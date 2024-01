A carta do tarô regente de 2024 é a da Justiça. A Justiça é o oitavo arcano maior e representa equilíbrio, imparcialidade e tomada de decisões baseadas na razão e na lógica, além da justiça propriamente dita. Ela é um símbolo de ética, honestidade e responsabilidade.

Esta carta é sobre o equilíbrio frio e objetivo. Então, tudo indica que o ano de 2024 vai ser caracterizado por um forte senso de justiça em tudo o que você fizer.

Também pode significar um momento para ajustes, bem como uma oportunidade para trazer de volta o equilíbrio físico, emocional, social e espiritual. Significa que é hora de permanecer firme e forte contra as coisas que podem estar tentando desequilibrá-lo.

A energia desta carta destaca a importância de tomar decisões justas, honrar compromissos, assumir responsabilidade por suas ações e lidar com as situações de forma imparcial.

Ela também indica a busca pela verdade e pela igualdade. Este arcano nos convida a equilibrar nossa vida, trazendo harmonia em todas as áreas. Ela nos lembra que nossas ações têm consequências e que devemos agir de acordo com o que é correto e justo.

Além disso, a carta da Justiça pode indicar a necessidade de atenção ao sistema legal, à estrutura e às regras em nossas vidas. Ela nos lembra de respeitar as leis e os princípios estabelecidos, buscando a justiça tanto individualmente quanto coletivamente.

No geral, a energia da carta da Justiça no tarô representa um senso de equilíbrio, integridade e responsabilidade, incentivando-nos a tomar decisões justas e agir de acordo com os valores éticos. Lembre-se “A justiça mais feroz que existe é a consciência”.

Confira as previsões de cada signo para 2024 de acordo com a combinação das cartas de cada um com a da Justiça.

Áries (21/03 a 20/04): O LOUCO

A carta da Justiça aconselha a ter equilíbrio e tranquilidade, já a do Louco, ousadia e espontaneidade. Neste sentido, o Louco e a Justiça parecem ser parceiros improváveis, mas juntos podem trabalhar para criar uma abordagem equilibrada de vida. É uma lembrança para que os arianos persigam seus sonhos, permanecendo objetivos, justos e conscientes das consequências de suas ações. Novos começos e novas experiências são favorecidas em 2024. Será o início de uma nova jornada deixando para trás medos e preocupações e tomando decisões acertadas para trilhar novos rumos. Então, não fique aí parado. Siga em frente!

Touro (21/04 a 20/05): O MUNDO

As cartas da Justiça e do Mundo juntas representam o culminar de uma jornada longa e desafiadora. Essa combinação sugere que seu trabalho árduo e perseverança estão finalmente valendo a pena e você está colhendo os frutos de seus esforços. Significa que você alcançou equilíbrio e justiça, gerando oportunidades significativas e crescimento em sua vida pessoal e profissional. A combinação das cartas implica que você encontrou paz interior, alcançando uma sensação de totalidade, conclusão e domínio pessoal sobre sua mente, corpo e emoções. Você vai se sentir em harmonia e desenvolverá uma compreensão profunda do mundo ao seu redor. O Mundo é uma carta de vitória, fim de um ciclo e preparação para um novo começo. Em 2024, o mundo é seu. Aproveite!

Gêmeos (21/05 a 20/06): A RODA DA FORTUNA

Em 2024, os nativos de Gêmeos devem passar por uma mudança significativa que vai requerer equilíbrio e justiça. Pode ser uma transformação muito necessária que vai trazer a tão esperada felicidade e resultados positivos. A Roda da Fortuna simboliza os acontecimentos inesperados, enquanto a Justiça representa a busca pela verdade e pela justiça. Portanto, a combinação também pode sugerir que clareza e equilíbrio surgirão em seu caminho, levando a resultados favoráveis. Se você estiver enfrentando uma situação difícil, saiba que o universo está do seu lado e que você terá o apoio necessário para superar circunstâncias desafiadoras. Isso pode indicar um resultado bem-sucedido ou uma resolução positiva para um problema. Neste ano novo, espere o inesperado. Deixe fluir!

Câncer (21/06 a 22/07): A ESTRELA

Juntos, a Justiça e a Estrela criam uma combinação potente que fala da ideia de reequilibrar e realinhar as nossas vidas para que possamos viver em maior harmonia e paz. Esta combinação aparece frequentemente quando estamos passando ou acabamos de passar por alguma situação de turbulência, stress ou conflito nas nossas vidas, e sugere que precisamos fazer um balanço dos nossos valores e prioridade para alcançar novamente o equilíbrio. Esta combinação fala da ideia de encontrar a sua própria verdade interior e viver em alinhamento com os seus valores e princípios. Voltar a ter fé. Acreditar. Em última análise, a combinação das cartas da Justiça e da Estrela nos lembra que mesmo nos tempos mais sombrios, sempre há esperança e possibilidade de renovação. Ao nos concentrarmos na justiça, na ética e na harmonia interior, podemos criar uma vida que esteja de acordo com os nossos valores e aspirações mais profundos. Tenha confiança! O universo está a seu favor! Seus sonhos vão se realizar em 2024.

Leão (23/07 a 22/08): A IMPERATRIZ

Quando as cartas da Imperatriz e da Justiça aparecem juntas, representa uma combinação poderosa de crescimento e justiça. Momento de criatividade e poder de materialização. A Imperatriz representa fertilidade, maternidade e nutrição. Então, uma coisa é certa: seus investimentos darão bons frutos. Tanto pelo lado da prosperidade quanto pelo da afetividade, você terá boas colheitas. A Justiça expressa a “Lei” ou o “Karma” ou de ação e reação. Você vai colher o que plantou. O ano de 2024 será ideal para os leoninos fazerem planos, criar metas e projetos. Invista no seu carisma e mãos à obra! Que a justiça seja feita!

Virgem (23/08 a 22/09): O SOL

A combinação das cartas da Justiça e do Sol é uma combinação poderosa que representa o equilíbrio entre justiça e positividade. Isso sugere que todas as ações devem ser tomadas com uma mentalidade objetiva e imparcial, levando a um resultado justo e bem-sucedido.

Se você está buscando sucesso em alguma área específica da sua vida, essa combinação indica um resultado positivo que está em harmonia com seus próprios valores e princípios. O Sol irradia alegria, otimismo e positividade, lembrando-nos de olhar o lado bom das coisas. Ela é uma das melhores cartas do tarô e, portanto, um excelente presságio para o ano de 2024 para os virginianos. O arcano do Sol significa ganhos, riqueza e alegrias. Combinado com a Justiça, vai trazer muita clareza para as suas decisões. O Sol significa a verdade, por isso ela certamente brilhará sobre qualquer mentira ou engano em sua vida. Você vai ver tudo, saber de tudo, superar tudo.

Libra (23/09 a 22/10): O PAPA

O Papa sugere que os valores tradicionais podem desempenhar um papel preponderante neste ano que começa agora para os virginianos.

Com o Papa, aprendemos sobre compromisso, regras de vida e tradição. Este arcano exemplifica o conceito de viver uma vida justa e mostrar integridade. Também sugere que ofereçamos nosso conhecimento ao mundo. O arcano da Justiça sugere que uma decisão imparcial será tomada com base nos fatos. Não podemos nos esquecer de que a combinação de Justiça e Papa indica sociedades frutíferas com ótimos resultados. Em 2024, os nativos de Libra vão muito provavelmente buscar seguir a ordem estabelecida, sem correr muitos riscos. Um caminho mais conservador pode ser a melhor escolha. Verifique a sua bússola moral para te guiar para tomar a decisão certa. Com as cartas da Justiça e do Papa combinadas, você certamente terá a sabedoria para escolher o melhor caminho.

Escorpião (23/10 a 21/11): A PAPISA

Em 2024 você vai precisar confiar na sua intuição e ouvir a sua voz interior. Seus instintos irão guiá-lo para a decisão certa e você precisa ter certeza de que tomará essa decisão com imparcialidade e justiça. Essa combinação sugere que você precisa ser objetivo e lógico em seu processo de tomada de decisão, além de ser discreto, prudente e cauteloso, não revelando muito sobre seus planos e projetos até se concretizarem. Sempre tenha uma carta na manga. Também sugere que pode haver conhecimentos ou segredos ocultos que precisam ser descobertos. A carta da Justiça sugere que a verdade será revelada e tudo será equilibrado. A combinação da Justiça e da Papisa é poderosa, sugerindo que você precisa confiar em sua intuição e ao mesmo tempo ser objetivo e justo para tomar a decisão certa. Em termos gerais, o ano de 2024 favorece o recolhimento e a introspecção para os nativos de Escorpião. É um bom momento para refletir sobre questões importantes antes de tomar qualquer decisão. “A palavra é prata e o silêncio é ouro”.

Sagitário (22/11 a 21/12): O MAGO

O Mago representa o poder de manifestação e a Justiça nos lembra que somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. Esta combinação, simboliza uma oportunidade de avaliar nossas vidas e fazer mudanças quando necessário.

Nós somos os criadores do nosso próprio destino e temos o poder de moldar nossas vidas como quisermos, lembre-se sempre disso. Em 2024 você tem a capacidade de provocar mudanças de forma justa e equilibrada. Para isso você vai precisar ter clareza e foco na hora de tomar decisões. A carta do Mago indica que algo novo está para começar em alguma área da sua vida, mas com a Justiça, isso exigirá dos sagitarianos um forte senso de responsabilidade. Que tipo de mágica você quer criar em sua vida em 2024? Faça acontecer! Sua mente e o universo estão conectados. Você pode manifestar os seus desejos. “Muito dinheiro no bolso, saúde para dar em vender”.

Capricórnio (21/12 a 19/01): O EREMITA

Em 2024, os capricornianos vão sentir uma necessidade de busca pela verdade interior. A combinação da carta da Justiça e do Eremita implica que é preciso ser honesto, verdadeiro e sábio ao abordar qualquer situação. Também encoraja o capricorniano a buscar a introspecção para encontrar as respostas. Sem dúvida, representa um momento de reflexão e autodescoberta. Muito provavelmente os nativos de Capricórnio estão num ponto crucial de suas vidas e avaliando uma nova direção. Neste sentido a meditação é uma forte ferramenta. Será um ano marcado pela autorreflexão. Em silêncio, quietude e solidão, é que podemos encontrar a harmonia. É momento para se recolher para fazer um balanço. Neste sentido é um pouco solitária, mas a combinação de Justiça com Eremita é muito boa para trabalho. Sem dúvida um bom presságio para a sua carreira e empreendimentos!

Agindo com sabedoria e justiça, tudo acontecerá no tempo certo. “Devagar se vai ao longe”. Encontre sua luz, ilumine a sua alma e crie seu caminho.

Aquário (20/01 a 18/02): A LUA

Em 2024, os nativos de Aquário podem ter que enfrentar uma situação em que vão precisar usar sua intuição para tomar uma decisão justa. A carta da Justiça lembra que precisamos examinar os fatos e as evidências antes de tomar uma decisão, enquanto a Lua nos lembra de confiar também em nossa intuição e emoções. Nada está muito claro agora, mas vai ficar. A Lua representa segredos e engano, enquanto A Justiça significa que a verdade será revelada. A combinação alerta para ser diligente, justo e equilibrado em suas investigações e tomadas de decisão. A Lua nos lembra de ouvir nossa intuição e instintos. A Justiça garante-lhes que a verdade será revelada e que o resultado final será justo. Esta combinação é um chamado para seguir a consciência e a intuição, para ser justo e equilibrado e para confiar que o universo acabará por equilibrar a balança. Deixe que as energias da sua intuição aflorem em 2024. Ela nunca falha.

Peixes (20/02 a 20/03): A FORÇA

Quando a Força e a Justiça estão juntas, elas criam uma combinação poderosa com uma mensagem clara de coragem, determinação e necessidade de equilíbrio e justiça. A Justiça por si só representa equilíbrio e imparcialidade, mas a Força que a acompanha implica a necessidade de lutar por esse equilíbrio e de abordar as situações com coragem e determinação. Esta combinação é um sinal de que os nativos de peixes devem superar seus medos e obstáculos e agir para trazer equilíbrio e justiça à sua situação. Sugere que uma decisão deve ser tomada com coragem e convicção. Isso vai exigir que você use sua coragem para defender aquilo em que acredita e para enfrentar as consequências de suas ações com integridade. Esta combinação encoraja-nos a enfrentar os nossos medos e obstáculos, a agir com convicção e a abordar as situações com uma atitude objetiva e imparcial. É possível controlar as circunstâncias, mesmo as mais difíceis. “Você é muito mais forte do que imagina.” Feliz 2024!