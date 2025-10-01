Horóscopo para 01 de Outubro de 2025, Quarta-Feira

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Áries

No dia 1º de outubro, o ariano deve realizar a simpatia de soprar canela na porta de casa e do trabalho para atrair prosperidade durante o mês.

Amor: acenda incenso de canela e tome banho com a especiaria para ficar mais atraente.

Cor do dia: canela.

Perfume do dia: canela.

Touro

O taurino poderá sentir pessoas amargas ao redor. Acenda incenso de mel para adoçar o ambiente.

Amor: banho de mel traz mais magnetismo.

Cor do dia: mel.

Perfume do dia: mel.

Gêmeos

Para afastar inveja e garantir proteção neste início de mês, acenda incenso e tome banho de sete ervas.

Amor: conquiste com seu sorriso.

Cor do dia: verde.

Perfume do dia: aromas do campo.

Câncer

Hoje é o dia da simpatia da lentilha. Cozinhe o grão, coloque moedas embaixo do prato e coma para atrair prosperidade. Evite parentes narcisistas que possam gerar conflitos.

Amor: compartilhe doces com quem ama.

Cor do dia: turquesa.

Perfume do dia: aromas atalcados.

Leão

Para se proteger do olho gordo, acenda incenso de sal grosso e coloque um copo com sal na porta de casa.

Amor: prepare a comida preferida da pessoa amada.

Cor do dia: prata.

Perfume do dia: almíscar.

Virgem

Suas orações e pedidos serão atendidos, mas é importante cultivar gratidão diariamente. Escreva em um caderno e, durante as preces, acenda incenso de mirra.

Cor do dia: areia.

Perfume do dia: mirra.

Libra

Comece o mês com a oração havaiana:

“Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Essas palavras podem transformar seu dia.

Amor: evite aplicativos de relacionamento.

Cor do dia: fúcsia.

Perfume do dia: fúcsia.

Escorpião

O inferno astral se aproxima, então redobre a proteção com incenso de sândalo. Evite bares e baladas.

Amor: não inicie novos relacionamentos em setembro.

Cor do dia: bege.

Perfume do dia: sândalo.

Sagitário

Faça a simpatia do trevo de quatro folhas na entrada de casa ou acenda incenso com essa essência. O trevo simboliza os quatro elementos: terra, ar, fogo e água.

Amor: seja romântico e demonstre esforço.

Cor do dia: esmeralda.

Perfume do dia: gardênia.

Capricórnio

Para afastar a inveja, acenda incenso de alecrim e tome banho com a erva.

Amor: mais simpatia vai ajudar nas relações.

Cor do dia: verde-alecrim.

Perfume do dia: alecrim.

Aquário

Acenda incenso Abre Caminhos logo pela manhã. Para atrair sucesso nos negócios, decore a casa ou o comércio com objetos da cor abóbora.

Amor: um ex pode estar de olho em suas redes.

Cor do dia: abóbora.

Perfume do dia: âmbar.

Peixes

Prepare inhoque e coloque moedas com pedidos escritos embaixo do prato antes de comer. A simpatia promete prosperidade para o mês.

Cor do dia: manteiga.

Perfume do dia: baunilha.