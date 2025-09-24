Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Horóscopo de Hoje: mensagens e alertas importantes para cada signo

A primavera traz mudanças, desafios e novas energias. Confira as previsões do dia para o seu signo no amor, saúde e prosperidade

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

24/09/2025 - 00h02
Áries

A primavera simboliza esperança, mas também traz tempestades que varrem o que não serve mais. Um furacão interno está limpando sua vida.
Amor: cuidado com elogios que podem iludir. Banho de pétalas de magnólia aumenta a sensualidade.
Cor do dia: magenta | Perfume: magnólia

Touro

Evite se apropriar do que não lhe pertence, o universo cobra essas atitudes. Cultive humildade.
Amor: banho de jasmim aumenta seu magnetismo.
Cor do dia: pérola | Perfume: jasmim

Gêmeos

Sua extroversão pode estar sendo confundida com exagero. Aproxime-se dos que o criticam, mostre gentileza e mude a percepção.
Amor: um relacionamento desgastado não merece insistência. Banho de orquídeas favorece sua atração.
Cor do dia: pink | Perfume: orquídeas

Câncer

A quarta-feira é mística: visite um templo, igreja ou terreiro e faça um pedido.
Amor: evite ciúmes desnecessários.
Cor do dia: marfim | Perfume: âmbar

Leão

Boas ideias surgirão, mas sintomas de resfriado podem aparecer. Aposte em chá de erva-doce com hortelã.
Dica: escreva seus sonhos como se já fossem realidade, técnica conhecida como "caderno mágico".
Amor: perfume de erva-doce aumenta seu poder de sedução.
Cor do dia: tífani | Perfume: erva-doce

Virgem

Discussões com jovens da família podem surgir. O desânimo pede doses equilibradas de café para recuperar energia.
Amor: cuidado com a carência que faz enxergar amor onde não existe.
Cor do dia: café | Perfume: flor do café

Libra

O inferno astral pode complicar até o básico, mas mantenha a fé. Ore em locais sagrados e transforme o ruim em algo positivo.
Amor: banho de pétalas de violeta atrai o par ideal.
Cor do dia: violeta | Perfume: violeta

Escorpião

Evite vícios em jogos online e cuidado com parcerias financeiras: risco de golpes. Incenso de sete ervas trará proteção.
Amor: um ex está espionando você.
Cor do dia: esmeralda | Perfume: flores selvagens

Sagitário

Dores de dente ou aftas podem incomodar, procure um dentista. Alimente-se com ferro, como na tradicional sopa de feijão.
Amor: uma pessoa mais velha e bem de vida pode estar interessada em você.
Cor do dia: azaléa | Perfume: azaléa

Capricórnio

Redobre a atenção no trânsito, há riscos de acidentes.
Amor: valorize conversas diárias e deixe o orgulho de lado.
Cor do dia: celeste | Perfume: aromas atalcados

Aquário

Cuidado com animais estranhos: risco de mordidas.
Amor: fortaleça o vínculo com preces e orações em conjunto.
Cor do dia: areia | Perfume: flores do campo

Peixes

Sintomas de resfriado podem surgir. Chá de capim-limão ajudará.
Amor: um gesto simples, como dar um cobertor no frio, é prova verdadeira de afeto.
Cor do dia: verde | Perfume: capim-limão

Aproveite as orientações dos astros para transformar o seu dia com equilíbrio e boas energias.

Astral

Horóscopo do sábado: revelações e alertas especiais para cada signo

Descubra as previsões do horóscopo de hoje para todos os signos. Amor, trabalho e energias do sábado reveladas pelos astros

20/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

Não saia neste sábado à noite, pois pode haver ciladas.
Um conhecido oferecerá uma vaga de vendedor — aceite, pois trará muito lucro.
Cor do dia: tífani. Perfume do dia: aromas amadeirados.

Touro

No trabalho, seu comportamento oportunista será cobrado hoje.
No amor: amigos de alguém importante para a pessoa amada entrarão em contato, causando ciúmes e irritação. Evite vinganças.
Cor do dia: carmim. Perfume do dia: cravo.

Gêmeos

Hoje você terá sucesso em tudo, principalmente no trabalho e nos hobbies.
No amor: a pessoa amada estará irritada com você devido a fofocas.
Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

Câncer

Aproveite o sábado para um passeio leve com a família, que fará bem ao espírito.
Um animal aparecerá na rua do seu bairro ou próximo ao trabalho; um detalhe nele trará a resposta a uma dúvida sua.
Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: almíscar.

Leão

Evite sair neste sábado à noite, há risco de acidentes.
No amor: prepare um jantar romântico em casa, com vinho, e deixe a magia acontecer.
Cor do dia: vinho. Perfume do dia: aromas frutais.

Virgem

Uma criança da família (filho, neto ou parente) pode não se sentir bem hoje, mas melhorará até o fim da tarde.
No amor: um pretendente convidará você para sair.
Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

Libra

Dia excelente para praticar esportes, com chance até de prêmios.
Pratique com filhos ou netos para alegrar ainda mais o dia.
Atenção: não gaste demais, pode trazer problemas.
No amor: evite sair com a pessoa amada esta noite, há risco de confusão.
Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírios.

Escorpião

Hoje você precisa participar de uma festa infantil para renovar sua energia.
Mesmo sem filhos, essa vivência trará ânimo e alegria.
No amor: evite encontros com pessoas de aplicativos, há riscos.
Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

Sagitário

Arrume um serviço extra neste sábado — fará bem ao bolso e à alma.
À noite, pesquise os lugares frequentados por profissionais da sua área e inicie seu networking.
No amor: sair com a pessoa amada para um local diferente pode salvar o relacionamento.
Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

Capricórnio

Dia excelente para esportes.
No amor: dance com a pessoa amada e tome banho com pétalas de orquídeas.
Cor do dia: magenta. Perfume do dia: orquídeas.

Aquário

Neste sábado você lucrará muito no trabalho.
Novos clientes chegarão e os antigos permanecerão fiéis.
Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

Peixes

Dia ideal para participar de eventos artísticos e culturais, nos quais fará sucesso.
No amor: um passeio cultural com a pessoa amada será uma ótima opção.
Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

Astral

Horóscopo de hoje: veja qual energia vai marcar o seu signo

Confira o horóscopo de hoje para todos os signos: amor, energia, conselhos e proteção espiritual que podem transformar o seu dia

19/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

Hoje você precisa abraçar um ipê em flor, pois necessita dessa energia.
No amor: pessoas jovens tentarão seduzir você, mas cuidado porque é cilada.
Tome banho com pétalas de ipê para proteção.
Cor do dia: amarelo-ipê. Perfume do dia: ipê.

Touro

Excelente dia para exercícios físicos.
No amor: não se relacione com quem tem filhos, pois ultimamente você não tem demonstrado paciência com crianças.
Tome banho com pétalas de rosas para proteção.
Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

Gêmeos

Evite levantar a voz no ambiente de trabalho.
No amor: um fantasma do passado poderá atormentar você.
Tome banho com pétalas de jasmim para proteção.
Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

Câncer

O estresse e o cansaço do trabalho e da família estão pesando. Planeje um passeio sozinho no final de semana.
No amor: não comece um relacionamento hoje.
Acenda incenso de benjoin para proteção.
Cor do dia: pink. Perfume do dia: benjoin.

Leão

Hoje você poderá ter problemas com má digestão. Prefira alimentos leves, como frutas e verduras, e tome chá de losna.
No amor: para aumentar sua sensualidade, acenda um incenso de Ylang-Ylang.
Cor do dia: magenta. Perfume do dia: Ylang-Ylang.

Virgem

Alguém da sua família pode passar mal hoje.
No amor: convites para sair no final de semana vão surgir.
Tome banho com pétalas de margarida para ter sorte.
Cor do dia: amarelo-manteiga. Perfume do dia: margarida.

Libra

Seu inferno astral já passou. Controle seu comportamento e prepare-se para novos desafios.
No amor: seja fiel e verdadeiro consigo mesmo.
Você tem a solução dos seus problemas dentro de si.
Cor do dia: areia. Perfume do dia: gardênia.

Escorpião

Dedique tempo a crianças, adolescentes e também aos idosos da sua família.
No amor: leve a pessoa amada para um almoço em família.
Acenda incenso de cravo para proteção.
Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

Sagitário

Reflita: a vaidade em excesso pode transmitir arrogância.
Conselho: não mexa com o que não é seu.
Para encerrar a semana de forma equilibrada, acenda incenso de mirra.
No amor: mantenha a calma.
Cor do dia: lilás. Perfume do dia: mirra.

Capricórnio

Dia excelente para praticar esportes, com chance de ganhar prêmios.
No amor: para atrair a pessoa certa e manter a harmonia em casa, acenda incenso de patchuli.
Atenção: pequenos conflitos em família podem surgir.
Cor do dia: carmim. Incenso do dia: patchuli.

Aquário

Ligue o rádio aleatoriamente: a primeira música que tocar trará uma mensagem especial.
No amor: seja mais romântico.
Tome banho com pétalas de magnólia para atrair olhares.
Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: magnólia.

Peixes

Evite alimentos gelados para proteger a garganta. Prefira chá de gengibre.
No amor: um presente inesperado alegrará o dia.
Cor do dia: âmbar. Perfume do dia: âmbar.

