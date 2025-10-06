Horóscopo do dia: previsões e simpatias para amor, saúde e prosperidade

Áries
Você precisa adiantar suas compras de Natal para já, pois no período natalino terá uma surpresa fantástica — mas é preciso arrumar o terreno antes.
No amor: não saia paquerando todo mundo.
Ritual: acenda um incenso chamado benjoim para proteção.
Cor do dia: terracota.
Perfume do dia: benjoim.
Touro
Hoje você terá que dar uma palestra ou aula, seja virtual ou presencial. Surgirão problemas para te desanimar, mas mantenha a força de vontade.
No amor: você está prestes a se aproximar da pessoa certa. Um taurino com perfume de cravo-da-índia fica irresistível.
Cor do dia: cravo.
Perfume do dia: cravo-da-índia.
Gêmeos
Fofocas e intrigas chegarão aos seus ouvidos, mas não deixe que os fofoqueiros vençam.
Ritual: acenda um incenso de breuzinho para proteção.
No amor: peça uma massagem para a pessoa amada.
Cor do dia: cobre.
Perfume do dia: breuzinho.
Câncer
Diminua o sal — há risco de problemas com pressão alta.
No amor: coloque um programa espião no celular da pessoa amada e terá respostas.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.
Leão
Hoje podem surgir conflitos com escorpianos no trabalho ou na vizinhança. Evite discutir.
No amor: não dê bola para pessoas comprometidas.
Ritual: tome banho com pétalas de margarida para proteção.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.
Virgem
Pare de reclamar da vida e faça orações de gratidão — muitas coisas mudarão.
No amor: escute uma canção que marcou você.
Cor do dia: pitanga.
Perfume do dia: pitanga.
Libra
Você se envolverá num conflito com duas pessoas conhecidas — mantenha-se neutro.
No trabalho: clientes e patrões estarão nervosos.
No amor: não sufoque o parceiro.
Ritual: acenda incenso de alfazema para se acalmar.
Cor do dia: alfazema.
Perfume do dia: alfazema.
Escorpião
Hoje terá conflitos com aquarianos, capricornianos e taurinos — e o pior é que eles terão razão.
No amor: há cheiro de traição no ar.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: flores do campo.
Sagitário
Pare de se sentir abandonado — o Universo nunca te deixou. Tristeza só atrai energias negativas.
Ritual: acenda um incenso “Abre Caminhos” para atrair boas energias.
No amor: um ex pedirá para voltar.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.
Capricórnio
Hoje acordará com dor nas costas e sensação de peso no corpo. Faça alongamento e coma leve.
No trabalho: poderá levar bronca de chefes e colegas — mantenha a calma.
No amor: ignore desaforos.
Ritual: acenda incenso de lavanda.
Cor do dia: lavanda.
Perfume do dia: lavanda.
Aquário
Algo na sua casa ou no trabalho quebrará.
Ritual: acenda um incenso “Chama Dinheiro” para prosperidade.
No amor: uma paixão da adolescência pode ressurgir.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.
Peixes
Excelente dia para encontrar um emprego temporário, especialmente em vendas.
No amor: não corra atrás de quem não dá bola.
Ritual: tome banho com pétalas de orquídeas para sensualidade.
Cor do dia: fúcsia.
Perfume do dia: orquídea.