Horóscopo de Hoje previsões para todos os signos

Áries

Não comece nada novo hoje, mas finalize trabalhos que ficaram pendentes.

Amor: tome banho com pétalas de gardênia para ficar mais sensual.

Cor do dia: carmim.

Perfume do dia: gardênia.

Touro

Tenha cuidado com o que fala em público, pois pode ser usado contra você.

Saúde: dores musculares podem aparecer, acenda um incenso de breuzinho.

Amor: peça uma massagem para a pessoa amada.

Cor do dia: esmeralda.

Perfume do dia: breuzinho.

Gêmeos

O dia pode começar com dor nas costas e sensação de barriga pesada. Faça alongamentos e opte por alimentos leves.

Amor: não se envolva com pessoas comprometidas.

Cor do dia: laranja.

Perfume do dia: flor de laranjeira.

Câncer

A sonolência marcará o dia. Café pode ajudar a manter a disposição.

Amor: não tente mudar a pessoa amada à força.

Cor do dia: café.

Perfume do dia: flor do café.

Leão

Mantenha seu ambiente de trabalho limpo, pois algo sujo pode estar afetando sua energia.

Família: ajude filhos ou netos em suas tarefas escolares.

Amor: banho de pétalas de jasmim aumenta a sensualidade.

Cor do dia: pérola.

Perfume do dia: jasmim.

Virgem

Mulheres jovens podem enfrentar cólicas e TPM. Chá de calêndula, em dias alternados, pode trazer resultados em até dois meses.

Amor: não se deixe iludir por elogios de quem você nunca verá pessoalmente.

Cor do dia: manteiga.

Perfume do dia: calêndula.

Libra

Evite métodos arriscados como canetas emagrecedoras, pois prejudicam a saúde.

Amor: um ex pode estar stalkeando você. Banho de pétalas de bromélia ajuda a elevar a sensualidade.

Cor do dia: vermelho.

Perfume do dia: bromélia.

Escorpião

O segredo da magia está em transformar o ruim em algo bom — a transmutação. Acenda um incenso de violeta.

Amor: uma pessoa especial pode convidar você para sair.

Cor do dia: violeta.

Perfume do dia: violeta.

Sagitário

Respeite o livre arbítrio dos outros e concentre-se mais na própria vida para prosperar financeiramente.

Amor: um ex pode pedir para voltar. Banho de pétalas de orquídea aumenta a atração.

Cor do dia: magenta.

Perfume do dia: orquídea.

Capricórnio

Cólicas podem ser aliviadas com chá de prímula, que traz resultados já nos primeiros dias. O incenso de prímula também fortalece.

Amor: convites para sair podem surgir.

Cor do dia: amarelo.

Perfume do dia: prímula.

Aquário

A criatividade está em alta, mas não coloque projetos em prática hoje, pois a Lua está minguante. Antigas amizades podem ressurgir e abrir caminhos de sucesso.

Amor: evite encontros por aplicativos de relacionamento, pois são ciladas.

Cor do dia: prata.

Perfume do dia: almíscar.

Peixes

Para atrair boas vendas, acenda um incenso chamado “Chama Clientes”.

Amor: banho de pétalas de begônia aumenta a sensualidade.

Cor do dia: furta-cor.

Perfume do dia: begônia.