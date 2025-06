Confira o seu horóscopo de hoje 30 de junho de 2025. Leia seu signo

Astral

A Lua está nova, o Sol está em Câncer e o planeta que rege a sexta-feira é Vênus, portanto o clima está excelente para novos relacionamentos

1 – Áries: hoje você estará místico e esotérico, dando conselhos espiritualistas para as pessoas. Se começar hoje com atividades como: Yoga, Meditação e Dança será bem-sucedido. No amor: coloque uma roupa sensual e dance para a pessoa amada com o principal objetivo de acender a paixão. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

2 – Touro: sentirá sintomas de resfriados e a garganta raspando. Portanto, tome chá de gengibre. Nos estudos: começará um curso que não tem nada a ver com você. Portanto, cuidado. No amor: corra atrás de quem você deseja. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: hoje ligue o rádio em qualquer estação, aleatoriamente, e a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. No amor: para aquecer a paixão ofereça uma pizza com vinho para a pessoa amada. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

4 – Câncer: aceite convites para ir às festas juninas, hoje. Pois isso trará alegria ao seu espírito. No amor: conhecerá uma pessoa especial em uma festa junina. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: hoje algum aparelho ou produto dará defeito ou quebrará na sua casa ou no seu trabalho. Nessa sexta-feira as pessoas estarão amargas com você. Portanto acenda um incenso de mel em casa ou no trabalho. No amor: coloque mel na sobremesa da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

6 – Virgem: nessa sexta-feira você estará desanimado por causa da energia negativa de outras pessoas. Portanto, acenda um incenso de canela. No amor: para conquistar a pessoa amada, faça uma sobremesa com canela para ela. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

7 - Libra: você está atraindo energia negativa porque há muitas roupas no armário que você não usa. Isso é energia estagnada. Portanto, doe as coisas que você não use para a Campanha do Agasalho ou para uma instituição de caridade. No amor: um ex está querendo prejudicar você. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

8 – Escorpião: hoje você terá problemas com a garganta e com a voz. Portanto, faça um gargarejo com malva. No amor: você receberá elogios amorosos em todos os lugares. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

9 – Sagitário: nessa sexta-feira você estará com crise de ansiedade e com um medo do futuro infundado. Portanto, lembre-se: você não vive no futuro e nem no passado, pois vive somente o presente. Para ficar calmo tome suco de maracujá pela tarde e chá de erva-cidreira com camomila antes de dormir. No amor: não vale à pena ficar com raiva de pessoas que deram o fora em você no passado. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flor de maracujá.

10 – Capricórnio: feche os olhos, pegue qualquer livro e abra aleatoriamente com os olhos vendados. Depois com a página já aberta, abra os olhos. Assim aparecerá a respostas para suas dúvidas na página que você abrir. Agora, bastar ler com atenção. No amor: não saia com várias pessoas, ao mesmo tempo, porque você pode se dar mal. Cor do dia: areia. Perfume do dia: flor do cacto.

11 – Aquário: uma pessoa, que você nem desconfiava, se revelará invejosa sem querer. Então acenda um incenso de benjoim. No amor: não saia com fregueses e nem com colegas de trabalho porque eles estão com péssimas intenções. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: benjoim.

12 – Peixes: hoje você sentirá inveja de uma pessoa que é infeliz, porém não demonstra. Então acenda um incenso de sândalo. No amor: faça o sanduíche preferido da pessoa amada e deixe a Magia acontecer. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: sândalo.