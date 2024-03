Astrologia B+: A energia da semana entre 11 e 17 de março

O ano astrológico está quase acabando e um novo ano astrológico começa no equinócio da primavera no dia 20 de março. Cada ano traz desafios, e os desafios do último ano astrológico foram multifacetados e complexos.



Sim, não foi nada fácil para ninguém. Mas mesmo que muitos de nós tenhamos tido dificuldades, também tivemos oportunidade de crescimento. Assim como todas as histórias devem chegar ao fim, podemos usar este momento para refletir sobre o que construímos e vivenciamos no ano passado, antes de nos aventurarmos na temporada de Áries.

Com a Lua Nova em Peixes é provável que suas emoções se tornem mais intensas. Preste atenção no que está sentindo e procure não fazer julgamentos. Permita-se ser mais vulnerável e sentir mais empatia por si mesmo. Afinal, seus sentimentos podem orientá-lo em áreas que precisam de maior atenção e sinalizar o que é preciso trabalhar internamente.

Uma Lua Nova representa a oportunidade de um novo começo. A carta da Imperatriz pode indicar uma mudança significativa e é um bom prenúncio para a semana. Para isso, deixe o passado no passado e transforme o que aconteceu em aprendizado.



Que possamos nos permitir ser guiados pela sabedoria e intuição inerentes à energia da carta, encontrando força e inspiração para seguir em frente.“Esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa, em que o destino, para escrever um novo caso, precisa apagar o caso escrito” (Machado de Assis).

Carta da Imperatriz - Foto: Divulgação

Independente do gênero, este arcano incorpora a energia feminina nos encorajando a abraçar a nossa intuição e criatividade. Ela simboliza a criação da vida, fazendo com que possamos dar à luz novos projetos, ideias, relacionamentos, negócios, ou seja, um bom período para você dar um start em novos planos.

Com este arcano, somos convidados a cultivar a fertilidade de nossa mente e espírito. Plantando as sementes de novas aspirações para o futuro. Você tem grandes chances de ter boas colheitas tanto do ponto de vista da prosperidade quanto da afetividade quando estamos sendo regidos pela carta da Imperatriz.

A Imperatriz simboliza a importância dos valores materiais e físicos, proporcionando bem-estar e conforto. Também pode representar um momento de crescimento e abundância na vida de uma pessoa, seja em termos de riqueza material, relacionamentos pessoais ou realização espiritual.



Na maioria das vezes, indica a chegada de um “presente” na sua vida como dinheiro, ampliação da família (notícia da chegada de um bebê, por exemplo) ou uma nova oportunidade de carreira.

A Imperatriz nos garante que estamos seguros, protegidos e temos acesso a toda a abundância de que necessitamos, mesmo que não esteja se sentindo assim tão confiantes quanto a isso no momento.

Ela aparece nesta semana para lhe dizer que há algo importante em sua vida que precisa ser amado, nutrido e protegido para prosperar. Esta carta avisa que o amor próprio será seu escudo mais forte no futuro e nos avisa da importância de cuidar de nós mesmos e dos outros com gentileza e compaixão.

A Imperatriz nos lembra que temos muito mais propósito em nossa existência do que nossos medos nos fazem acreditar.



A Coroa das Doze Estrelas que ela tem na cabeça na ilustração da carta, também nos lembra os meses do ano, os signos do zodíaco, e representa todas as coisas que crescem no momento apropriado. A Imperatriz é uma criadora e o faz com facilidade, permitindo que as coisas se desenvolvam naturalmente.

A Imperatriz lembra você do poder de seus ideais mais elevados. Esta energia permite que você manifeste qualquer sonho que esteja tentando criar. Quando a Imperatriz chega, ela alivia suas preocupações porque coloca as questões no contexto do "quadro geral".



A Imperatriz lembra que tudo o que realmente importa é o amor. Como os próprios Beatles falaram na letra da famosa canção “All You Need Is Love”, tudo o que você precisa é amor. Portanto, você pode acreditar nela quando ela sussurra: “Tudo vai ficar bem”.

Muita luz e uma ótima semana,

Cris Paixão