Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 03 e 09 de março. É hora de agir com confiança.

O Mago como arcano regente: Manifestação, Poder e Novos Começos

Com o Mago como carta da semana, este é um momento de grande potencial e realização. Sua intenção, força de vontade e ações concretas têm o poder de transformar desejos em realidade.

O Mago simboliza a capacidade de criar ativamente o que você deseja, utilizando ao máximo seus talentos e habilidades. Pergunte-se: você sente que está explorando todo o potencial das suas competências e paixões? Para onde está canalizando seu poder?

Com Vênus retrógrado em Áries, questões sobre liberdade e compromisso ganham destaque. Antigos amores podem reaparecer, e impulsos passionais exigem atenção.



Com o Mago em jogo, todo desejo carrega um imenso potencial de realização—por isso, cuidado com o que você deseja! Suas intenções e ações têm o poder de moldar a realidade, então direcione sua energia com sabedoria.

Esta semana, você tem o poder de manifestar suas ideias e colocá-las em prática. É hora de reconhecer sua força interior e confiar na sua capacidade de conquistar o que deseja. Para isso, é fundamental manter o foco e ter clareza sobre seus objetivos, pois suas ações e pensamentos terão um impacto significativo.

O Mago pode indicar o início de um novo projeto, um novo amor, a busca incansável por um objetivo pessoal ou o desenvolvimento de novas habilidades e conhecimentos.



Também pode ser um sinal de que este é um momento de empoderamento, no qual você sente que tem o controle da sua vida e a confiança necessária para tomar decisões importantes. Você tem a faca, o queijo e, melhor ainda, a varinha mágica do Mago na mão—agora é só manifestar sua magia!

A carta do Mago e o Carnaval: Criatividade, Transformação e Manifestação

Assim como o arcano do Mago, que utiliza seu poder para manifestar suas intenções, nós também podemos transformar nossos desejos em realidade. De acordo com o ocultista Eliphas Levi, o fenômeno mágico começa na mente do mago, lembrando-nos de que toda criação e transformação têm origem em nossos pensamentos e intenções, que, quando bem direcionados, podem se manifestar no mundo ao nosso redor.



A força da vontade é praticamente ineficaz se não for guiada por uma imaginação poderosa – e vice-versa. “Somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo.” (Buda)

O Carnaval é uma explosão de cores, ritmos e liberdade, um momento de transformação onde máscaras são usadas não apenas para esconder, mas também para revelar novas facetas do ser. Dentro do Tarô, sem dúvida, a carta que melhor simboliza essa energia de originalidade, criatividade, habilidade e potencial ilimitado é o Mago.

Muitos poderiam associar o Carnaval à carta do Diabo, com suas tentações e excessos, ou ao Louco, com sua energia de liberdade e despreocupação.



No entanto, fomos presenteados com a carta do Mago, que traz um toque especial de diversão, curiosidade e criatividade. É o convite perfeito para usarmos esse período não apenas para celebrar, mas também para transformar, experimentar e dar vida às nossas ideias com consciência e intenção.

O Mago e a Lua Crescente: Transformação, Criatividade e Realização

O Mago, a primeira carta numerada dos Arcanos Maiores, simboliza o poder da manifestação e a consciência de que tudo o que precisamos já está ao nosso alcance. Ele domina os quatro elementos – representados pelos naipes do Tarô (copas, espadas, ouros e paus) – e os utiliza para criar a realidade que deseja.

O Mago é um arquétipo voltado para o desenvolvimento em todas as formas. Sua energia incentiva a experimentação com o propósito de transformação.



Imagine um cientista em seu laboratório, misturando diferentes substâncias, observando reações e ajustando a fórmula até alcançar o resultado desejado. Essa é a essência do Mago quando aparece em sua forma positiva.

O uso dos quatro elementos clássicos – Fogo, Água, Terra e Ar – nos lembra que essa "magia", esse "poder", essa "energia" com a qual trabalhamos ao incorporar o Mago está enraizada no mundo material.



Temos tudo o que precisamos ao nosso alcance, e agora é o momento de explorar essas ferramentas e descobrir o que somos capazes de manifestar. Quando o Mago aparece como carta regente, pode ser um convite para dedicar um tempo à experimentação e à descoberta.

De acordo com a astrologia, a Lua Crescente, que começa na quinta-feira (6), é um período propício para manifestar ideias e projetos, pois simboliza expansão e crescimento.



Neste ciclo, a energia para concretizar intenções é especialmente intensa, favorecendo a materialização dos seus desejos. Então, alinhe seus pensamentos, emoções e ações com o que deseja e veja a realidade se transformar.

Assim como a Lua Nova, a Lua Crescente é um momento ideal para aplicar a Lei da Atração. Esta fase representa a iniciativa, sendo a hora perfeita para dar início à sua jornada em direção aos sonhos e ao sucesso.



Portanto, canalize a energia da Lua Crescente para dar os primeiros passos concretos rumo à realização dos seus desejos, mas mantenha os pés no chão para evitar expectativas irreais.

Um Novo Ciclo de Criatividade e Recomeços

No Carnaval, essa energia se traduz na capacidade de reinventar-se, expressar-se livremente e dar vida a personagens, sonhos e desejos que muitas vezes permanecem adormecidos na rotina diária. A carta do Mago vem como um lembrete para confiar no seu poder criativo e manifestar sua própria magia.

Com a entrada de Mercúrio em Áries, a mente se torna mais ágil, corajosa e repleta de iniciativa. Essa energia se alinha à carta do Mago, símbolo de habilidade, comunicação e da capacidade de transformar ideias em ação.



O momento é ideal para dar o primeiro passo com confiança, usar seus recursos com inteligência e agir com determinação. Contudo, a pressa é inimiga da perfeição, então pense antes de agir. A impulsividade pode afastá-lo do resultado que realmente deseja!

Assim como o Mago manipula seus instrumentos para dar início a um novo ciclo, o Carnaval marca um recomeço, um momento de ousadia e experimentação.



No jogo da vida, somos todos mágicos em potencial. Assim, nesta semana, somos convidados a reconhecer e celebrar a magia que existe em cada ato criativo, transformando o cotidiano em experiências extraordinárias.

Seja aproveitando a folia, recarregando as energias ou equilibrando os dois, transforme esses dias em um alicerce positivo para o verdadeiro início do ano, que, como diz a máxima, começa após o Carnaval. Curta o feriado, mas com equilíbrio—cuidado com excessos! Lembre-se: ‘Em meio à folia, encontre a sua harmonia.’"

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão