Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Horóscopo de hoje: 05 de setembro de 2025 previsões e dicas por signo

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta sexta-feira. Veja conselhos sobre amor, trabalho, saúde, família, além de sugestões de cores, perfumes e incensos para atrair boas energias

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

05/09/2025 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege a sexta-feira é Vênus, portanto, cuidado para não ser seduzido por pessoas com péssimas intenções.

Áries

Hoje não aceite proposta de dinheiro fácil e nem assine documentos.
Amor: tem uma pessoa insistindo em ficar com você, mas hoje é o melhor dia para dar o fora porque essa pessoa é perigosa. Então não dê esperanças.
Proteção: acenda incenso de sálvia branca.
Cor do dia: branco.
Perfume do dia: sálvia branca.

Touro

Nessa sexta poderá ser vítima de assédio no trabalho. Portanto, cuidado.
Amor: marque encontro com a pessoa amada, pela tarde, e use perfume de cravo.
Cor do dia: bordô.
Perfume do dia: cravo.

Gêmeos

Hoje terá um pouco de dor de barriga por excessos alimentares. Então tome chá de boldo e vá trabalhar, pois você precisa de dinheiro.
Proteção: acenda incenso de boldo.
Amor: leia o poema preferido da pessoa amada na frente dela.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: gardênia.

Câncer

Nessa sexta você acordará um pouco desanimado.
Dica: acenda incenso de pitanga para sentir alegria. Suco de pitanga também ajuda.
Família: poderá ter problemas com filhos, então mantenha a calma.
Proteção: incenso de pitanga.
Cor do dia: pitanga.
Perfume do dia: pitanga.

Leão

Se sair hoje à noite você fará sucesso.
Amor: pode ter a impressão de que está perdendo a libido, mas não está. Para se sentir seguro, acenda incenso de Ylang-Ylang, afrodisíaco natural.
Cor do dia: dourado.
Perfume do dia: Ylang-Ylang.

Virgem

Hoje não vá para baladas porque corre risco de assaltos.
Família: um familiar idoso passará mal.
Proteção: acenda incenso de patchuli.
Amor: compre peças íntimas para aumentar a autoestima.
Cor do dia: carmim.
Perfume do dia: patchuli.

Libra

Excelente dia para os librianos que trabalham na área de estética e beleza.
Profissões favoráveis: professores, esteticistas, cabelereiros, artesãos, costureiros, estilistas e advogados.
Amor: dance uma música sensual para a pessoa amada e deixe a Magia acontecer.
Cor do dia: cereja.
Perfume do dia: flor de cerejeira.

Escorpião

Hoje você poderá receber um presente misterioso. Aceite, não é golpe.
Amor: a noite tem tudo para ser maravilhosa.
Dica: tome banho de pétalas de rosas para aumentar a sensualidade.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Sagitário

Setembro é o mês das flores.
Dica: plante flores em casa e no trabalho. Ouça músicas que falem sobre flores, fará bem para sua alma.
Trabalho: perca o medo das redes sociais, pois elas podem atrair clientes e dinheiro.
Proteção: incenso de flores do campo.
Cor do dia: arco-íris.
Perfume do dia: flores do campo.

Capricórnio

Prepare o seu “sonhário”, um diário onde anota seus sonhos. Durma com ele ao lado da cama, pois receberá mensagens importantes.
Amor: a pessoa amada estará reflexiva e distante. Respeite.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.

Aquário

Cuidado com assaltos à mão armada. Não fique distraído em locais públicos e coloque câmeras em casa.
Família: possibilidade de chegada de um bebê (como mãe ou avó).
Amor: um ex pode estar vigiando você.
Proteção: acenda incenso de bergamota.
Cor do dia: abóbora.
Perfume do dia: bergamota.

Peixes

Ligue o rádio aleatoriamente: a primeira música terá uma mensagem para você.
Amor: a pessoa amada pode estar sendo influenciada por energias negativas.
Proteção: incenso de musgo de carvalho.
Cor do dia: verde-musgo.
Perfume do dia: musgo de carvalho.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 02 de setembro de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o astro que rege a terça-feira é Marte, portanto, preste atenção para evitar acidentes

02/09/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 - Áries

  • Aviso: Hoje você acordará com um pouco de dor nas pernas, então faça massagens com arnica. Nessa terça, você receberá elogios de clientes.

  • No amor: Não avance o sinal com pessoas que têm a cara fechada.

  • Cores e aromas: Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: arnica.

2 - Touro

  • Aviso: Num passado não muito distante, você se apropriou do trabalho de certas pessoas sem citar os nomes delas, só porque queria ganhar dinheiro e sucesso. Mas agora chegou a hora de você pagar. Porém, você tem uma chance para se arrepender e citar os nomes dessas pessoas nos trabalhos delas. Para proteção, acenda um incenso chamado olíbano.

  • No amor: Não faça críticas negativas para a pessoa que deseja conquistar.

  • Cores e aromas: Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: olíbano.

3 - Gêmeos

  • Aviso: Hoje você acordará com sintomas de resfriado. Portanto, tome chá de capim-limão. A pessoa amada estará contra você por causa de fofocas de terceiros. Então, acenda incenso de capim-limão para proteção.

  • No amor: A pessoa amada estará contra você por causa de fofocas de terceiros.

  • Cores e aromas: Cor do dia: capim-limão. Perfume do dia: capim-limão.

4 - Câncer

  • Aviso: Você precisa tomar consciência de que nem todos os seus problemas são resultado de olho gordo ou inveja. Às vezes, é só você que não se planejou corretamente. Acenda incenso de mirra para se conectar com o sagrado.

  • No amor: A pessoa amada estará enjoada.

  • Cores e aromas: Cor do dia: areia. Perfume do dia: mirra.

5 - Leão

  • Aviso: Portas estão se abrindo na sua carreira profissional e também no seu hobby. Então, aproveite as oportunidades para não se arrepender depois.

  • No amor: Não traia a pessoa amada, porque, além de ser errado, você pode se dar muito mal.

  • Cores e aromas: Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

6 - Virgem

  • Aviso: Você está planejando uma mudança que pode ser de casa, de emprego, de local ou até mesmo de relacionamento. Mas você precisa se preparar para isso. Então, acenda um incenso chamado Abre Caminhos.

  • No amor: Pare de esperar aprovação dos outros.

  • Cores e aromas: Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

7 - Libra

  • Aviso: Finalmente você percebeu que estava gastando demais. Agora, precisa dar uma freada. Acenda incenso de sândalo para proteção.

  • No amor: Você quer que um ex pague por todo o mal que ele fez, mas sente que ele pode sair ileso. Mas saiba que ele pagará por tudo no momento certo.

  • Cores e aromas: Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

8 - Escorpião

  • Aviso: Não dirija hoje, porque corre o risco de acidentes. Prefira ônibus, mas sente no meio.

  • No amor: Se for ter relações íntimas com alguém, use preservativo para não ter problemas de saúde depois.

  • Cores e aromas: Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

9 - Sagitário

  • Aviso: Setembro é o mês das flores no Brasil. Então, prepare uma benção das flores, plantando flores no seu jardim ou quintal. Mas se não tiver jardim ou quintal, coloque vasos de flores na sua casa.

  • No amor: Não é hora de terminar um relacionamento.

  • Cores e aromas: Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: flores de primavera.

10 - Capricórnio

  • Aviso: Para começar setembro com chave de ouro, faça aquela famosa oração havaiana: “- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.” Então, você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

  • No amor: Não entre em aplicativos de relacionamentos.

  • Cores e aromas: Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

11 - Aquário

  • Aviso: Dia excelente para acender um incenso chamado Chama Dinheiro para ter prosperidade.

  • No amor: Acenda um incenso de Ylang-Ylang para aumentar a autoestima e a libido.

  • Cores e aromas: Cor do dia: magenta. Perfume do dia: Ylang-Ylang.

12 - Peixes

  • Aviso: Você acordará com problemas estomacais. Portanto, evite frituras e coma mais legumes. Também tome chá de boldo, losna ou carqueja para tratar dos problemas estomacais.

  • No amor: Tome banho de pétalas de jasmim para ficar mais atraente.

  • Cores e aromas: Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 01 de setembro de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o astro que rege a segunda-feira é a Lua. Portanto, os signos precisam fazer simpatias hoje para que setembro seja próspero

01/09/2025 05h00

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 – Áries: hoje é primeiro de setembro. Então para se dar bem nesse mês faça a simpatia de colocar um trevo de quatro folhas na frente de sua casa. Mas se não conseguir o trevo, acenda um incendo de trevo de quatro folhas. Pois o trevo de quatro folhas representa os quatro elementos: terra, ar, fogo e água. No amor: se quiser conquistar alguém seja romântico. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: gardênia.

2 – Touro: nesse mês para ter proteção e afastar a inveja acenda um incenso de sete ervas hoje. Também tome um banho de sete ervas nesse dia primeiro de setembro. No amor: conquiste com seu sorriso. Cor do dia: verde. Perfume do dia: qualquer aroma do campo.

3 – Gêmeos: hoje é dia do geminiano fazer a simpatia da lentilha. Então, no almoço ou no jantar, cozinhe lentilha, coloque moedas embaixo do prato e coma o alimento assim. Pois trará prosperidade. Hoje não visite parentes narcisistas porque isso trará confusão. No amor: coma doces com a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: para se dar bem, nesse mês, com amizades, colegas de trabalho e amores acenda um incenso de mel, que ele acabará com a amargura das pessoas ao redor. Hoje você poderá ganhar um aumento de salário ou presentes dos chefes e patrões. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

5 – Leão: o leonino para se dar bem, em setembro, precisa fazer a simpatia da caridade nesse primeiro dia do mês. Essa simpatia consiste em ajudar alguma instituição de caridade, ONG ou hospital. Pode ser financeiramente, com doações materiais ou até mesmo com serviço voluntário. Pois isso atrai acontecimentos positivos que ajudam na prosperidade. No amor: um romance acontecerá no seu trabalho ou no seu hobby. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

6 – Virgem: para ter proteção e se livrar do olho gordo acenda um incenso de sal grosso. Também coloque um copo de sal grosso na porta de casa. No amor: faça ou compre a comida preferida da pessoa amada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: você está entrando no inferno astral. Portanto precisa de muita proteção. Acenda de sândalo para proteção. Evite ambientes como baladas e bares. No amor: não comece com relacionamentos novos em setembro. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

8 – Escorpião: suas orações, preces e pedidos serão atendidos. A demora está acontecendo porque você reclama muito da vida, então isso trava o Universo que poderia conspirar a seu favor. Por isso é importante escrever no caderno gratidão diariamente. Aliás, caderno da gratidão é onde você agradece por tudo de bom que acontece ao Universo. Toda a vez que você orar, deverá acender um incenso de mirra. Cor do dia: areia. Perfume do dia: mirra.

9 – Sagitário: para abrir o primeiro dia do mês com chave de ouro, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não entre em aplicativos de relacionamentos.

Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

10 – Capricórnio: para ter prosperidade, em setembro, acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: dê um presente para a pessoa amada. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: nesse dia primeiro de setembro sopre canela na frente da sua casa e para ter prosperidade nesse mês, faça a seguinte simpatia hoje: cozinhe inhoque, ponha moedas debaixo do seu prato e coma esse alimento para ter prosperidade o mês inteiro. No amor: para ficar mais sensual tome banho com flor de pessegueiro e acenda incenso de pêssego. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: flor de pessegueiro.

12 – Peixes: no dia primeiro de setembro faça a simpatia de soprar pétalas de flores na frente da sua casa. No amor: um colega de trabalho está apaixonado por você. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: flores silvestres.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Alvo de CPI e suspeito de lavagem, empresário inaugura shopping de luxo
ponta porã

/ 17 horas

Alvo de CPI e suspeito de lavagem, empresário inaugura shopping de luxo

2

Conflitos internos em facções fortaleceram crime organizado em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Conflitos internos em facções fortaleceram crime organizado em Campo Grande

3

Após dez anos, Assembleia Legislativa autoriza realização de novo concurso público
Empregos e Carreira

/ 1 dia

Após dez anos, Assembleia Legislativa autoriza realização de novo concurso público

4

Embrapa de Campo Grande corre risco de colapso financeiro
alerta

/ 1 dia

Embrapa de Campo Grande corre risco de colapso financeiro

5

Morador improvisa sinalização e Agetran corrige no mesmo dia
Revolta

/ 16 horas

Morador improvisa sinalização e Agetran corrige no mesmo dia

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 horas

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 1 dia

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 3 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?