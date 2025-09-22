Horóscopo da Primavera: o que os astros reservam para você hoje

Áries
Com a primavera, surge a esperança de novos ciclos. É o momento ideal para iniciar projetos importantes.
Amor: clima perfeito para um novo relacionamento. Dica: tome banho com flores do campo para aumentar sua atração.
Cor do dia: bege | Perfume: flores do campo
Touro
A estação convida você a deixar para trás o que não deu certo e abrir espaço para novas oportunidades.
Amor: use banho e perfume de cravo para atrair um novo amor.
Cor do dia: bordô | Perfume: cravo
Gêmeos
O período marca colheita dos seus esforços. Mas cuidado: ilusões podem aparecer no amor.
Amor: evite correr atrás de paixões passageiras. Banho de pétalas de rosas ajuda a realçar sua energia.
Cor do dia: rosa | Perfume: rosa
Câncer
Mantenha ao lado da cama um “sonhário”, um diário para anotar sonhos reveladores.
Amor: pode presenciar um revés para o ex.
Cor do dia: fúcsia | Perfume: fúcsia
Leão
Surpresas agradáveis marcam o dia. Ouça músicas que celebrem a primavera para atrair harmonia.
Amor: presente inesperado da pessoa amada. Banho de margarida para destacar seu charme.
Cor do dia: amarelo | Perfume: margarida
Virgem
A primavera inspira cuidado com a família e contato com a natureza. Plantar flores pode atrair prosperidade.
Amor: uma paixão de primavera pode surgir. Banho com pétalas de azaléa aumenta sua energia amorosa.
Cor do dia: azaléa | Perfume: azaléa
Libra
Excelente dia para praticar esportes e até ganhar prêmios. Pequenos atritos familiares podem surgir.
Amor: acenda incenso de patchuli para atrair harmonia e equilíbrio.
Cor do dia: carmim | Incenso: patchuli
Escorpião
Resgate lembranças alegres das festas de primavera e permita-se relaxar.
Amor: não se irrite com as implicâncias do par. Camomila ajuda a trazer calma.
Cor do dia: caramelo | Perfume: camomila
Sagitário
Itens que remetem à primavera podem atrair prosperidade.
Amor: é hora de esquecer o relacionamento que acabou. Acenda o incenso Chama Cliente para energizar seu dia.
Cor do dia: dourado | Perfume: flor do ipê
Capricórnio
Evite alimentos gelados para cuidar da garganta. Chá de gengibre é um aliado.
Amor: uma declaração inesperada pode surpreender.
Cor do dia: marfim | Perfume: âmbar
Aquário
Ore saudando a primavera e acenda incenso Chama Dinheiro para atrair prosperidade.
Amor: um ex pode estar de olho em suas redes sociais.
Cor do dia: esmeralda | Perfume: magnólia
Peixes
Mesmo na primavera, leve agasalho ao sair de casa. Busque respostas abrindo um livro aleatoriamente e lendo a mensagem da página escolhida.
Amor: o universo trará sinais claros hoje.
Cor do dia: tijolo | Perfume: almíscar
A primavera abre caminhos para renovação e novas energias em todos os signos. Aproveite a estação para se conectar com o amor, a prosperidade e a esperança.