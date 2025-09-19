Horóscopo de hoje: veja qual energia vai marcar o seu signo

Áries
Hoje você precisa abraçar um ipê em flor, pois necessita dessa energia.
No amor: pessoas jovens tentarão seduzir você, mas cuidado porque é cilada.
Tome banho com pétalas de ipê para proteção.
Cor do dia: amarelo-ipê. Perfume do dia: ipê.
Touro
Excelente dia para exercícios físicos.
No amor: não se relacione com quem tem filhos, pois ultimamente você não tem demonstrado paciência com crianças.
Tome banho com pétalas de rosas para proteção.
Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.
Gêmeos
Evite levantar a voz no ambiente de trabalho.
No amor: um fantasma do passado poderá atormentar você.
Tome banho com pétalas de jasmim para proteção.
Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.
Câncer
O estresse e o cansaço do trabalho e da família estão pesando. Planeje um passeio sozinho no final de semana.
No amor: não comece um relacionamento hoje.
Acenda incenso de benjoin para proteção.
Cor do dia: pink. Perfume do dia: benjoin.
Leão
Hoje você poderá ter problemas com má digestão. Prefira alimentos leves, como frutas e verduras, e tome chá de losna.
No amor: para aumentar sua sensualidade, acenda um incenso de Ylang-Ylang.
Cor do dia: magenta. Perfume do dia: Ylang-Ylang.
Virgem
Alguém da sua família pode passar mal hoje.
No amor: convites para sair no final de semana vão surgir.
Tome banho com pétalas de margarida para ter sorte.
Cor do dia: amarelo-manteiga. Perfume do dia: margarida.
Libra
Seu inferno astral já passou. Controle seu comportamento e prepare-se para novos desafios.
No amor: seja fiel e verdadeiro consigo mesmo.
Você tem a solução dos seus problemas dentro de si.
Cor do dia: areia. Perfume do dia: gardênia.
Escorpião
Dedique tempo a crianças, adolescentes e também aos idosos da sua família.
No amor: leve a pessoa amada para um almoço em família.
Acenda incenso de cravo para proteção.
Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.
Sagitário
Reflita: a vaidade em excesso pode transmitir arrogância.
Conselho: não mexa com o que não é seu.
Para encerrar a semana de forma equilibrada, acenda incenso de mirra.
No amor: mantenha a calma.
Cor do dia: lilás. Perfume do dia: mirra.
Capricórnio
Dia excelente para praticar esportes, com chance de ganhar prêmios.
No amor: para atrair a pessoa certa e manter a harmonia em casa, acenda incenso de patchuli.
Atenção: pequenos conflitos em família podem surgir.
Cor do dia: carmim. Incenso do dia: patchuli.
Aquário
Ligue o rádio aleatoriamente: a primeira música que tocar trará uma mensagem especial.
No amor: seja mais romântico.
Tome banho com pétalas de magnólia para atrair olhares.
Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: magnólia.
Peixes
Evite alimentos gelados para proteger a garganta. Prefira chá de gengibre.
No amor: um presente inesperado alegrará o dia.
Cor do dia: âmbar. Perfume do dia: âmbar.