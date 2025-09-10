Horóscopo de Hoje: confira as previsões para seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Áries (21/03 – 20/04)

Hoje as pessoas vão admirar sua oratória, se você for das seguintes profissões: palestrante, professor, advogado, influenciador digital e vendedor. Aproveite para dar palestras hoje e ganhar dinheiro com isso.

No amor: tome banho com pétalas de flores do campo para se sentir mais atraente.

Cor do dia : fúcsia

Perfume do dia: flores do campo

Touro (21/04 – 20/05)

Cuidado ao dirigir porque pode sofrer acidentes. Também é necessário prestar atenção ao atravessar a rua.

No amor: tome banho de pétalas de uma flor chamada beijo-do-mar para ficar mais atraente.

Cor do dia : cobre

Perfume do dia: flor beijo-do-mar

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Seu cachorro latirá para uma certa pessoa ou no meio de uma situação, então fique de olho na pessoa ou na situação. Hoje poderá perder um processo na Justiça.

No amor: não sorria muito para pretendentes, pois eles podem ficar folgados.

Cor do dia : azaléa

Perfume do dia: azaléa

Câncer (21/06 – 21/07)

Você está chateado com uma situação familiar triste. Portanto acenda incenso de alecrim para ter a alegria de volta.

No amor: um amor do passado está rondando você.

Cor do dia : esmeralda

Perfume do dia: alecrim

Leão (22/07 – 22/08)

No seu trabalho ou nas redes sociais surgirão fofocas depreciando você. Mas permaneça firme.

No amor: tem um ex stalkeando você, então use incenso chamado olíbano para proteção.

Cor do dia : marfim

Perfume do dia: olíbano

Virgem (23/08 – 22/09)

Evite desabafar nas redes sociais, pois mesmo que seu perfil seja fechado, há inimigos espionando.

No amor: pessoas sem escrúpulos tentarão seduzir você. Portanto, fique de olho!

Cor do dia : laranja

Perfume do dia: flor de laranjeira

Libra (23/09 – 22/10)

Alguém da sua família voltará a ficar doente. Aliás, você precisa se agasalhar se não quiser ficar doente, também.

No amor: receberá mensagens ousadas.

Cor do dia : prata

Perfume do dia: mirra

Escorpião (23/10 – 21/11)

Cuidado ao andar com celular na rua, pois os ladrões não dormem.

No amor: a pessoa amada não está sendo fiel. Aliás, se você entrar no celular dela ou seguir a criatura, na rua nas horas vagas, descobrirá coisas do arco-da-velha.

Cor do dia : areia

Perfume do dia: âmbar

Sagitário (22/11 – 21/12)

Pessoas da sua família estão magoadas com você. Portanto, se afaste delas. Você realizou mudanças recentes que não são nada favoráveis para você. Assim use um incenso chamado Palo Santo para proteção.

No amor: houve uma discussão ou uma ruptura ou uma separação, tudo isso merece reflexão.

Cor do dia : caramelo

Perfume do dia: Palo Santo

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Atenção ao usar o celular na rua, pois os ladrões não dormem. Hoje não use o celular durante o atendimento aos clientes, pois dará problemas.

No amor: a rotina está matando o seu relacionamento. Portanto use a criatividade, como: roupas íntimas novas e brincadeiras ousadas entre quatro paredes.

Cor do dia : turquesa

Perfume do dia: almíscar

Aquário (21/01 – 19/02)

Não ligue para as críticas negativas no trabalho e na família.

No amor: se quiser reacender a chama da paixão, dê um presente para a pessoa amada. Tome banho com pétalas de margarida para aumentar a confiança.

Cor do dia : amarelo

Perfume do dia: margarida

Peixes (20/02 – 20/03)

Hoje terá problemas com chefes, patrões, colegas e clientes. Porém não revide. O problema é que colegas de trabalho e parentes estão com inveja de você. Então acenda um incenso de sete ervas em casa e no trabalho.

No amor: cuidado, pois hoje você será assediado.