Astral

Astral

Horóscopo de Hoje previsões para os 12 Signos

Descubra o que os astros revelam para esta terça-feira em saúde, amor e trabalho

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

16/09/2025 - 00h00
Continue lendo...

Áries

Hoje poderá sentir sintomas de resfriado, então tome chá de capim-limão. Evite querer processar todo mundo sem motivos, pois isso já foi notado por muitos.
Amor: presentes caros vão surpreender você.
Cor do dia: capim-limão.
Perfume do dia: capim-limão.

Touro

Você tentou passar a perna em algumas pessoas e foi descoberto. Peça desculpas e conserte os erros para evitar consequências.
Amor: taurinos com perfume de cravo conquistam tudo.
Cor do dia: bordô.
Perfume do dia: cravo.

Gêmeos

A sensação de bloqueio pode surgir hoje, mas o universo está agindo a seu favor. Use incenso Abre Caminhos.
Amor: sorria mais e reclame menos.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.

Câncer

O dia começa com conflitos familiares. Suco de maracujá ajuda a acalmar.
Trabalho: um cliente fofoqueiro tentará prejudicar você, mas sem sucesso.
Amor: banho de flor de maracujá aumenta a atração.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: flor do maracujá.

Leão

Cansaço e dores no corpo podem indicar anemia. Consuma mais proteínas e ferro, como sopa de feijão com legumes. Acenda incenso Arcanjo Rafael para fortalecer a saúde.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: bergamota.

Virgem

Atrasos no trabalho podem render bronca. Acorde mais cedo para evitar problemas.
Amor: banho de pétalas de jasmim deixará você mais atraente.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

Libra

O estresse tem afetado suas relações. Pratique yoga, meditação ou terapias e use incenso de alfazema para equilibrar.
Amor: não grite com a pessoa amada.
Cor do dia: alfazema.
Perfume do dia: alfazema.

Escorpião

O dia pode trazer amargura nas relações. Use incenso de mel para afastar essa energia.
Amor: adoçar a sobremesa da pessoa amada pode trazer magia ao relacionamento.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.

Sagitário

Evite tratar mal sua família. No trabalho, deixe a preguiça de lado se quiser mais clientes. O incenso Chama Cliente pode ajudar.
Amor: banho de pétalas de magnólia aumenta a atração.
Cor do dia: roxo.
Perfume do dia: magnólia.

Capricórnio

Um colega invejoso pode estar armando contra você no trabalho. Redobre a atenção.
Amor: banho de pétalas de begônia traz sensualidade. Use incenso de arruda para proteção.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: begônia.

Aquário

Não comece nada novo hoje. O dia pede para concluir tarefas antigas. Acenda incenso de sândalo para proteção.
Amor: invista em quem você já conhece.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.

Peixes

Dia ideal para finalizar trabalhos e pendências.
Amor: banho de flor dente-de-leão ajuda a afastar inveja na vida amorosa.
Cor do dia: manteiga.
Perfume do dia: dente-de-leão.

Astral

Horóscopo de Hoje: energias da lua cheia e mensagens para cada signo

Confira o que os astros revelam para você neste dia de Lua cheia. Veja como ela influencia o trabalho, o amor e até mesmo sua energia pessoal

11/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries (21/03 – 20/04)

O ariano incorpora o arquétipo do lobo na Lua cheia. Assim fica disposto e muito mais criativo. Então aproveite essa disposição para se destacar no trabalho ou no hobby.
No amor: com a Lua cheia, você está uivando de desejo, portanto aproveite sem correr riscos.

  • Cor do dia: carmim

  • Perfume do dia: begônia

Touro (21/04 – 20/05)

A taurina incorpora o arquétipo da rainha na Lua cheia, mas ela traz alguns conflitos no trabalho para o taurino. Portanto, se afaste de librianos no ambiente de trabalho.
No amor: mande uma mensagem sensual, sem ser vulgar, para a pessoa que deseja conquistar.

  • Cor do dia: transparente

  • Perfume do dia: água de cheiro

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Hoje você terá problemas estomacais e digestivos. Portanto tome chá de boldo ou losna ou carqueja.
No amor: não corra atrás de pretendentes porque assim você estará pedindo para ser desprezado.

  • Cor do dia: verde

  • Perfume do dia: flores silvestres

Câncer (21/06 – 21/07)

Deixe de ter cara amarrada no trabalho e na família. Pois isso assusta os colegas, afasta os clientes e estraga seu relacionamento amoroso.
Lembre-se: cara feia não gera respeito, apenas dá uma aura de arrogância. Então tome chá de camomila para ficar suave.

  • Cor do dia: manteiga

  • Perfume do dia: camomila

Leão (22/07 – 22/08)

Prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes.
No amor: hoje você verá seu ex se dando mal.

  • Cor do dia: fúcsia

  • Perfume do dia: fúcsia

Virgem (23/08 – 22/09)

Use agasalhos ao sair de casa porque estamos no inverno. Hoje, com os olhos fechados, abra um livro aleatoriamente em uma página qualquer, depois abra os olhos e leia. Pois nessa página conterá uma mensagem para o dia de hoje que esclarecerá muitas dúvidas.

  • Cor do dia: tijolo

  • Perfume do dia: flor funcionária

Libra (23/09 – 22/10)

Você está sentindo dores nas partes íntimas. Portanto, procure um médico imediatamente.
No amor: um ex espalhou imagens íntimas ou conversas particulares suas e você ainda não sabe. Para proteção, acenda um incenso de sálvia branca.

  • Cor do dia: branco

  • Perfume do dia: sálvia branca

Escorpião (23/10 – 21/11)

Cuidado com o golpe do Pix e do falso cartão de crédito.
No amor: tem um vizinho apaixonado por você. Tome banho com pétalas de margaridas para se sentir mais sensual.

  • Cor do dia: manteiga

  • Perfume do dia: margarida

Sagitário (22/11 – 21/12)

Na Lua cheia, o sagitariano tende a criar confusões desnecessárias e prejudiciais. Por isso não se meta na vida dos outros, respeite as escolhas dos seus parentes, não implique com vizinhos e não faça fofoca no ambiente de trabalho.
Para ficar calmo, acenda incenso de lavanda.

  • Cor do dia: lavanda

  • Perfume do dia: lavanda

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Hoje poderá ganhar na loteria. Mas se afaste do jogo do tigrinho e pirâmides financeiras.
No amor: leia a frase preferida da pessoa amada e deixe a Magia acontecer.

  • Cor do dia: verde

  • Perfume do dia: flor da oliveira

Aquário (21/01 – 19/02)

Hoje pessoas que estão devendo você pagarão as dívidas. Também pessoas entregarão coisas que você emprestou e pensou que tivesse perdido.
No amor: um cliente está apaixonado por você.

  • Cor do dia: lilás

  • Perfume do dia: flor de lilac

Peixes (20/02 – 20/03)

Excelente dia para ir aos salões de beleza e clínicas de estética.
No trabalho: faça todos os cursos que seus patrões e chefes sugerirem.
No amor: um ex está “stalkeando” você na vida real também.

  • Cor do dia: areia

  • Perfume do dia: âmbar

Astral

Horóscopo de Hoje: confira as previsões para seu signo

Descubra as mensagens dos astros para este dia. Veja como cada signo será influenciado no trabalho, amor e vida pessoal

10/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries (21/03 – 20/04)

Hoje as pessoas vão admirar sua oratória, se você for das seguintes profissões: palestrante, professor, advogado, influenciador digital e vendedor. Aproveite para dar palestras hoje e ganhar dinheiro com isso.
No amor: tome banho com pétalas de flores do campo para se sentir mais atraente.

  • Cor do dia: fúcsia

  • Perfume do dia: flores do campo

Touro (21/04 – 20/05)

Cuidado ao dirigir porque pode sofrer acidentes. Também é necessário prestar atenção ao atravessar a rua.
No amor: tome banho de pétalas de uma flor chamada beijo-do-mar para ficar mais atraente.

  • Cor do dia: cobre

  • Perfume do dia: flor beijo-do-mar

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Seu cachorro latirá para uma certa pessoa ou no meio de uma situação, então fique de olho na pessoa ou na situação. Hoje poderá perder um processo na Justiça.
No amor: não sorria muito para pretendentes, pois eles podem ficar folgados.

  • Cor do dia: azaléa

  • Perfume do dia: azaléa

Câncer (21/06 – 21/07)

Você está chateado com uma situação familiar triste. Portanto acenda incenso de alecrim para ter a alegria de volta.
No amor: um amor do passado está rondando você.

  • Cor do dia: esmeralda

  • Perfume do dia: alecrim

Leão (22/07 – 22/08)

No seu trabalho ou nas redes sociais surgirão fofocas depreciando você. Mas permaneça firme.
No amor: tem um ex stalkeando você, então use incenso chamado olíbano para proteção.

  • Cor do dia: marfim

  • Perfume do dia: olíbano

Virgem (23/08 – 22/09)

Evite desabafar nas redes sociais, pois mesmo que seu perfil seja fechado, há inimigos espionando.
No amor: pessoas sem escrúpulos tentarão seduzir você. Portanto, fique de olho!

  • Cor do dia: laranja

  • Perfume do dia: flor de laranjeira

Libra (23/09 – 22/10)

Alguém da sua família voltará a ficar doente. Aliás, você precisa se agasalhar se não quiser ficar doente, também.
No amor: receberá mensagens ousadas.

  • Cor do dia: prata

  • Perfume do dia: mirra

Escorpião (23/10 – 21/11)

Cuidado ao andar com celular na rua, pois os ladrões não dormem.
No amor: a pessoa amada não está sendo fiel. Aliás, se você entrar no celular dela ou seguir a criatura, na rua nas horas vagas, descobrirá coisas do arco-da-velha.

  • Cor do dia: areia

  • Perfume do dia: âmbar

Sagitário (22/11 – 21/12)

Pessoas da sua família estão magoadas com você. Portanto, se afaste delas. Você realizou mudanças recentes que não são nada favoráveis para você. Assim use um incenso chamado Palo Santo para proteção.
No amor: houve uma discussão ou uma ruptura ou uma separação, tudo isso merece reflexão.

  • Cor do dia: caramelo

  • Perfume do dia: Palo Santo

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Atenção ao usar o celular na rua, pois os ladrões não dormem. Hoje não use o celular durante o atendimento aos clientes, pois dará problemas.
No amor: a rotina está matando o seu relacionamento. Portanto use a criatividade, como: roupas íntimas novas e brincadeiras ousadas entre quatro paredes.

  • Cor do dia: turquesa

  • Perfume do dia: almíscar

Aquário (21/01 – 19/02)

Não ligue para as críticas negativas no trabalho e na família.
No amor: se quiser reacender a chama da paixão, dê um presente para a pessoa amada. Tome banho com pétalas de margarida para aumentar a confiança.

  • Cor do dia: amarelo

  • Perfume do dia: margarida

Peixes (20/02 – 20/03)

Hoje terá problemas com chefes, patrões, colegas e clientes. Porém não revide. O problema é que colegas de trabalho e parentes estão com inveja de você. Então acenda um incenso de sete ervas em casa e no trabalho.
No amor: cuidado, pois hoje você será assediado.

  • Cor do dia: oliva

  • Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado

