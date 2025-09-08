Horóscopo de hoje: previsões da Lua Cheia para os 12 signos

Áries (21/03 a 20/04)
A Lua cheia deixa você cheio de energia. Aproveite essa força para trabalhar e também para fazer o bem.
Proteção: acenda incenso de musgo de carvalho.
Amor: receberá mensagem de alguém do passado.
Cor do dia: verde-musgo.
Perfume do dia: musgo de carvalho.
Touro (21/04 a 20/05)
Você pode acordar com dores nos músculos. Procure um massagista profissional.
Proteção: incenso de jasmim.
Amor: atenção se for casado com leonino ou libriano. Banho de jasmim aumenta sua sensualidade.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.
Gêmeos (21/05 a 20/06)
Alguém de fora pode tentar prejudicar sua mercadoria ou trabalho. Fique atento.
Proteção: incenso de gardênia.
Amor: receberá mensagem de um amor da época de escola.
Cor do dia: carmim.
Perfume do dia: gardênia.
Câncer (21/06 a 21/07)
Um familiar doente pode deixar você sobrecarregado.
Trabalho: não tenha inveja dos colegas elogiados.
Amor: sorria mais para conquistar ou manter seu relacionamento.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.
Leão (22/07 a 22/08)
O dia promete muito serviço em casa. Não pule tarefas, pois pode ser prejudicial. No fim, dará conta de tudo.
Amor: cuidado com pessoa gananciosa que pode mentir estar apaixonada.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.
Virgem (23/08 a 22/09)
Quando inseguro, você pode formar grupos para dar ordens por vaidade. Atenção: muitos já perceberam esse comportamento.
Amor: banho com pétalas de rosas aumenta sua sensualidade.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.
Libra (23/09 a 22/10)
O dia pode começar com enxaqueca. Evite faltar ao trabalho para não ter prejuízos.
Proteção: acenda incenso de sândalo.
Amor: um ex pode estar stalkeando você no mundo real e virtual.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.
Escorpião (23/10 a 21/11)
A Lua cheia dará destaque no trabalho, mas despertará inveja de colegas.
Proteção: incenso de arruda.
Amor: banho com pedaços de maçã aumenta seu poder de atração.
Cor do dia: vermelho.
Perfume do dia: flor de maçã.
Sagitário (22/11 a 21/12)
Se lutar por mais clientes, a Lua cheia trará recompensas.
Amor: vive uma separação temporária. Banho e incenso de mel podem ajudar a reconquistar a pessoa amada.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.
Capricórnio (22/12 a 20/01)
Evite ser autoritário, pois isso trará consequências negativas.
Amor: banho e incenso de canela elevam sua atração.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.
Aquário (21/01 a 19/02)
A Lua cheia deixa você cheio de energia e atrai elogios de alguém improvável.
Proteção: incenso de oliva.
Amor: libido em alta.
Cor do dia: oliva.
Perfume do dia: flor da oliveira.
Peixes (20/02 a 20/03)
Hoje, faça a famosa oração havaiana:
“Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”
Essas palavras podem transformar seu dia.
Cor do dia: azul-marinho.
Perfume do dia: musk.