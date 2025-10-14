Horóscopo de hoje: veja as previsões para todos os signos

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Áries

Hoje você acordará com sintomas de resfriados.

Portanto, tome chá de capim-limão e acenda incenso de capim-limão também.

No amor: se for sincero demais, poderá ofender a pessoa amada.

Cor do dia: capim-limão.

Perfume do dia: capim-limão.

Touro

Nessa terça acordará com dor de garganta.

Portanto, tome chá de gengibre e faça gargarejo com malva.

No amor: não use palavras ríspidas para conquistar alguém.

Cor do dia: malva.

Perfume do dia: malva.

Gêmeos

Engula ofensas para não entrar em brigas desnecessárias que podem trazer prejuízos financeiros e emocionais para você.

No amor: não é momento para falar mal de ex.

Tome banho com pétalas de miosótis para proteção.

Cor do dia: turquesa.

Perfume do dia: miosótis.

Câncer

Prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos.

Durma com esse caderno e um lápis ao lado da cama, porque terá sonhos com mensagens importantes.

No amor: seu pretendente está saindo com sua melhor amiga.

Acenda incenso de canela para ficar mais atraente.

Cor do dia: canela.

Perfume do dia: canela.

Leão

Tentarão passar golpes financeiros em você.

Portanto, não assine nenhum documento importante hoje.

No amor: estão fazendo intriga para a pessoa amada ficar contra você.

Cor do dia: azaléa.

Perfume do dia: azaléa.

Virgem

Cuidado com assaltos e roubos.

No trabalho: haverá intriga por causa de inveja.

Então acenda um incenso de arruda.

No amor: um ex está “stalkeando” você.

Cor do dia: tífani.

Perfume do dia: gardênia.

Libra

Hoje não force a coluna, pois poderá ter problemas.

Aliás, acordará com dores lombares.

Procure um massagista.

No amor: peça uma massagem para a pessoa amada.

Cor do dia: prata.

Perfume do dia: almíscar.

Escorpião

Não pegue nada que achar na rua, pois tem energias negativas.

Acenda incenso de sândalo para proteção.

No amor: antes de se relacionar com alguém, pesquise a vida da pessoa — e principalmente se ela tem passagem pela polícia.

Cor do dia: areia.

Perfume do dia: sândalo.

Sagitário

Aparecerá oportunidade de emprego temporário durante as férias escolares ou entre dezembro e fevereiro.

Agarre essa oportunidade, pois ela é única.

No amor: pare de guardar rancor dos amores que não deram certo.

Acenda incenso de chandar.

Cor do dia: areia.

Perfume do dia: chandar.

Capricórnio

Cuidado ao atravessar ruas e ao dirigir, pois há risco de acidentes.

Acenda incenso de benjoin para proteção.

No amor: não se envolva com ninguém do trabalho.

Lembre-se do ditado:

“— Onde se ganha o pão, não se come a carne.”

Cor do dia: berinjela.

Perfume do dia: benjoin.

Aquário

Hoje não entre em contato com parentes narcisistas nem com ex-colegas de trabalho tóxicos.

Se quiser prosperidade, acenda um incenso chamado Chama Dinheiro e tenha trevos de quatro folhas no seu jardim ou vaso — eles atraem prosperidade.

Cor do dia: esmeralda.

Perfume do dia: flores selvagens.

Peixes

Hoje, no trabalho, perderá um documento importante.

Portanto, preste atenção.

Cuidado com quem você coloca dentro de casa, pois ainda hoje sofrerá uma decepção.

Acenda um incenso chamado Abre Caminhos.

Cor do dia: prata.

Perfume do dia: almíscar.