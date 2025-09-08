Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Horóscopo de hoje: previsões da Lua Cheia para os 12 signos

Confira o horóscopo de hoje com previsões da Lua Cheia para os 12 signos: amor, trabalho, proteção, cores e perfumes do dia

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

08/09/2025 - 00h00
Áries (21/03 a 20/04)

A Lua cheia deixa você cheio de energia. Aproveite essa força para trabalhar e também para fazer o bem.
Proteção: acenda incenso de musgo de carvalho.
Amor: receberá mensagem de alguém do passado.
Cor do dia: verde-musgo.
Perfume do dia: musgo de carvalho.

Touro (21/04 a 20/05)

Você pode acordar com dores nos músculos. Procure um massagista profissional.
Proteção: incenso de jasmim.
Amor: atenção se for casado com leonino ou libriano. Banho de jasmim aumenta sua sensualidade.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Alguém de fora pode tentar prejudicar sua mercadoria ou trabalho. Fique atento.
Proteção: incenso de gardênia.
Amor: receberá mensagem de um amor da época de escola.
Cor do dia: carmim.
Perfume do dia: gardênia.

Câncer (21/06 a 21/07)

Um familiar doente pode deixar você sobrecarregado.
Trabalho: não tenha inveja dos colegas elogiados.
Amor: sorria mais para conquistar ou manter seu relacionamento.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.

Leão (22/07 a 22/08)

O dia promete muito serviço em casa. Não pule tarefas, pois pode ser prejudicial. No fim, dará conta de tudo.
Amor: cuidado com pessoa gananciosa que pode mentir estar apaixonada.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.

Virgem (23/08 a 22/09)

Quando inseguro, você pode formar grupos para dar ordens por vaidade. Atenção: muitos já perceberam esse comportamento.
Amor: banho com pétalas de rosas aumenta sua sensualidade.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Libra (23/09 a 22/10)

O dia pode começar com enxaqueca. Evite faltar ao trabalho para não ter prejuízos.
Proteção: acenda incenso de sândalo.
Amor: um ex pode estar stalkeando você no mundo real e virtual.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A Lua cheia dará destaque no trabalho, mas despertará inveja de colegas.
Proteção: incenso de arruda.
Amor: banho com pedaços de maçã aumenta seu poder de atração.
Cor do dia: vermelho.
Perfume do dia: flor de maçã.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Se lutar por mais clientes, a Lua cheia trará recompensas.
Amor: vive uma separação temporária. Banho e incenso de mel podem ajudar a reconquistar a pessoa amada.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Evite ser autoritário, pois isso trará consequências negativas.
Amor: banho e incenso de canela elevam sua atração.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.

Aquário (21/01 a 19/02)

A Lua cheia deixa você cheio de energia e atrai elogios de alguém improvável.
Proteção: incenso de oliva.
Amor: libido em alta.
Cor do dia: oliva.
Perfume do dia: flor da oliveira.

Peixes (20/02 a 20/03)

Hoje, faça a famosa oração havaiana:
Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.
Essas palavras podem transformar seu dia.
Cor do dia: azul-marinho.
Perfume do dia: musk.

Confira o seu horóscopo de hoje, 04 de setembro de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege a quinta-feira é Júpiter, portanto, hoje será um dia agitado

04/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

Você terá um ganho na Justiça.

No amor: não se envolva com pessoas comprometidas.

Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção.

Cor do dia: verde-musgo.

Perfume do dia: musgo de carvalho.

Touro

Seu principal problema é que geralmente você não assume as coisas erradas que faz. Outro problema é que mesmo estando errado você não pede desculpas. O universo está vendo tudo isso.

Acenda incenso de boldo para ter mais humildade.

Hoje você terá problemas estomacais, então tome chá de boldo.

Cor do dia: areia.

Perfume do dia: flores do mato.

Gêmeos

Hoje você acordará tremendo. Portanto, tome chá de camomila e acenda incenso de camomila para trazer relaxamento.

No amor: a pessoa amada sente ciúme em silêncio e um dia pode estourar.

Cor do dia: camomila.

Perfume do dia: camomila.

Câncer

Hoje faça aquela famosa oração havaiana:

“Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: a pessoa amada estará ciumenta.

Cor do dia: fúcsia.

Perfume do dia: fúcsia.

Leão

Você não é de sentir rancor de qualquer um, mas guarda um rancor tremendo de familiares. Geralmente não gosta de sofrer pelo passado, mas hoje acordará sofrendo principalmente por dissabores que teve com familiares na infância ou na juventude.

Acenda um incenso chamado olíbano para espantar o rancor.

Cor do dia: marfim.

Perfume do dia: olíbano.

Virgem

Não dirija hoje, pois corre risco de acidentes. Prefira ônibus, mas sente no meio.

No amor: se for ter relações íntimas, use preservativo para não ter problemas de saúde depois.

Cor do dia: amarelo.

Perfume do dia: margarida.

Libra

Prepare o seu “sonhário”, um diário onde você anota seus sonhos. Durma com esse caderno e um lápis ao lado da cama, pois terá sonhos com mensagens importantes.

No amor: a pessoa amada está sapeca, mas não demonstre ciúmes.

Cor do dia: anil.

Perfume do dia: musk.

Escorpião

Feche os olhos, pegue qualquer livro e abra aleatoriamente com os olhos vendados. Depois, abra os olhos e veja a resposta para suas dúvidas na página escolhida. Basta ler com atenção.

No amor: não troque o certo pelo duvidoso.

Cor do dia: rosa.

Perfume do dia: rosas.

Sagitário

Você está tendo uma recaída com a Síndrome do Pânico. Tenha pensamentos positivos e acenda um incenso chamado Palo Santo. Além disso, orações, exercícios físicos e trabalhos voluntários ajudam a expulsar essa energia.

No amor: não deixe que o medo acabe com seu relacionamento.

Cor do dia: abóbora.

Perfume do dia: Palo Santo.

Capricórnio

Hoje você terá dificuldades em tarefas complexas e lições escolares. Portanto, preste atenção e acenda incenso de benjoim para estimular o raciocínio.

No amor: não saia com desconhecidos.

Cor do dia: berinjela.

Perfume do dia: benjoim.

Aquário

Haverá muito serviço no seu trabalho, mas isso trará lucros. No entanto, mosquitos e outros insetos invadirão seu ambiente.

Acenda incenso de citronela para espantá-los.

Cor do dia: verde-limão.

Perfume do dia: citronela.

Peixes

Ligue o rádio aleatoriamente, pois a primeira música que tocar trará uma mensagem para você.

No amor: a pessoa amada estará dando bola para alguém do seu trabalho, e só hoje a sua ficha cairá.

Para elevar a autoestima, acenda um incenso de sálvia branca.

Cor do dia: branco.

Perfume do dia: sálvia branca.

 

Confira o seu horóscopo de hoje, 03 de setembro de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege a quarta-feira é Mercúrio, portanto use o poder da comunicação a seu favor

03/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

Hoje o Universo mandará uma oportunidade para você ser famoso. Só não desperdice essa chance.
No amor: corra atrás de quem corre atrás de você.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: almíscar.

Touro

Você terá conflitos com colegas de trabalho. Acenda incenso de sândalo para proteção.
No amor: faça uma declaração romântica para conquistar a pessoa amada.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.

Gêmeos

Um invejoso fez um trabalho espiritual contra você. Faça orações e acenda incenso de arruda.
No amor: não grite com a pessoa amada.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: gardênia.

Câncer

A quarta-feira é regida por Mercúrio, o planeta da comunicação. Muitas religiões fazem preces e rituais nesse dia. Aproveite para ir a templos, igrejas ou terreiros.
No amor: a pessoa amada estará maçante, então tenha paciência.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.

Leão

Hoje você receberá elogios de patrões, clientes e até vizinhos. Mas cuidado com assaltos, principalmente em pontos de ônibus e ruas desertas. Acenda incenso de guiné para proteção, pois os ladrões não dormem.
No amor: um beijo poderá mudar tudo.
Cor do dia: verde-limão.
Perfume do dia: guiné.

Virgem

Você mudará de casa ou de emprego em breve.
Na família: se tem filhos adolescentes ou jovens, prepare-se: será avó ou avô em pouco tempo.
No amor: tome banho com pétalas de jasmim para ficar mais atraente.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

Libra

Um cliente discutirá com você na frente de todos. Além disso, poderão tentar aplicar o golpe do PIX. Mantenha a calma.
Na família: conflitos com crianças ou adolescentes. Acenda incenso de lavanda para proteção.
Cor do dia: lavanda.
Perfume do dia: lavanda.

Escorpião

Cuidado com a alimentação, pois há risco de problemas estomacais. Evite frituras e consuma mais legumes. Tome chá de boldo, losna ou carqueja para melhorar.
No amor: a libido estará baixa, acenda incenso de Ylang-Ylang.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: Ylang-Ylang.

Sagitário

Não brigue por causa de política, isso poderá prejudicá-lo até no trabalho. Quarta-feira é um dia espiritual, então frequente lugares sagrados.
Tenha também uma violeta na janela para afastar maus espíritos. Lembre-se: o segredo da magia é a transmutação.
Cor do dia: violeta.
Perfume do dia: violeta.

Capricórnio

Você acordará triste, desanimado e cansado. Acenda incenso de pitanga — o suco de pitanga também faz bem.
No amor: se for casado, prepare-se para discussões em casa.
Cor do dia: pitanga.
Perfume do dia: pitanga.

Aquário

O dia começará com cansaço. Acenda incenso de alecrim.
No amor: um ex voltará a persegui-lo; avise seus amigos sobre isso.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: alecrim.

Peixes

Excelente dia para se matricular em cursos culturais como Música, Artes Plásticas ou Teatro.
No amor: a pessoa amada apresentará ciúme excessivo e comportamento abusivo. Reflita sobre esse relacionamento.
Cor do dia: azul-marinho.
Perfume do dia: musk.

