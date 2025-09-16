Horóscopo de Hoje previsões para os 12 Signos

Áries
Hoje poderá sentir sintomas de resfriado, então tome chá de capim-limão. Evite querer processar todo mundo sem motivos, pois isso já foi notado por muitos.
Amor: presentes caros vão surpreender você.
Cor do dia: capim-limão.
Perfume do dia: capim-limão.
Touro
Você tentou passar a perna em algumas pessoas e foi descoberto. Peça desculpas e conserte os erros para evitar consequências.
Amor: taurinos com perfume de cravo conquistam tudo.
Cor do dia: bordô.
Perfume do dia: cravo.
Gêmeos
A sensação de bloqueio pode surgir hoje, mas o universo está agindo a seu favor. Use incenso Abre Caminhos.
Amor: sorria mais e reclame menos.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.
Câncer
O dia começa com conflitos familiares. Suco de maracujá ajuda a acalmar.
Trabalho: um cliente fofoqueiro tentará prejudicar você, mas sem sucesso.
Amor: banho de flor de maracujá aumenta a atração.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: flor do maracujá.
Leão
Cansaço e dores no corpo podem indicar anemia. Consuma mais proteínas e ferro, como sopa de feijão com legumes. Acenda incenso Arcanjo Rafael para fortalecer a saúde.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: bergamota.
Virgem
Atrasos no trabalho podem render bronca. Acorde mais cedo para evitar problemas.
Amor: banho de pétalas de jasmim deixará você mais atraente.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.
Libra
O estresse tem afetado suas relações. Pratique yoga, meditação ou terapias e use incenso de alfazema para equilibrar.
Amor: não grite com a pessoa amada.
Cor do dia: alfazema.
Perfume do dia: alfazema.
Escorpião
O dia pode trazer amargura nas relações. Use incenso de mel para afastar essa energia.
Amor: adoçar a sobremesa da pessoa amada pode trazer magia ao relacionamento.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.
Sagitário
Evite tratar mal sua família. No trabalho, deixe a preguiça de lado se quiser mais clientes. O incenso Chama Cliente pode ajudar.
Amor: banho de pétalas de magnólia aumenta a atração.
Cor do dia: roxo.
Perfume do dia: magnólia.
Capricórnio
Um colega invejoso pode estar armando contra você no trabalho. Redobre a atenção.
Amor: banho de pétalas de begônia traz sensualidade. Use incenso de arruda para proteção.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: begônia.
Aquário
Não comece nada novo hoje. O dia pede para concluir tarefas antigas. Acenda incenso de sândalo para proteção.
Amor: invista em quem você já conhece.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.
Peixes
Dia ideal para finalizar trabalhos e pendências.
Amor: banho de flor dente-de-leão ajuda a afastar inveja na vida amorosa.
Cor do dia: manteiga.
Perfume do dia: dente-de-leão.