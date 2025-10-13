Horóscopo de hoje: veja as previsões para todos os signos

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Áries

A Lua está minguante, portanto, não comece nada novo hoje.

Mas termine todos os projetos que ficaram inacabados.

No amor: excelente dia para terminar com relacionamentos abusivos.

Dica: acenda incenso de benjoin para proteção.

Cor do dia: areia.

Perfume do dia: benjoin.

Touro

Tome cuidado com exageros alimentares, pois acordará com dor de barriga.

Então tome chás de boldo, losna ou carqueja.

Aprenda que os remédios amargos são os que curam mais rápido.

Cor do dia: musgo.

Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

Gêmeos

Hoje você acordará com a garganta raspando.

Então faça um gargarejo com malva para ficar pronto para enfrentar o dia.

No amor: nessa segunda-feira você será cortejado por estranhos.

Cor do dia: malva.

Perfume do dia: malva.

Câncer

Nessa segunda-feira você acordará um pouco desanimado.

Portanto, tome chá de alecrim porque ele animará você.

Aproveite e acenda um incenso de alecrim no seu trabalho de forma discreta.

Cor do dia: verde.

Perfume do dia: alecrim.

Leão

Se você está procurando emprego, hoje será bem-sucedido.

Mas não atrase e nem se esqueça de se esforçar no seu novo serviço.

No amor: você conseguirá um relacionamento com uma pessoa abastada.

Portanto, procure ser fiel.

Cor do dia: amarelo.

Perfume do dia: sândalo.

Virgem

Cuidado ao dirigir e ao atravessar a rua.

Hoje você receberá elogios de clientes, mas invejosos inventarão boatos sobre você.

Não aceite provocações e siga em frente.

Cor do dia: berinjela.

Perfume do dia: almíscar.

Libra

Hoje terá conflitos com chefes, clientes e familiares.

Mas mantenha a calma, pois no final do dia haverá uma surpresa.

Para que as coisas melhorem ao seu redor, acenda um incenso de mel em casa e no trabalho.

Perfume do dia: mel.

Cor do dia: mel.

Escorpião

Nessa segunda-feira você acordará com o nariz trancado e com ansiedade.

Portanto, tome chás de melissa e erva-doce, pois eles acalmarão você e destrancarão o nariz.

Cor do dia: esmeralda.

Perfume do dia: melissa.

Sagitário

Evite conflitos com sua família.

Também pare de encrencar com vizinhos e colegas de trabalho, pois poderá ser vítima da vingança cruel de alguém.

No amor: não tenha rancor dos ex, porque isso faz mal para seu corpo e sua alma.

Acenda incenso de miosótis.

Cor do dia: turquesa.

Perfume do dia: miosótis.

Capricórnio

Tome cuidado na rua com animais como cachorros e gatos, pois eles tentarão morder você.

Hoje tentarão passar golpes por internet e por telefone na sua pessoa.

Portanto, tenha cuidado.

Cor do dia: prata.

Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

Aquário

Cuidado com assaltos à mão armada.

Então não fique sozinho no ponto de ônibus.

No amor: alguém abastado sente uma paixão platônica por você.

Cor do dia: furta-cor.

Perfume do dia: baunilha.

Peixes

Hoje é um excelente dia para começar uma atividade que traga uma segunda fonte de renda.

Mas tenha cuidado com picadas de aranha, escorpião e mosquito da dengue.

Cor do dia: laranja.

Perfume do dia: flor de laranjeira.