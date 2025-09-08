Horóscopo de hoje: previsões da Lua Cheia para os 12 signos

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Áries (21/03 a 20/04)

A Lua cheia deixa você cheio de energia. Aproveite essa força para trabalhar e também para fazer o bem.

Proteção: acenda incenso de musgo de carvalho.

Amor: receberá mensagem de alguém do passado.

Cor do dia: verde-musgo.

Perfume do dia: musgo de carvalho.

Touro (21/04 a 20/05)

Você pode acordar com dores nos músculos. Procure um massagista profissional.

Proteção: incenso de jasmim.

Amor: atenção se for casado com leonino ou libriano. Banho de jasmim aumenta sua sensualidade.

Cor do dia: pérola.

Perfume do dia: jasmim.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Alguém de fora pode tentar prejudicar sua mercadoria ou trabalho. Fique atento.

Proteção: incenso de gardênia.

Amor: receberá mensagem de um amor da época de escola.

Cor do dia: carmim.

Perfume do dia: gardênia.

Câncer (21/06 a 21/07)

Um familiar doente pode deixar você sobrecarregado.

Trabalho: não tenha inveja dos colegas elogiados.

Amor: sorria mais para conquistar ou manter seu relacionamento.

Cor do dia: celeste.

Perfume do dia: aromas atalcados.

Leão (22/07 a 22/08)

O dia promete muito serviço em casa. Não pule tarefas, pois pode ser prejudicial. No fim, dará conta de tudo.

Amor: cuidado com pessoa gananciosa que pode mentir estar apaixonada.

Cor do dia: amarelo.

Perfume do dia: margarida.

Virgem (23/08 a 22/09)

Quando inseguro, você pode formar grupos para dar ordens por vaidade. Atenção: muitos já perceberam esse comportamento.

Amor: banho com pétalas de rosas aumenta sua sensualidade.

Cor do dia: rosa.

Perfume do dia: rosas.

Libra (23/09 a 22/10)

O dia pode começar com enxaqueca. Evite faltar ao trabalho para não ter prejuízos.

Proteção: acenda incenso de sândalo.

Amor: um ex pode estar stalkeando você no mundo real e virtual.

Cor do dia: bege.

Perfume do dia: sândalo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A Lua cheia dará destaque no trabalho, mas despertará inveja de colegas.

Proteção: incenso de arruda.

Amor: banho com pedaços de maçã aumenta seu poder de atração.

Cor do dia: vermelho.

Perfume do dia: flor de maçã.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Se lutar por mais clientes, a Lua cheia trará recompensas.

Amor: vive uma separação temporária. Banho e incenso de mel podem ajudar a reconquistar a pessoa amada.

Cor do dia: mel.

Perfume do dia: mel.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Evite ser autoritário, pois isso trará consequências negativas.

Amor: banho e incenso de canela elevam sua atração.

Cor do dia: canela.

Perfume do dia: canela.

Aquário (21/01 a 19/02)

A Lua cheia deixa você cheio de energia e atrai elogios de alguém improvável.

Proteção: incenso de oliva.

Amor: libido em alta.

Cor do dia: oliva.

Perfume do dia: flor da oliveira.

Peixes (20/02 a 20/03)

Hoje, faça a famosa oração havaiana:

“Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Essas palavras podem transformar seu dia.

Cor do dia: azul-marinho.

Perfume do dia: musk.