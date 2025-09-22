Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Horóscopo da Primavera: o que os astros reservam para você hoje

confira o que os astros revelam para cada signo hoje em amor, sorte, prosperidade e energias renovadas.

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

22/09/2025 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Áries

Com a primavera, surge a esperança de novos ciclos. É o momento ideal para iniciar projetos importantes.
Amor: clima perfeito para um novo relacionamento. Dica: tome banho com flores do campo para aumentar sua atração.
Cor do dia: bege | Perfume: flores do campo

Touro

A estação convida você a deixar para trás o que não deu certo e abrir espaço para novas oportunidades.
Amor: use banho e perfume de cravo para atrair um novo amor.
Cor do dia: bordô | Perfume: cravo

Gêmeos

O período marca colheita dos seus esforços. Mas cuidado: ilusões podem aparecer no amor.
Amor: evite correr atrás de paixões passageiras. Banho de pétalas de rosas ajuda a realçar sua energia.
Cor do dia: rosa | Perfume: rosa

Câncer

Mantenha ao lado da cama um “sonhário”, um diário para anotar sonhos reveladores.
Amor: pode presenciar um revés para o ex.
Cor do dia: fúcsia | Perfume: fúcsia

Leão

Surpresas agradáveis marcam o dia. Ouça músicas que celebrem a primavera para atrair harmonia.
Amor: presente inesperado da pessoa amada. Banho de margarida para destacar seu charme.
Cor do dia: amarelo | Perfume: margarida

Virgem

A primavera inspira cuidado com a família e contato com a natureza. Plantar flores pode atrair prosperidade.
Amor: uma paixão de primavera pode surgir. Banho com pétalas de azaléa aumenta sua energia amorosa.
Cor do dia: azaléa | Perfume: azaléa

Libra

Excelente dia para praticar esportes e até ganhar prêmios. Pequenos atritos familiares podem surgir.
Amor: acenda incenso de patchuli para atrair harmonia e equilíbrio.
Cor do dia: carmim | Incenso: patchuli

Escorpião

Resgate lembranças alegres das festas de primavera e permita-se relaxar.
Amor: não se irrite com as implicâncias do par. Camomila ajuda a trazer calma.
Cor do dia: caramelo | Perfume: camomila

Sagitário

Itens que remetem à primavera podem atrair prosperidade.
Amor: é hora de esquecer o relacionamento que acabou. Acenda o incenso Chama Cliente para energizar seu dia.
Cor do dia: dourado | Perfume: flor do ipê

Capricórnio

Evite alimentos gelados para cuidar da garganta. Chá de gengibre é um aliado.
Amor: uma declaração inesperada pode surpreender.
Cor do dia: marfim | Perfume: âmbar

Aquário

Ore saudando a primavera e acenda incenso Chama Dinheiro para atrair prosperidade.
Amor: um ex pode estar de olho em suas redes sociais.
Cor do dia: esmeralda | Perfume: magnólia

Peixes

Mesmo na primavera, leve agasalho ao sair de casa. Busque respostas abrindo um livro aleatoriamente e lendo a mensagem da página escolhida.
Amor: o universo trará sinais claros hoje.
Cor do dia: tijolo | Perfume: almíscar

A primavera abre caminhos para renovação e novas energias em todos os signos. Aproveite a estação para se conectar com o amor, a prosperidade e a esperança.

Astral

Horóscopo de hoje: previsões para os 12 signos nesta quinta-feira

Confira as previsões do horóscopo desta quinta-feira. Amor, trabalho e espiritualidade para todos os signos do zodíaco

18/09/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

Áries

Você estará mais agressivo hoje. Controle-se para não perder oportunidades. Acenda um incenso de orquídeas para proteção.
Amor: banho com pétalas de orquídeas aumenta a sensualidade.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: orquídeas.

Touro

O nervosismo pode aparecer sem motivo. Tome chá e acenda incenso de camomila para se acalmar.
Amor: banho de camomila ajuda a atrair um amor tranquilo.
Cor do dia: camomila.
Perfume do dia: camomila.

Gêmeos

Você anda gritando demais e todos já perceberam. Use incenso de lavanda para relaxar.
Amor: banho de lavanda traz um amor calmo.
Cor do dia: lavanda.
Perfume do dia: lavanda.

Câncer

A quinta-feira de Lua minguante é ideal para encerrar relacionamentos desgastados ou trabalhos pendentes. Cuidado ao atravessar ruas e sinaleiros para evitar acidentes.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.

Leão

Seu trabalho será elogiado na mídia, mas redobre a segurança em casa com câmeras e alarmes.
Amor: a pessoa amada estará mais rabugenta hoje.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Virgem

Atividades como Yoga e meditação farão bem ao espírito.
Família: converse com crianças próximas sobre bullying, pois alguém pode estar sofrendo em silêncio.
Amor: surpreenda a pessoa amada com um presente.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: almíscar.

Libra

Ótimo dia para ir ao salão de beleza e cuidar da autoestima.
Amor: fofoqueiros podem tentar colocar a pessoa amada contra você.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Escorpião

A saudade de alguém distante pode apertar. Use as redes sociais para manter contato.
Trabalho: cuidado com clientes mal-intencionados.
Amor: admiradores enviarão mensagens.
Cor do dia: azaléia.
Perfume do dia: azaléia.

Sagitário

O sonho de trabalhar no exterior está próximo, mas é preciso agir: envie currículos e mostre seu trabalho online.
Amor: salve o relacionamento com criatividade na intimidade.
Cor do dia: arco-íris.
Perfume do dia: baunilha.

Capricórnio

Você pode acordar com desconforto na garganta. Chá e gargarejo de malva ajudarão.
Amor: a pessoa amada pode ter lapsos de memória.
Cor do dia: malva.
Perfume do dia: malva.

Aquário

Se deseja emagrecer com saúde, fuja de regimes malucos e produtos perigosos, como a caneta emagrecedora que circula nas redes. Prefira exercícios e alimentação natural.
Amor: um ex ciumento está rondando seus lugares habituais.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: âmbar.

Peixes

Mulheres do signo devem ter atenção: há risco de gravidez mesmo com métodos tradicionais. Durma melhor com chá e incenso de erva-cidreira.
Amor: a pessoa amada pode se sentir desconfortável com conversas sobre filhos.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: erva-cidreira.

Astral

Horóscopo de hoje: previsões para os 12 signos nesta quarta-feira

Confira as previsões do horóscopo desta quarta-feira. Amor, trabalho, espiritualidade e dicas especiais para cada signo do zodíaco

17/09/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

Áries

Você está falando coisas comprometedoras em público, o que pode ser perigoso.
Amor: evite aplicativos de relacionamento, pois podem colocar você em situações complicadas.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.

Touro

Pessoas sem noção cobrarão coisas absurdas de você. Mantenha o silêncio e cumpra apenas o que foi combinado. Para evitar problemas na garganta, faça gargarejo com malva.
Amor: não é errado se apaixonar pelo inimigo do seu amigo de longa data. Essas coisas acontecem.
Cor do dia: malva.
Perfume do dia: malva.

Gêmeos

Seu trabalho terá destaque na mídia e poderá ser reconhecido até no exterior.
Família: converse com seus filhos sobre bullying para prevenir situações na escola.
Amor: fofoqueiros tentarão colocar a pessoa amada contra você.
Cor do dia: furta-cor.
Perfume do dia: aromas frutais.

Câncer

Afaste-se de pessoas com energias ruins, mas não deixe de rezar por elas. A quarta-feira é dia de espiritualidade: vá a igrejas, templos ou terreiros.
Amor: não guarde mágoa quando a resposta da pessoa amada for um “não”.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Leão

Excelente dia para orações e simpatias. Para atrair mais dinheiro, acenda um incenso chamado “Chama Dinheiro”, tanto no trabalho quanto em casa.
Amor: a pessoa amada está desconfiando de você.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Virgem

Você receberá elogios de chefes, patrões e clientes.
Amor: apesar de acreditar que é infeliz no amor, isso não é verdade. Para atrair a pessoa ideal, acenda um incenso de mel em casa e no trabalho.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.

Libra

Risco de perda financeira no trabalho. Fique atento!
Família: é hora de conversar com filhos ou netos adolescentes sobre gravidez na adolescência para evitar problemas futuros.
Amor: a pessoa amada está de birra apenas para chamar sua atenção.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: âmbar.

Escorpião

Tome cuidado ao atravessar a rua para evitar acidentes. Para proteção, use incenso de sálvia branca em casa e no trabalho.
Amor: um ex ciumento está observando você.
Cor do dia: branco.
Perfume do dia: sálvia branca.

Sagitário

Quarta-feira é o dia mais espiritual da semana. Visite igrejas, templos ou terreiros, pratique Yoga e meditação. Coloque violetas nas janelas para afastar maus espíritos e despertar sua magia interior. Acenda incenso de violeta em casa e no trabalho.
Cor do dia: violeta.
Perfume do dia: violeta.

Capricórnio

Apesar de alguns erros de distração, você receberá elogios de chefes e clientes. Acenda incenso de canela para melhorar seu raciocínio.
Amor: demonstre preocupação com a pessoa amada para fortalecer o relacionamento.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.

Aquário

Hoje você terá lucro no trabalho. Para atrair ainda mais clientes, acenda incenso “Chama Cliente”, especialmente nesta quarta-feira.
Amor: um amor do passado pode aparecer novamente pelas redes sociais.
Cor do dia: tífani.
Perfume do dia: almíscar.

Peixes

Você pode acordar sentindo-se pesado e com vontade de purificação. Acenda incenso de mirra para fortalecer sua espiritualidade.
Amor: busque se relacionar apenas com quem valoriza a espiritualidade como você.
Cor do dia: lilás.
Perfume do dia: mirra.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil
oportunidade

/ 2 dias

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil

2

Megafábrica de celulose trouxe cenário caótico, reclama prefeito
vale da celulose

/ 1 dia

Megafábrica de celulose trouxe cenário caótico, reclama prefeito

3

Manifestantes protestam contra PEC da Blindagem e Anistia em Campo Grande
Política

/ 1 dia

Manifestantes protestam contra PEC da Blindagem e Anistia em Campo Grande

4

Primeira semana da primavera terá frio, vendaval e tempestades em MS
mudança no tempo

/ 19 horas

Primeira semana da primavera terá frio, vendaval e tempestades em MS

5

Homem atira carro em rio para tentar matar ex-namorada em MS
Cidades

/ 1 dia

Homem atira carro em rio para tentar matar ex-namorada em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12/09/2025

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?