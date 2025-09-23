Horóscopo de Hoje: alertas, energias e revelações para cada signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Áries

A primavera chegou trazendo prosperidade. Ouça músicas e veja filmes que falem da estação para atrair boas energias.

Amor: um ex pode pedir para voltar, mas cuidado: é cilada. Tome banho com pétalas de lírio para proteção.

Cor do dia: branco | Perfume: lírio

Touro

Evite atitudes para levar vantagem a qualquer custo, pois isso gera um karma pesado.

Amor: acenda incenso de Ylang-Ylang para recuperar sua libido.

Cor do dia: magenta | Perfume: Ylang-Ylang

Gêmeos

Redobre a atenção ao andar na rua, risco de assalto.

Trabalho: banho de pétalas de girassol trará brilho e sucesso.

Amor: cuidado, alguém pode estar tentando seduzir seu parceiro.

Cor do dia: amarelo | Perfume: girassol

Câncer

Cuidado com acidentes domésticos e no trabalho.

Amor: fale menos e escute mais para fortalecer a relação. Banho de jasmim realça seu magnetismo.

Cor do dia: pérola | Perfume: jasmim

Leão

Seu marketing pessoal está em alta e trará bons frutos. Mas atenção a golpes financeiros envolvendo PIX.

Amor: evite confiar em aplicativos de relacionamento. Banho de sete ervas protege sua energia e dinheiro.

Cor do dia: esmeralda | Perfume: sete ervas

Virgem

Uma despesa inesperada pode surgir e um idoso da família pode precisar de cuidados.

Amor: não se entregue a qualquer elogio superficial. Incenso de guiné trará proteção.

Cor do dia: cobre | Perfume: guiné

Libra

A Lua nova pode estimular gastos desnecessários. Controle o bolso.

Amor: risco de traição vindo de alguém próximo. Use mirra para fortalecer a intuição.

Cor do dia: areia | Perfume: mirra

Escorpião

Conflitos com pessoas mais velhas da família podem surgir.

Mensagem: abra um livro ao acaso e encontrará uma revelação importante.

Amor: cuidado com elogios interesseiros.

Cor do dia: cereja | Perfume: flor de cerejeira

Sagitário

Se deseja crescer, divulgue mais seu trabalho. Hoje há risco de acidentes envolvendo você e sua família.

Amor: violeta protege e transmuta energias negativas. Tome banho com suas pétalas.

Cor do dia: violeta | Perfume: violeta

Capricórnio

O desânimo pode bater, mas não desista. Evite pensar em pedir demissão.

Amor: discussões podem ser evitadas com mais paciência. Incenso de pitanga traz entusiasmo.

Cor do dia: pitanga | Perfume: pitanga

Aquário

Cuidado com excesso de sal e riscos de pressão alta.

Trabalho: atenção com golpes de PIX e boletos falsos.

Amor: uma pessoa próxima nutre sentimentos secretos por você.

Cor do dia: bege | Perfume: sândalo

Peixes

Se sente fraqueza, procure um médico: pode ser anemia.

Amor: inveja pode cercar seu relacionamento. Incenso de patchuli é ideal para proteção.

Cor do dia: bordô | Perfume: patchuli

Este horóscopo traz orientações para sua vida pessoal, profissional e amorosa. Use as cores, perfumes e rituais para se conectar com boas energias.