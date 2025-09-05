Horóscopo de hoje: 05 de setembro de 2025 previsões e dicas por signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege a sexta-feira é Vênus, portanto, cuidado para não ser seduzido por pessoas com péssimas intenções.

Áries

Hoje não aceite proposta de dinheiro fácil e nem assine documentos.

Amor: tem uma pessoa insistindo em ficar com você, mas hoje é o melhor dia para dar o fora porque essa pessoa é perigosa. Então não dê esperanças.

Proteção: acenda incenso de sálvia branca.

Cor do dia: branco.

Perfume do dia: sálvia branca.

Touro

Nessa sexta poderá ser vítima de assédio no trabalho. Portanto, cuidado.

Amor: marque encontro com a pessoa amada, pela tarde, e use perfume de cravo.

Cor do dia: bordô.

Perfume do dia: cravo.

Gêmeos

Hoje terá um pouco de dor de barriga por excessos alimentares. Então tome chá de boldo e vá trabalhar, pois você precisa de dinheiro.

Proteção: acenda incenso de boldo.

Amor: leia o poema preferido da pessoa amada na frente dela.

Cor do dia: esmeralda.

Perfume do dia: gardênia.

Câncer

Nessa sexta você acordará um pouco desanimado.

Dica: acenda incenso de pitanga para sentir alegria. Suco de pitanga também ajuda.

Família: poderá ter problemas com filhos, então mantenha a calma.

Proteção: incenso de pitanga.

Cor do dia: pitanga.

Perfume do dia: pitanga.

Leão

Se sair hoje à noite você fará sucesso.

Amor: pode ter a impressão de que está perdendo a libido, mas não está. Para se sentir seguro, acenda incenso de Ylang-Ylang, afrodisíaco natural.

Cor do dia: dourado.

Perfume do dia: Ylang-Ylang.

Virgem

Hoje não vá para baladas porque corre risco de assaltos.

Família: um familiar idoso passará mal.

Proteção: acenda incenso de patchuli.

Amor: compre peças íntimas para aumentar a autoestima.

Cor do dia: carmim.

Perfume do dia: patchuli.

Libra

Excelente dia para os librianos que trabalham na área de estética e beleza.

Profissões favoráveis: professores, esteticistas, cabelereiros, artesãos, costureiros, estilistas e advogados.

Amor: dance uma música sensual para a pessoa amada e deixe a Magia acontecer.

Cor do dia: cereja.

Perfume do dia: flor de cerejeira.

Escorpião

Hoje você poderá receber um presente misterioso. Aceite, não é golpe.

Amor: a noite tem tudo para ser maravilhosa.

Dica: tome banho de pétalas de rosas para aumentar a sensualidade.

Cor do dia: rosa.

Perfume do dia: rosas.

Sagitário

Setembro é o mês das flores.

Dica: plante flores em casa e no trabalho. Ouça músicas que falem sobre flores, fará bem para sua alma.

Trabalho: perca o medo das redes sociais, pois elas podem atrair clientes e dinheiro.

Proteção: incenso de flores do campo.

Cor do dia: arco-íris.

Perfume do dia: flores do campo.

Capricórnio

Prepare o seu “sonhário”, um diário onde anota seus sonhos. Durma com ele ao lado da cama, pois receberá mensagens importantes.

Amor: a pessoa amada estará reflexiva e distante. Respeite.

Cor do dia: celeste.

Perfume do dia: aromas atalcados.

Aquário

Cuidado com assaltos à mão armada. Não fique distraído em locais públicos e coloque câmeras em casa.

Família: possibilidade de chegada de um bebê (como mãe ou avó).

Amor: um ex pode estar vigiando você.

Proteção: acenda incenso de bergamota.

Cor do dia: abóbora.

Perfume do dia: bergamota.

Peixes

Ligue o rádio aleatoriamente: a primeira música terá uma mensagem para você.

Amor: a pessoa amada pode estar sendo influenciada por energias negativas.

Proteção: incenso de musgo de carvalho.

Cor do dia: verde-musgo.

Perfume do dia: musgo de carvalho.