Horóscopo para 01 de Outubro de 2025, Quarta-Feira

O Sol está em libra, a Lua está crescente e quem rege a quarta-feira é Mercúrio

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

01/10/2025 - 00h02
Áries

No dia 1º de outubro, o ariano deve realizar a simpatia de soprar canela na porta de casa e do trabalho para atrair prosperidade durante o mês.
Amor: acenda incenso de canela e tome banho com a especiaria para ficar mais atraente.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.

Touro

O taurino poderá sentir pessoas amargas ao redor. Acenda incenso de mel para adoçar o ambiente.
Amor: banho de mel traz mais magnetismo.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.

Gêmeos

Para afastar inveja e garantir proteção neste início de mês, acenda incenso e tome banho de sete ervas.
Amor: conquiste com seu sorriso.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: aromas do campo.

Câncer

Hoje é o dia da simpatia da lentilha. Cozinhe o grão, coloque moedas embaixo do prato e coma para atrair prosperidade. Evite parentes narcisistas que possam gerar conflitos.
Amor: compartilhe doces com quem ama.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: aromas atalcados.

Leão

Para se proteger do olho gordo, acenda incenso de sal grosso e coloque um copo com sal na porta de casa.
Amor: prepare a comida preferida da pessoa amada.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.

Virgem

Suas orações e pedidos serão atendidos, mas é importante cultivar gratidão diariamente. Escreva em um caderno e, durante as preces, acenda incenso de mirra.
Cor do dia: areia.
Perfume do dia: mirra.

Libra

Comece o mês com a oração havaiana:
“Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”
Essas palavras podem transformar seu dia.
Amor: evite aplicativos de relacionamento.
Cor do dia: fúcsia.
Perfume do dia: fúcsia.

Escorpião

O inferno astral se aproxima, então redobre a proteção com incenso de sândalo. Evite bares e baladas.
Amor: não inicie novos relacionamentos em setembro.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.

Sagitário

Faça a simpatia do trevo de quatro folhas na entrada de casa ou acenda incenso com essa essência. O trevo simboliza os quatro elementos: terra, ar, fogo e água.
Amor: seja romântico e demonstre esforço.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: gardênia.

Capricórnio

Para afastar a inveja, acenda incenso de alecrim e tome banho com a erva.
Amor: mais simpatia vai ajudar nas relações.
Cor do dia: verde-alecrim.
Perfume do dia: alecrim.

Aquário

Acenda incenso Abre Caminhos logo pela manhã. Para atrair sucesso nos negócios, decore a casa ou o comércio com objetos da cor abóbora.
Amor: um ex pode estar de olho em suas redes.
Cor do dia: abóbora.
Perfume do dia: âmbar.

Peixes

Prepare inhoque e coloque moedas com pedidos escritos embaixo do prato antes de comer. A simpatia promete prosperidade para o mês.
Cor do dia: manteiga.
Perfume do dia: baunilha.

Horóscopo do Dia: equilíbrio, alertas e mensagens dos astros

Descubra o que os astros reservam para o seu signo hoje em trabalho, amor e proteção

25/09/2025 00h02

Áries

A primavera inspira criatividade e racionalidade. É um dia favorável para testes e decisões importantes.
Amor: cuidado com más intenções; use preservativo. Banho de margarida afasta energias ruins.
Cor do dia: amarelo | Perfume: margarida

Touro

Um gesto simples pode transformar relações: flores são ideais para pedir desculpas.
Amor: tome a iniciativa para viver uma nova história. Banho de magnólia realça a sensualidade.
Cor do dia: magenta | Perfume: magnólia

Gêmeos

Evite vinganças ou processos sem motivo, isso gera karma negativo.
Amor: nervosismo pode atrapalhar a relação. Chá e banho de camomila ajudam a trazer calma.
Cor do dia: camomila | Perfume: camomila

Câncer

No trabalho e na família, o clima pode estar pesado. Incenso de mel e orações trazem harmonia.
Amor: escute a pessoa amada com mais atenção e carinho.
Cor do dia: mel | Perfume: mel

Leão

O sucesso no trabalho e no hobby desperta inveja. Proteja-se com arruda.
Amor: reconciliação com mágoas familiares é essencial para sua felicidade amorosa. Banho de rosas atrai boas energias.
Cor do dia: rosa | Perfume: rosas

Virgem

Discussões com jovens da família podem surgir. O desânimo pede doses equilibradas de café.
Amor: talvez seja a hora de encerrar uma relação que não faz mais sentido.
Cor do dia: café | Perfume: flor do café

Libra

Evite conflitos com taurinos e capricornianos no trabalho para não comprometer sua posição.
Amor: um ex pode trazer problemas jurídicos. Banho de orquídeas aumenta sua atração.
Cor do dia: roxo | Perfume: orquídea

Escorpião

Desafios com clientes ou chefes podem gerar tensão. Incenso de alfazema ajuda a manter a calma.
Amor: não insista em relações baseadas apenas em interesse físico.
Cor do dia: alfazema | Perfume: alfazema

Sagitário

Redobre a atenção no trânsito para evitar acidentes. Benjoin é a proteção ideal para hoje.
Amor: evite relacionamentos no ambiente de trabalho — podem trazer complicações.
Cor do dia: berinjela | Perfume: benjoin

Capricórnio

Golpes financeiros podem surgir. Não assine documentos importantes hoje.
Amor: evite intrigas, busque diálogo com a pessoa amada.
Cor do dia: azaléa | Perfume: azaléa

Aquário

Dores lombares pedem cautela. Evite esforços físicos intensos.
Amor: peça ou ofereça uma massagem como gesto de afeto.
Cor do dia: prata | Perfume: almíscar

Peixes

Risco de assaltos e inveja no ambiente de trabalho. Incenso de arruda ajuda a afastar energias negativas.
Amor: um ex pode estar espionando suas redes sociais.
Cor do dia: tífani | Perfume: gardênia

Horóscopo de Hoje: mensagens e alertas importantes para cada signo

A primavera traz mudanças, desafios e novas energias. Confira as previsões do dia para o seu signo no amor, saúde e prosperidade

24/09/2025 00h02

Áries

A primavera simboliza esperança, mas também traz tempestades que varrem o que não serve mais. Um furacão interno está limpando sua vida.
Amor: cuidado com elogios que podem iludir. Banho de pétalas de magnólia aumenta a sensualidade.
Cor do dia: magenta | Perfume: magnólia

Touro

Evite se apropriar do que não lhe pertence, o universo cobra essas atitudes. Cultive humildade.
Amor: banho de jasmim aumenta seu magnetismo.
Cor do dia: pérola | Perfume: jasmim

Gêmeos

Sua extroversão pode estar sendo confundida com exagero. Aproxime-se dos que o criticam, mostre gentileza e mude a percepção.
Amor: um relacionamento desgastado não merece insistência. Banho de orquídeas favorece sua atração.
Cor do dia: pink | Perfume: orquídeas

Câncer

A quarta-feira é mística: visite um templo, igreja ou terreiro e faça um pedido.
Amor: evite ciúmes desnecessários.
Cor do dia: marfim | Perfume: âmbar

Leão

Boas ideias surgirão, mas sintomas de resfriado podem aparecer. Aposte em chá de erva-doce com hortelã.
Dica: escreva seus sonhos como se já fossem realidade, técnica conhecida como "caderno mágico".
Amor: perfume de erva-doce aumenta seu poder de sedução.
Cor do dia: tífani | Perfume: erva-doce

Virgem

Discussões com jovens da família podem surgir. O desânimo pede doses equilibradas de café para recuperar energia.
Amor: cuidado com a carência que faz enxergar amor onde não existe.
Cor do dia: café | Perfume: flor do café

Libra

O inferno astral pode complicar até o básico, mas mantenha a fé. Ore em locais sagrados e transforme o ruim em algo positivo.
Amor: banho de pétalas de violeta atrai o par ideal.
Cor do dia: violeta | Perfume: violeta

Escorpião

Evite vícios em jogos online e cuidado com parcerias financeiras: risco de golpes. Incenso de sete ervas trará proteção.
Amor: um ex está espionando você.
Cor do dia: esmeralda | Perfume: flores selvagens

Sagitário

Dores de dente ou aftas podem incomodar, procure um dentista. Alimente-se com ferro, como na tradicional sopa de feijão.
Amor: uma pessoa mais velha e bem de vida pode estar interessada em você.
Cor do dia: azaléa | Perfume: azaléa

Capricórnio

Redobre a atenção no trânsito, há riscos de acidentes.
Amor: valorize conversas diárias e deixe o orgulho de lado.
Cor do dia: celeste | Perfume: aromas atalcados

Aquário

Cuidado com animais estranhos: risco de mordidas.
Amor: fortaleça o vínculo com preces e orações em conjunto.
Cor do dia: areia | Perfume: flores do campo

Peixes

Sintomas de resfriado podem surgir. Chá de capim-limão ajudará.
Amor: um gesto simples, como dar um cobertor no frio, é prova verdadeira de afeto.
Cor do dia: verde | Perfume: capim-limão

Aproveite as orientações dos astros para transformar o seu dia com equilíbrio e boas energias.

