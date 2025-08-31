Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 01 e 07 de setembro. Afastamento de complicações.

Seis de Espadas como carta regente indica: é hora de se afastar de problemas ou situações complicadas. Com a distância, novas perspectivas surgem e o caminho se torna mais claro.

Por Ana Cristina Paixão - Taróloga e colunista do B+

31/08/2025 - 13h00
Seis de Espadas: a coragem de partir

Há momentos na vida em que permanecer já não nos traz crescimento. O que antes parecia confortável ou familiar pode ter perdido o sentido, não porque fracassamos, mas porque simplesmente não nos pertence mais. O Seis de Espadas surge como um chamado para o movimento: a necessidade de buscar novos horizontes, novas paisagens — internas e externas.

Enquanto o Seis de Espadas no Tarô fala de transição e afastamento para enxergar com clareza, o Oito de Copas representa a decisão de deixar para trás o que não satisfaz emocionalmente e buscar algo mais profundo.

Essa carta não fala do abandono no sentido de fuga ou descaso, mas da coragem de partir rumo ao diferente. É o arquétipo do viajante, alguém que sente que a travessia é inevitável, que a vida pede passagem. É um convite para soltar velhas histórias e seguir em direção a algo que, embora desconhecido, promete mais equilíbrio e luz. “É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos”. (Fernando Pessoa)

No terreno das afetividades, o Seis de Espadas nos leva a refletir: será que chegou a hora de se afastar de uma relação que já não acrescenta? Talvez seja o momento de buscar novos encontros, novas experiências, ou até mesmo de escolher a própria companhia, permitindo-se descobrir a riqueza de estar só. O movimento aqui é sempre de libertação, de abrir espaço para que o coração reencontre a paz e a esperança.

Como carta regente da semana, o Seis de Espadas nos lembra que as transições podem trazer desconforto, mas são elas que nos conduzem ao progresso. Essa energia simboliza cura, renovação e a libertação de cargas que pesavam em excesso. Seja uma mudança de trabalho, uma viagem, ou simplesmente o afastamento de um ambiente tóxico, a vida pede agora que confiemos no fluxo.

Partir é mais do que deixar algo para trás: é abrir-se ao novo, sabendo que cada travessia nos aproxima de terras mais férteis e seguras. O Seis de Espadas nos convida a dar esse passo com coragem e fé, com a certeza de que o futuro guarda possibilidades maiores do que conseguimos enxergar no presente.

Este arcano menor sugere um período de transição, superação e mudança para águas mais calmas. É uma oportunidade para deixar para trás conflitos e dificuldades, avançando para um novo começo, que pode ser desafiador, mas necessário para o seu crescimento e busca por harmonia. O momento pede adaptação e confiança no processo de mudança, o que trará um futuro mais tranquilo. 

O Seis de Espadas e a travessia da semana

Depois de períodos conturbados, o Seis de Espadas surge como um sinal de passagem para tempos mais serenos. É como se a vida oferecesse agora a oportunidade de respirar fundo e olhar para o horizonte com mais clareza. Esse arcano não promete a chegada imediata a um porto seguro, mas indica que já estamos no barco, deixando para trás águas turbulentas. A sensação é de alívio: o pior já passou, e agora o movimento é de reorganização e cura.

Clareza mental e decisões mais lúcidas

O Seis de Espadas favorece uma mente mais clara e objetiva. Decisões que antes pareciam confusas agora encontram terreno fértil para se organizar de forma racional e equilibrada. Este arcano inaugura um ciclo de maior harmonia entre emoção e pensamento, o que permite escolhas mais conscientes e centradas. É um período propício para estabelecer metas, revisar projetos e transformar intenções em ações práticas. Também é um momento favorável para estudos e viagens ligadas ao trabalho: cursos, especializações e qualquer atividade de aprimoramento intelectual tendem a ser especialmente beneficiados.

Autenticidade e fortalecimento interior

Outro aspecto relevante desta carta é o fortalecimento da identidade. Durante esta semana, a tendência é nos reconhecermos de maneira mais nítida, menos influenciados por pressões externas. Essa lucidez favorece a autenticidade: ser quem se é, sem máscaras e sem concessões desnecessárias. Dessa postura mais firme nascem também escolhas mais coerentes e decisões sustentáveis a longo prazo.

Ansiedade: o desafio da semana

Ainda que a carta aponte para clareza e serenidade, é natural que a ansiedade tente se infiltrar. Ela pode se apresentar como uma sombra insistente, lembrando preocupações ligadas a trabalho, dinheiro ou estabilidade. O risco está em deixar que a mente aperte e sufoque o coração, roubando a leveza que a travessia pede.

A boa notícia é que o Seis de Espadas nos oferece os instrumentos para lidar com esse desafio. Cada pessoa encontrará a prática que melhor sustenta a serenidade: meditação, oração, atividade física, rotinas bem estruturadas ou até pequenos rituais de autocuidado. Não existe uma fórmula universal – o importante é respeitar o que já sabemos sobre nós mesmos e dar continuidade ao que funciona.

Carta do Seis de espedas - Divulgação

A travessia como metáfora

Essa carta é um lembrete de que, para atravessar o rio, não é preciso carregar todo o peso da vida na bagagem. É hora de soltar o que sufoca, liberar o que não cabe mais, organizar a mente e o coração para uma viagem mais leve.

A outra margem pode parecer distante, mas cada gesto de clareza, cada escolha consciente e cada pensamento sereno nos aproxima dela. O Seis de Espadas não fala de fuga, mas de transformação: atravessar para encontrar paz, não para escapar da dor.

Seis de Espadas e o Eclipse Lunar em Peixes: atravessando a ponte para o novo

O Seis de Espadas nos abre a semana como uma carta de passagem. Não é um símbolo de chegada definitiva, nem de celebração, mas de travessia: um movimento necessário para deixar atrás um território marcado por dor, peso ou desgaste e seguir rumo a um horizonte que, mesmo incerto, traz a promessa de alívio. Essa energia é profundamente terapêutica, pois aponta para o desapego consciente do que já não serve, ainda que envolva alguma melancolia.

A imagem tradicional da carta mostra um barco conduzindo pessoas através das águas. Essa cena sugere exatamente o que vivemos agora: estamos em movimento, atravessando correntes emocionais intensas, confiando que do outro lado nos espera um espaço mais seguro. O recado é claro: a cura está no deslocamento — seja de mentalidade, de circunstância ou até de corpo.

Saturno em Peixes: a travessia pede responsabilidade

Saturno retorna a Peixes, exigindo que a travessia simbolizada pelo Seis de Espadas não seja feita de forma aleatória, mas com disciplina e propósito. Saturno é o mestre do tempo e nos lembra que transições genuínas pedem comprometimento: não basta querer atravessar, é preciso aceitar as lições do processo, organizar a bagagem e discernir o que realmente pode seguir conosco.

Assim como no Seis de Espadas, Saturno nos ensina que deixar para trás não é um gesto de fuga, mas de maturidade. O movimento só será pleno se fizermos escolhas conscientes.

Urano Retrógrado em Gêmeos: revisando rotas, não desistindo da viagem

Com Urano iniciando seu movimento retrógrado em Gêmeos, também no início de setembro, o céu aponta para revisões inesperadas em nossa rota. Assim como no Seis de Espadas, podemos sentir que a direção precisa ser ajustada em pleno percurso. É um lembrete de que mudanças radicais podem exigir mais tempo de adaptação.

Urano retrógrado, em diálogo com o simbolismo da carta, nos convida a aceitar imprevistos como parte do processo de renovação. Não se trata de retroceder, mas de reavaliar os meios pelos quais avançamos.

Mercúrio em Virgem: clareza para o caminho

Mercúrio entra em Virgem, trazendo um tom de racionalidade e organização. É como se, ao embarcarmos no barco do Seis de Espadas, ganhássemos a bússola necessária para planejar a travessia. Mercúrio aqui ajuda a dar nome às emoções, estruturar decisões e escolher os passos práticos que sustentam a mudança.

Eclipse Lunar em Peixes: o ponto de não retorno

O ápice da semana acontece no domingo, 7 de setembro, data em que o Brasil celebra sua independência, mas o cosmos nos oferece outro tipo de libertação: um Eclipse Lunar Total em Peixes, em plena Lua Cheia.

Eclipses são momentos de virada, que aceleram destinos e encerram ciclos de forma irrevogável. Em Peixes, signo das águas profundas, o eclipse amplifica o chamado do Seis de Espadas: liberar dores antigas, cortar vínculos tóxicos, deixar afundar o que já não pode ser carregado. É uma purificação coletiva e individual.

Ao mesmo tempo, a atmosfera pisciana pode despertar emoções intensas, memórias, saudade ou até certa sensação de perda. Mas o eclipse lembra: a ponte só se abre para quem aceita atravessá-la. O Seis de Espadas nos pede coragem para confiar que o invisível também sustenta o barco.

Mensagem final

O Seis de Espadas e o eclipse em Peixes formam um poderoso convite: soltar o passado, atravessar as águas do inconsciente e confiar que há um novo território à frente. Ainda que haja saudade ou medo no processo, a travessia é necessária.

Nesta semana, o céu nos lembra que só se torna independente quem tem coragem de abandonar as correntes invisíveis que ainda prendem.

A semana, portanto, é marcada por transição, serenidade e foco. A clareza mental será o grande aliado, enquanto a ansiedade pede atenção redobrada. Aproveite a energia de passagem do Seis de Espadas para colocar ordem na vida, definir prioridades e deixar para trás aquilo que já não serve.

Que seja uma boa travessia — leve, consciente e libertadora.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Saúde B+: Qual o impacto dos encontros por aplicativos de relacionamento na saúde mental?

O uso excessivo de aplicativos de relacionamentos pode potencializar riscos de ansiedade, depressão, baixo auto estima entre outros espectros associações sintomas que requer tratamento psicológico e psiquiátricos. 

30/08/2025 19h00

Qual o impacto dos encontros por aplicativos de relacionamento na saúde mental?

Qual o impacto dos encontros por aplicativos de relacionamento na saúde mental? Foto: Divulgação

O uso dos aplicativos de relacionamento está cada vez mais presente na rotina dos brasileiros, mas como será que essa escolha tem influenciado na percepção dos jovens sobre o namoro?

Segundo Tatiane Paula, Psicóloga Clínica, é importante enfatizar que desde que o mundo é mundo as pessoas desejam estar apaixonadas, encontrar alguém e amar, abraçar, estabelecer vínculos duradouros...  a paixão do ponto de vista cerebral está associada a demência temporária (Cortex pré frontal), afeta juízo que a pessoa faz da situação em que está vivenciando com aspectos hiperestimulação cognitiva, estresse e compulsão, ou seja, perpetua essa condição segundo estudos neurociência de duração de 12 a 18 meses.

A paixão desencadeia atividade aumentada, áreas subcorticais associadas a euforia, recompensa imediata e motivação, área tegmentar ventral, núcleo caudado, putâmen ricos de neurônios dopaminérgicos – dopamina neurotransmissor aumenta paixão.

“Antes da era das telas as pessoas precisavam ser mais ativas nas relações interpessoais e assim eram oportunidades de encontrar o par, o nível de cobrança social era menor em relação aos tempos de hoje em que as redes sociais tomaram espaço de importância e que de certa forma validam se é uma pessoa em potencial ou não diante do que se espera dos critérios que são facilmente definidos nos filtros em que os adeptos dos aplicativos de relacionamento encontram: musica favorita, hobby, profissão, preferências...”, explica Tatiane Paula.

Através de critérios característicos em que existe ideal a ser alcançado o nível de exigência em que a pessoa faz para si mesma e auto cobrança são enormes e ao mesmo tempo conforme as expectativas geradas dessa interação inicial leva a desenvolver sintomas, como: ansiedade, angústias, impotência, desregulação do sono, compulsões os impactos observados são compatíveis aos sintomas de ansiedade e depressão, aumento de níveis de desesperança, desvalor, desemparo, medos excessivos de rejeição,  quando não há aceitação.

“Já se fala de dating burnout, termo utilizado para classificar nível de esgotamento emocional desencadeado por uso excessivo de aplicativos de relacionamentos. Queixa muito comum dos pacientes é rejeição, ausência de curtidas, ausência de respostas, comprometimento e aumento de cobranças relacionadas a aparência (comparação excessiva a modelos de beleza padrão que recebem mais match) aumentando níveis de crenças distorcidas e confirmadas a partir de tentativas mal sucedidas, potencializando sentimento de ser dispensáveis e sem valor (ativa esquemas de comportamentos desamparo e desvalor)”, destaca a psicóloga.

O excesso de estímulos e informações no cérebro ficará tendencioso a entrar em sobrecarga e aumento altos níveis de estresse, as atividades cerebrais passam a ficar em estado constante de alerta, com uso excessivo de aplicativos de relacionamentos pode potencializar riscos de ansiedade, depressão, baixo auto estima entre outros espectros associações sintomas que requer tratamento psicológico e psiquiátricos. 

Nesse meio de relacionamento, também tem sido muito comum os golpes, por isso é preciso ficar atento (a) ao se nível de expectativas em relação a interação com outro; fornecer o mínimo de informações sobre a sua rotina, local que trabalha, endereço onde mora; se ocorrer primeiros encontros mandar e compartilhar sua localização com alguém da sua confiança; não partilhar sobre a sua vida financeira e jamais fornecer dados pessoais de cartões de credito; cuidados em levar pessoas que não estabelecer minimamente segurança para conhecer seus amigos e locais que você pode estar vulnerável; conhecer redes sociais, certificar se informações fornecidas pela pessoa são verídicas; jamais depositar no outro suas questões pessoais, vá com calma! Conhecer o máximo que puder e principalmente muito importante entender como era dinâmica de funcionamento dessa pessoa em relacionamentos anteriores.

“Normalmente golpistas são comportamentos muito similar a padrões de comportamentos de transtorno de personalidade narcisistas: grandiosidade, exibicionista, indiferente em relação as suas necessidades emocionais, manipulação (jogos perversidades) te faz pensar que você está distorcida mesmo correta na verdade te faz sentir dependente emocionalmente dele (a); incapacidade de empatia, cuidado com outro; trata-se de uma pessoa com senso inflado da própria importância, necessidade de aprovação e egocentrismo característico, se relaciona com outro sem empatia apenas para obter algo; usam de sua capacidade manipulativa de estratégias de convencimento para desestabilizar e manter a pessoa no relacionamento como  vítima dependente até conseguir atingir objetivo definido. São pessoas que descartam relações quando não lhe faz mais sentido, não existe empatia, envolvimento existe interesse. Mentem para validar e satisfazer as suas necessidades não se importando com sentimentos e consequências que podem destruir no outro que considera seu objeto”, alerta Tatiane Paula.

Para se blindar emocionalmente contra esse tipo de perfil, é importante trabalhar muito o relacionamento consigo mesma (o), método mais eficaz para entender o que realmente está buscando, principalmente esse processo de conhecer pessoas podem ocorrer ausências e isso é normal, evitar atribuir sentimentos de auto cobrança excessivos em relação a si mesmo!

Desenvolver-se de forma que entenda que da mesma forma que outro estará fazendo julgamento se combina com aspectos seus, você também estará fazendo essa avaliação, entender que no processo de conquista é normal fazer julgamentos, principalmente para tomadas de decisão se os encontros passam para relação mais profunda ou se ficara apenas no flerte inicial. Entender que assim como você, a pessoa que está te conhecendo, está fazendo o mesmo, e tudo bem!

“Ter auto eficácia e autoconfiança fortalecido suficiente entender as suas vulnerabilidades é fundamental para processo e reconhecimento é ter mais clareza das interações a partir do que você julga estar fazendo bem! Lembrar que amor romântico que vemos através de filmes e arte mostra visão total distorcida sobre o que é ser e se relacionar com outro alguém, citam as relações como encontrar a outra metade e não é!  Questionar sempre, o amor só é amor desde que eu desenvolva na pessoa apaixonada limites necessários para estabelecer relações com profundidade e mais seguras de si! Preservando aspectos da essência, personalidade!”, finaliza.

Beleza B+: Saiba quais são os passos essenciais para manter a sua pele saudável desde cedo

Acne e oleosidade são as principais reclamações da faixa etária dos 12 a 20 anos

30/08/2025 17h30

Beleza B+: Saiba quais são os passos essenciais para manter a sua pele saudável desde cedo

Beleza B+: Saiba quais são os passos essenciais para manter a sua pele saudável desde cedo Foto: Divulgação

A adolescência é marcada por intensas transformações físicas e hormonais, e a pele sofre diretamente os efeitos dessas mudanças. Por volta dos 12 anos, com a chegada da puberdade, é comum surgirem espinhas devido ao aumento da oleosidade — quadro que pode se estender para além dos 20 anos, evoluindo para a acne adulta. No entanto, com hábitos simples e o uso de ativos adequados, é possível adotar uma rotina de cuidados eficaz, prevenindo problemas futuros.

Para explicar a importância de cada passo no cuidado com a pele jovem, o médico dermatologista Raul Cartagena Rossi, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e consultor da TheraSkin®, destaca os hábitos e atitudes que contribuem para uma pele mais saudável nessa fase.

Limpeza
A limpeza diária é fundamental para prevenir a obstrução dos poros e controlar a oleosidade, evitando o aparecimento de espinhas. O ideal é lavar o rosto duas vezes ao dia, de manhã e à noite, com produtos que limpem sem agredir ou ressecar, mantendo o equilíbrio natural da pele.

Produtos com tecnologia Syndet são boas alternativas para a limpeza suave, especialmente em peles mistas a oleosas, como Cleany® Controle e, para peles oleosas e acneicas, como Cleany® Concentrado.

Hidratação
A hidratação é importante em todas as idades para preservar a integridade da barreira cutânea. No caso da pele jovem, que tende a ser mais oleosa, recomenda-se o uso de hidratantes em gel, loções ou séruns livres de óleo.

Tratamento para acne e oleosidade

Mesmo com todos os cuidados, espinhas e acne podem surgir por diversos fatores, como estresse, poluição, alimentação e genética. É importante evitar espremer as lesões para não causar inflamações e cicatrizes. Nesses casos, são indicados produtos com niacinamida, ativo com propriedades anti-inflamatórias, que controla a oleosidade e melhora a aparência da pele.

Para cuidados específicos com a pele acneica e oleosa, Papuless® é um gel antiacne que hidrata a pele de forma correta, desempenhando uma ação anti-inflamatória, aumentando a capacidade antioxidante e clareadora da pele. Por conter o ingrediente niacinamida, fortalece a barreira cutânea, controlando a oleosidade e a produção de sebo gerado pela pele.

 

Proteção solar

Indispensável em todas as fases da vida, o protetor solar deve ser usado diariamente. Na juventude, ele atua na prevenção de manchas e do fotoenvelhecimento, ajudando a manter a pele saudável e bonita por mais tempo.

 

O Dr. Raul ressalta a importância de buscar orientação médica: “Especialmente em casos mais graves de acne, o acompanhamento de um dermatologista é essencial para um tratamento personalizado e eficaz”.

 

Com cuidados simples e regulares, é possível manter a pele com aspecto jovem e saudável, fortalecendo a autoestima em todas as fases da vida.

