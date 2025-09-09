Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Horóscopo do Dia: previsões para os 12 Signos

Confira as orientações para seu signo hoje, com dicas de proteção, amor e energias

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

09/09/2025 - 00h02
Continue lendo...

Áries

Excelente dia para começar um emprego novo ou incrementar um projeto já antigo.
No amor: um amor do passado correrá atrás de você, mas fuja porque é cilada.
Acenda incenso de sândalo para proteção.
Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

Touro

Seu principal problema é que você se inspira nas ideias dos outros sem indicar as fontes, o que pode trazer sérios problemas na Justiça.
No amor: dê um presente para conquistar seu pretendente.
Tome banho de pétalas de jasmim para ficar mais sensual.
Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

Gêmeos

Coloque câmeras na sua casa e no seu trabalho porque ladrões estão de olho.
No amor: não fale mais do ex, pois suas opiniões chegarão aos ouvidos dele.
Tome banho com pétalas de lírios para ficar mais magnético e intuitivo.
Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios.

Câncer

Familiares estão deixando você exausto, portanto se afaste por um tempo.
No amor: não comece nenhum relacionamento hoje porque poderá se dar mal.
Tome banho com pétalas de azaléa para ficar mais atraente.
Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

Leão

Hoje terá conflitos familiares. Você anda agitado e com insônia.
Tome chá de camomila, acenda incenso de camomila e faça banho com camomila para trazer calma.
No amor: evite brigas com a pessoa amada.
Cor do dia: caramelo. Perfume do dia: camomila.

Virgem

Você está precisando desabafar sobre seus problemas e falar verdades para algumas pessoas. A falta de coragem está causando dores no corpo.
Tome banho com pétalas de boca-de-leão e acenda incenso da mesma flor para ganhar coragem.
No amor: não se envolva em disputas amorosas.
Cor do dia: carmim. Perfume do dia: boca-de-leão.

Libra

Abra qualquer livro de forma aleatória e encontrará a resposta para suas dúvidas. Pode ser qualquer livro, até mesmo a Bíblia.
No amor: compre roupas íntimas sensuais para aquecer a relação.
Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: gardênia.

Escorpião

Hoje você poderá achar um objeto perdido na rua. Se tiver nome, devolva ao dono. Se não tiver, agradeça ao Universo como um presente.
No amor: vista uma roupa sensual e dance para a pessoa amada, acendendo a chama da paixão.
Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

Sagitário

Você está se aproximando da família, mas isso não será positivo.
No amor: o relacionamento está conturbado após uma separação recente.
Tome banho com pétalas de violeta para transmutação, lembrando que o verdadeiro segredo da Magia é transformar o mal em bem.
Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

Capricórnio

Cuidado com assaltos e acidentes perto da sua casa. Ao atravessar a rua, preste atenção ao sinaleiro e olhe para os dois lados.
No amor: um ex criou perfis fakes na internet para espionar suas atividades.
Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

Aquário

Hoje você sofrerá com pessoas autoritárias, o que trará desânimo.
Acenda incenso de pitanga e beba suco de pitanga para renovar as energias.
No amor: um colega de trabalho ou cliente está interessado em você.
Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga.

Peixes

Cuidado com a inveja de colegas de trabalho ou de escola. Acenda incenso de arruda para proteção.
No amor: uma pessoa especial convidará você para sair.
Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores silvestres.

Astral

Horóscopo de hoje: 05 de setembro de 2025 previsões e dicas por signo

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta sexta-feira. Veja conselhos sobre amor, trabalho, saúde, família, além de sugestões de cores, perfumes e incensos para atrair boas energias

05/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege a sexta-feira é Vênus, portanto, cuidado para não ser seduzido por pessoas com péssimas intenções.

Áries

Hoje não aceite proposta de dinheiro fácil e nem assine documentos.
Amor: tem uma pessoa insistindo em ficar com você, mas hoje é o melhor dia para dar o fora porque essa pessoa é perigosa. Então não dê esperanças.
Proteção: acenda incenso de sálvia branca.
Cor do dia: branco.
Perfume do dia: sálvia branca.

Touro

Nessa sexta poderá ser vítima de assédio no trabalho. Portanto, cuidado.
Amor: marque encontro com a pessoa amada, pela tarde, e use perfume de cravo.
Cor do dia: bordô.
Perfume do dia: cravo.

Gêmeos

Hoje terá um pouco de dor de barriga por excessos alimentares. Então tome chá de boldo e vá trabalhar, pois você precisa de dinheiro.
Proteção: acenda incenso de boldo.
Amor: leia o poema preferido da pessoa amada na frente dela.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: gardênia.

Câncer

Nessa sexta você acordará um pouco desanimado.
Dica: acenda incenso de pitanga para sentir alegria. Suco de pitanga também ajuda.
Família: poderá ter problemas com filhos, então mantenha a calma.
Proteção: incenso de pitanga.
Cor do dia: pitanga.
Perfume do dia: pitanga.

Leão

Se sair hoje à noite você fará sucesso.
Amor: pode ter a impressão de que está perdendo a libido, mas não está. Para se sentir seguro, acenda incenso de Ylang-Ylang, afrodisíaco natural.
Cor do dia: dourado.
Perfume do dia: Ylang-Ylang.

Virgem

Hoje não vá para baladas porque corre risco de assaltos.
Família: um familiar idoso passará mal.
Proteção: acenda incenso de patchuli.
Amor: compre peças íntimas para aumentar a autoestima.
Cor do dia: carmim.
Perfume do dia: patchuli.

Libra

Excelente dia para os librianos que trabalham na área de estética e beleza.
Profissões favoráveis: professores, esteticistas, cabelereiros, artesãos, costureiros, estilistas e advogados.
Amor: dance uma música sensual para a pessoa amada e deixe a Magia acontecer.
Cor do dia: cereja.
Perfume do dia: flor de cerejeira.

Escorpião

Hoje você poderá receber um presente misterioso. Aceite, não é golpe.
Amor: a noite tem tudo para ser maravilhosa.
Dica: tome banho de pétalas de rosas para aumentar a sensualidade.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Sagitário

Setembro é o mês das flores.
Dica: plante flores em casa e no trabalho. Ouça músicas que falem sobre flores, fará bem para sua alma.
Trabalho: perca o medo das redes sociais, pois elas podem atrair clientes e dinheiro.
Proteção: incenso de flores do campo.
Cor do dia: arco-íris.
Perfume do dia: flores do campo.

Capricórnio

Prepare o seu “sonhário”, um diário onde anota seus sonhos. Durma com ele ao lado da cama, pois receberá mensagens importantes.
Amor: a pessoa amada estará reflexiva e distante. Respeite.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.

Aquário

Cuidado com assaltos à mão armada. Não fique distraído em locais públicos e coloque câmeras em casa.
Família: possibilidade de chegada de um bebê (como mãe ou avó).
Amor: um ex pode estar vigiando você.
Proteção: acenda incenso de bergamota.
Cor do dia: abóbora.
Perfume do dia: bergamota.

Peixes

Ligue o rádio aleatoriamente: a primeira música terá uma mensagem para você.
Amor: a pessoa amada pode estar sendo influenciada por energias negativas.
Proteção: incenso de musgo de carvalho.
Cor do dia: verde-musgo.
Perfume do dia: musgo de carvalho.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 04 de setembro de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege a quinta-feira é Júpiter, portanto, hoje será um dia agitado

04/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

Você terá um ganho na Justiça.

No amor: não se envolva com pessoas comprometidas.

Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção.

Cor do dia: verde-musgo.

Perfume do dia: musgo de carvalho.

Touro

Seu principal problema é que geralmente você não assume as coisas erradas que faz. Outro problema é que mesmo estando errado você não pede desculpas. O universo está vendo tudo isso.

Acenda incenso de boldo para ter mais humildade.

Hoje você terá problemas estomacais, então tome chá de boldo.

Cor do dia: areia.

Perfume do dia: flores do mato.

Gêmeos

Hoje você acordará tremendo. Portanto, tome chá de camomila e acenda incenso de camomila para trazer relaxamento.

No amor: a pessoa amada sente ciúme em silêncio e um dia pode estourar.

Cor do dia: camomila.

Perfume do dia: camomila.

Câncer

Hoje faça aquela famosa oração havaiana:

“Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: a pessoa amada estará ciumenta.

Cor do dia: fúcsia.

Perfume do dia: fúcsia.

Leão

Você não é de sentir rancor de qualquer um, mas guarda um rancor tremendo de familiares. Geralmente não gosta de sofrer pelo passado, mas hoje acordará sofrendo principalmente por dissabores que teve com familiares na infância ou na juventude.

Acenda um incenso chamado olíbano para espantar o rancor.

Cor do dia: marfim.

Perfume do dia: olíbano.

Virgem

Não dirija hoje, pois corre risco de acidentes. Prefira ônibus, mas sente no meio.

No amor: se for ter relações íntimas, use preservativo para não ter problemas de saúde depois.

Cor do dia: amarelo.

Perfume do dia: margarida.

Libra

Prepare o seu “sonhário”, um diário onde você anota seus sonhos. Durma com esse caderno e um lápis ao lado da cama, pois terá sonhos com mensagens importantes.

No amor: a pessoa amada está sapeca, mas não demonstre ciúmes.

Cor do dia: anil.

Perfume do dia: musk.

Escorpião

Feche os olhos, pegue qualquer livro e abra aleatoriamente com os olhos vendados. Depois, abra os olhos e veja a resposta para suas dúvidas na página escolhida. Basta ler com atenção.

No amor: não troque o certo pelo duvidoso.

Cor do dia: rosa.

Perfume do dia: rosas.

Sagitário

Você está tendo uma recaída com a Síndrome do Pânico. Tenha pensamentos positivos e acenda um incenso chamado Palo Santo. Além disso, orações, exercícios físicos e trabalhos voluntários ajudam a expulsar essa energia.

No amor: não deixe que o medo acabe com seu relacionamento.

Cor do dia: abóbora.

Perfume do dia: Palo Santo.

Capricórnio

Hoje você terá dificuldades em tarefas complexas e lições escolares. Portanto, preste atenção e acenda incenso de benjoim para estimular o raciocínio.

No amor: não saia com desconhecidos.

Cor do dia: berinjela.

Perfume do dia: benjoim.

Aquário

Haverá muito serviço no seu trabalho, mas isso trará lucros. No entanto, mosquitos e outros insetos invadirão seu ambiente.

Acenda incenso de citronela para espantá-los.

Cor do dia: verde-limão.

Perfume do dia: citronela.

Peixes

Ligue o rádio aleatoriamente, pois a primeira música que tocar trará uma mensagem para você.

No amor: a pessoa amada estará dando bola para alguém do seu trabalho, e só hoje a sua ficha cairá.

Para elevar a autoestima, acenda um incenso de sálvia branca.

Cor do dia: branco.

Perfume do dia: sálvia branca.

 

