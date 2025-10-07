Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Horóscopo da Lua Cheia: previsões, alertas e simpatias para cada signo

Confira as previsões da Lua Cheia para todos os signos: energia, amor, alertas espirituais e simpatias com incensos e cores para atrair boas vibrações

lUCIANA DO ROCIO, COLABORADORA B+

lUCIANA DO ROCIO, COLABORADORA B+

07/10/2025 - 00h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Áries

Você estará literalmente uivando nessa Lua cheia — cheio de energia e força física.
No amor: sua libido estará alta e isso pode causar problemas.
Dica: tome chá de camomila e acenda incenso de camomila.
Cor do dia: camomila.
Perfume do dia: camomila.

Touro

Não acredite em tudo o que seus amigos de longa data falam — um deles sente inveja de você.
No amor: siga em frente com seus planos.
Cor do dia: azaléa.
Perfume do dia: azaléa.

Gêmeos

Se sente cólicas, use chá de prímula — notará diferença nos primeiros dias.
Ritual: acenda incenso de prímula.
No amor: receberá convites para sair.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: prímula.

Câncer

O verdadeiro segredo da Magia é transformar algo ruim em bom — isso é transmutação.
Ritual: acenda incenso de violeta.
No amor: se o parceiro está chato há tempos, pense em separação.
Cor do dia: violeta.
Perfume do dia: violeta.

Leão

Conflitos com clientes ou chefes podem surgir — mantenha a calma.
Atenção: cuidado com calçadas lisas e com seu animal de estimação.
No amor: não aceite assédio de patrão.
Ritual: acenda incenso de sândalo para proteção.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.

Virgem

Se você é mãe, envolva os filhos nas tarefas de casa — isso alegrará o espírito.
Alerta: evite andar ao celular na rua.
No amor: faça uma surpresa para a pessoa amada — o resultado será maravilhoso.
Cor do dia: azul-marinho.
Perfume do dia: magnólia.

Libra

Seu excesso de vaidade está te prejudicando — no trabalho, comentam pelas costas.
No amor: um ex ou atual pode ter colocado programa espião no seu celular.
Cor do dia: areia.
Perfume do dia: margarida.

Escorpião

Hoje você estará sonolento — tome café para se animar.
No amor: evite sair com várias pessoas ao mesmo tempo, pode dar confusão.
Cor do dia: café.
Perfume do dia: flor do café.

Sagitário

Não adianta mudar de casa ou de emprego sem mudar por dentro.
Dica: pare de se meter na vida alheia e trabalhe sua humildade.
Na fé: você voltou a acreditar e isso é positivo.
No amor: tome banho com pétalas de rosas para autoestima.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Capricórnio

Se é mulher jovem, trate cólicas e TPM com chá de calêndula, um dia sim e outro não.
No amor: cuidado com elogios de desconhecidos — podem ser ilusões.
Cor do dia: manteiga.
Perfume do dia: calêndula.

Aquário

Fique atento — tentarão aplicar o golpe do PIX.
Dica espiritual: adote um animal de estimação, ele será um protetor espiritual.
No amor: será paquerado nas redes sociais.
Cor do dia: bordô.
Perfume do dia: cravo.

Peixes

Cuidado com clientes irritados.
No amor: alguém do trabalho demonstrará interesse de forma intensa.
Ritual: acenda incenso de benjoim para proteção.
Cor do dia: marfim.
Perfume do dia: benjoim.

Astral

Horóscopo de hoje: previsões por signo, cores e simpatias para sexta-feira

Confira o horóscopo de hoje para cada signo: previsões de amor, trabalho, cores do dia e simpatias para atrair sorte e proteção nesta sexta-feira

03/10/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 – Áries

A sexta-feira de Lua crescente facilita os empreendimentos pelos quais você tem paixão, pois quem rege a sexta é Vênus, o planeta do amor.

No amor: ótimo dia para conhecer pessoas novas e começar um novo relacionamento.
Dica: tome banho com cravo-da-índia para proteção.
Cor do dia: bordô.
Perfume do dia: cravo-da-índia.

2 – Touro

Um amigo de longa data do signo de leão está armando contra você.

No amor: tome banho com pétalas de jasmim para ficar mais sensual.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos

Coloque uma planta chamada flor-de-outubro em sua casa e no trabalho para ter prosperidade esse mês.

No amor: tome banho com pétalas de flor-de-outubro para atrair sorte no relacionamento.
Cor do dia: fúcsia.
Perfume do dia: flor-de-outubro.

4 – Câncer

Cuidado com intrigas no local de trabalho.

Na família: planeje um programa familiar com seus filhos para esse final de semana porque eles sentem falta disso.
No amor: se sair hoje à noite atrairá diversos olhares.
Cor do dia: tífani.
Perfume do dia: flores do campo.

5 – Leão

Não vá ao salão de beleza hoje porque as profissionais poderão errar, não por culpa delas, mas pela posição dos astros.

Existem vizinhos e colegas de trabalho invejosos. Se não tiver animais em casa, coloque um vaso de comigo-ninguém-pode na entrada da sua casa e do trabalho.

No amor: não se envolva com ninguém comprometido.
Cor do dia: carmim.
Perfume do dia: patchuli.

6 – Virgem

Você anda cansado e desanimado.

Dica: acenda incenso de alecrim em casa e no trabalho. Plante alecrim no quintal ou tenha um vaso no escritório.
No amor: faça uma surpresa para a pessoa amada nesta sexta-feira — pode salvar o relacionamento.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: alecrim.

7 – Libra

Não pense em fazer plástica no rosto e evite regimes malucos, pois farão mal à saúde.

Dica: acenda incenso de sândalo para proteção.
No amor: se sair hoje à noite, atrairá muitos olhares.
Cor do dia: dourado.
Perfume do dia: sândalo.

8 – Escorpião

No trabalho, poderá perder um documento importante. Em casa, pode perder um animal de estimação querido.

No amor: não saia com ninguém hoje à noite, é furada.
Dica: acenda incenso de canela para atrair a pessoa ideal.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.

9 – Capricórnio

Brigará com geminianos e cancerianos no ambiente de trabalho.

No amor: sua libido está baixa.
Dica: acenda incenso de Ylang-Ylang.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: Ylang-Ylang.

10 – Sagitário

Você precisa perder o medo de usar redes sociais, pois isso atrapalha seu trabalho.

“Quem não é visto, não é lembrado.”

Arrume algum serviço extra para o final de semana: fará bem para o bolso e para o espírito.

Na família: crie vergonha e pare de sobrecarregar parentes com suas despesas.
Dica: acenda incenso de sálvia branca.
Cor do dia: marfim.
Perfume do dia: sálvia branca.

11 – Aquário

Tentarão aplicar o golpe do Pix em você. Fique atento.

No amor: um vizinho está apaixonado, mas mantém segredo.
Dica: tome banho com pétalas de rosas para atrair o amor ideal.
Cor do dia: rosas.
Perfume do dia: rosas.

12 – Peixes

Cuidado para não esquecer nada na rua — você anda distraído.

Dica: acenda incenso de pitanga para aumentar sua atenção.
No amor: não use aplicativos de relacionamento, é cilada.
Cor do dia: pitanga.
Perfume do dia: pitanga.

Astral

Horóscopo do Dia: dicas, simpatias e previsões para cada signo na Lua Crescente

O Sol está em libra, a Lua está crescente e quem rege a quinta-feira é Júpiter

02/10/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

Áries

Excelente dia para ir ao salão de beleza e iniciar qualquer atividade, já que a energia da Lua Crescente favorece novos começos.
Dica mística: adquira uma planta chamada flor-de-outubro para atrair proteção.
Amor: banho com pétalas de flor-de-outubro aumenta o magnetismo e sensualidade.
Cor do dia: fúcsia.
Perfume do dia: flor-de-outubro.

Touro

É hora de relaxar com exercícios físicos e sorrisos, mesmo sem motivo aparente.
Amor: a pessoa amada pode estar escondendo um segredo importante. Para clarear energias, acenda incenso Honestidade.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.

Gêmeos

Entre em contato com aquela prima mística e esotérica da família, que tem revelações importantes para compartilhar.
Amor: respeite o espaço da pessoa amada e evite forçar conversas.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

Câncer

O dia pode trazer estresse com problemas domésticos e até golpes no trabalho.
Dica mística: acenda incenso de alfazema para purificar ambientes.
Cor do dia: alfazema.
Perfume do dia: alfazema.

Leão

Problemas estomacais e digestivos podem surgir. Aposte em chás de boldo, losna ou carqueja.
Amor: evite insistir em relações; correr atrás pode gerar desprezo.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: flores silvestres.

Virgem

Atenção à saúde íntima: procure um médico diante de desconfortos.
Amor: um ex pode ter exposto conversas ou imagens sem seu conhecimento. Para proteção, acenda incenso de sálvia branca.
Cor do dia: branco.
Perfume do dia: sálvia branca.

Libra

Dia favorável para cuidar da estética em salões e clínicas.
Trabalho: aproveite os cursos sugeridos por líderes e chefes.
Amor: cuidado, um ex pode estar acompanhando seus passos fora das redes sociais.
Cor do dia: areia.
Perfume do dia: âmbar.

Escorpião

Seu melhor amigo é taurino, mas evite sobrecarregá-lo. Como está entrando em Inferno Astral, proteja-se com incenso de arruda.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: flores silvestres.

Sagitário

Na Lua Crescente, há tendência a gerar confusões. Respeite vizinhos, parentes e colegas para evitar fofocas e atritos.
Dica mística: acenda incenso de lavanda para manter a calma.
Cor do dia: lavanda.
Perfume do dia: lavanda.

Capricórnio

Cuidado com problemas na Justiça e imprevistos na saúde. Fique atento também a assaltos em pontos de ônibus e furtos de veículos.
Amor: atenção a perfis falsos criados por ex. Para proteção, use incenso de sândalo.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.

Aquário

Deseja mais dinheiro e prosperidade? Acenda incenso “Chama Dinheiro” em casa e no trabalho.
Amor: evite falar com estranhos, pois pode ser cilada.
Cor do dia: dourado.
Perfume do dia: flor de maçã.

Peixes

Na Lua Crescente, você ganha energia extra para se destacar no trabalho ou em hobbies.
Amor: com a Lua Cheia, a paixão e o desejo estão intensos — aproveite, mas com cautela.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Rumo acumula 74 multas em 3 anos e expõe falência da Malha Oeste antes da relicitação
TRANSPORTE

/ 18 horas

Rumo acumula 74 multas em 3 anos e expõe falência da Malha Oeste antes da relicitação

2

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago
coincidência?

/ 2 dias

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6845, segunda-feira (06/10)
Loterias

/ 7 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6845, segunda-feira (06/10)

4

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3505, segunda-feira (06/10)
Loterias

/ 6 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3505, segunda-feira (06/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 2 horas

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT