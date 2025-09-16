Horóscopo de Hoje previsões para os 12 Signos

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Áries

Hoje poderá sentir sintomas de resfriado, então tome chá de capim-limão. Evite querer processar todo mundo sem motivos, pois isso já foi notado por muitos.

Amor: presentes caros vão surpreender você.

Cor do dia: capim-limão.

Perfume do dia: capim-limão.

Touro

Você tentou passar a perna em algumas pessoas e foi descoberto. Peça desculpas e conserte os erros para evitar consequências.

Amor: taurinos com perfume de cravo conquistam tudo.

Cor do dia: bordô.

Perfume do dia: cravo.

Gêmeos

A sensação de bloqueio pode surgir hoje, mas o universo está agindo a seu favor. Use incenso Abre Caminhos.

Amor: sorria mais e reclame menos.

Cor do dia: prata.

Perfume do dia: almíscar.

Câncer

O dia começa com conflitos familiares. Suco de maracujá ajuda a acalmar.

Trabalho: um cliente fofoqueiro tentará prejudicar você, mas sem sucesso.

Amor: banho de flor de maracujá aumenta a atração.

Cor do dia: amarelo.

Perfume do dia: flor do maracujá.

Leão

Cansaço e dores no corpo podem indicar anemia. Consuma mais proteínas e ferro, como sopa de feijão com legumes. Acenda incenso Arcanjo Rafael para fortalecer a saúde.

Cor do dia: verde.

Perfume do dia: bergamota.

Virgem

Atrasos no trabalho podem render bronca. Acorde mais cedo para evitar problemas.

Amor: banho de pétalas de jasmim deixará você mais atraente.

Cor do dia: pérola.

Perfume do dia: jasmim.

Libra

O estresse tem afetado suas relações. Pratique yoga, meditação ou terapias e use incenso de alfazema para equilibrar.

Amor: não grite com a pessoa amada.

Cor do dia: alfazema.

Perfume do dia: alfazema.

Escorpião

O dia pode trazer amargura nas relações. Use incenso de mel para afastar essa energia.

Amor: adoçar a sobremesa da pessoa amada pode trazer magia ao relacionamento.

Cor do dia: mel.

Perfume do dia: mel.

Sagitário

Evite tratar mal sua família. No trabalho, deixe a preguiça de lado se quiser mais clientes. O incenso Chama Cliente pode ajudar.

Amor: banho de pétalas de magnólia aumenta a atração.

Cor do dia: roxo.

Perfume do dia: magnólia.

Capricórnio

Um colega invejoso pode estar armando contra você no trabalho. Redobre a atenção.

Amor: banho de pétalas de begônia traz sensualidade. Use incenso de arruda para proteção.

Cor do dia: esmeralda.

Perfume do dia: begônia.

Aquário

Não comece nada novo hoje. O dia pede para concluir tarefas antigas. Acenda incenso de sândalo para proteção.

Amor: invista em quem você já conhece.

Cor do dia: bege.

Perfume do dia: sândalo.

Peixes

Dia ideal para finalizar trabalhos e pendências.

Amor: banho de flor dente-de-leão ajuda a afastar inveja na vida amorosa.

Cor do dia: manteiga.

Perfume do dia: dente-de-leão.