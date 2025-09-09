Horóscopo do Dia: previsões para os 12 Signos

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Áries

Excelente dia para começar um emprego novo ou incrementar um projeto já antigo.

No amor: um amor do passado correrá atrás de você, mas fuja porque é cilada.

Acenda incenso de sândalo para proteção.

Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

Touro

Seu principal problema é que você se inspira nas ideias dos outros sem indicar as fontes, o que pode trazer sérios problemas na Justiça.

No amor: dê um presente para conquistar seu pretendente.

Tome banho de pétalas de jasmim para ficar mais sensual.

Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

Gêmeos

Coloque câmeras na sua casa e no seu trabalho porque ladrões estão de olho.

No amor: não fale mais do ex, pois suas opiniões chegarão aos ouvidos dele.

Tome banho com pétalas de lírios para ficar mais magnético e intuitivo.

Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios.

Câncer

Familiares estão deixando você exausto, portanto se afaste por um tempo.

No amor: não comece nenhum relacionamento hoje porque poderá se dar mal.

Tome banho com pétalas de azaléa para ficar mais atraente.

Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

Leão

Hoje terá conflitos familiares. Você anda agitado e com insônia.

Tome chá de camomila, acenda incenso de camomila e faça banho com camomila para trazer calma.

No amor: evite brigas com a pessoa amada.

Cor do dia: caramelo. Perfume do dia: camomila.

Virgem

Você está precisando desabafar sobre seus problemas e falar verdades para algumas pessoas. A falta de coragem está causando dores no corpo.

Tome banho com pétalas de boca-de-leão e acenda incenso da mesma flor para ganhar coragem.

No amor: não se envolva em disputas amorosas.

Cor do dia: carmim. Perfume do dia: boca-de-leão.

Libra

Abra qualquer livro de forma aleatória e encontrará a resposta para suas dúvidas. Pode ser qualquer livro, até mesmo a Bíblia.

No amor: compre roupas íntimas sensuais para aquecer a relação.

Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: gardênia.

Escorpião

Hoje você poderá achar um objeto perdido na rua. Se tiver nome, devolva ao dono. Se não tiver, agradeça ao Universo como um presente.

No amor: vista uma roupa sensual e dance para a pessoa amada, acendendo a chama da paixão.

Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

Sagitário

Você está se aproximando da família, mas isso não será positivo.

No amor: o relacionamento está conturbado após uma separação recente.

Tome banho com pétalas de violeta para transmutação, lembrando que o verdadeiro segredo da Magia é transformar o mal em bem.

Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

Capricórnio

Cuidado com assaltos e acidentes perto da sua casa. Ao atravessar a rua, preste atenção ao sinaleiro e olhe para os dois lados.

No amor: um ex criou perfis fakes na internet para espionar suas atividades.

Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

Aquário

Hoje você sofrerá com pessoas autoritárias, o que trará desânimo.

Acenda incenso de pitanga e beba suco de pitanga para renovar as energias.

No amor: um colega de trabalho ou cliente está interessado em você.

Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga.

Peixes

Cuidado com a inveja de colegas de trabalho ou de escola. Acenda incenso de arruda para proteção.

No amor: uma pessoa especial convidará você para sair.

Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores silvestres.