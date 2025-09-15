Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Horóscopo de Hoje previsões para todos os signos

Confira as orientações astrais desta Lua minguante e veja o que o dia reserva para você no amor, trabalho, saúde e energia espiritual

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

15/09/2025 - 00h02
Áries

Não comece nada novo hoje, mas finalize trabalhos que ficaram pendentes.
Amor: tome banho com pétalas de gardênia para ficar mais sensual.
Cor do dia: carmim.
Perfume do dia: gardênia.

Touro

Tenha cuidado com o que fala em público, pois pode ser usado contra você.
Saúde: dores musculares podem aparecer, acenda um incenso de breuzinho.
Amor: peça uma massagem para a pessoa amada.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: breuzinho.

Gêmeos

O dia pode começar com dor nas costas e sensação de barriga pesada. Faça alongamentos e opte por alimentos leves.
Amor: não se envolva com pessoas comprometidas.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Câncer

A sonolência marcará o dia. Café pode ajudar a manter a disposição.
Amor: não tente mudar a pessoa amada à força.
Cor do dia: café.
Perfume do dia: flor do café.

Leão

Mantenha seu ambiente de trabalho limpo, pois algo sujo pode estar afetando sua energia.
Família: ajude filhos ou netos em suas tarefas escolares.
Amor: banho de pétalas de jasmim aumenta a sensualidade.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

Virgem

Mulheres jovens podem enfrentar cólicas e TPM. Chá de calêndula, em dias alternados, pode trazer resultados em até dois meses.
Amor: não se deixe iludir por elogios de quem você nunca verá pessoalmente.
Cor do dia: manteiga.
Perfume do dia: calêndula.

Libra

Evite métodos arriscados como canetas emagrecedoras, pois prejudicam a saúde.
Amor: um ex pode estar stalkeando você. Banho de pétalas de bromélia ajuda a elevar a sensualidade.
Cor do dia: vermelho.
Perfume do dia: bromélia.

Escorpião

O segredo da magia está em transformar o ruim em algo bom — a transmutação. Acenda um incenso de violeta.
Amor: uma pessoa especial pode convidar você para sair.
Cor do dia: violeta.
Perfume do dia: violeta.

Sagitário

Respeite o livre arbítrio dos outros e concentre-se mais na própria vida para prosperar financeiramente.
Amor: um ex pode pedir para voltar. Banho de pétalas de orquídea aumenta a atração.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: orquídea.

Capricórnio

Cólicas podem ser aliviadas com chá de prímula, que traz resultados já nos primeiros dias. O incenso de prímula também fortalece.
Amor: convites para sair podem surgir.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: prímula.

Aquário

A criatividade está em alta, mas não coloque projetos em prática hoje, pois a Lua está minguante. Antigas amizades podem ressurgir e abrir caminhos de sucesso.
Amor: evite encontros por aplicativos de relacionamento, pois são ciladas.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.

Peixes

Para atrair boas vendas, acenda um incenso chamado “Chama Clientes”.
Amor: banho de pétalas de begônia aumenta a sensualidade.
Cor do dia: furta-cor.
Perfume do dia: begônia.

Horóscopo de Hoje: confira as previsões para seu signo

Descubra as mensagens dos astros para este dia. Veja como cada signo será influenciado no trabalho, amor e vida pessoal

10/09/2025 00h02

Áries (21/03 – 20/04)

Hoje as pessoas vão admirar sua oratória, se você for das seguintes profissões: palestrante, professor, advogado, influenciador digital e vendedor. Aproveite para dar palestras hoje e ganhar dinheiro com isso.
No amor: tome banho com pétalas de flores do campo para se sentir mais atraente.

  • Cor do dia: fúcsia

  • Perfume do dia: flores do campo

Touro (21/04 – 20/05)

Cuidado ao dirigir porque pode sofrer acidentes. Também é necessário prestar atenção ao atravessar a rua.
No amor: tome banho de pétalas de uma flor chamada beijo-do-mar para ficar mais atraente.

  • Cor do dia: cobre

  • Perfume do dia: flor beijo-do-mar

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Seu cachorro latirá para uma certa pessoa ou no meio de uma situação, então fique de olho na pessoa ou na situação. Hoje poderá perder um processo na Justiça.
No amor: não sorria muito para pretendentes, pois eles podem ficar folgados.

  • Cor do dia: azaléa

  • Perfume do dia: azaléa

Câncer (21/06 – 21/07)

Você está chateado com uma situação familiar triste. Portanto acenda incenso de alecrim para ter a alegria de volta.
No amor: um amor do passado está rondando você.

  • Cor do dia: esmeralda

  • Perfume do dia: alecrim

Leão (22/07 – 22/08)

No seu trabalho ou nas redes sociais surgirão fofocas depreciando você. Mas permaneça firme.
No amor: tem um ex stalkeando você, então use incenso chamado olíbano para proteção.

  • Cor do dia: marfim

  • Perfume do dia: olíbano

Virgem (23/08 – 22/09)

Evite desabafar nas redes sociais, pois mesmo que seu perfil seja fechado, há inimigos espionando.
No amor: pessoas sem escrúpulos tentarão seduzir você. Portanto, fique de olho!

  • Cor do dia: laranja

  • Perfume do dia: flor de laranjeira

Libra (23/09 – 22/10)

Alguém da sua família voltará a ficar doente. Aliás, você precisa se agasalhar se não quiser ficar doente, também.
No amor: receberá mensagens ousadas.

  • Cor do dia: prata

  • Perfume do dia: mirra

Escorpião (23/10 – 21/11)

Cuidado ao andar com celular na rua, pois os ladrões não dormem.
No amor: a pessoa amada não está sendo fiel. Aliás, se você entrar no celular dela ou seguir a criatura, na rua nas horas vagas, descobrirá coisas do arco-da-velha.

  • Cor do dia: areia

  • Perfume do dia: âmbar

Sagitário (22/11 – 21/12)

Pessoas da sua família estão magoadas com você. Portanto, se afaste delas. Você realizou mudanças recentes que não são nada favoráveis para você. Assim use um incenso chamado Palo Santo para proteção.
No amor: houve uma discussão ou uma ruptura ou uma separação, tudo isso merece reflexão.

  • Cor do dia: caramelo

  • Perfume do dia: Palo Santo

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Atenção ao usar o celular na rua, pois os ladrões não dormem. Hoje não use o celular durante o atendimento aos clientes, pois dará problemas.
No amor: a rotina está matando o seu relacionamento. Portanto use a criatividade, como: roupas íntimas novas e brincadeiras ousadas entre quatro paredes.

  • Cor do dia: turquesa

  • Perfume do dia: almíscar

Aquário (21/01 – 19/02)

Não ligue para as críticas negativas no trabalho e na família.
No amor: se quiser reacender a chama da paixão, dê um presente para a pessoa amada. Tome banho com pétalas de margarida para aumentar a confiança.

  • Cor do dia: amarelo

  • Perfume do dia: margarida

Peixes (20/02 – 20/03)

Hoje terá problemas com chefes, patrões, colegas e clientes. Porém não revide. O problema é que colegas de trabalho e parentes estão com inveja de você. Então acenda um incenso de sete ervas em casa e no trabalho.
No amor: cuidado, pois hoje você será assediado.

  • Cor do dia: oliva

  • Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado

Horóscopo do Dia: previsões para os 12 Signos

Confira as orientações para seu signo hoje, com dicas de proteção, amor e energias

09/09/2025 00h02

Áries

Excelente dia para começar um emprego novo ou incrementar um projeto já antigo.
No amor: um amor do passado correrá atrás de você, mas fuja porque é cilada.
Acenda incenso de sândalo para proteção.
Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

Touro

Seu principal problema é que você se inspira nas ideias dos outros sem indicar as fontes, o que pode trazer sérios problemas na Justiça.
No amor: dê um presente para conquistar seu pretendente.
Tome banho de pétalas de jasmim para ficar mais sensual.
Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

Gêmeos

Coloque câmeras na sua casa e no seu trabalho porque ladrões estão de olho.
No amor: não fale mais do ex, pois suas opiniões chegarão aos ouvidos dele.
Tome banho com pétalas de lírios para ficar mais magnético e intuitivo.
Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios.

Câncer

Familiares estão deixando você exausto, portanto se afaste por um tempo.
No amor: não comece nenhum relacionamento hoje porque poderá se dar mal.
Tome banho com pétalas de azaléa para ficar mais atraente.
Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

Leão

Hoje terá conflitos familiares. Você anda agitado e com insônia.
Tome chá de camomila, acenda incenso de camomila e faça banho com camomila para trazer calma.
No amor: evite brigas com a pessoa amada.
Cor do dia: caramelo. Perfume do dia: camomila.

Virgem

Você está precisando desabafar sobre seus problemas e falar verdades para algumas pessoas. A falta de coragem está causando dores no corpo.
Tome banho com pétalas de boca-de-leão e acenda incenso da mesma flor para ganhar coragem.
No amor: não se envolva em disputas amorosas.
Cor do dia: carmim. Perfume do dia: boca-de-leão.

Libra

Abra qualquer livro de forma aleatória e encontrará a resposta para suas dúvidas. Pode ser qualquer livro, até mesmo a Bíblia.
No amor: compre roupas íntimas sensuais para aquecer a relação.
Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: gardênia.

Escorpião

Hoje você poderá achar um objeto perdido na rua. Se tiver nome, devolva ao dono. Se não tiver, agradeça ao Universo como um presente.
No amor: vista uma roupa sensual e dance para a pessoa amada, acendendo a chama da paixão.
Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

Sagitário

Você está se aproximando da família, mas isso não será positivo.
No amor: o relacionamento está conturbado após uma separação recente.
Tome banho com pétalas de violeta para transmutação, lembrando que o verdadeiro segredo da Magia é transformar o mal em bem.
Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

Capricórnio

Cuidado com assaltos e acidentes perto da sua casa. Ao atravessar a rua, preste atenção ao sinaleiro e olhe para os dois lados.
No amor: um ex criou perfis fakes na internet para espionar suas atividades.
Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

Aquário

Hoje você sofrerá com pessoas autoritárias, o que trará desânimo.
Acenda incenso de pitanga e beba suco de pitanga para renovar as energias.
No amor: um colega de trabalho ou cliente está interessado em você.
Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga.

Peixes

Cuidado com a inveja de colegas de trabalho ou de escola. Acenda incenso de arruda para proteção.
No amor: uma pessoa especial convidará você para sair.
Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores silvestres.

