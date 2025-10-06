Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Horóscopo do dia: previsões e simpatias para amor, saúde e prosperidade

Confira o horóscopo completo de hoje com previsões para todos os signos, dicas de amor, prosperidade e rituais com incensos, cores e perfumes para atrair boas energias

lUCIANA DO ROCIO, COLABORADORA B+

lUCIANA DO ROCIO, COLABORADORA B+

06/10/2025 - 00h00
Áries

Você precisa adiantar suas compras de Natal para já, pois no período natalino terá uma surpresa fantástica — mas é preciso arrumar o terreno antes.
No amor: não saia paquerando todo mundo.
Ritual: acenda um incenso chamado benjoim para proteção.
Cor do dia: terracota.
Perfume do dia: benjoim.

Touro

Hoje você terá que dar uma palestra ou aula, seja virtual ou presencial. Surgirão problemas para te desanimar, mas mantenha a força de vontade.
No amor: você está prestes a se aproximar da pessoa certa. Um taurino com perfume de cravo-da-índia fica irresistível.
Cor do dia: cravo.
Perfume do dia: cravo-da-índia.

Gêmeos

Fofocas e intrigas chegarão aos seus ouvidos, mas não deixe que os fofoqueiros vençam.
Ritual: acenda um incenso de breuzinho para proteção.
No amor: peça uma massagem para a pessoa amada.
Cor do dia: cobre.
Perfume do dia: breuzinho.

Câncer

Diminua o sal — há risco de problemas com pressão alta.
No amor: coloque um programa espião no celular da pessoa amada e terá respostas.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

Leão

Hoje podem surgir conflitos com escorpianos no trabalho ou na vizinhança. Evite discutir.
No amor: não dê bola para pessoas comprometidas.
Ritual: tome banho com pétalas de margarida para proteção.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.

Virgem

Pare de reclamar da vida e faça orações de gratidão — muitas coisas mudarão.
No amor: escute uma canção que marcou você.
Cor do dia: pitanga.
Perfume do dia: pitanga.

Libra

Você se envolverá num conflito com duas pessoas conhecidas — mantenha-se neutro.
No trabalho: clientes e patrões estarão nervosos.
No amor: não sufoque o parceiro.
Ritual: acenda incenso de alfazema para se acalmar.
Cor do dia: alfazema.
Perfume do dia: alfazema.

Escorpião

Hoje terá conflitos com aquarianos, capricornianos e taurinos — e o pior é que eles terão razão.
No amor: há cheiro de traição no ar.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: flores do campo.

Sagitário

Pare de se sentir abandonado — o Universo nunca te deixou. Tristeza só atrai energias negativas.
Ritual: acenda um incenso “Abre Caminhos” para atrair boas energias.
No amor: um ex pedirá para voltar.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Capricórnio

Hoje acordará com dor nas costas e sensação de peso no corpo. Faça alongamento e coma leve.
No trabalho: poderá levar bronca de chefes e colegas — mantenha a calma.
No amor: ignore desaforos.
Ritual: acenda incenso de lavanda.
Cor do dia: lavanda.
Perfume do dia: lavanda.

Aquário

Algo na sua casa ou no trabalho quebrará.
Ritual: acenda um incenso “Chama Dinheiro” para prosperidade.
No amor: uma paixão da adolescência pode ressurgir.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Peixes

Excelente dia para encontrar um emprego temporário, especialmente em vendas.
No amor: não corra atrás de quem não dá bola.
Ritual: tome banho com pétalas de orquídeas para sensualidade.
Cor do dia: fúcsia.
Perfume do dia: orquídea.

Compartilhar
Áries

Excelente dia para ir ao salão de beleza e iniciar qualquer atividade, já que a energia da Lua Crescente favorece novos começos.
Dica mística: adquira uma planta chamada flor-de-outubro para atrair proteção.
Amor: banho com pétalas de flor-de-outubro aumenta o magnetismo e sensualidade.
Cor do dia: fúcsia.
Perfume do dia: flor-de-outubro.

Touro

É hora de relaxar com exercícios físicos e sorrisos, mesmo sem motivo aparente.
Amor: a pessoa amada pode estar escondendo um segredo importante. Para clarear energias, acenda incenso Honestidade.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.

Gêmeos

Entre em contato com aquela prima mística e esotérica da família, que tem revelações importantes para compartilhar.
Amor: respeite o espaço da pessoa amada e evite forçar conversas.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

Câncer

O dia pode trazer estresse com problemas domésticos e até golpes no trabalho.
Dica mística: acenda incenso de alfazema para purificar ambientes.
Cor do dia: alfazema.
Perfume do dia: alfazema.

Leão

Problemas estomacais e digestivos podem surgir. Aposte em chás de boldo, losna ou carqueja.
Amor: evite insistir em relações; correr atrás pode gerar desprezo.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: flores silvestres.

Virgem

Atenção à saúde íntima: procure um médico diante de desconfortos.
Amor: um ex pode ter exposto conversas ou imagens sem seu conhecimento. Para proteção, acenda incenso de sálvia branca.
Cor do dia: branco.
Perfume do dia: sálvia branca.

Libra

Dia favorável para cuidar da estética em salões e clínicas.
Trabalho: aproveite os cursos sugeridos por líderes e chefes.
Amor: cuidado, um ex pode estar acompanhando seus passos fora das redes sociais.
Cor do dia: areia.
Perfume do dia: âmbar.

Escorpião

Seu melhor amigo é taurino, mas evite sobrecarregá-lo. Como está entrando em Inferno Astral, proteja-se com incenso de arruda.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: flores silvestres.

Sagitário

Na Lua Crescente, há tendência a gerar confusões. Respeite vizinhos, parentes e colegas para evitar fofocas e atritos.
Dica mística: acenda incenso de lavanda para manter a calma.
Cor do dia: lavanda.
Perfume do dia: lavanda.

Capricórnio

Cuidado com problemas na Justiça e imprevistos na saúde. Fique atento também a assaltos em pontos de ônibus e furtos de veículos.
Amor: atenção a perfis falsos criados por ex. Para proteção, use incenso de sândalo.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.

Aquário

Deseja mais dinheiro e prosperidade? Acenda incenso “Chama Dinheiro” em casa e no trabalho.
Amor: evite falar com estranhos, pois pode ser cilada.
Cor do dia: dourado.
Perfume do dia: flor de maçã.

Peixes

Na Lua Crescente, você ganha energia extra para se destacar no trabalho ou em hobbies.
Amor: com a Lua Cheia, a paixão e o desejo estão intensos — aproveite, mas com cautela.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.

Compartilhar
Áries

No dia 1º de outubro, o ariano deve realizar a simpatia de soprar canela na porta de casa e do trabalho para atrair prosperidade durante o mês.
Amor: acenda incenso de canela e tome banho com a especiaria para ficar mais atraente.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.

Touro

O taurino poderá sentir pessoas amargas ao redor. Acenda incenso de mel para adoçar o ambiente.
Amor: banho de mel traz mais magnetismo.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.

Gêmeos

Para afastar inveja e garantir proteção neste início de mês, acenda incenso e tome banho de sete ervas.
Amor: conquiste com seu sorriso.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: aromas do campo.

Câncer

Hoje é o dia da simpatia da lentilha. Cozinhe o grão, coloque moedas embaixo do prato e coma para atrair prosperidade. Evite parentes narcisistas que possam gerar conflitos.
Amor: compartilhe doces com quem ama.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: aromas atalcados.

Leão

Para se proteger do olho gordo, acenda incenso de sal grosso e coloque um copo com sal na porta de casa.
Amor: prepare a comida preferida da pessoa amada.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.

Virgem

Suas orações e pedidos serão atendidos, mas é importante cultivar gratidão diariamente. Escreva em um caderno e, durante as preces, acenda incenso de mirra.
Cor do dia: areia.
Perfume do dia: mirra.

Libra

Comece o mês com a oração havaiana:
“Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”
Essas palavras podem transformar seu dia.
Amor: evite aplicativos de relacionamento.
Cor do dia: fúcsia.
Perfume do dia: fúcsia.

Escorpião

O inferno astral se aproxima, então redobre a proteção com incenso de sândalo. Evite bares e baladas.
Amor: não inicie novos relacionamentos em setembro.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.

Sagitário

Faça a simpatia do trevo de quatro folhas na entrada de casa ou acenda incenso com essa essência. O trevo simboliza os quatro elementos: terra, ar, fogo e água.
Amor: seja romântico e demonstre esforço.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: gardênia.

Capricórnio

Para afastar a inveja, acenda incenso de alecrim e tome banho com a erva.
Amor: mais simpatia vai ajudar nas relações.
Cor do dia: verde-alecrim.
Perfume do dia: alecrim.

Aquário

Acenda incenso Abre Caminhos logo pela manhã. Para atrair sucesso nos negócios, decore a casa ou o comércio com objetos da cor abóbora.
Amor: um ex pode estar de olho em suas redes.
Cor do dia: abóbora.
Perfume do dia: âmbar.

Peixes

Prepare inhoque e coloque moedas com pedidos escritos embaixo do prato antes de comer. A simpatia promete prosperidade para o mês.
Cor do dia: manteiga.
Perfume do dia: baunilha.

