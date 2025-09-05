Horóscopo de hoje: 05 de setembro de 2025 previsões e dicas por signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege a sexta-feira é Vênus, portanto, cuidado para não ser seduzido por pessoas com péssimas intenções.
Áries
Hoje não aceite proposta de dinheiro fácil e nem assine documentos.
Amor: tem uma pessoa insistindo em ficar com você, mas hoje é o melhor dia para dar o fora porque essa pessoa é perigosa. Então não dê esperanças.
Proteção: acenda incenso de sálvia branca.
Cor do dia: branco.
Perfume do dia: sálvia branca.
Touro
Nessa sexta poderá ser vítima de assédio no trabalho. Portanto, cuidado.
Amor: marque encontro com a pessoa amada, pela tarde, e use perfume de cravo.
Cor do dia: bordô.
Perfume do dia: cravo.
Gêmeos
Hoje terá um pouco de dor de barriga por excessos alimentares. Então tome chá de boldo e vá trabalhar, pois você precisa de dinheiro.
Proteção: acenda incenso de boldo.
Amor: leia o poema preferido da pessoa amada na frente dela.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: gardênia.
Câncer
Nessa sexta você acordará um pouco desanimado.
Dica: acenda incenso de pitanga para sentir alegria. Suco de pitanga também ajuda.
Família: poderá ter problemas com filhos, então mantenha a calma.
Proteção: incenso de pitanga.
Cor do dia: pitanga.
Perfume do dia: pitanga.
Leão
Se sair hoje à noite você fará sucesso.
Amor: pode ter a impressão de que está perdendo a libido, mas não está. Para se sentir seguro, acenda incenso de Ylang-Ylang, afrodisíaco natural.
Cor do dia: dourado.
Perfume do dia: Ylang-Ylang.
Virgem
Hoje não vá para baladas porque corre risco de assaltos.
Família: um familiar idoso passará mal.
Proteção: acenda incenso de patchuli.
Amor: compre peças íntimas para aumentar a autoestima.
Cor do dia: carmim.
Perfume do dia: patchuli.
Libra
Excelente dia para os librianos que trabalham na área de estética e beleza.
Profissões favoráveis: professores, esteticistas, cabelereiros, artesãos, costureiros, estilistas e advogados.
Amor: dance uma música sensual para a pessoa amada e deixe a Magia acontecer.
Cor do dia: cereja.
Perfume do dia: flor de cerejeira.
Escorpião
Hoje você poderá receber um presente misterioso. Aceite, não é golpe.
Amor: a noite tem tudo para ser maravilhosa.
Dica: tome banho de pétalas de rosas para aumentar a sensualidade.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.
Sagitário
Setembro é o mês das flores.
Dica: plante flores em casa e no trabalho. Ouça músicas que falem sobre flores, fará bem para sua alma.
Trabalho: perca o medo das redes sociais, pois elas podem atrair clientes e dinheiro.
Proteção: incenso de flores do campo.
Cor do dia: arco-íris.
Perfume do dia: flores do campo.
Capricórnio
Prepare o seu “sonhário”, um diário onde anota seus sonhos. Durma com ele ao lado da cama, pois receberá mensagens importantes.
Amor: a pessoa amada estará reflexiva e distante. Respeite.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.
Aquário
Cuidado com assaltos à mão armada. Não fique distraído em locais públicos e coloque câmeras em casa.
Família: possibilidade de chegada de um bebê (como mãe ou avó).
Amor: um ex pode estar vigiando você.
Proteção: acenda incenso de bergamota.
Cor do dia: abóbora.
Perfume do dia: bergamota.
Peixes
Ligue o rádio aleatoriamente: a primeira música terá uma mensagem para você.
Amor: a pessoa amada pode estar sendo influenciada por energias negativas.
Proteção: incenso de musgo de carvalho.
Cor do dia: verde-musgo.
Perfume do dia: musgo de carvalho.