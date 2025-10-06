Horóscopo do dia: previsões e simpatias para amor, saúde e prosperidade

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Áries

Você precisa adiantar suas compras de Natal para já, pois no período natalino terá uma surpresa fantástica — mas é preciso arrumar o terreno antes.

No amor: não saia paquerando todo mundo.

Ritual: acenda um incenso chamado benjoim para proteção.

Cor do dia: terracota.

Perfume do dia: benjoim.

Touro

Hoje você terá que dar uma palestra ou aula, seja virtual ou presencial. Surgirão problemas para te desanimar, mas mantenha a força de vontade.

No amor: você está prestes a se aproximar da pessoa certa. Um taurino com perfume de cravo-da-índia fica irresistível.

Cor do dia: cravo.

Perfume do dia: cravo-da-índia.

Gêmeos

Fofocas e intrigas chegarão aos seus ouvidos, mas não deixe que os fofoqueiros vençam.

Ritual: acenda um incenso de breuzinho para proteção.

No amor: peça uma massagem para a pessoa amada.

Cor do dia: cobre.

Perfume do dia: breuzinho.

Câncer

Diminua o sal — há risco de problemas com pressão alta.

No amor: coloque um programa espião no celular da pessoa amada e terá respostas.

Cor do dia: celeste.

Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

Leão

Hoje podem surgir conflitos com escorpianos no trabalho ou na vizinhança. Evite discutir.

No amor: não dê bola para pessoas comprometidas.

Ritual: tome banho com pétalas de margarida para proteção.

Cor do dia: amarelo.

Perfume do dia: margarida.

Virgem

Pare de reclamar da vida e faça orações de gratidão — muitas coisas mudarão.

No amor: escute uma canção que marcou você.

Cor do dia: pitanga.

Perfume do dia: pitanga.

Libra

Você se envolverá num conflito com duas pessoas conhecidas — mantenha-se neutro.

No trabalho: clientes e patrões estarão nervosos.

No amor: não sufoque o parceiro.

Ritual: acenda incenso de alfazema para se acalmar.

Cor do dia: alfazema.

Perfume do dia: alfazema.

Escorpião

Hoje terá conflitos com aquarianos, capricornianos e taurinos — e o pior é que eles terão razão.

No amor: há cheiro de traição no ar.

Cor do dia: bege.

Perfume do dia: flores do campo.

Sagitário

Pare de se sentir abandonado — o Universo nunca te deixou. Tristeza só atrai energias negativas.

Ritual: acenda um incenso “Abre Caminhos” para atrair boas energias.

No amor: um ex pedirá para voltar.

Cor do dia: laranja.

Perfume do dia: flor de laranjeira.

Capricórnio

Hoje acordará com dor nas costas e sensação de peso no corpo. Faça alongamento e coma leve.

No trabalho: poderá levar bronca de chefes e colegas — mantenha a calma.

No amor: ignore desaforos.

Ritual: acenda incenso de lavanda.

Cor do dia: lavanda.

Perfume do dia: lavanda.

Aquário

Algo na sua casa ou no trabalho quebrará.

Ritual: acenda um incenso “Chama Dinheiro” para prosperidade.

No amor: uma paixão da adolescência pode ressurgir.

Cor do dia: rosa.

Perfume do dia: rosas.

Peixes

Excelente dia para encontrar um emprego temporário, especialmente em vendas.

No amor: não corra atrás de quem não dá bola.

Ritual: tome banho com pétalas de orquídeas para sensualidade.

Cor do dia: fúcsia.

Perfume do dia: orquídea.