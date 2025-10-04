Horóscopo de Hoje: previsões para todos os signos neste sábado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Áries

Aproveite o sábado para passear na natureza. O contato com animais de fazendas trará excelentes energias.

Amor: não se envolva com pessoas muito diferentes de você.

Proteção: acenda um incenso de olíbano.

Cor do dia: marfim.

Perfume do dia: olíbano.

Touro

O sábado será agitado. Pela manhã, problemas pesados podem surgir, e à tarde, uma decepção com um conhecido de longa data.

Amor: sorria mais.

Proteção: banho de pétalas de rosas para atrair a pessoa certa.

Cor do dia: rosa.

Perfume do dia: rosas.

Gêmeos

Troque o passeio na natureza pela energia de uma festa infantil ou aniversário.

Amor: revele sua alma inocente à pessoa amada.

Cor do dia: arco-íris.

Perfume do dia: baunilha.

Câncer

Um objeto perdido ou até mesmo um animal que fugiu pode aparecer.

Amor: convite especial para sair.

Proteção: incenso de musgo de carvalho.

Cor do dia: verde-musgo.

Perfume do dia: musgo de carvalho.

Leão

Dia perfeito para brilhar nos palcos.

Amor: atenção! A pessoa amada pode estar vigiando seu celular ou sua rotina.

Cor do dia: anil.

Perfume do dia: almíscar.

Virgem

Algumas pessoas estarão amargas com você.

Amor: uma paixão do passado pode mandar mensagem.

Proteção: incenso de mel.

Cor do dia: mel.

Perfume do dia: mel.

Libra

Não maltrate quem faz serviço voluntário.

Amor: controle seu ciúme.

Proteção: incenso de sete ervas para afastar inveja.

Cor do dia: esmeralda.

Perfume do dia: flores selvagens.

Escorpião

Dia excelente para eventos culturais e para abrir novas portas no seu hobby favorito.

Amor: discussões por ciúmes podem surgir.

Cor do dia: bege.

Perfume do dia: flores do campo.

Sagitário

Trabalhos extras no fim de semana darão bons resultados.

Viagens: ótimo momento para ir ao exterior.

Amor: faça o lanche preferido da pessoa amada e deixe o destino agir.

Cor do dia: mostarda.

Perfume do dia: petúnia ou tulipa.

Capricórnio

Conflitos com pessoas mais velhas da família podem acontecer.

Amor: uma declaração inesperada vai alegrar o dia.

Cor do dia: vermelho.

Perfume do dia: gardênia.

Aquário

Se trabalhar hoje, terá lucros e elogios. Porém, também receberá visitas indesejadas.

Proteção: coloque a vassoura atrás da porta e acenda incenso de sal grosso.

Amor: uma paixão do passado pode mandar mensagem.

Cor do dia: laranja.

Perfume do dia: flor de laranjeira.

Peixes

Conflitos com filhos, netos ou jovens da família podem surgir.

Amor: surpreenda a pessoa amada com um presente.

Proteção: incenso de alfazema.

Cor do dia: alfazema.

Perfume do dia: alfazema.