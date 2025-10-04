Horóscopo de Hoje: previsões para todos os signos neste sábado

Áries
Aproveite o sábado para passear na natureza. O contato com animais de fazendas trará excelentes energias.
Amor: não se envolva com pessoas muito diferentes de você.
Proteção: acenda um incenso de olíbano.
Cor do dia: marfim.
Perfume do dia: olíbano.
Touro
O sábado será agitado. Pela manhã, problemas pesados podem surgir, e à tarde, uma decepção com um conhecido de longa data.
Amor: sorria mais.
Proteção: banho de pétalas de rosas para atrair a pessoa certa.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.
Gêmeos
Troque o passeio na natureza pela energia de uma festa infantil ou aniversário.
Amor: revele sua alma inocente à pessoa amada.
Cor do dia: arco-íris.
Perfume do dia: baunilha.
Câncer
Um objeto perdido ou até mesmo um animal que fugiu pode aparecer.
Amor: convite especial para sair.
Proteção: incenso de musgo de carvalho.
Cor do dia: verde-musgo.
Perfume do dia: musgo de carvalho.
Leão
Dia perfeito para brilhar nos palcos.
Amor: atenção! A pessoa amada pode estar vigiando seu celular ou sua rotina.
Cor do dia: anil.
Perfume do dia: almíscar.
Virgem
Algumas pessoas estarão amargas com você.
Amor: uma paixão do passado pode mandar mensagem.
Proteção: incenso de mel.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.
Libra
Não maltrate quem faz serviço voluntário.
Amor: controle seu ciúme.
Proteção: incenso de sete ervas para afastar inveja.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: flores selvagens.
Escorpião
Dia excelente para eventos culturais e para abrir novas portas no seu hobby favorito.
Amor: discussões por ciúmes podem surgir.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: flores do campo.
Sagitário
Trabalhos extras no fim de semana darão bons resultados.
Viagens: ótimo momento para ir ao exterior.
Amor: faça o lanche preferido da pessoa amada e deixe o destino agir.
Cor do dia: mostarda.
Perfume do dia: petúnia ou tulipa.
Capricórnio
Conflitos com pessoas mais velhas da família podem acontecer.
Amor: uma declaração inesperada vai alegrar o dia.
Cor do dia: vermelho.
Perfume do dia: gardênia.
Aquário
Se trabalhar hoje, terá lucros e elogios. Porém, também receberá visitas indesejadas.
Proteção: coloque a vassoura atrás da porta e acenda incenso de sal grosso.
Amor: uma paixão do passado pode mandar mensagem.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.
Peixes
Conflitos com filhos, netos ou jovens da família podem surgir.
Amor: surpreenda a pessoa amada com um presente.
Proteção: incenso de alfazema.
Cor do dia: alfazema.
Perfume do dia: alfazema.