Horóscopo de Hoje: mensagens e alertas importantes para cada signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Áries

A primavera simboliza esperança, mas também traz tempestades que varrem o que não serve mais. Um furacão interno está limpando sua vida.

Amor: cuidado com elogios que podem iludir. Banho de pétalas de magnólia aumenta a sensualidade.

Cor do dia: magenta | Perfume: magnólia

Touro

Evite se apropriar do que não lhe pertence, o universo cobra essas atitudes. Cultive humildade.

Amor: banho de jasmim aumenta seu magnetismo.

Cor do dia: pérola | Perfume: jasmim

Gêmeos

Sua extroversão pode estar sendo confundida com exagero. Aproxime-se dos que o criticam, mostre gentileza e mude a percepção.

Amor: um relacionamento desgastado não merece insistência. Banho de orquídeas favorece sua atração.

Cor do dia: pink | Perfume: orquídeas

Câncer

A quarta-feira é mística: visite um templo, igreja ou terreiro e faça um pedido.

Amor: evite ciúmes desnecessários.

Cor do dia: marfim | Perfume: âmbar

Leão

Boas ideias surgirão, mas sintomas de resfriado podem aparecer. Aposte em chá de erva-doce com hortelã.

Dica: escreva seus sonhos como se já fossem realidade, técnica conhecida como "caderno mágico".

Amor: perfume de erva-doce aumenta seu poder de sedução.

Cor do dia: tífani | Perfume: erva-doce

Virgem

Discussões com jovens da família podem surgir. O desânimo pede doses equilibradas de café para recuperar energia.

Amor: cuidado com a carência que faz enxergar amor onde não existe.

Cor do dia: café | Perfume: flor do café

Libra

O inferno astral pode complicar até o básico, mas mantenha a fé. Ore em locais sagrados e transforme o ruim em algo positivo.

Amor: banho de pétalas de violeta atrai o par ideal.

Cor do dia: violeta | Perfume: violeta

Escorpião

Evite vícios em jogos online e cuidado com parcerias financeiras: risco de golpes. Incenso de sete ervas trará proteção.

Amor: um ex está espionando você.

Cor do dia: esmeralda | Perfume: flores selvagens

Sagitário

Dores de dente ou aftas podem incomodar, procure um dentista. Alimente-se com ferro, como na tradicional sopa de feijão.

Amor: uma pessoa mais velha e bem de vida pode estar interessada em você.

Cor do dia: azaléa | Perfume: azaléa

Capricórnio

Redobre a atenção no trânsito, há riscos de acidentes.

Amor: valorize conversas diárias e deixe o orgulho de lado.

Cor do dia: celeste | Perfume: aromas atalcados

Aquário

Cuidado com animais estranhos: risco de mordidas.

Amor: fortaleça o vínculo com preces e orações em conjunto.

Cor do dia: areia | Perfume: flores do campo

Peixes

Sintomas de resfriado podem surgir. Chá de capim-limão ajudará.

Amor: um gesto simples, como dar um cobertor no frio, é prova verdadeira de afeto.

Cor do dia: verde | Perfume: capim-limão

Aproveite as orientações dos astros para transformar o seu dia com equilíbrio e boas energias.