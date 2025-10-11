Horóscopo do Dia: paixões do passado, ciladas amorosas e boas energias neste sábado

Astral

Confira as previsões do horóscopo de hoje com dicas de amor, cores, perfumes e rituais para atrair boas energias e afastar o que não faz bem.

Áries

Pare de contar seus planos aos quatro ventos.

Lembre-se: o que ninguém sabe, ninguém atrapalha.

No amor: um ex tentará passar golpe em você.

Tome banho com pétalas da flor boca-de-leão para se proteger.

Cor do dia: abóbora

Perfume do dia: boca-de-leão

Touro

Excelente dia para sair da dieta e comer uma bela feijoada típica de quarta.

No amor: para conquistar alguém é preciso criar conexão antes.

Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais sensual.

Cor do dia: roxo

Perfume do dia: orquídeas

Gêmeos

Tente relaxar com exercícios de alongamento.

No amor: a pessoa amada demonstrará um ato que gerará desconfiança.

Tome banho com pétalas de jasmim para proteção.

Cor do dia: pérola

Perfume do dia: jasmim

Câncer

Nesta quarta-feira você estará místico e esotérico, dando conselhos espiritualistas para as pessoas.

Se começar hoje com atividades como Yoga, Meditação e Dança, será bem-sucedido.

No amor: coloque uma roupa sensual e dance para a pessoa amada com o principal objetivo de acender a paixão.

Cor do dia: laranja

Perfume do dia: flor de laranjeira

Leão

Hoje você terá problemas com a garganta e com a voz.

Portanto, faça um gargarejo com malva.

No amor: você receberá elogios amorosos em todos os lugares.

Cor do dia: malva

Perfume do dia: malva

Virgem

Uma pessoa que você nem desconfiava se revelará invejosa sem querer.

Então, acenda um incenso de benjoim.

No amor: não saia com fregueses nem com colegas de trabalho — eles estão com péssimas intenções.

Cor do dia: verde-musgo

Perfume do dia: benjoim

Libra

Hoje você sentirá inveja de uma pessoa que é infeliz, porém não demonstra.

Acenda um incenso de sândalo.

No amor: faça o sanduíche preferido da pessoa amada e deixe a Magia acontecer.

Cor do dia: mostarda

Perfume do dia: sândalo

Escorpião

Se praticar algum hobby hoje, terá alcance internacional.

Na família: um familiar idoso passará mal — se puder, cuide dele.

No amor: deixe a pessoa amada livre.

Cor do dia: carmim

Perfume do dia: patchuli

Sagitário

Não se envolva com fofocas no ambiente de trabalho.

No amor: algum colega está interessado em você.

Para evitar pessoas amargas, acenda incenso de canela e coma sobremesas com canela.

Cor do dia: canela

Perfume do dia: canela

Capricórnio

Cuidado com sócios ou parcerias onde o dinheiro é a troca principal.

Fique sempre com o pé atrás e acenda incenso de bálsamo para se proteger.

No amor: receberá uma cantada inesperada.

Cor do dia: marfim

Perfume do dia: bálsamo

Aquário

Hoje terá problemas de memória.

Coma mais proteínas, frutas e verduras.

Tomar vitaminas também ajuda.

No amor: um presente inesperado ajuda a manter a paixão viva.

Cor do dia: bordô

Perfume do dia: patchuli

Peixes

Ore pelos seus antepassados e também peça perdão.

É a energia deles que ajudará você agora.

No amor: observe as atitudes da pessoa amada com cuidado.

Cor do dia: amarelo

Perfume do dia: margarida