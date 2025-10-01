Horóscopo para 01 de Outubro de 2025, Quarta-Feira

Áries
No dia 1º de outubro, o ariano deve realizar a simpatia de soprar canela na porta de casa e do trabalho para atrair prosperidade durante o mês.
Amor: acenda incenso de canela e tome banho com a especiaria para ficar mais atraente.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.
Touro
O taurino poderá sentir pessoas amargas ao redor. Acenda incenso de mel para adoçar o ambiente.
Amor: banho de mel traz mais magnetismo.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.
Gêmeos
Para afastar inveja e garantir proteção neste início de mês, acenda incenso e tome banho de sete ervas.
Amor: conquiste com seu sorriso.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: aromas do campo.
Câncer
Hoje é o dia da simpatia da lentilha. Cozinhe o grão, coloque moedas embaixo do prato e coma para atrair prosperidade. Evite parentes narcisistas que possam gerar conflitos.
Amor: compartilhe doces com quem ama.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: aromas atalcados.
Leão
Para se proteger do olho gordo, acenda incenso de sal grosso e coloque um copo com sal na porta de casa.
Amor: prepare a comida preferida da pessoa amada.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.
Virgem
Suas orações e pedidos serão atendidos, mas é importante cultivar gratidão diariamente. Escreva em um caderno e, durante as preces, acenda incenso de mirra.
Cor do dia: areia.
Perfume do dia: mirra.
Libra
Comece o mês com a oração havaiana:
“Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”
Essas palavras podem transformar seu dia.
Amor: evite aplicativos de relacionamento.
Cor do dia: fúcsia.
Perfume do dia: fúcsia.
Escorpião
O inferno astral se aproxima, então redobre a proteção com incenso de sândalo. Evite bares e baladas.
Amor: não inicie novos relacionamentos em setembro.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.
Sagitário
Faça a simpatia do trevo de quatro folhas na entrada de casa ou acenda incenso com essa essência. O trevo simboliza os quatro elementos: terra, ar, fogo e água.
Amor: seja romântico e demonstre esforço.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: gardênia.
Capricórnio
Para afastar a inveja, acenda incenso de alecrim e tome banho com a erva.
Amor: mais simpatia vai ajudar nas relações.
Cor do dia: verde-alecrim.
Perfume do dia: alecrim.
Aquário
Acenda incenso Abre Caminhos logo pela manhã. Para atrair sucesso nos negócios, decore a casa ou o comércio com objetos da cor abóbora.
Amor: um ex pode estar de olho em suas redes.
Cor do dia: abóbora.
Perfume do dia: âmbar.
Peixes
Prepare inhoque e coloque moedas com pedidos escritos embaixo do prato antes de comer. A simpatia promete prosperidade para o mês.
Cor do dia: manteiga.
Perfume do dia: baunilha.