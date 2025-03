Confira o seu horóscopo de hoje, 30 de março de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: hoje é um domingo de Lua nova, então pegue um lápis, um papel e anote tudo o que você deseja que aconteça no mês que vem, depois coloque esse mesmo papel dentro da fronha do seu travesseiro.

No final de abril você confirmará que boa parte dos desejos deram certo. Hoje não saia de casa e tente relaxar no conforto do seu lar. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

2 – Touro: hoje o taurino abriu os olhos e percebeu que o termo, “crenças limitantes”, é usado por falsos gurus e fingidos profetas para camuflar a realidade das pessoas. Pois todos nós temos limitações e isso faz parte da realidade.

Nesse domingo, o taurino tomará consciência das própria limitações, sem desanimar. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

3 – Gêmeos: o domingo será agitado com trabalhos e hobbies. No amor: um fofoqueiro falará mal de você para a pessoa amada. Então hoje mesmo, trate de afastar os fofoqueiros da sua vida. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

4 – Câncer: aproveite o domingo para visitar mulheres mais velhas da sua família e perguntar sobre o passado. Pois você irá se surpreender. Cor do dia: azul. Perfume: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: esse domingo de Lua nova está ideal para visitar familiares idosos e pedir para olhar álbuns de fotografias antigos, pois existem coisas do passado que só agora poderão ser reveladas. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: faça um passeio com crianças e jovens da sua família. Tenha um diálogo sincero com eles ao ar livre e deixe a palavra aberta para os jovens. No amor: você descobrirá um deslize da pessoa amada. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

8 – Escorpião: leve um presente para alguma mulher idosa da sua família. Depois peça para ela contar como era o passado dos seus familiares. Pois a sua pessoa terá uma surpresa. No final da noite, faça uma oração ou um ritual para seus antepassados. Assim eles ajudarão você. Cor do dia: rosa. Perfume: rosas.

9 – Sagitário: Sabia que muitas vezes sua vida não vai para frente, pois os antepassados estão tristes com você? Portanto, hoje domingo de Lua nova, faça uma prece agradecendo aos antepassados por tudo o que você herdou. Após isso sua alma ficará mais leve. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: relaxe no domingo, com atividades simples como: brincar com as crianças e rever álbuns de fotografias antigos. Se você trabalha nesse domingo, tome cuidado com golpes virtuais. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

11 – Aquário: aproveite o dia para passear em um local onde exista natureza e ar puro. Hoje uma pessoa, com quem você não tem contato há anos, procurará você. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

12 – Peixes: hoje você receberá um presente especial e significativo. No amor: a pessoa amada contará um segredo e fará um carinho especial. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: gardênia.