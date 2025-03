Confira o seu horóscopo de hoje, 31 de março de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: se você procurar um serviço hoje, conseguirá um excelente emprego ou atividade extra. Mas cuidado ao andar pelas ruas porque pode escorregar ou ser vítima de algum acidente. No amor: não paquere hoje, pois será alvo de pretendentes interesseiros. Cor do dia: bege. Perfume do dia: almíscar.

2 – Touro: nos negócios e no hobby continue com suas parcerias. Mas tenha a consciência que elas são passageiras. Pois taurinos rendem mais quando fazem todo o trabalho sozinho. Eles não foram feitos para o trabalho em grupo por causa de distrações e conflitos.

Mas as parceria passageiras servem para adquirir conhecimentos desconhecidos. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

3 – Gêmeos: você está transformando sonhos de infância em realidade através da Lei da Atração e de práticas esotéricas como a visualização.

Então está no caminho certo. Mas não pode ficar o tempo todo no mundo da fantasia, pois a realidade é cruel. Portanto, a sua pessoa se decepcionará com algumas instituições e lugares. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.

4 – Câncer: hoje não conte segredos para familiares e muito menos para colegas de trabalho. Pois eles poderão usar suas fragilidades contra você. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: nessa segunda-feira leve as crianças e adolescentes da família até a escola. Pois eles sentem falta da sua companhia e da sua atenção. No amor: um colega de trabalho sedutor dará em cima de você, mas ele está com péssimas intenções. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

7 – Libra: hoje você acordará tossindo e com a garganta raspando. Portanto, faça um gargarejo com malva. No trabalho: cuidado ao falar indiscrições, mesmo com a voz rouca, na empresa. Pois colegas invejosos poderão escutar. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

8 – Escorpião: no trabalho, solte seu sorriso apenas para clientes e chefes. Pois para colegas é melhor manter a cara séria, pois eles podem se aproveitar da sua boa vontade.

No amor: hoje você será paquerada por fregueses, mas não deverá sair com eles porque precisa evitar confusões. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

9 – Sagitário: hoje você acordará um pouco desanimado. Para que isso não prejudique seu trabalho, faça exercícios de Yoga e alongamento pela manhã. Depois acenda um incenso de alecrim na casa e no trabalho. No amor: evite brigar com a pessoa amada. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

10 - Capricórnio: coloque na sua mente que o trabalho é única realidade concreta que você tem. Não deixe que pessoas que se dizem “amigas” coloquem fantasias e asneiras na sua cabeça.

Pois nessa segunda-feira conhecidos tentarão prejudicar seu trabalho com conversa fiada.

Portanto, coloque um ponto final na palhaçada. Na família: crianças e jovens estarão rebeldes, então faça valer sua autoridade de mãe. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: sândalo.

11 – Aquário: excelente dia para investir no Marketing da sua empresa e renovar o estoque. Faça uma pesquisa com os seus clientes sobre quais os produtos que eles têm interesse em comprar. No amor: receberá mensagens de amores do passado. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

12 – Peixes: no trabalho, colegas invejosos provocarão você. Porém, não revide. Então acenda um incenso de alfazema no seu trabalho para manter a sua calma e deixar os colegas leves. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.