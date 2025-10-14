Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Horóscopo de hoje: veja as previsões para todos os signos

Confira o horóscopo de hoje com previsões para todos os signos. Veja conselhos de amor, sorte e proteção espiritual para equilibrar suas energias

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

14/10/2025 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Áries

Hoje você acordará com sintomas de resfriados.
Portanto, tome chá de capim-limão e acenda incenso de capim-limão também.
No amor: se for sincero demais, poderá ofender a pessoa amada.
Cor do dia: capim-limão.
Perfume do dia: capim-limão.

Touro

Nessa terça acordará com dor de garganta.
Portanto, tome chá de gengibre e faça gargarejo com malva.
No amor: não use palavras ríspidas para conquistar alguém.
Cor do dia: malva.
Perfume do dia: malva.

Gêmeos

Engula ofensas para não entrar em brigas desnecessárias que podem trazer prejuízos financeiros e emocionais para você.
No amor: não é momento para falar mal de ex.
Tome banho com pétalas de miosótis para proteção.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: miosótis.

Câncer

Prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos.
Durma com esse caderno e um lápis ao lado da cama, porque terá sonhos com mensagens importantes.
No amor: seu pretendente está saindo com sua melhor amiga.
Acenda incenso de canela para ficar mais atraente.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.

Leão

Tentarão passar golpes financeiros em você.
Portanto, não assine nenhum documento importante hoje.
No amor: estão fazendo intriga para a pessoa amada ficar contra você.
Cor do dia: azaléa.
Perfume do dia: azaléa.

Virgem

Cuidado com assaltos e roubos.
No trabalho: haverá intriga por causa de inveja.
Então acenda um incenso de arruda.
No amor: um ex está “stalkeando” você.
Cor do dia: tífani.
Perfume do dia: gardênia.

Libra

Hoje não force a coluna, pois poderá ter problemas.
Aliás, acordará com dores lombares.
Procure um massagista.
No amor: peça uma massagem para a pessoa amada.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.

Escorpião

Não pegue nada que achar na rua, pois tem energias negativas.
Acenda incenso de sândalo para proteção.
No amor: antes de se relacionar com alguém, pesquise a vida da pessoa — e principalmente se ela tem passagem pela polícia.
Cor do dia: areia.
Perfume do dia: sândalo.

Sagitário

Aparecerá oportunidade de emprego temporário durante as férias escolares ou entre dezembro e fevereiro.
Agarre essa oportunidade, pois ela é única.
No amor: pare de guardar rancor dos amores que não deram certo.
Acenda incenso de chandar.
Cor do dia: areia.
Perfume do dia: chandar.

Capricórnio

Cuidado ao atravessar ruas e ao dirigir, pois há risco de acidentes.
Acenda incenso de benjoin para proteção.
No amor: não se envolva com ninguém do trabalho.
Lembre-se do ditado:
“— Onde se ganha o pão, não se come a carne.”
Cor do dia: berinjela.
Perfume do dia: benjoin.

Aquário

Hoje não entre em contato com parentes narcisistas nem com ex-colegas de trabalho tóxicos.
Se quiser prosperidade, acenda um incenso chamado Chama Dinheiro e tenha trevos de quatro folhas no seu jardim ou vaso — eles atraem prosperidade.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: flores selvagens.

Peixes

Hoje, no trabalho, perderá um documento importante.
Portanto, preste atenção.
Cuidado com quem você coloca dentro de casa, pois ainda hoje sofrerá uma decepção.
Acenda um incenso chamado Abre Caminhos.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.

Astral

Confira as previsões do horóscopo desta sexta e atraia boas energias

Veja o que os astros reservam para o seu signo hoje. Amor, sorte, energia e rituais especiais para atrair boas vibrações

10/10/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

Áries

Excelente dia para atividades como yoga e meditação.
No amor: você pode se sentir livre para realizar suas fantasias.
Tome banho com pétalas de rosas para ficar mais sensual.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Touro

Você não gosta de pedir perdão, mas chegou a hora de pagar pelos seus erros. Uma forma de amenizar isso é através da caridade.
No amor: tenha atitude e tome banho com pétalas de jasmim para se sentir mais sensual.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

Gêmeos

As pessoas estarão azedas com você. Tome banho com mel e acenda incenso de mel para adoçar o ambiente.
No amor: coloque mel na sobremesa da pessoa amada e deixe a magia acontecer.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.

Câncer

Você enfrenta problemas familiares há mais de um ano. Acenda incenso de sal grosso em casa para limpar as energias.
No amor: quando a união vira fardo, talvez a solução seja a separação.
Cor do dia: âmbar.
Perfume do dia: âmbar.

Leão

Alguém pode estar passando a perna em você no trabalho — fique atento. Evite andar de carro ou ônibus, pois há risco de acidentes.
No amor: a pessoa amada está rebelde. Tome banho e acenda incenso de canela para proteção.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.

Virgem

Filhos ou netos poderão ter problemas na escola. Um aparelho ou objeto pode quebrar em casa ou no trabalho.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.

Libra

Em vez de pensar em vingança ou processos, mude sua energia. Isso só trava sua vida.
Dica: busque parcerias com quem valoriza seus talentos e coloque-as em prática hoje.
Cor do dia: azul-marinho.
Perfume do dia: musk.

Escorpião

Excelente dia para investir no amor — compre uma lingerie nova ou vá a um local especial.
‍‍ Família: possível conflito com os filhos sobre o fim de semana.
Cor do dia: dourado.
Perfume do dia: sândalo.

Sagitário

Você pode apresentar sintomas de resfriado. Tome chá de capim-limão e descanse.
No amor: receberá mensagem de um amor do passado.
Cor do dia: verde-limão.
Perfume do dia: capim-limão.

Capricórnio

Hoje pode levar bronca de chefes ou clientes por causa de invejosos.
Dica: adquira um vaso de arruda para proteger seu ambiente de trabalho.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: açucena.

Aquário

Receberá convite para sair no fim de semana, mas evite — há risco de resfriado ou pneumonia.
Sofre com insônia? Tome chá de manjericão.
Cor do dia: azul.
Perfume do dia: mirra.

Peixes

Aproveite o dia para tirar do papel projetos que estão na sua cabeça.
Tudo indica que darão certo!
Cor do dia: azaléa.
Perfume do dia: azaléa.

Astral

Horóscopo de Hoje: veja o que os astros revelam para seu signo nesta quinta-feira

Veja o que os astros reservam para o seu signo hoje. Amor, sorte, saúde e alertas importantes em um horóscopo atualizado e fácil de ler

09/10/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

Áries

Hoje você sentirá vontade de reencontrar alguém importante do passado — talvez um professor ou mentor que marcou sua vida. As conexões estão poderosas!
Amor: relacione-se apenas com quem tem sintonia espiritual.
Cor do dia: azul-marinho
Perfume: musk

Touro

Momento excelente para praticar atividades físicas. Atenção com vizinhos invejosos.
Amor: quem é exigente demais, pode acabar sozinho. Tome banho com pétalas de magnólia para aumentar o magnetismo.
Cor do dia: roxo
Perfume: magnólia

Gêmeos

No trabalho, cuidado com possíveis golpes de clientes.
Amor: a pessoa amada pode deixar escapar um sinal de traição.
Cor do dia: rosa
Perfume: rosas

Câncer

Cuidado ao caminhar — risco de escorregar ou se machucar.
Amor: evite aplicativos de relacionamento, pois há risco de golpe.
Cor do dia: bordô
Perfume: cravo

Leão

Não desista dos seus objetivos por causa dos obstáculos.
Amor: use proteção nas relações íntimas para evitar doenças.
Cor do dia: anil
Perfume: almíscar

Virgem

Alguns problemas judiciais ainda podem surgir — mantenha a calma.
Amor: evite ironias e provocações com a pessoa amada.
Cor do dia: amarelo
Perfume: margarida

Libra

A quinta está ideal para cuidar do visual no salão de beleza.
Amor: convide o par para tomar um vinho à noite e fortalecer a conexão.
Cor do dia: vinho
Perfume: aroma frutal

Escorpião

Ótimo dia para exercícios físicos, mesmo que em casa ou no trabalho.
Família: uma pessoa idosa pode precisar de cuidados.
Amor: mensagem inesperada de um pretendente deve animar o dia.
Cor do dia: bege
Perfume: flores do campo

Sagitário

Evite pedir folga — o dia é ótimo para novos clientes e bons lucros.
Amor: possibilidade de gravidez à vista! Fique atento a sinais ou atrasos.
Cor do dia: âmbar
Perfume: âmbar

Capricórnio

Insônia pode incomodar. Tome chá de erva-cidreira com camomila antes de dormir.
Amor: um cliente pode “esquecer” algo no trabalho só para te rever.
Cor do dia: mostarda
Perfume: erva-cidreira

Aquário

Abra um livro aleatoriamente — a resposta que busca pode estar ali.
Amor: evite feitiços de amarração; acenda um incenso de mel para atrair naturalmente.
Cor do dia: mel
Perfume: mel

Peixes

Evite usar o celular na rua — risco de furto.
Amor: ex pode reaparecer, mas evite contato: ele pode querer confusão.
Cor do dia: fúcsia
Perfume: fúcsia

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Político que estava serelepe que só, empolgado com a possibilidade...Leia na coluna de hoje
Felpuda

/ 1 hora

Político que estava serelepe que só, empolgado com a possibilidade...Leia na coluna de hoje

2

Horóscopo de hoje: veja as previsões para todos os signos
Astral

/ 1 hora

Horóscopo de hoje: veja as previsões para todos os signos

3

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 1 hora

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.

4

Cabo Verde garante vaga inédita e se torna 22ª seleção classificada à Copa do Mundo de 2026
Esporte

/ 2 horas

Cabo Verde garante vaga inédita e se torna 22ª seleção classificada à Copa do Mundo de 2026

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 1 hora

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?