Horóscopo de Hoje previsões para todos os signos

Áries
Não comece nada novo hoje, mas finalize trabalhos que ficaram pendentes.
Amor: tome banho com pétalas de gardênia para ficar mais sensual.
Cor do dia: carmim.
Perfume do dia: gardênia.
Touro
Tenha cuidado com o que fala em público, pois pode ser usado contra você.
Saúde: dores musculares podem aparecer, acenda um incenso de breuzinho.
Amor: peça uma massagem para a pessoa amada.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: breuzinho.
Gêmeos
O dia pode começar com dor nas costas e sensação de barriga pesada. Faça alongamentos e opte por alimentos leves.
Amor: não se envolva com pessoas comprometidas.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.
Câncer
A sonolência marcará o dia. Café pode ajudar a manter a disposição.
Amor: não tente mudar a pessoa amada à força.
Cor do dia: café.
Perfume do dia: flor do café.
Leão
Mantenha seu ambiente de trabalho limpo, pois algo sujo pode estar afetando sua energia.
Família: ajude filhos ou netos em suas tarefas escolares.
Amor: banho de pétalas de jasmim aumenta a sensualidade.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.
Virgem
Mulheres jovens podem enfrentar cólicas e TPM. Chá de calêndula, em dias alternados, pode trazer resultados em até dois meses.
Amor: não se deixe iludir por elogios de quem você nunca verá pessoalmente.
Cor do dia: manteiga.
Perfume do dia: calêndula.
Libra
Evite métodos arriscados como canetas emagrecedoras, pois prejudicam a saúde.
Amor: um ex pode estar stalkeando você. Banho de pétalas de bromélia ajuda a elevar a sensualidade.
Cor do dia: vermelho.
Perfume do dia: bromélia.
Escorpião
O segredo da magia está em transformar o ruim em algo bom — a transmutação. Acenda um incenso de violeta.
Amor: uma pessoa especial pode convidar você para sair.
Cor do dia: violeta.
Perfume do dia: violeta.
Sagitário
Respeite o livre arbítrio dos outros e concentre-se mais na própria vida para prosperar financeiramente.
Amor: um ex pode pedir para voltar. Banho de pétalas de orquídea aumenta a atração.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: orquídea.
Capricórnio
Cólicas podem ser aliviadas com chá de prímula, que traz resultados já nos primeiros dias. O incenso de prímula também fortalece.
Amor: convites para sair podem surgir.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: prímula.
Aquário
A criatividade está em alta, mas não coloque projetos em prática hoje, pois a Lua está minguante. Antigas amizades podem ressurgir e abrir caminhos de sucesso.
Amor: evite encontros por aplicativos de relacionamento, pois são ciladas.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.
Peixes
Para atrair boas vendas, acenda um incenso chamado “Chama Clientes”.
Amor: banho de pétalas de begônia aumenta a sensualidade.
Cor do dia: furta-cor.
Perfume do dia: begônia.