Horóscopo de hoje: veja qual energia vai marcar o seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Áries

Hoje você precisa abraçar um ipê em flor, pois necessita dessa energia.

No amor: pessoas jovens tentarão seduzir você, mas cuidado porque é cilada.

Tome banho com pétalas de ipê para proteção.

Cor do dia: amarelo-ipê. Perfume do dia: ipê.

Touro

Excelente dia para exercícios físicos.

No amor: não se relacione com quem tem filhos, pois ultimamente você não tem demonstrado paciência com crianças.

Tome banho com pétalas de rosas para proteção.

Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

Gêmeos

Evite levantar a voz no ambiente de trabalho.

No amor: um fantasma do passado poderá atormentar você.

Tome banho com pétalas de jasmim para proteção.

Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

Câncer

O estresse e o cansaço do trabalho e da família estão pesando. Planeje um passeio sozinho no final de semana.

No amor: não comece um relacionamento hoje.

Acenda incenso de benjoin para proteção.

Cor do dia: pink. Perfume do dia: benjoin.

Leão

Hoje você poderá ter problemas com má digestão. Prefira alimentos leves, como frutas e verduras, e tome chá de losna.

No amor: para aumentar sua sensualidade, acenda um incenso de Ylang-Ylang.

Cor do dia: magenta. Perfume do dia: Ylang-Ylang.

Virgem

Alguém da sua família pode passar mal hoje.

No amor: convites para sair no final de semana vão surgir.

Tome banho com pétalas de margarida para ter sorte.

Cor do dia: amarelo-manteiga. Perfume do dia: margarida.

Libra

Seu inferno astral já passou. Controle seu comportamento e prepare-se para novos desafios.

No amor: seja fiel e verdadeiro consigo mesmo.

Você tem a solução dos seus problemas dentro de si.

Cor do dia: areia. Perfume do dia: gardênia.

Escorpião

Dedique tempo a crianças, adolescentes e também aos idosos da sua família.

No amor: leve a pessoa amada para um almoço em família.

Acenda incenso de cravo para proteção.

Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

Sagitário

Reflita: a vaidade em excesso pode transmitir arrogância.

Conselho: não mexa com o que não é seu.

Para encerrar a semana de forma equilibrada, acenda incenso de mirra.

No amor: mantenha a calma.

Cor do dia: lilás. Perfume do dia: mirra.

Capricórnio

Dia excelente para praticar esportes, com chance de ganhar prêmios.

No amor: para atrair a pessoa certa e manter a harmonia em casa, acenda incenso de patchuli.

Atenção: pequenos conflitos em família podem surgir.

Cor do dia: carmim. Incenso do dia: patchuli.

Aquário

Ligue o rádio aleatoriamente: a primeira música que tocar trará uma mensagem especial.

No amor: seja mais romântico.

Tome banho com pétalas de magnólia para atrair olhares.

Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: magnólia.

Peixes

Evite alimentos gelados para proteger a garganta. Prefira chá de gengibre.

No amor: um presente inesperado alegrará o dia.

Cor do dia: âmbar. Perfume do dia: âmbar.