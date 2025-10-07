Horóscopo da Lua Cheia: previsões, alertas e simpatias para cada signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Áries

Você estará literalmente uivando nessa Lua cheia — cheio de energia e força física.

No amor: sua libido estará alta e isso pode causar problemas.

Dica: tome chá de camomila e acenda incenso de camomila.

Cor do dia: camomila.

Perfume do dia: camomila.

Touro

Não acredite em tudo o que seus amigos de longa data falam — um deles sente inveja de você.

No amor: siga em frente com seus planos.

Cor do dia: azaléa.

Perfume do dia: azaléa.

Gêmeos

Se sente cólicas, use chá de prímula — notará diferença nos primeiros dias.

Ritual: acenda incenso de prímula.

No amor: receberá convites para sair.

Cor do dia: amarelo.

Perfume do dia: prímula.

Câncer

O verdadeiro segredo da Magia é transformar algo ruim em bom — isso é transmutação.

Ritual: acenda incenso de violeta.

No amor: se o parceiro está chato há tempos, pense em separação.

Cor do dia: violeta.

Perfume do dia: violeta.

Leão

Conflitos com clientes ou chefes podem surgir — mantenha a calma.

Atenção: cuidado com calçadas lisas e com seu animal de estimação.

No amor: não aceite assédio de patrão.

Ritual: acenda incenso de sândalo para proteção.

Cor do dia: bege.

Perfume do dia: sândalo.

Virgem

Se você é mãe, envolva os filhos nas tarefas de casa — isso alegrará o espírito.

Alerta: evite andar ao celular na rua.

No amor: faça uma surpresa para a pessoa amada — o resultado será maravilhoso.

Cor do dia: azul-marinho.

Perfume do dia: magnólia.

Libra

Seu excesso de vaidade está te prejudicando — no trabalho, comentam pelas costas.

No amor: um ex ou atual pode ter colocado programa espião no seu celular.

Cor do dia: areia.

Perfume do dia: margarida.

Escorpião

Hoje você estará sonolento — tome café para se animar.

No amor: evite sair com várias pessoas ao mesmo tempo, pode dar confusão.

Cor do dia: café.

Perfume do dia: flor do café.

Sagitário

Não adianta mudar de casa ou de emprego sem mudar por dentro.

Dica: pare de se meter na vida alheia e trabalhe sua humildade.

Na fé: você voltou a acreditar e isso é positivo.

No amor: tome banho com pétalas de rosas para autoestima.

Cor do dia: rosa.

Perfume do dia: rosas.

Capricórnio

Se é mulher jovem, trate cólicas e TPM com chá de calêndula, um dia sim e outro não.

No amor: cuidado com elogios de desconhecidos — podem ser ilusões.

Cor do dia: manteiga.

Perfume do dia: calêndula.

Aquário

Fique atento — tentarão aplicar o golpe do PIX.

Dica espiritual: adote um animal de estimação, ele será um protetor espiritual.

No amor: será paquerado nas redes sociais.

Cor do dia: bordô.

Perfume do dia: cravo.

Peixes

Cuidado com clientes irritados.

No amor: alguém do trabalho demonstrará interesse de forma intensa.

Ritual: acenda incenso de benjoim para proteção.

Cor do dia: marfim.

Perfume do dia: benjoim.