries: excelente dia para fazer exercícios físicos e atividades culturais podendo até ganhar prêmios. Não viaje fora da cidade porque há riscos de acidentes. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

2 – Touro: hoje você ajudará alguém e será recompensando. Há riscos de receber visitas chatas. Use incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

3 – Gêmeos: dia de realização pessoal no trabalho e no hobby. No amor: não se apaixone por ninguém que você conhecer em baladas. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

4 – Câncer: hoje procure descansar. Na família: acontecerão discussões com filhos ou netos. Desligue seu celular por mais tempo porque ele está causando estresse em você. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: você precisa da energia de festa de criança que pode ser até de aniversário. Então vá a uma festa infantil. No amor: não aceite convites para sair de desconhecidos. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

6 – Virgem: aceite proposta para uma segunda renda aos finais de semana. Pois trabalhar nos dias de folga fará bem para o bolso e para a mente. No amor: hoje sairá com uma pessoa especial. Tome banho de canela e acenda incenso de canela para ficar mais sensual. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

7 – Libra: Passar o sábado num spa fará bem para você. No amor: no passado você foi agredido por um ex e agora deseja justiça. Então lute por isso e acenda um incenso chamado Xangô que a justiça será feita. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: gardênia.

8 – Escorpião: um objeto que estava perdido ou um animal que fugiu aparecerá. Não saia nesse sábado à noite porque corre o risco de agressão. No amor: receba a pessoa amada em casa. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

9 – Sagitário: hoje você deseja se dedicar à casa. Mas, ao invés disso, deveria trabalhar aos finais de semana porque precisa de dinheiro. Aliás, você está fazendo uma mudança perigosa que trará mais prejuízo do que lucro. No amor: não brigue à toa com a pessoa amada. Acenda incenso de lírio para aumentar a criatividade. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírio.

10 – Capricórnio: se for trabalhar hoje, sentirá o ambiente carregado. Portanto, acenda incenso de arruda. No amor: não procure um pretendente rico porque você tem o poder de gerar riqueza. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: flores selvagens.

11 –Aquário: você sabe investir em pessoas talentosas e hoje terá a prova disso. No amor: se sair hoje será muito paquerado. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: bálsamo.

12 – Peixes: excelente dia para eventos culturais. Na sua vida, uma nova porta está se abrindo no seu hobby preferido. No amor: a pessoa amada brigará por ciúmes. Cor do dia: areia. Perfume do dia: musk.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 27 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege a quarta-feira é Mercúrio, portanto use a sua comunicação somente para fazer o bem

27/08/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 – Áries: hoje você acordará rouco, com um pouco de dor de garganta. Então faça gargarejo com malva porque a voz é o seu principal instrumento de trabalho. No amor: fuja de aplicativos de relacionamentos. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

2 – Touro: nessa quarta-feira você receberá elogios de uma pessoa de personalidade difícil. No trabalho: pessoas estão se aproveitando de você, pois de alguma forma você sempre acaba fazendo as obrigações delas. Acenda incenso de jasmim para proteção. No amor: tome banho de pétalas de jasmim para ficar atraente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: pessoas muito próximas tentarão calar a sua voz. Mas basta você não deixar. Nem todos os trabalhos espirituais, que você encontra pela rua, são para você. Portanto, não tenha medo e respeite as crenças dos outros. Acenda incenso de cedro para proteção. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: cedro.

4 – Câncer: hoje você terá dificuldades para exercer tarefas complexas e lições escolares. Então preste atenção e acenda incenso de benjoim para estimular o raciocínio. No amor: não saia com desconhecidos. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoim.

5 – Leão: você acordará com sintomas de resfriados. Portanto, tome chá de erva-doce. No trabalho: colegas de serviço tentarão passar a perna em você. Portanto, fique de olho. No amor: fazer atividades físicas com a pessoa amada ajuda a criar conexões. Acenda incenso de erva-doce para criar afinidades com a pessoa amada. Cor do dia: verde. Perfume do dia: erva-doce.

6 – Virgem: pessoas tentarão fazer piadas com você no ambiente de trabalho. Mas faça uma cara séria e fique firme. Além disso, não tente derrubar adversários envenenando as outras pessoas com intrigas porque isso gera karma. Na família: ajude crianças e adolescentes, da sua casa, com as tarefas escolares. Pois eles esperam isso de você. Acenda incenso de sândalo para proteção. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

7 - Libra: não pense em usar canetas emagrecedoras para perder peso. Pois elas serão a ruína da sua saúde. Apenas foque em exercícios físicos e comidas saudáveis. No amor: a pessoa amada colocou um aplicativo espião no seu celular. Acenda incenso de flor de cerejeira para aumentar a autoestima. Cor do dia: cereja. Perfume do dia: flor de cerejeira.

8 – Escorpião: hoje chefes, patrões, colegas e familiares estarão com a cara amarrada para você. Portanto, acenda um incenso de canela para aumentar a sensação de bom humor nos lugares que você frequenta. No amor: coloque canela na sobremesa da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

9 – Sagitário: feche os olhos, pegue qualquer livro e abra aleatoriamente com os olhos vendados. Depois com a página já aberta, abra os olhos. Assim aparecerá a respostas para suas dúvidas na página que você abrir. Agora, bastar ler com atenção. No amor: não troque o certo pelo duvidoso. Tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

10 – Capricórnio: para evitar depressão e a falsa sensação de que sua vida não anda, acenda um incenso chamado Abre Caminhos. Pois as oportunidades estão na sua frente, mas o problema é que você se nega a enxergar. No amor: faça o lanche preferido da pessoa amada e deixe o destino agir. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: âmbar.

11 –Aquário: clientes insatisfeitos e colegas invejosos falarão mal de você para chefes e patrões. Mas mantenha a calma. Portanto, acenda incenso de arruda em casa e no trabalho para espantar a inveja. No amor: não se ache feio por causa de supostas rejeições. Ninguém rejeitou você, os pretendentes mostraram apenas as reais personalidades deles. Então, o que você chama de rejeição, os astros sabem que é livramento. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: gardênia.

12 – Peixes: não fique postando tudo de bom que acontece na sua vida porque isso atrai invejosos. Para se proteger dos invejosos e se sentir mais atraente acenda incenso de orquídea. No amor: leia o poema preferido da pessoa amada. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: orquídea.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 26 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege a terça-feira é Marte, portanto, hoje use o silêncio para evitar brigas sem motivos

26/08/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 – Áries: você está contando seus planos e problemas em voz alta para todos escutarem. Acontece que entre essas pessoas há inimigos que não torcem por você. Então controle-se e seja mais discreto. Pois sua língua falante está prejudicando seu futuro. Acenda incenso de cedro para proteção. No amor: não dê confiança para qualquer um. Cor do dia verde. Perfume do dia: cedro.

2 – Touro: seu amigo que estava no exterior tem inveja de você e deseja destruir um relacionamento seu. Esse seu amigo provavelmente é do signo de leão. No trabalho: receberá elogios, fato que deixará colegas do signo de libra com inveja. Acenda incenso de jasmim para proteção. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: vizinhos invejosos farão coisas contra sua casa. Acenda incenso de sândalo para proteção. Então fique de olho. No amor: um amor do passado aparecerá. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

4 – Câncer: cuidado ao discutir com vizinhos. Na família: um filho ganancioso fará escândalo. No amor: a pessoa amada estará irônica. Acenda incenso de lavanda para se acalmar. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: cuidado com roubos e assaltos no ambiente de trabalho. Pois alguns clientes desejam dar golpes. Na família: um idoso da sua família passará mal. No trabalho: acenda incenso de pitanga para ter ânimo. Aliás, suco de pitanga também ajuda. No amor: fique com o pé atrás com pessoas de gêmeos e áries. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga. 

6 – Virgem: hoje clientes implicarão com seu trabalho. Mas você não terá culpa. Porém nunca tente prejudicar seus inimigos falando mal deles para outras pessoas. Pois algumas dessas pessoas admiram seus inimigos e podem ferrar com você depois. Acenda incenso de âmbar para proteção. No amor: não implore o amor de ninguém. Cor do dia: areia. Perfume do dia: âmbar.

7 – Libra: pare com gastos desnecessários porque poderá se endividar. No trabalho: pare de perseguir pessoas de touro e de escorpião. No amor: reencontrará um amor do passado. Tome banho de canela, da cabeça para baixo, para ficar mais sensual. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela. 

8 – Escorpião: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: acenda incenso de mel para ficar mais atraente. Também coloque mel na sobremesa da pessoa amada. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

9 – Sagitário:  suas orações, preces e pedidos serão atendidos. A demora está acontecendo porque você reclama muito da vida, então isso trava o Universo que poderia conspirar a seu favor. Por isso é importante escrever no caderno gratidão diariamente. Aliás, caderno da gratidão é onde você agradece por tudo de bom que acontece ao Universo. Toda a vez que você orar, deverá acender um incenso de mirra. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: mirra.

10 – Capricórnio:  cuidado com gastos desnecessários porque corre o risco de ter desequilíbrio financeiro. Você deseja achar uma segunda fonte de renda e o caminho está aberto para isso, pois basta você acreditar em seu potencial. No amor: não brigue por causa de ciúmes. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

11 – Aquário: hoje um animal, que pode ser gato ou cachorro, cruzará o seu caminho. Se ele insistir em seguir você ou entrar na sua casa, prepare seu coração e adote esse bichinho porque ele veio trazer proteção. No trabalho: acenda incenso de bergamota para se sentir motivado com o trabalho. Cor do dia: abóbora. Perfume do dia: bergamota.

12 – Peixes: ligue o rádio aleatoriamente em qualquer estação e a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. No trabalho: acenda incenso de gardênia para atrair fregueses. Cor do dia: anil. Perfume do dia: gardênia.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Homem que estuprou e matou passou 3 horas com Emanuelly
CASO CHOCANTE

/ 17 horas

Homem que estuprou e matou passou 3 horas com Emanuelly

2

Vídeo mostra maníaco buscando ferramenta para enterrar criança após estupro e morte
Sensível

/ 1 dia

Vídeo mostra maníaco buscando ferramenta para enterrar criança após estupro e morte

3

Prefeitura corta gastos e cancela show de Ana Castela em MS
Redução

/ 8 horas

Prefeitura corta gastos e cancela show de Ana Castela em MS

4

Após 100 dias internados, mãe e filho recebem alta no mesmo dia
"Foi um milagre"

/ 9 horas

Após 100 dias internados, mãe e filho recebem alta no mesmo dia

5

Colégio Militar abre inscrição para processo seletivo nessa segunda-feira
Processo Seletivo

/ 14 horas

Colégio Militar abre inscrição para processo seletivo nessa segunda-feira

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 1 dia

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor