Horóscopo do Dia: paixões do passado, ciladas amorosas e boas energias neste sábado

Confira as previsões de hoje para todos os signos: amor, sorte, alertas e rituais para atrair boas energias neste sábado

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

11/10/2025 - 00h02
Áries

Excelente dia para atividades culturais — você deve e precisa mostrar o seu talento.
Dica: acenda incenso de musgo de carvalho para proteção.
Amor: você chamará atenção de todos ao seu redor.
Cor do dia: verde-musgo
Perfume: musgo de carvalho

Touro

Nesse sábado, receberá visitas chatas.
Dica: coloque a vassoura atrás da porta e acenda incenso de sal grosso.
Amor: uma paixão do passado mandará mensagem.
Cor do dia: laranja
Perfume: flor de laranjeira

Gêmeos

Excelente dia para praticar hobbies e atividades artísticas.
Atenção: há invejosos nesse meio — acenda incenso de arruda.
Amor: traga a pessoa amada para o seu mundo.
Cor do dia: esmeralda
Perfume: flores selvagens

Câncer

Hoje pode ter conflitos com filhos, netos ou jovens da família que querem sair e namorar.
Dica: acenda incenso de alfazema para manter o equilíbrio.
Amor: dê um presente para a pessoa amada.
Cor do dia: alfazema
Perfume: alfazema

Leão

Alerta: não saia hoje à noite — será cilada!
Amor: acenda a lareira e tome um bom vinho com a pessoa amada.
Cor do dia: vinho
Perfume: flor da parreira

Virgem

Conflitos com pessoas mais velhas da família podem surgir.
Amor: receberá uma declaração.
Cor do dia: fúcsia
Perfume: fúcsia

Libra

Dia perfeito para cuidar da beleza em salões ou spas.
Amor: a pessoa amada discutirá por ciúmes.
Cor do dia: âmbar
Perfume: âmbar

Escorpião

Algumas pessoas estarão amargas com você.
Dica: acenda incenso de mel para adoçar o ambiente.
Amor: paixão do passado pode reaparecer.
Cor do dia: mel
Perfume: mel

Sagitário

Se fizer um serviço extra no fim de semana, se dará bem.
Viagem: ótimo momento para planejar ida ao exterior.
Amor: prepare o lanche preferido da pessoa amada e deixe o destino agir.
Cor do dia: mostarda
Perfume: petúnia ou tulipa

Aquário

Excelente dia para brilhar nos palcos e mostrar seu talento.
Atenção: a pessoa amada pode estar vigiando seu celular.
Cor do dia: anil
Perfume: almíscar

Peixes

Pode sentir sintomas de resfriado.
Dica: tome chá e acenda incenso de capim-limão.
Amor: prepare um chá da tarde com a pessoa amada e deixe a magia acontecer.
Cor do dia: capim-limão
Perfume: capim-limão

O que os astros reservam para você nesta quarta-feira?

Confira as previsões do horóscopo de hoje com dicas de amor, cores, perfumes e rituais para atrair boas energias e afastar o que não faz bem.

08/10/2025 00h02

Áries

Pare de contar seus planos aos quatro ventos.
Lembre-se: o que ninguém sabe, ninguém atrapalha.

No amor: um ex tentará passar golpe em você.
Tome banho com pétalas da flor boca-de-leão para se proteger.

Cor do dia: abóbora
Perfume do dia: boca-de-leão

Touro

Excelente dia para sair da dieta e comer uma bela feijoada típica de quarta.

No amor: para conquistar alguém é preciso criar conexão antes.
Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais sensual.

Cor do dia: roxo
Perfume do dia: orquídeas

Gêmeos

Tente relaxar com exercícios de alongamento.

No amor: a pessoa amada demonstrará um ato que gerará desconfiança.
Tome banho com pétalas de jasmim para proteção.

Cor do dia: pérola
Perfume do dia: jasmim

Câncer

Nesta quarta-feira você estará místico e esotérico, dando conselhos espiritualistas para as pessoas.
Se começar hoje com atividades como Yoga, Meditação e Dança, será bem-sucedido.

No amor: coloque uma roupa sensual e dance para a pessoa amada com o principal objetivo de acender a paixão.

Cor do dia: laranja
Perfume do dia: flor de laranjeira

Leão

Hoje você terá problemas com a garganta e com a voz.
Portanto, faça um gargarejo com malva.

No amor: você receberá elogios amorosos em todos os lugares.

Cor do dia: malva
Perfume do dia: malva

Virgem

Uma pessoa que você nem desconfiava se revelará invejosa sem querer.
Então, acenda um incenso de benjoim.

No amor: não saia com fregueses nem com colegas de trabalho — eles estão com péssimas intenções.

Cor do dia: verde-musgo
Perfume do dia: benjoim

Libra

Hoje você sentirá inveja de uma pessoa que é infeliz, porém não demonstra.
Acenda um incenso de sândalo.

No amor: faça o sanduíche preferido da pessoa amada e deixe a Magia acontecer.

Cor do dia: mostarda
Perfume do dia: sândalo

Escorpião

Se praticar algum hobby hoje, terá alcance internacional.

Na família: um familiar idoso passará mal — se puder, cuide dele.
No amor: deixe a pessoa amada livre.

Cor do dia: carmim
Perfume do dia: patchuli

Sagitário

Não se envolva com fofocas no ambiente de trabalho.

No amor: algum colega está interessado em você.
Para evitar pessoas amargas, acenda incenso de canela e coma sobremesas com canela.

Cor do dia: canela
Perfume do dia: canela

Capricórnio

Cuidado com sócios ou parcerias onde o dinheiro é a troca principal.
Fique sempre com o pé atrás e acenda incenso de bálsamo para se proteger.

No amor: receberá uma cantada inesperada.

Cor do dia: marfim
Perfume do dia: bálsamo

Aquário

Hoje terá problemas de memória.
Coma mais proteínas, frutas e verduras.
Tomar vitaminas também ajuda.

No amor: um presente inesperado ajuda a manter a paixão viva.

Cor do dia: bordô
Perfume do dia: patchuli

Peixes

Ore pelos seus antepassados e também peça perdão.
É a energia deles que ajudará você agora.

No amor: observe as atitudes da pessoa amada com cuidado.

Cor do dia: amarelo
Perfume do dia: margarida

Horóscopo da Lua Cheia: previsões, alertas e simpatias para cada signo

Confira as previsões da Lua Cheia para todos os signos: energia, amor, alertas espirituais e simpatias com incensos e cores para atrair boas vibrações

07/10/2025 00h00

Áries

Você estará literalmente uivando nessa Lua cheia — cheio de energia e força física.
No amor: sua libido estará alta e isso pode causar problemas.
Dica: tome chá de camomila e acenda incenso de camomila.
Cor do dia: camomila.
Perfume do dia: camomila.

Touro

Não acredite em tudo o que seus amigos de longa data falam — um deles sente inveja de você.
No amor: siga em frente com seus planos.
Cor do dia: azaléa.
Perfume do dia: azaléa.

Gêmeos

Se sente cólicas, use chá de prímula — notará diferença nos primeiros dias.
Ritual: acenda incenso de prímula.
No amor: receberá convites para sair.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: prímula.

Câncer

O verdadeiro segredo da Magia é transformar algo ruim em bom — isso é transmutação.
Ritual: acenda incenso de violeta.
No amor: se o parceiro está chato há tempos, pense em separação.
Cor do dia: violeta.
Perfume do dia: violeta.

Leão

Conflitos com clientes ou chefes podem surgir — mantenha a calma.
Atenção: cuidado com calçadas lisas e com seu animal de estimação.
No amor: não aceite assédio de patrão.
Ritual: acenda incenso de sândalo para proteção.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.

Virgem

Se você é mãe, envolva os filhos nas tarefas de casa — isso alegrará o espírito.
Alerta: evite andar ao celular na rua.
No amor: faça uma surpresa para a pessoa amada — o resultado será maravilhoso.
Cor do dia: azul-marinho.
Perfume do dia: magnólia.

Libra

Seu excesso de vaidade está te prejudicando — no trabalho, comentam pelas costas.
No amor: um ex ou atual pode ter colocado programa espião no seu celular.
Cor do dia: areia.
Perfume do dia: margarida.

Escorpião

Hoje você estará sonolento — tome café para se animar.
No amor: evite sair com várias pessoas ao mesmo tempo, pode dar confusão.
Cor do dia: café.
Perfume do dia: flor do café.

Sagitário

Não adianta mudar de casa ou de emprego sem mudar por dentro.
Dica: pare de se meter na vida alheia e trabalhe sua humildade.
Na fé: você voltou a acreditar e isso é positivo.
No amor: tome banho com pétalas de rosas para autoestima.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Capricórnio

Se é mulher jovem, trate cólicas e TPM com chá de calêndula, um dia sim e outro não.
No amor: cuidado com elogios de desconhecidos — podem ser ilusões.
Cor do dia: manteiga.
Perfume do dia: calêndula.

Aquário

Fique atento — tentarão aplicar o golpe do PIX.
Dica espiritual: adote um animal de estimação, ele será um protetor espiritual.
No amor: será paquerado nas redes sociais.
Cor do dia: bordô.
Perfume do dia: cravo.

Peixes

Cuidado com clientes irritados.
No amor: alguém do trabalho demonstrará interesse de forma intensa.
Ritual: acenda incenso de benjoim para proteção.
Cor do dia: marfim.
Perfume do dia: benjoim.

