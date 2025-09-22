Horóscopo da Primavera: o que os astros reservam para você hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Áries

Com a primavera, surge a esperança de novos ciclos. É o momento ideal para iniciar projetos importantes.

Amor: clima perfeito para um novo relacionamento. Dica: tome banho com flores do campo para aumentar sua atração.

Cor do dia: bege | Perfume: flores do campo

Touro

A estação convida você a deixar para trás o que não deu certo e abrir espaço para novas oportunidades.

Amor: use banho e perfume de cravo para atrair um novo amor.

Cor do dia: bordô | Perfume: cravo

Gêmeos

O período marca colheita dos seus esforços. Mas cuidado: ilusões podem aparecer no amor.

Amor: evite correr atrás de paixões passageiras. Banho de pétalas de rosas ajuda a realçar sua energia.

Cor do dia: rosa | Perfume: rosa

Câncer

Mantenha ao lado da cama um “sonhário”, um diário para anotar sonhos reveladores.

Amor: pode presenciar um revés para o ex.

Cor do dia: fúcsia | Perfume: fúcsia

Leão

Surpresas agradáveis marcam o dia. Ouça músicas que celebrem a primavera para atrair harmonia.

Amor: presente inesperado da pessoa amada. Banho de margarida para destacar seu charme.

Cor do dia: amarelo | Perfume: margarida

Virgem

A primavera inspira cuidado com a família e contato com a natureza. Plantar flores pode atrair prosperidade.

Amor: uma paixão de primavera pode surgir. Banho com pétalas de azaléa aumenta sua energia amorosa.

Cor do dia: azaléa | Perfume: azaléa

Libra

Excelente dia para praticar esportes e até ganhar prêmios. Pequenos atritos familiares podem surgir.

Amor: acenda incenso de patchuli para atrair harmonia e equilíbrio.

Cor do dia: carmim | Incenso: patchuli

Escorpião

Resgate lembranças alegres das festas de primavera e permita-se relaxar.

Amor: não se irrite com as implicâncias do par. Camomila ajuda a trazer calma.

Cor do dia: caramelo | Perfume: camomila

Sagitário

Itens que remetem à primavera podem atrair prosperidade.

Amor: é hora de esquecer o relacionamento que acabou. Acenda o incenso Chama Cliente para energizar seu dia.

Cor do dia: dourado | Perfume: flor do ipê

Capricórnio

Evite alimentos gelados para cuidar da garganta. Chá de gengibre é um aliado.

Amor: uma declaração inesperada pode surpreender.

Cor do dia: marfim | Perfume: âmbar

Aquário

Ore saudando a primavera e acenda incenso Chama Dinheiro para atrair prosperidade.

Amor: um ex pode estar de olho em suas redes sociais.

Cor do dia: esmeralda | Perfume: magnólia

Peixes

Mesmo na primavera, leve agasalho ao sair de casa. Busque respostas abrindo um livro aleatoriamente e lendo a mensagem da página escolhida.

Amor: o universo trará sinais claros hoje.

Cor do dia: tijolo | Perfume: almíscar

A primavera abre caminhos para renovação e novas energias em todos os signos. Aproveite a estação para se conectar com o amor, a prosperidade e a esperança.