Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Horóscopo para 16 de Outubro, Quinta-Feira. Confira o seu signo

O Sol está em libra, a Lua está minguante e quem rege a quinta-feira é Júpiter

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

16/10/2025 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Continue lendo...

1 – Áries: cuidado ao atravessar as ruas, pois há risco de acidentes. Também não coma alimentos duros, pois seus dentes estarão sensíveis hoje. No amor: a pessoa amada estará amarga com você, portanto acenda incenso de mel e tome banho com mel. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

2 – Touro: não se preocupe com o peso, pois o maior prazer desses últimos dias será uma refeição saborosa. No amor: tente conhecer a pessoa amada. Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais sensual. Cor do dia: roxo. Perfume do dia orquídea.

3 – Gêmeos: hoje familiares provocarão você, mas não reaja e procure se afastar. No amor: pessoas comprometidas se aproximarão de você, mas se afaste porque isso é um perigo. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: flores do campo.

4 – Câncer: alguns familiares querem destruir seus sonhos, mas continue lutando. No amor: seu parceiro está enganando você na parte financeira. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

5 – Leão: feche bem as portas e janelas da sua casa porque os ladrões não dormem. Já, no trabalho, preste atenção nas câmeras de segurança e nos pagamentos feitos com PIX. Para proteção acenda um incenso de gardênia. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

6 – Virgem: você está agindo de forma irresponsável e precisa se preocupar com o futuro. Portanto, pare com gastos desnecessários e economize. No amor: a pessoa amada está abrindo os olhos para seus deslizes. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: petúnia.

7 – Libra: você estará com um pouco de depressão. Assim para expulsar a tristeza acenda incenso de alecrim em casa e no trabalho. Na família: seu filho ou neto pode se machucar na escola, portanto aconselhe a criança ou adolescente para evitar acidentes. No amor: a pessoa amada fará um convite especial para o final de semana. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

8 – Escorpião: hoje até seus familiares e chefes ficarão preocupados com seus gastos desnecessários. Portanto, trate de economizar porque no futuro precisará de reservas econômicas. No amor: a pessoa amada demonstrará ciúmes. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: sândalo.

9 – Sagitário: você está com preocupação excessiva com o futuro. Os astros dizem que essa preocupação toda é desnecessária. Pois você não passará necessidade na velhice. No amor: a pessoa amada está pirando com essas suas preocupações desnecessárias com o futuro. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: Para atrair clientes acenda um incenso chamado, Chama Cliente, no seu trabalho. No amor: você precisa ser mais carinhoso com a pessoa amada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: baunilha.

11 – Aquário: terá problemas com chefes ou clientes. Portanto, acenda incenso de arruda. No amor: um freguês está interessado em você. Tome banho com pétalas de boca-de-leão para se expressar melhor no amor. Cor do dia: caramelo. Perfume do dia: boca-de-leão.

12 – Peixes: hoje você estará inspirado pela sabedoria. Então receberá elogios de: chefes e clientes. No amor: um vizinho mandará uma mensagem quente. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

Astral

Horóscopo de hoje: veja as previsões para todos os signos

Descubra as previsões do horóscopo de hoje para todos os signos. Amor, saúde e sorte com dicas místicas e cores do dia para equilibrar suas energias

13/10/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

Áries

A Lua está minguante, portanto, não comece nada novo hoje.
Mas termine todos os projetos que ficaram inacabados.
No amor: excelente dia para terminar com relacionamentos abusivos.
Dica: acenda incenso de benjoin para proteção.
Cor do dia: areia.
Perfume do dia: benjoin.

Touro

Tome cuidado com exageros alimentares, pois acordará com dor de barriga.
Então tome chás de boldo, losna ou carqueja.
Aprenda que os remédios amargos são os que curam mais rápido.
Cor do dia: musgo.
Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

Gêmeos

Hoje você acordará com a garganta raspando.
Então faça um gargarejo com malva para ficar pronto para enfrentar o dia.
No amor: nessa segunda-feira você será cortejado por estranhos.
Cor do dia: malva.
Perfume do dia: malva.

Câncer

Nessa segunda-feira você acordará um pouco desanimado.
Portanto, tome chá de alecrim porque ele animará você.
Aproveite e acenda um incenso de alecrim no seu trabalho de forma discreta.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: alecrim.

Leão

Se você está procurando emprego, hoje será bem-sucedido.
Mas não atrase e nem se esqueça de se esforçar no seu novo serviço.
No amor: você conseguirá um relacionamento com uma pessoa abastada.
Portanto, procure ser fiel.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: sândalo.

Virgem

Cuidado ao dirigir e ao atravessar a rua.
Hoje você receberá elogios de clientes, mas invejosos inventarão boatos sobre você.
Não aceite provocações e siga em frente.
Cor do dia: berinjela.
Perfume do dia: almíscar.

Libra

Hoje terá conflitos com chefes, clientes e familiares.
Mas mantenha a calma, pois no final do dia haverá uma surpresa.
Para que as coisas melhorem ao seu redor, acenda um incenso de mel em casa e no trabalho.
Perfume do dia: mel.
Cor do dia: mel.

Escorpião

Nessa segunda-feira você acordará com o nariz trancado e com ansiedade.
Portanto, tome chás de melissa e erva-doce, pois eles acalmarão você e destrancarão o nariz.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: melissa.

Sagitário

Evite conflitos com sua família.
Também pare de encrencar com vizinhos e colegas de trabalho, pois poderá ser vítima da vingança cruel de alguém.
No amor: não tenha rancor dos ex, porque isso faz mal para seu corpo e sua alma.
Acenda incenso de miosótis.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: miosótis.

Capricórnio

Tome cuidado na rua com animais como cachorros e gatos, pois eles tentarão morder você.
Hoje tentarão passar golpes por internet e por telefone na sua pessoa.
Portanto, tenha cuidado.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

Aquário

Cuidado com assaltos à mão armada.
Então não fique sozinho no ponto de ônibus.
No amor: alguém abastado sente uma paixão platônica por você.
Cor do dia: furta-cor.
Perfume do dia: baunilha.

Peixes

Hoje é um excelente dia para começar uma atividade que traga uma segunda fonte de renda.
Mas tenha cuidado com picadas de aranha, escorpião e mosquito da dengue.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Astral

Horóscopo do Dia: paixões do passado, ciladas amorosas e boas energias neste sábado

Confira as previsões de hoje para todos os signos: amor, sorte, alertas e rituais para atrair boas energias neste sábado

11/10/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

Áries

Excelente dia para atividades culturais — você deve e precisa mostrar o seu talento.
Dica: acenda incenso de musgo de carvalho para proteção.
Amor: você chamará atenção de todos ao seu redor.
Cor do dia: verde-musgo
Perfume: musgo de carvalho

Touro

Nesse sábado, receberá visitas chatas.
Dica: coloque a vassoura atrás da porta e acenda incenso de sal grosso.
Amor: uma paixão do passado mandará mensagem.
Cor do dia: laranja
Perfume: flor de laranjeira

Gêmeos

Excelente dia para praticar hobbies e atividades artísticas.
Atenção: há invejosos nesse meio — acenda incenso de arruda.
Amor: traga a pessoa amada para o seu mundo.
Cor do dia: esmeralda
Perfume: flores selvagens

Câncer

Hoje pode ter conflitos com filhos, netos ou jovens da família que querem sair e namorar.
Dica: acenda incenso de alfazema para manter o equilíbrio.
Amor: dê um presente para a pessoa amada.
Cor do dia: alfazema
Perfume: alfazema

Leão

Alerta: não saia hoje à noite — será cilada!
Amor: acenda a lareira e tome um bom vinho com a pessoa amada.
Cor do dia: vinho
Perfume: flor da parreira

Virgem

Conflitos com pessoas mais velhas da família podem surgir.
Amor: receberá uma declaração.
Cor do dia: fúcsia
Perfume: fúcsia

Libra

Dia perfeito para cuidar da beleza em salões ou spas.
Amor: a pessoa amada discutirá por ciúmes.
Cor do dia: âmbar
Perfume: âmbar

Escorpião

Algumas pessoas estarão amargas com você.
Dica: acenda incenso de mel para adoçar o ambiente.
Amor: paixão do passado pode reaparecer.
Cor do dia: mel
Perfume: mel

Sagitário

Se fizer um serviço extra no fim de semana, se dará bem.
Viagem: ótimo momento para planejar ida ao exterior.
Amor: prepare o lanche preferido da pessoa amada e deixe o destino agir.
Cor do dia: mostarda
Perfume: petúnia ou tulipa

Aquário

Excelente dia para brilhar nos palcos e mostrar seu talento.
Atenção: a pessoa amada pode estar vigiando seu celular.
Cor do dia: anil
Perfume: almíscar

Peixes

Pode sentir sintomas de resfriado.
Dica: tome chá e acenda incenso de capim-limão.
Amor: prepare um chá da tarde com a pessoa amada e deixe a magia acontecer.
Cor do dia: capim-limão
Perfume: capim-limão

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 35 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 35 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Bazar da Santa Casa terá itens a partir de R$ 20, com parcelamento no cartão
Solidariedade

/ 1 dia

Bazar da Santa Casa terá itens a partir de R$ 20, com parcelamento no cartão

3

Dois são presos em esquema de propina na conta de luz em MS
Cidades

/ 1 dia

Dois são presos em esquema de propina na conta de luz em MS

4

Começa a troca do 'seis por meia dúzia' nos semáforos de Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 1 dia

Começa a troca do 'seis por meia dúzia' nos semáforos de Campo Grande

5

Resultado da Loteria Federal 06009-7 de hoje, quarta-feira (15/10)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Loteria Federal 06009-7 de hoje, quarta-feira (15/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?