Horóscopo da Lua Cheia: previsões, alertas e simpatias para cada signo

Áries
Você estará literalmente uivando nessa Lua cheia — cheio de energia e força física.
No amor: sua libido estará alta e isso pode causar problemas.
Dica: tome chá de camomila e acenda incenso de camomila.
Cor do dia: camomila.
Perfume do dia: camomila.
Touro
Não acredite em tudo o que seus amigos de longa data falam — um deles sente inveja de você.
No amor: siga em frente com seus planos.
Cor do dia: azaléa.
Perfume do dia: azaléa.
Gêmeos
Se sente cólicas, use chá de prímula — notará diferença nos primeiros dias.
Ritual: acenda incenso de prímula.
No amor: receberá convites para sair.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: prímula.
Câncer
O verdadeiro segredo da Magia é transformar algo ruim em bom — isso é transmutação.
Ritual: acenda incenso de violeta.
No amor: se o parceiro está chato há tempos, pense em separação.
Cor do dia: violeta.
Perfume do dia: violeta.
Leão
Conflitos com clientes ou chefes podem surgir — mantenha a calma.
Atenção: cuidado com calçadas lisas e com seu animal de estimação.
No amor: não aceite assédio de patrão.
Ritual: acenda incenso de sândalo para proteção.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.
Virgem
Se você é mãe, envolva os filhos nas tarefas de casa — isso alegrará o espírito.
Alerta: evite andar ao celular na rua.
No amor: faça uma surpresa para a pessoa amada — o resultado será maravilhoso.
Cor do dia: azul-marinho.
Perfume do dia: magnólia.
Libra
Seu excesso de vaidade está te prejudicando — no trabalho, comentam pelas costas.
No amor: um ex ou atual pode ter colocado programa espião no seu celular.
Cor do dia: areia.
Perfume do dia: margarida.
Escorpião
Hoje você estará sonolento — tome café para se animar.
No amor: evite sair com várias pessoas ao mesmo tempo, pode dar confusão.
Cor do dia: café.
Perfume do dia: flor do café.
Sagitário
Não adianta mudar de casa ou de emprego sem mudar por dentro.
Dica: pare de se meter na vida alheia e trabalhe sua humildade.
Na fé: você voltou a acreditar e isso é positivo.
No amor: tome banho com pétalas de rosas para autoestima.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.
Capricórnio
Se é mulher jovem, trate cólicas e TPM com chá de calêndula, um dia sim e outro não.
No amor: cuidado com elogios de desconhecidos — podem ser ilusões.
Cor do dia: manteiga.
Perfume do dia: calêndula.
Aquário
Fique atento — tentarão aplicar o golpe do PIX.
Dica espiritual: adote um animal de estimação, ele será um protetor espiritual.
No amor: será paquerado nas redes sociais.
Cor do dia: bordô.
Perfume do dia: cravo.
Peixes
Cuidado com clientes irritados.
No amor: alguém do trabalho demonstrará interesse de forma intensa.
Ritual: acenda incenso de benjoim para proteção.
Cor do dia: marfim.
Perfume do dia: benjoim.