Astral

Horóscopo de hoje: veja qual energia vai marcar o seu signo

Confira o horóscopo de hoje para todos os signos: amor, energia, conselhos e proteção espiritual que podem transformar o seu dia

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

19/09/2025 - 00h02
Áries

Hoje você precisa abraçar um ipê em flor, pois necessita dessa energia.
No amor: pessoas jovens tentarão seduzir você, mas cuidado porque é cilada.
Tome banho com pétalas de ipê para proteção.
Cor do dia: amarelo-ipê. Perfume do dia: ipê.

Touro

Excelente dia para exercícios físicos.
No amor: não se relacione com quem tem filhos, pois ultimamente você não tem demonstrado paciência com crianças.
Tome banho com pétalas de rosas para proteção.
Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

Gêmeos

Evite levantar a voz no ambiente de trabalho.
No amor: um fantasma do passado poderá atormentar você.
Tome banho com pétalas de jasmim para proteção.
Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

Câncer

O estresse e o cansaço do trabalho e da família estão pesando. Planeje um passeio sozinho no final de semana.
No amor: não comece um relacionamento hoje.
Acenda incenso de benjoin para proteção.
Cor do dia: pink. Perfume do dia: benjoin.

Leão

Hoje você poderá ter problemas com má digestão. Prefira alimentos leves, como frutas e verduras, e tome chá de losna.
No amor: para aumentar sua sensualidade, acenda um incenso de Ylang-Ylang.
Cor do dia: magenta. Perfume do dia: Ylang-Ylang.

Virgem

Alguém da sua família pode passar mal hoje.
No amor: convites para sair no final de semana vão surgir.
Tome banho com pétalas de margarida para ter sorte.
Cor do dia: amarelo-manteiga. Perfume do dia: margarida.

Libra

Seu inferno astral já passou. Controle seu comportamento e prepare-se para novos desafios.
No amor: seja fiel e verdadeiro consigo mesmo.
Você tem a solução dos seus problemas dentro de si.
Cor do dia: areia. Perfume do dia: gardênia.

Escorpião

Dedique tempo a crianças, adolescentes e também aos idosos da sua família.
No amor: leve a pessoa amada para um almoço em família.
Acenda incenso de cravo para proteção.
Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

Sagitário

Reflita: a vaidade em excesso pode transmitir arrogância.
Conselho: não mexa com o que não é seu.
Para encerrar a semana de forma equilibrada, acenda incenso de mirra.
No amor: mantenha a calma.
Cor do dia: lilás. Perfume do dia: mirra.

Capricórnio

Dia excelente para praticar esportes, com chance de ganhar prêmios.
No amor: para atrair a pessoa certa e manter a harmonia em casa, acenda incenso de patchuli.
Atenção: pequenos conflitos em família podem surgir.
Cor do dia: carmim. Incenso do dia: patchuli.

Aquário

Ligue o rádio aleatoriamente: a primeira música que tocar trará uma mensagem especial.
No amor: seja mais romântico.
Tome banho com pétalas de magnólia para atrair olhares.
Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: magnólia.

Peixes

Evite alimentos gelados para proteger a garganta. Prefira chá de gengibre.
No amor: um presente inesperado alegrará o dia.
Cor do dia: âmbar. Perfume do dia: âmbar.

Horóscopo de Hoje previsões para os 12 Signos

Descubra o que os astros revelam para esta terça-feira em saúde, amor e trabalho

16/09/2025 00h00

Áries

Hoje poderá sentir sintomas de resfriado, então tome chá de capim-limão. Evite querer processar todo mundo sem motivos, pois isso já foi notado por muitos.
Amor: presentes caros vão surpreender você.
Cor do dia: capim-limão.
Perfume do dia: capim-limão.

Touro

Você tentou passar a perna em algumas pessoas e foi descoberto. Peça desculpas e conserte os erros para evitar consequências.
Amor: taurinos com perfume de cravo conquistam tudo.
Cor do dia: bordô.
Perfume do dia: cravo.

Gêmeos

A sensação de bloqueio pode surgir hoje, mas o universo está agindo a seu favor. Use incenso Abre Caminhos.
Amor: sorria mais e reclame menos.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.

Câncer

O dia começa com conflitos familiares. Suco de maracujá ajuda a acalmar.
Trabalho: um cliente fofoqueiro tentará prejudicar você, mas sem sucesso.
Amor: banho de flor de maracujá aumenta a atração.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: flor do maracujá.

Leão

Cansaço e dores no corpo podem indicar anemia. Consuma mais proteínas e ferro, como sopa de feijão com legumes. Acenda incenso Arcanjo Rafael para fortalecer a saúde.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: bergamota.

Virgem

Atrasos no trabalho podem render bronca. Acorde mais cedo para evitar problemas.
Amor: banho de pétalas de jasmim deixará você mais atraente.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

Libra

O estresse tem afetado suas relações. Pratique yoga, meditação ou terapias e use incenso de alfazema para equilibrar.
Amor: não grite com a pessoa amada.
Cor do dia: alfazema.
Perfume do dia: alfazema.

Escorpião

O dia pode trazer amargura nas relações. Use incenso de mel para afastar essa energia.
Amor: adoçar a sobremesa da pessoa amada pode trazer magia ao relacionamento.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.

Sagitário

Evite tratar mal sua família. No trabalho, deixe a preguiça de lado se quiser mais clientes. O incenso Chama Cliente pode ajudar.
Amor: banho de pétalas de magnólia aumenta a atração.
Cor do dia: roxo.
Perfume do dia: magnólia.

Capricórnio

Um colega invejoso pode estar armando contra você no trabalho. Redobre a atenção.
Amor: banho de pétalas de begônia traz sensualidade. Use incenso de arruda para proteção.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: begônia.

Aquário

Não comece nada novo hoje. O dia pede para concluir tarefas antigas. Acenda incenso de sândalo para proteção.
Amor: invista em quem você já conhece.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.

Peixes

Dia ideal para finalizar trabalhos e pendências.
Amor: banho de flor dente-de-leão ajuda a afastar inveja na vida amorosa.
Cor do dia: manteiga.
Perfume do dia: dente-de-leão.

Astral

Horóscopo de Hoje previsões para todos os signos

Confira as orientações astrais desta Lua minguante e veja o que o dia reserva para você no amor, trabalho, saúde e energia espiritual

15/09/2025 00h02

Áries

Não comece nada novo hoje, mas finalize trabalhos que ficaram pendentes.
Amor: tome banho com pétalas de gardênia para ficar mais sensual.
Cor do dia: carmim.
Perfume do dia: gardênia.

Touro

Tenha cuidado com o que fala em público, pois pode ser usado contra você.
Saúde: dores musculares podem aparecer, acenda um incenso de breuzinho.
Amor: peça uma massagem para a pessoa amada.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: breuzinho.

Gêmeos

O dia pode começar com dor nas costas e sensação de barriga pesada. Faça alongamentos e opte por alimentos leves.
Amor: não se envolva com pessoas comprometidas.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Câncer

A sonolência marcará o dia. Café pode ajudar a manter a disposição.
Amor: não tente mudar a pessoa amada à força.
Cor do dia: café.
Perfume do dia: flor do café.

Leão

Mantenha seu ambiente de trabalho limpo, pois algo sujo pode estar afetando sua energia.
Família: ajude filhos ou netos em suas tarefas escolares.
Amor: banho de pétalas de jasmim aumenta a sensualidade.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

Virgem

Mulheres jovens podem enfrentar cólicas e TPM. Chá de calêndula, em dias alternados, pode trazer resultados em até dois meses.
Amor: não se deixe iludir por elogios de quem você nunca verá pessoalmente.
Cor do dia: manteiga.
Perfume do dia: calêndula.

Libra

Evite métodos arriscados como canetas emagrecedoras, pois prejudicam a saúde.
Amor: um ex pode estar stalkeando você. Banho de pétalas de bromélia ajuda a elevar a sensualidade.
Cor do dia: vermelho.
Perfume do dia: bromélia.

Escorpião

O segredo da magia está em transformar o ruim em algo bom — a transmutação. Acenda um incenso de violeta.
Amor: uma pessoa especial pode convidar você para sair.
Cor do dia: violeta.
Perfume do dia: violeta.

Sagitário

Respeite o livre arbítrio dos outros e concentre-se mais na própria vida para prosperar financeiramente.
Amor: um ex pode pedir para voltar. Banho de pétalas de orquídea aumenta a atração.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: orquídea.

Capricórnio

Cólicas podem ser aliviadas com chá de prímula, que traz resultados já nos primeiros dias. O incenso de prímula também fortalece.
Amor: convites para sair podem surgir.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: prímula.

Aquário

A criatividade está em alta, mas não coloque projetos em prática hoje, pois a Lua está minguante. Antigas amizades podem ressurgir e abrir caminhos de sucesso.
Amor: evite encontros por aplicativos de relacionamento, pois são ciladas.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.

Peixes

Para atrair boas vendas, acenda um incenso chamado “Chama Clientes”.
Amor: banho de pétalas de begônia aumenta a sensualidade.
Cor do dia: furta-cor.
Perfume do dia: begônia.

