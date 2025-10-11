Horóscopo do Dia: paixões do passado, ciladas amorosas e boas energias neste sábado

Áries
Excelente dia para atividades culturais — você deve e precisa mostrar o seu talento.
Dica: acenda incenso de musgo de carvalho para proteção.
Amor: você chamará atenção de todos ao seu redor.
Cor do dia: verde-musgo
Perfume: musgo de carvalho
Touro
Nesse sábado, receberá visitas chatas.
Dica: coloque a vassoura atrás da porta e acenda incenso de sal grosso.
Amor: uma paixão do passado mandará mensagem.
Cor do dia: laranja
Perfume: flor de laranjeira
Gêmeos
Excelente dia para praticar hobbies e atividades artísticas.
Atenção: há invejosos nesse meio — acenda incenso de arruda.
Amor: traga a pessoa amada para o seu mundo.
Cor do dia: esmeralda
Perfume: flores selvagens
Câncer
Hoje pode ter conflitos com filhos, netos ou jovens da família que querem sair e namorar.
Dica: acenda incenso de alfazema para manter o equilíbrio.
Amor: dê um presente para a pessoa amada.
Cor do dia: alfazema
Perfume: alfazema
Leão
Alerta: não saia hoje à noite — será cilada!
Amor: acenda a lareira e tome um bom vinho com a pessoa amada.
Cor do dia: vinho
Perfume: flor da parreira
Virgem
Conflitos com pessoas mais velhas da família podem surgir.
Amor: receberá uma declaração.
Cor do dia: fúcsia
Perfume: fúcsia
Libra
Dia perfeito para cuidar da beleza em salões ou spas.
Amor: a pessoa amada discutirá por ciúmes.
Cor do dia: âmbar
Perfume: âmbar
Escorpião
Algumas pessoas estarão amargas com você.
Dica: acenda incenso de mel para adoçar o ambiente.
Amor: paixão do passado pode reaparecer.
Cor do dia: mel
Perfume: mel
Sagitário
Se fizer um serviço extra no fim de semana, se dará bem.
Viagem: ótimo momento para planejar ida ao exterior.
Amor: prepare o lanche preferido da pessoa amada e deixe o destino agir.
Cor do dia: mostarda
Perfume: petúnia ou tulipa
Aquário
Excelente dia para brilhar nos palcos e mostrar seu talento.
Atenção: a pessoa amada pode estar vigiando seu celular.
Cor do dia: anil
Perfume: almíscar
Peixes
Pode sentir sintomas de resfriado.
Dica: tome chá e acenda incenso de capim-limão.
Amor: prepare um chá da tarde com a pessoa amada e deixe a magia acontecer.
Cor do dia: capim-limão
Perfume: capim-limão