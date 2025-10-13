Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Horóscopo de hoje: veja as previsões para todos os signos

Descubra as previsões do horóscopo de hoje para todos os signos. Amor, saúde e sorte com dicas místicas e cores do dia para equilibrar suas energias

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

13/10/2025 - 00h02
Áries

A Lua está minguante, portanto, não comece nada novo hoje.
Mas termine todos os projetos que ficaram inacabados.
No amor: excelente dia para terminar com relacionamentos abusivos.
Dica: acenda incenso de benjoin para proteção.
Cor do dia: areia.
Perfume do dia: benjoin.

Touro

Tome cuidado com exageros alimentares, pois acordará com dor de barriga.
Então tome chás de boldo, losna ou carqueja.
Aprenda que os remédios amargos são os que curam mais rápido.
Cor do dia: musgo.
Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

Gêmeos

Hoje você acordará com a garganta raspando.
Então faça um gargarejo com malva para ficar pronto para enfrentar o dia.
No amor: nessa segunda-feira você será cortejado por estranhos.
Cor do dia: malva.
Perfume do dia: malva.

Câncer

Nessa segunda-feira você acordará um pouco desanimado.
Portanto, tome chá de alecrim porque ele animará você.
Aproveite e acenda um incenso de alecrim no seu trabalho de forma discreta.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: alecrim.

Leão

Se você está procurando emprego, hoje será bem-sucedido.
Mas não atrase e nem se esqueça de se esforçar no seu novo serviço.
No amor: você conseguirá um relacionamento com uma pessoa abastada.
Portanto, procure ser fiel.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: sândalo.

Virgem

Cuidado ao dirigir e ao atravessar a rua.
Hoje você receberá elogios de clientes, mas invejosos inventarão boatos sobre você.
Não aceite provocações e siga em frente.
Cor do dia: berinjela.
Perfume do dia: almíscar.

Libra

Hoje terá conflitos com chefes, clientes e familiares.
Mas mantenha a calma, pois no final do dia haverá uma surpresa.
Para que as coisas melhorem ao seu redor, acenda um incenso de mel em casa e no trabalho.
Perfume do dia: mel.
Cor do dia: mel.

Escorpião

Nessa segunda-feira você acordará com o nariz trancado e com ansiedade.
Portanto, tome chás de melissa e erva-doce, pois eles acalmarão você e destrancarão o nariz.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: melissa.

Sagitário

Evite conflitos com sua família.
Também pare de encrencar com vizinhos e colegas de trabalho, pois poderá ser vítima da vingança cruel de alguém.
No amor: não tenha rancor dos ex, porque isso faz mal para seu corpo e sua alma.
Acenda incenso de miosótis.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: miosótis.

Capricórnio

Tome cuidado na rua com animais como cachorros e gatos, pois eles tentarão morder você.
Hoje tentarão passar golpes por internet e por telefone na sua pessoa.
Portanto, tenha cuidado.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

Aquário

Cuidado com assaltos à mão armada.
Então não fique sozinho no ponto de ônibus.
No amor: alguém abastado sente uma paixão platônica por você.
Cor do dia: furta-cor.
Perfume do dia: baunilha.

Peixes

Hoje é um excelente dia para começar uma atividade que traga uma segunda fonte de renda.
Mas tenha cuidado com picadas de aranha, escorpião e mosquito da dengue.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Horóscopo de Hoje: veja o que os astros revelam para seu signo nesta quinta-feira

Veja o que os astros reservam para o seu signo hoje. Amor, sorte, saúde e alertas importantes em um horóscopo atualizado e fácil de ler

09/10/2025 00h02

Áries

Hoje você sentirá vontade de reencontrar alguém importante do passado — talvez um professor ou mentor que marcou sua vida. As conexões estão poderosas!
Amor: relacione-se apenas com quem tem sintonia espiritual.
Cor do dia: azul-marinho
Perfume: musk

Touro

Momento excelente para praticar atividades físicas. Atenção com vizinhos invejosos.
Amor: quem é exigente demais, pode acabar sozinho. Tome banho com pétalas de magnólia para aumentar o magnetismo.
Cor do dia: roxo
Perfume: magnólia

Gêmeos

No trabalho, cuidado com possíveis golpes de clientes.
Amor: a pessoa amada pode deixar escapar um sinal de traição.
Cor do dia: rosa
Perfume: rosas

Câncer

Cuidado ao caminhar — risco de escorregar ou se machucar.
Amor: evite aplicativos de relacionamento, pois há risco de golpe.
Cor do dia: bordô
Perfume: cravo

Leão

Não desista dos seus objetivos por causa dos obstáculos.
Amor: use proteção nas relações íntimas para evitar doenças.
Cor do dia: anil
Perfume: almíscar

Virgem

Alguns problemas judiciais ainda podem surgir — mantenha a calma.
Amor: evite ironias e provocações com a pessoa amada.
Cor do dia: amarelo
Perfume: margarida

Libra

A quinta está ideal para cuidar do visual no salão de beleza.
Amor: convide o par para tomar um vinho à noite e fortalecer a conexão.
Cor do dia: vinho
Perfume: aroma frutal

Escorpião

Ótimo dia para exercícios físicos, mesmo que em casa ou no trabalho.
Família: uma pessoa idosa pode precisar de cuidados.
Amor: mensagem inesperada de um pretendente deve animar o dia.
Cor do dia: bege
Perfume: flores do campo

Sagitário

Evite pedir folga — o dia é ótimo para novos clientes e bons lucros.
Amor: possibilidade de gravidez à vista! Fique atento a sinais ou atrasos.
Cor do dia: âmbar
Perfume: âmbar

Capricórnio

Insônia pode incomodar. Tome chá de erva-cidreira com camomila antes de dormir.
Amor: um cliente pode “esquecer” algo no trabalho só para te rever.
Cor do dia: mostarda
Perfume: erva-cidreira

Aquário

Abra um livro aleatoriamente — a resposta que busca pode estar ali.
Amor: evite feitiços de amarração; acenda um incenso de mel para atrair naturalmente.
Cor do dia: mel
Perfume: mel

Peixes

Evite usar o celular na rua — risco de furto.
Amor: ex pode reaparecer, mas evite contato: ele pode querer confusão.
Cor do dia: fúcsia
Perfume: fúcsia

O que os astros reservam para você nesta quarta-feira?

Confira as previsões do horóscopo de hoje com dicas de amor, cores, perfumes e rituais para atrair boas energias e afastar o que não faz bem.

08/10/2025 00h02

Áries

Pare de contar seus planos aos quatro ventos.
Lembre-se: o que ninguém sabe, ninguém atrapalha.

No amor: um ex tentará passar golpe em você.
Tome banho com pétalas da flor boca-de-leão para se proteger.

Cor do dia: abóbora
Perfume do dia: boca-de-leão

Touro

Excelente dia para sair da dieta e comer uma bela feijoada típica de quarta.

No amor: para conquistar alguém é preciso criar conexão antes.
Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais sensual.

Cor do dia: roxo
Perfume do dia: orquídeas

Gêmeos

Tente relaxar com exercícios de alongamento.

No amor: a pessoa amada demonstrará um ato que gerará desconfiança.
Tome banho com pétalas de jasmim para proteção.

Cor do dia: pérola
Perfume do dia: jasmim

Câncer

Nesta quarta-feira você estará místico e esotérico, dando conselhos espiritualistas para as pessoas.
Se começar hoje com atividades como Yoga, Meditação e Dança, será bem-sucedido.

No amor: coloque uma roupa sensual e dance para a pessoa amada com o principal objetivo de acender a paixão.

Cor do dia: laranja
Perfume do dia: flor de laranjeira

Leão

Hoje você terá problemas com a garganta e com a voz.
Portanto, faça um gargarejo com malva.

No amor: você receberá elogios amorosos em todos os lugares.

Cor do dia: malva
Perfume do dia: malva

Virgem

Uma pessoa que você nem desconfiava se revelará invejosa sem querer.
Então, acenda um incenso de benjoim.

No amor: não saia com fregueses nem com colegas de trabalho — eles estão com péssimas intenções.

Cor do dia: verde-musgo
Perfume do dia: benjoim

Libra

Hoje você sentirá inveja de uma pessoa que é infeliz, porém não demonstra.
Acenda um incenso de sândalo.

No amor: faça o sanduíche preferido da pessoa amada e deixe a Magia acontecer.

Cor do dia: mostarda
Perfume do dia: sândalo

Escorpião

Se praticar algum hobby hoje, terá alcance internacional.

Na família: um familiar idoso passará mal — se puder, cuide dele.
No amor: deixe a pessoa amada livre.

Cor do dia: carmim
Perfume do dia: patchuli

Sagitário

Não se envolva com fofocas no ambiente de trabalho.

No amor: algum colega está interessado em você.
Para evitar pessoas amargas, acenda incenso de canela e coma sobremesas com canela.

Cor do dia: canela
Perfume do dia: canela

Capricórnio

Cuidado com sócios ou parcerias onde o dinheiro é a troca principal.
Fique sempre com o pé atrás e acenda incenso de bálsamo para se proteger.

No amor: receberá uma cantada inesperada.

Cor do dia: marfim
Perfume do dia: bálsamo

Aquário

Hoje terá problemas de memória.
Coma mais proteínas, frutas e verduras.
Tomar vitaminas também ajuda.

No amor: um presente inesperado ajuda a manter a paixão viva.

Cor do dia: bordô
Perfume do dia: patchuli

Peixes

Ore pelos seus antepassados e também peça perdão.
É a energia deles que ajudará você agora.

No amor: observe as atitudes da pessoa amada com cuidado.

Cor do dia: amarelo
Perfume do dia: margarida

