Horóscopo para 16 de Outubro, Quinta-Feira. Confira o seu signo

1 – Áries: cuidado ao atravessar as ruas, pois há risco de acidentes. Também não coma alimentos duros, pois seus dentes estarão sensíveis hoje. No amor: a pessoa amada estará amarga com você, portanto acenda incenso de mel e tome banho com mel. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

2 – Touro: não se preocupe com o peso, pois o maior prazer desses últimos dias será uma refeição saborosa. No amor: tente conhecer a pessoa amada. Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais sensual. Cor do dia: roxo. Perfume do dia orquídea.

3 – Gêmeos: hoje familiares provocarão você, mas não reaja e procure se afastar. No amor: pessoas comprometidas se aproximarão de você, mas se afaste porque isso é um perigo. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: flores do campo.

4 – Câncer: alguns familiares querem destruir seus sonhos, mas continue lutando. No amor: seu parceiro está enganando você na parte financeira. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

5 – Leão: feche bem as portas e janelas da sua casa porque os ladrões não dormem. Já, no trabalho, preste atenção nas câmeras de segurança e nos pagamentos feitos com PIX. Para proteção acenda um incenso de gardênia. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

6 – Virgem: você está agindo de forma irresponsável e precisa se preocupar com o futuro. Portanto, pare com gastos desnecessários e economize. No amor: a pessoa amada está abrindo os olhos para seus deslizes. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: petúnia.

7 – Libra: você estará com um pouco de depressão. Assim para expulsar a tristeza acenda incenso de alecrim em casa e no trabalho. Na família: seu filho ou neto pode se machucar na escola, portanto aconselhe a criança ou adolescente para evitar acidentes. No amor: a pessoa amada fará um convite especial para o final de semana. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

8 – Escorpião: hoje até seus familiares e chefes ficarão preocupados com seus gastos desnecessários. Portanto, trate de economizar porque no futuro precisará de reservas econômicas. No amor: a pessoa amada demonstrará ciúmes. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: sândalo.

9 – Sagitário: você está com preocupação excessiva com o futuro. Os astros dizem que essa preocupação toda é desnecessária. Pois você não passará necessidade na velhice. No amor: a pessoa amada está pirando com essas suas preocupações desnecessárias com o futuro. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: Para atrair clientes acenda um incenso chamado, Chama Cliente, no seu trabalho. No amor: você precisa ser mais carinhoso com a pessoa amada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: baunilha.

11 – Aquário: terá problemas com chefes ou clientes. Portanto, acenda incenso de arruda. No amor: um freguês está interessado em você. Tome banho com pétalas de boca-de-leão para se expressar melhor no amor. Cor do dia: caramelo. Perfume do dia: boca-de-leão.

12 – Peixes: hoje você estará inspirado pela sabedoria. Então receberá elogios de: chefes e clientes. No amor: um vizinho mandará uma mensagem quente. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.