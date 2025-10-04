Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Horóscopo de Hoje: previsões para todos os signos neste sábado

Confira as previsões do horóscopo de hoje para todos os signos e veja dicas de amor, proteção, cores e perfumes do sábado

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

04/10/2025 - 00h02
Áries

Aproveite o sábado para passear na natureza. O contato com animais de fazendas trará excelentes energias.
Amor: não se envolva com pessoas muito diferentes de você.
Proteção: acenda um incenso de olíbano.
Cor do dia: marfim.
Perfume do dia: olíbano.

Touro

O sábado será agitado. Pela manhã, problemas pesados podem surgir, e à tarde, uma decepção com um conhecido de longa data.
Amor: sorria mais.
Proteção: banho de pétalas de rosas para atrair a pessoa certa.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Gêmeos

Troque o passeio na natureza pela energia de uma festa infantil ou aniversário.
Amor: revele sua alma inocente à pessoa amada.
Cor do dia: arco-íris.
Perfume do dia: baunilha.

Câncer

Um objeto perdido ou até mesmo um animal que fugiu pode aparecer.
Amor: convite especial para sair.
Proteção: incenso de musgo de carvalho.
Cor do dia: verde-musgo.
Perfume do dia: musgo de carvalho.

Leão

Dia perfeito para brilhar nos palcos.
Amor: atenção! A pessoa amada pode estar vigiando seu celular ou sua rotina.
Cor do dia: anil.
Perfume do dia: almíscar.

Virgem

Algumas pessoas estarão amargas com você.
Amor: uma paixão do passado pode mandar mensagem.
Proteção: incenso de mel.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.

Libra

Não maltrate quem faz serviço voluntário.
Amor: controle seu ciúme.
Proteção: incenso de sete ervas para afastar inveja.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: flores selvagens.

Escorpião

Dia excelente para eventos culturais e para abrir novas portas no seu hobby favorito.
Amor: discussões por ciúmes podem surgir.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: flores do campo.

Sagitário

Trabalhos extras no fim de semana darão bons resultados.
Viagens: ótimo momento para ir ao exterior.
Amor: faça o lanche preferido da pessoa amada e deixe o destino agir.
Cor do dia: mostarda.
Perfume do dia: petúnia ou tulipa.

Capricórnio

Conflitos com pessoas mais velhas da família podem acontecer.
Amor: uma declaração inesperada vai alegrar o dia.
Cor do dia: vermelho.
Perfume do dia: gardênia.

Aquário

Se trabalhar hoje, terá lucros e elogios. Porém, também receberá visitas indesejadas.
Proteção: coloque a vassoura atrás da porta e acenda incenso de sal grosso.
Amor: uma paixão do passado pode mandar mensagem.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Peixes

Conflitos com filhos, netos ou jovens da família podem surgir.
Amor: surpreenda a pessoa amada com um presente.
Proteção: incenso de alfazema.
Cor do dia: alfazema.
Perfume do dia: alfazema.

Astral

Horóscopo para 01 de Outubro de 2025, Quarta-Feira

O Sol está em libra, a Lua está crescente e quem rege a quarta-feira é Mercúrio

01/10/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

No dia 1º de outubro, o ariano deve realizar a simpatia de soprar canela na porta de casa e do trabalho para atrair prosperidade durante o mês.
Amor: acenda incenso de canela e tome banho com a especiaria para ficar mais atraente.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.

Touro

O taurino poderá sentir pessoas amargas ao redor. Acenda incenso de mel para adoçar o ambiente.
Amor: banho de mel traz mais magnetismo.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.

Gêmeos

Para afastar inveja e garantir proteção neste início de mês, acenda incenso e tome banho de sete ervas.
Amor: conquiste com seu sorriso.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: aromas do campo.

Câncer

Hoje é o dia da simpatia da lentilha. Cozinhe o grão, coloque moedas embaixo do prato e coma para atrair prosperidade. Evite parentes narcisistas que possam gerar conflitos.
Amor: compartilhe doces com quem ama.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: aromas atalcados.

Leão

Para se proteger do olho gordo, acenda incenso de sal grosso e coloque um copo com sal na porta de casa.
Amor: prepare a comida preferida da pessoa amada.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.

Virgem

Suas orações e pedidos serão atendidos, mas é importante cultivar gratidão diariamente. Escreva em um caderno e, durante as preces, acenda incenso de mirra.
Cor do dia: areia.
Perfume do dia: mirra.

Libra

Comece o mês com a oração havaiana:
“Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”
Essas palavras podem transformar seu dia.
Amor: evite aplicativos de relacionamento.
Cor do dia: fúcsia.
Perfume do dia: fúcsia.

Escorpião

O inferno astral se aproxima, então redobre a proteção com incenso de sândalo. Evite bares e baladas.
Amor: não inicie novos relacionamentos em setembro.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.

Sagitário

Faça a simpatia do trevo de quatro folhas na entrada de casa ou acenda incenso com essa essência. O trevo simboliza os quatro elementos: terra, ar, fogo e água.
Amor: seja romântico e demonstre esforço.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: gardênia.

Capricórnio

Para afastar a inveja, acenda incenso de alecrim e tome banho com a erva.
Amor: mais simpatia vai ajudar nas relações.
Cor do dia: verde-alecrim.
Perfume do dia: alecrim.

Aquário

Acenda incenso Abre Caminhos logo pela manhã. Para atrair sucesso nos negócios, decore a casa ou o comércio com objetos da cor abóbora.
Amor: um ex pode estar de olho em suas redes.
Cor do dia: abóbora.
Perfume do dia: âmbar.

Peixes

Prepare inhoque e coloque moedas com pedidos escritos embaixo do prato antes de comer. A simpatia promete prosperidade para o mês.
Cor do dia: manteiga.
Perfume do dia: baunilha.

Astral

Horóscopo de hoje: veja as previsões e conselhos para todos os signos

Confira o horóscopo de hoje com previsões para amor, trabalho e família. Descubra sua cor e perfume do dia para atrair boas energias

30/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

Evite conflitos com clientes e chefes. Tome chá de camomila e acenda incenso da mesma erva para manter o equilíbrio.
No amor: cuidado com amores do passado.
Cor do dia: camomila.
Perfume do dia: camomila.

Touro

Finalize todas as suas tarefas hoje para evitar prejuízos e reclamações.
No amor: a pessoa amada está chateada com o comportamento dos filhos. Conversem sobre isso.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

Gêmeos

Você ainda estará com sintomas leves de resfriado. Pela manhã, tome chá de gengibre para preservar a voz. À tarde e à noite, prefira hortelã e capim-limão.
No amor: receberá elogios de várias pessoas.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: capim-limão.

Câncer

No trabalho, não dê importância às críticas negativas de colegas invejosos. Concentre-se apenas em agradar chefes, patrões e clientes.
No amor: um vizinho está de olho em você.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.

Leão

Pare de procrastinar e conclua seus trabalhos hoje. Isso garantirá sucesso e evitará prejuízos.
No amor: a pessoa amada pode estar afetando suas finanças.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Virgem

Faça exercícios de alongamento nos intervalos do trabalho ou da escola.
No amor: se quiser conquistar alguém, sorria mais.
Cor do dia: azaléa.
Perfume do dia: azaléa.

Libra

Se deseja permanecer no emprego ou atividade, estude tudo o que seus chefes ou clientes pedirem e mostre seus avanços.
Na família: um dos filhos enfrenta dificuldades na escola.
No amor: a pessoa amada está preocupada com assuntos familiares.
Cor do dia: lilás.
Perfume do dia: flor de lilac.

Escorpião

Hoje você estará reflexivo, mas terá boas notícias ligadas à Justiça.
No amor: cuidado com perfis falsos e sedutores nas redes sociais.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.

Sagitário

Evite sobrecarregar seus familiares e reduza as visitas para não gerar estresse.
No trabalho: novos clientes aparecerão nesta semana.
No amor: esqueça relacionamentos passados. Tome banho com pétalas de rosas para atrair o amor verdadeiro.
Cor do dia: rosas.
Perfume do dia: rosas.

Capricórnio

Com a Lua crescente, o momento é ideal para iniciar projetos.
No amor: um relacionamento do passado pode ressurgir. Tome banho com pétalas de orquídeas para se sentir mais sensual.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: orquídea.

Aquário

No trabalho, novos fregueses surgirão.
No amor: acenda incenso de Ylang-Ylang para recuperar a libido.
Cor do dia: pink.
Perfume do dia: Ylang-Ylang.

Peixes

Excelente dia para apresentar ideias inovadoras no trabalho.
Na família: ajude crianças e adolescentes com as tarefas escolares.
No amor: evite marcar encontros em aplicativos, pois podem ser ciladas. Tome banho com pétalas de jasmim para aumentar o poder de sedução.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

