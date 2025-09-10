Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Horóscopo de Hoje: confira as previsões para seu signo

Descubra as mensagens dos astros para este dia. Veja como cada signo será influenciado no trabalho, amor e vida pessoal

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

10/09/2025 - 00h02
Áries (21/03 – 20/04)

Hoje as pessoas vão admirar sua oratória, se você for das seguintes profissões: palestrante, professor, advogado, influenciador digital e vendedor. Aproveite para dar palestras hoje e ganhar dinheiro com isso.
No amor: tome banho com pétalas de flores do campo para se sentir mais atraente.

  • Cor do dia: fúcsia

  • Perfume do dia: flores do campo

Touro (21/04 – 20/05)

Cuidado ao dirigir porque pode sofrer acidentes. Também é necessário prestar atenção ao atravessar a rua.
No amor: tome banho de pétalas de uma flor chamada beijo-do-mar para ficar mais atraente.

  • Cor do dia: cobre

  • Perfume do dia: flor beijo-do-mar

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Seu cachorro latirá para uma certa pessoa ou no meio de uma situação, então fique de olho na pessoa ou na situação. Hoje poderá perder um processo na Justiça.
No amor: não sorria muito para pretendentes, pois eles podem ficar folgados.

  • Cor do dia: azaléa

  • Perfume do dia: azaléa

Câncer (21/06 – 21/07)

Você está chateado com uma situação familiar triste. Portanto acenda incenso de alecrim para ter a alegria de volta.
No amor: um amor do passado está rondando você.

  • Cor do dia: esmeralda

  • Perfume do dia: alecrim

Leão (22/07 – 22/08)

No seu trabalho ou nas redes sociais surgirão fofocas depreciando você. Mas permaneça firme.
No amor: tem um ex stalkeando você, então use incenso chamado olíbano para proteção.

  • Cor do dia: marfim

  • Perfume do dia: olíbano

Virgem (23/08 – 22/09)

Evite desabafar nas redes sociais, pois mesmo que seu perfil seja fechado, há inimigos espionando.
No amor: pessoas sem escrúpulos tentarão seduzir você. Portanto, fique de olho!

  • Cor do dia: laranja

  • Perfume do dia: flor de laranjeira

Libra (23/09 – 22/10)

Alguém da sua família voltará a ficar doente. Aliás, você precisa se agasalhar se não quiser ficar doente, também.
No amor: receberá mensagens ousadas.

  • Cor do dia: prata

  • Perfume do dia: mirra

Escorpião (23/10 – 21/11)

Cuidado ao andar com celular na rua, pois os ladrões não dormem.
No amor: a pessoa amada não está sendo fiel. Aliás, se você entrar no celular dela ou seguir a criatura, na rua nas horas vagas, descobrirá coisas do arco-da-velha.

  • Cor do dia: areia

  • Perfume do dia: âmbar

Sagitário (22/11 – 21/12)

Pessoas da sua família estão magoadas com você. Portanto, se afaste delas. Você realizou mudanças recentes que não são nada favoráveis para você. Assim use um incenso chamado Palo Santo para proteção.
No amor: houve uma discussão ou uma ruptura ou uma separação, tudo isso merece reflexão.

  • Cor do dia: caramelo

  • Perfume do dia: Palo Santo

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Atenção ao usar o celular na rua, pois os ladrões não dormem. Hoje não use o celular durante o atendimento aos clientes, pois dará problemas.
No amor: a rotina está matando o seu relacionamento. Portanto use a criatividade, como: roupas íntimas novas e brincadeiras ousadas entre quatro paredes.

  • Cor do dia: turquesa

  • Perfume do dia: almíscar

Aquário (21/01 – 19/02)

Não ligue para as críticas negativas no trabalho e na família.
No amor: se quiser reacender a chama da paixão, dê um presente para a pessoa amada. Tome banho com pétalas de margarida para aumentar a confiança.

  • Cor do dia: amarelo

  • Perfume do dia: margarida

Peixes (20/02 – 20/03)

Hoje terá problemas com chefes, patrões, colegas e clientes. Porém não revide. O problema é que colegas de trabalho e parentes estão com inveja de você. Então acenda um incenso de sete ervas em casa e no trabalho.
No amor: cuidado, pois hoje você será assediado.

  • Cor do dia: oliva

  • Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado

Astral

Horóscopo de sábado: 06 de setembro de 2025 previsões por Signo

Confira as previsões para hoje, incluindo conselhos sobre amor, família, proteção, cores e perfumes para cada signo

06/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege o sábado é Saturno. Portanto, se visitar algum lugar do passado, terá segredos revelados.


Áries

Nesse sábado você precisa visitar lugares onde passou a infância, pois muitas coisas serão esclarecidas nessa visita.
Amor: receberá muitos convites para sair.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: gardênia.

Touro

Se for trabalhar nesse sábado, surpresas agradáveis acontecerão.
Amor: não se relacione com pessoas baladeiras e que postam fotos com bebidas alcoólicas nas redes sociais.
Cor do dia: lilás.
Perfume do dia: flor de lilac.

Gêmeos

Receberá muitos elogios no seu hobby. Se sair hoje, fará um excelente networking.
Amor: tome banho de pétalas de rosas para ficar mais sensual.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Câncer

Leve a família para um restaurante diferente hoje.
Amor: cuidado com pretendentes mais jovens, pois podem ser golpistas.
Proteção: acenda incenso de patchuli.
Cor do dia: vermelho.
Perfume do dia: patchuli.

Leão

Você está retomando hobbies e esportes do passado. Isso é ótimo, pois hoje colherá os frutos dessa escolha.
Amor: tome banho com flores do pessegueiro para ficar mais sensual. Também acenda incenso de pêssego ou flor de pessegueiro.
Cor do dia: pêssego.
Perfume do dia: flor de pessegueiro.

Virgem

Excelente dia para ir ao teatro, ao cinema ou ao circo.
Família: uma criança ou adolescente estará com febre.
Proteção: acenda incenso de sândalo.
Amor: terá uma excelente companhia hoje.
Cor do dia: dourado.
Perfume do dia: sândalo.

Libra

Excelente dia para cuidar da beleza. Porém, você acordará com a garganta estranha.
Dica: faça gargarejo com malva.
Amor: cuidado com pretendentes que só querem afanar seu dinheiro.
Cor do dia: malva.
Perfume do dia: malva.

Escorpião

Hoje receberá elogios de um parente que sempre foi cruel com você. O mais interessante é que o elogio será sincero.
Amor: coloque a pessoa amada dentro dos seus projetos de vida.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: orquídea.

Sagitário

Consiga um serviço extra neste final de semana e o universo conspirará a seu favor.
Amor: use roupas íntimas sensuais e deixe a magia acontecer.
Proteção: acenda incenso de Ylang-Ylang para renascer sua libido.
Cor do dia: pink.
Perfume do dia: Ylang-Ylang.

Capricórnio

Existirão conflitos com crianças e jovens da família. Converse sobre a importância do estudo e o valor de não se iludir com o amor. Ensine aos adolescentes técnicas para não caírem nas lábias de pessoas gananciosas que fingem buscar relacionamentos, mas desejam aplicar golpes financeiros.
Amor: faça o lanche preferido da pessoa amada e deixe a magia acontecer.
Cor do dia: mostarda.
Perfume do dia: âmbar.

Aquário

O dia está excelente para atividades como Yoga, Meditação e alongamento.
Amor: a pessoa amada poderá estar com problemas de saúde relacionados ao estômago.
Proteção: acenda incenso de mirra.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: mirra.

Peixes

Seus filhos e netos querem sua companhia nesse final de semana. Passeie e brinque com eles, pois isso é essencial para que não se percam no futuro.
Amor: você chamará a atenção de pessoas desconhecidas.
Cor do dia: azaléa.
Perfume do dia: azaléa.

Astral

Horóscopo de hoje: 05 de setembro de 2025 previsões e dicas por signo

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta sexta-feira. Veja conselhos sobre amor, trabalho, saúde, família, além de sugestões de cores, perfumes e incensos para atrair boas energias

05/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege a sexta-feira é Vênus, portanto, cuidado para não ser seduzido por pessoas com péssimas intenções.

Áries

Hoje não aceite proposta de dinheiro fácil e nem assine documentos.
Amor: tem uma pessoa insistindo em ficar com você, mas hoje é o melhor dia para dar o fora porque essa pessoa é perigosa. Então não dê esperanças.
Proteção: acenda incenso de sálvia branca.
Cor do dia: branco.
Perfume do dia: sálvia branca.

Touro

Nessa sexta poderá ser vítima de assédio no trabalho. Portanto, cuidado.
Amor: marque encontro com a pessoa amada, pela tarde, e use perfume de cravo.
Cor do dia: bordô.
Perfume do dia: cravo.

Gêmeos

Hoje terá um pouco de dor de barriga por excessos alimentares. Então tome chá de boldo e vá trabalhar, pois você precisa de dinheiro.
Proteção: acenda incenso de boldo.
Amor: leia o poema preferido da pessoa amada na frente dela.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: gardênia.

Câncer

Nessa sexta você acordará um pouco desanimado.
Dica: acenda incenso de pitanga para sentir alegria. Suco de pitanga também ajuda.
Família: poderá ter problemas com filhos, então mantenha a calma.
Proteção: incenso de pitanga.
Cor do dia: pitanga.
Perfume do dia: pitanga.

Leão

Se sair hoje à noite você fará sucesso.
Amor: pode ter a impressão de que está perdendo a libido, mas não está. Para se sentir seguro, acenda incenso de Ylang-Ylang, afrodisíaco natural.
Cor do dia: dourado.
Perfume do dia: Ylang-Ylang.

Virgem

Hoje não vá para baladas porque corre risco de assaltos.
Família: um familiar idoso passará mal.
Proteção: acenda incenso de patchuli.
Amor: compre peças íntimas para aumentar a autoestima.
Cor do dia: carmim.
Perfume do dia: patchuli.

Libra

Excelente dia para os librianos que trabalham na área de estética e beleza.
Profissões favoráveis: professores, esteticistas, cabelereiros, artesãos, costureiros, estilistas e advogados.
Amor: dance uma música sensual para a pessoa amada e deixe a Magia acontecer.
Cor do dia: cereja.
Perfume do dia: flor de cerejeira.

Escorpião

Hoje você poderá receber um presente misterioso. Aceite, não é golpe.
Amor: a noite tem tudo para ser maravilhosa.
Dica: tome banho de pétalas de rosas para aumentar a sensualidade.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Sagitário

Setembro é o mês das flores.
Dica: plante flores em casa e no trabalho. Ouça músicas que falem sobre flores, fará bem para sua alma.
Trabalho: perca o medo das redes sociais, pois elas podem atrair clientes e dinheiro.
Proteção: incenso de flores do campo.
Cor do dia: arco-íris.
Perfume do dia: flores do campo.

Capricórnio

Prepare o seu “sonhário”, um diário onde anota seus sonhos. Durma com ele ao lado da cama, pois receberá mensagens importantes.
Amor: a pessoa amada estará reflexiva e distante. Respeite.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.

Aquário

Cuidado com assaltos à mão armada. Não fique distraído em locais públicos e coloque câmeras em casa.
Família: possibilidade de chegada de um bebê (como mãe ou avó).
Amor: um ex pode estar vigiando você.
Proteção: acenda incenso de bergamota.
Cor do dia: abóbora.
Perfume do dia: bergamota.

Peixes

Ligue o rádio aleatoriamente: a primeira música terá uma mensagem para você.
Amor: a pessoa amada pode estar sendo influenciada por energias negativas.
Proteção: incenso de musgo de carvalho.
Cor do dia: verde-musgo.
Perfume do dia: musgo de carvalho.

