Astral

Astral

Horóscopo de Hoje: alertas, energias e revelações para cada signo

descubra previsões e alertas para cada signo em amor, trabalho e saúde. Veja dicas de proteção, cores e perfumes

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

23/09/2025 - 00h02
Continue lendo...

Áries

A primavera chegou trazendo prosperidade. Ouça músicas e veja filmes que falem da estação para atrair boas energias.
Amor: um ex pode pedir para voltar, mas cuidado: é cilada. Tome banho com pétalas de lírio para proteção.
Cor do dia: branco | Perfume: lírio

Touro

Evite atitudes para levar vantagem a qualquer custo, pois isso gera um karma pesado.
Amor: acenda incenso de Ylang-Ylang para recuperar sua libido.
Cor do dia: magenta | Perfume: Ylang-Ylang

Gêmeos

Redobre a atenção ao andar na rua, risco de assalto.
Trabalho: banho de pétalas de girassol trará brilho e sucesso.
Amor: cuidado, alguém pode estar tentando seduzir seu parceiro.
Cor do dia: amarelo | Perfume: girassol

Câncer

Cuidado com acidentes domésticos e no trabalho.
Amor: fale menos e escute mais para fortalecer a relação. Banho de jasmim realça seu magnetismo.
Cor do dia: pérola | Perfume: jasmim

Leão

Seu marketing pessoal está em alta e trará bons frutos. Mas atenção a golpes financeiros envolvendo PIX.
Amor: evite confiar em aplicativos de relacionamento. Banho de sete ervas protege sua energia e dinheiro.
Cor do dia: esmeralda | Perfume: sete ervas

Virgem

Uma despesa inesperada pode surgir e um idoso da família pode precisar de cuidados.
Amor: não se entregue a qualquer elogio superficial. Incenso de guiné trará proteção.
Cor do dia: cobre | Perfume: guiné

Libra

A Lua nova pode estimular gastos desnecessários. Controle o bolso.
Amor: risco de traição vindo de alguém próximo. Use mirra para fortalecer a intuição.
Cor do dia: areia | Perfume: mirra

Escorpião

Conflitos com pessoas mais velhas da família podem surgir.
Mensagem: abra um livro ao acaso e encontrará uma revelação importante.
Amor: cuidado com elogios interesseiros.
Cor do dia: cereja | Perfume: flor de cerejeira

Sagitário

Se deseja crescer, divulgue mais seu trabalho. Hoje há risco de acidentes envolvendo você e sua família.
Amor: violeta protege e transmuta energias negativas. Tome banho com suas pétalas.
Cor do dia: violeta | Perfume: violeta

Capricórnio

O desânimo pode bater, mas não desista. Evite pensar em pedir demissão.
Amor: discussões podem ser evitadas com mais paciência. Incenso de pitanga traz entusiasmo.
Cor do dia: pitanga | Perfume: pitanga

Aquário

Cuidado com excesso de sal e riscos de pressão alta.
Trabalho: atenção com golpes de PIX e boletos falsos.
Amor: uma pessoa próxima nutre sentimentos secretos por você.
Cor do dia: bege | Perfume: sândalo

Peixes

Se sente fraqueza, procure um médico: pode ser anemia.
Amor: inveja pode cercar seu relacionamento. Incenso de patchuli é ideal para proteção.
Cor do dia: bordô | Perfume: patchuli

Este horóscopo traz orientações para sua vida pessoal, profissional e amorosa. Use as cores, perfumes e rituais para se conectar com boas energias.

Astral

Horóscopo de hoje: veja qual energia vai marcar o seu signo

Confira o horóscopo de hoje para todos os signos: amor, energia, conselhos e proteção espiritual que podem transformar o seu dia

19/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

Áries

Hoje você precisa abraçar um ipê em flor, pois necessita dessa energia.
No amor: pessoas jovens tentarão seduzir você, mas cuidado porque é cilada.
Tome banho com pétalas de ipê para proteção.
Cor do dia: amarelo-ipê. Perfume do dia: ipê.

Touro

Excelente dia para exercícios físicos.
No amor: não se relacione com quem tem filhos, pois ultimamente você não tem demonstrado paciência com crianças.
Tome banho com pétalas de rosas para proteção.
Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

Gêmeos

Evite levantar a voz no ambiente de trabalho.
No amor: um fantasma do passado poderá atormentar você.
Tome banho com pétalas de jasmim para proteção.
Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

Câncer

O estresse e o cansaço do trabalho e da família estão pesando. Planeje um passeio sozinho no final de semana.
No amor: não comece um relacionamento hoje.
Acenda incenso de benjoin para proteção.
Cor do dia: pink. Perfume do dia: benjoin.

Leão

Hoje você poderá ter problemas com má digestão. Prefira alimentos leves, como frutas e verduras, e tome chá de losna.
No amor: para aumentar sua sensualidade, acenda um incenso de Ylang-Ylang.
Cor do dia: magenta. Perfume do dia: Ylang-Ylang.

Virgem

Alguém da sua família pode passar mal hoje.
No amor: convites para sair no final de semana vão surgir.
Tome banho com pétalas de margarida para ter sorte.
Cor do dia: amarelo-manteiga. Perfume do dia: margarida.

Libra

Seu inferno astral já passou. Controle seu comportamento e prepare-se para novos desafios.
No amor: seja fiel e verdadeiro consigo mesmo.
Você tem a solução dos seus problemas dentro de si.
Cor do dia: areia. Perfume do dia: gardênia.

Escorpião

Dedique tempo a crianças, adolescentes e também aos idosos da sua família.
No amor: leve a pessoa amada para um almoço em família.
Acenda incenso de cravo para proteção.
Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

Sagitário

Reflita: a vaidade em excesso pode transmitir arrogância.
Conselho: não mexa com o que não é seu.
Para encerrar a semana de forma equilibrada, acenda incenso de mirra.
No amor: mantenha a calma.
Cor do dia: lilás. Perfume do dia: mirra.

Capricórnio

Dia excelente para praticar esportes, com chance de ganhar prêmios.
No amor: para atrair a pessoa certa e manter a harmonia em casa, acenda incenso de patchuli.
Atenção: pequenos conflitos em família podem surgir.
Cor do dia: carmim. Incenso do dia: patchuli.

Aquário

Ligue o rádio aleatoriamente: a primeira música que tocar trará uma mensagem especial.
No amor: seja mais romântico.
Tome banho com pétalas de magnólia para atrair olhares.
Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: magnólia.

Peixes

Evite alimentos gelados para proteger a garganta. Prefira chá de gengibre.
No amor: um presente inesperado alegrará o dia.
Cor do dia: âmbar. Perfume do dia: âmbar.

Astral

Horóscopo de hoje: previsões para os 12 signos nesta quinta-feira

Confira as previsões do horóscopo desta quinta-feira. Amor, trabalho e espiritualidade para todos os signos do zodíaco

18/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

Áries

Você estará mais agressivo hoje. Controle-se para não perder oportunidades. Acenda um incenso de orquídeas para proteção.
Amor: banho com pétalas de orquídeas aumenta a sensualidade.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: orquídeas.

Touro

O nervosismo pode aparecer sem motivo. Tome chá e acenda incenso de camomila para se acalmar.
Amor: banho de camomila ajuda a atrair um amor tranquilo.
Cor do dia: camomila.
Perfume do dia: camomila.

Gêmeos

Você anda gritando demais e todos já perceberam. Use incenso de lavanda para relaxar.
Amor: banho de lavanda traz um amor calmo.
Cor do dia: lavanda.
Perfume do dia: lavanda.

Câncer

A quinta-feira de Lua minguante é ideal para encerrar relacionamentos desgastados ou trabalhos pendentes. Cuidado ao atravessar ruas e sinaleiros para evitar acidentes.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.

Leão

Seu trabalho será elogiado na mídia, mas redobre a segurança em casa com câmeras e alarmes.
Amor: a pessoa amada estará mais rabugenta hoje.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Virgem

Atividades como Yoga e meditação farão bem ao espírito.
Família: converse com crianças próximas sobre bullying, pois alguém pode estar sofrendo em silêncio.
Amor: surpreenda a pessoa amada com um presente.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: almíscar.

Libra

Ótimo dia para ir ao salão de beleza e cuidar da autoestima.
Amor: fofoqueiros podem tentar colocar a pessoa amada contra você.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Escorpião

A saudade de alguém distante pode apertar. Use as redes sociais para manter contato.
Trabalho: cuidado com clientes mal-intencionados.
Amor: admiradores enviarão mensagens.
Cor do dia: azaléia.
Perfume do dia: azaléia.

Sagitário

O sonho de trabalhar no exterior está próximo, mas é preciso agir: envie currículos e mostre seu trabalho online.
Amor: salve o relacionamento com criatividade na intimidade.
Cor do dia: arco-íris.
Perfume do dia: baunilha.

Capricórnio

Você pode acordar com desconforto na garganta. Chá e gargarejo de malva ajudarão.
Amor: a pessoa amada pode ter lapsos de memória.
Cor do dia: malva.
Perfume do dia: malva.

Aquário

Se deseja emagrecer com saúde, fuja de regimes malucos e produtos perigosos, como a caneta emagrecedora que circula nas redes. Prefira exercícios e alimentação natural.
Amor: um ex ciumento está rondando seus lugares habituais.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: âmbar.

Peixes

Mulheres do signo devem ter atenção: há risco de gravidez mesmo com métodos tradicionais. Durma melhor com chá e incenso de erva-cidreira.
Amor: a pessoa amada pode se sentir desconfortável com conversas sobre filhos.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: erva-cidreira.

