Correio B

Correio B+

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de outubro. Construção de uma base sólida.

O Três de Paus sinaliza que você está construindo uma base sólida. Aproveite as oportunidades de expansão que a Lua Cheia em Áries traz, com efeitos que se estendem pelos próximos 14 dias.

Por Ana Cristina Paixão - Taróloga e colunista do B+

05/10/2025 - 12h00
Nesta semana, o Três de Paus surge como a carta regente, trazendo uma energia de expansão e visão além do horizonte. Este é um momento em que somos convidados a olhar adiante, a planejar com cuidado e a nos abrir para novas oportunidades que podem surgir, tanto na vida pessoal quanto no âmbito profissional.

O Três de Paus revela que os esforços que vêm sendo realizados começam a dar frutos, mas ainda é preciso paciência e atenção para não perder nenhuma oportunidade que se apresente ao longo do caminho. Ele nos lembra que o sucesso é resultado de uma combinação de planejamento, visão estratégica e ação corajosa.

As influências astrológicas da semana reforçam essa mensagem de expansão e planejamento. Mercúrio entra em Escorpião, intensificando nossa mente e nossa capacidade de comunicação. Este trânsito é perfeito para conversas profundas, análise detalhada de situações e decisões estratégicas. Associado ao Três de Paus, indica que dedicar tempo para refletir sobre cada passo, investigar com cuidado e planejar com atenção fará toda a diferença na concretização de projetos e metas.

Já na terça (7), a Lua Cheia em Áries traz energia, coragem e impulso para a ação. Ela ilumina áreas da vida que pedem atitude decisiva e nos incentiva a avançar com confiança. Em conjunto com o Três de Paus, esta Lua Cheia reforça que é necessário equilibrar a paciência e o planejamento com a ousadia para dar passos firmes rumo ao futuro.

Como toda Lua Cheia, existe uma oposição entre Sol e Lua. A Lua em Áries desperta coragem, iniciativa e sinceridade, enquanto o Sol em Libra pede cuidado e equilíbrio na comunicação. O dilema é claro: expressar tudo sem filtro ou escolher as palavras para preservar a harmonia?

Além disso, o eixo das casas da comunicação está ativado. Isso significa que conversas, debates e negociações ganham força, trazendo reflexões sobre individualidade e relações. A Lua Cheia também simboliza um momento de ápice, amplificando emoções e situações.

O desafio principal é equilibrar a sinceridade com a empatia, encontrando o caminho do meio. Expresse sua verdade, mas considere como ela será recebida.

Além disso, a semana conta com datas especiais que merecem nossa atenção. No domingo (12) celebramos o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, um momento que convida à fé, à reflexão e à conexão espiritual. Essa energia é favorável para pedir orientação e clareza sobre os caminhos que desejamos seguir, ajudando a alinhar intenções com propósito.

No mesmo dia, celebramos o Dia das Crianças, cuja energia nos lembra da importância da leveza, da alegria e da criatividade. Manter essa energia lúdica e positiva é essencial mesmo quando buscamos alcançar metas ambiciosas ou enfrentamos desafios cotidianos.

O simbolismo do Três de Paus é que oportunidades podem surgir para ampliar seus horizontes em muitas áreas. Também é um aviso para manter a mente aberta, pois melhores oportunidades podem se abrir para você. À medida que você dá passos em direção à realização do que se propôs a fazer, você também está se tornando mais consciente das oportunidades que estão surgindo em seu caminho, e isso pode tirá-lo da sua zona de conforto. Isso o impulsiona a abraçar a mudança e a começar a pensar a longo prazo.

                                           Três de Paus - Divulgação

Impulso romântico rumo a uma base duradoura

Quando olhamos para o Três de Paus no contexto do amor, percebemos que ele incentiva a ampliar horizontes e buscar relações baseadas na confiança, na clareza e na comunicação aberta. Para quem está em um relacionamento, a carta sugere que este é um período para planejar o futuro a dois, pensar em objetivos compartilhados e explorar novas formas de conexão e cumplicidade.

Já para os solteiros, o Três de Paus indica que oportunidades de encontros significativos podem surgir, mas é preciso estar aberto e atento, sem pressa, permitindo que as coisas se desenrolem naturalmente. A carta nos lembra que o amor, assim como qualquer outro aspecto da vida, se beneficia de paciência, visão e coragem para avançar.

Expandindo horizontes e possibilidades na carreira

No âmbito do trabalho, o Três de Paus destaca a importância de olhar para além do que já foi conquistado e buscar novas oportunidades de crescimento. Projetos em andamento podem receber impulsos importantes, principalmente se houver planejamento estratégico e ação bem coordenada. Esta é uma semana favorável para quem deseja expandir horizontes, iniciar parcerias ou assumir novos desafios, desde que cada passo seja pensado com clareza e atenção. A combinação com Mercúrio em Escorpião e a Lua Cheia em Áries potencializa a capacidade de tomar decisões acertadas e avançar com confiança, equilibrando reflexão e coragem.

Novas perspectivas para finanças e metas

No que diz respeito ao dinheiro, o Três de Paus indica que é hora de colher os frutos de investimentos, planejamentos e esforços anteriores, mas também de se abrir para novas oportunidades financeiras. Esta carta nos lembra da importância de avaliar riscos, analisar opções com cuidado e manter a mente estratégica. O período é propício para expandir horizontes econômicos, explorar fontes de renda alternativas e investir em projetos que ofereçam crescimento a médio e longo prazo. A paciência e a visão de futuro são essenciais para aproveitar ao máximo as oportunidades que surgirem.

O Três de Paus é um sinal claro de que agora é o momento de expandir seus horizontes e abraçar novas oportunidades. Você deve buscar ativamente maneiras de ampliar sua perspectiva, seja por meio de viagens, educação ou networking.

Considere definir metas claras para o que você deseja alcançar no futuro próximo e tome medidas concretas para atingir essas ambições. Isso pode significar matricular-se em um curso que o entusiasme ou buscar mentores que possam orientá-lo. Abrace a colaboração com outras pessoas; compartilhar ideias pode levar a soluções inovadoras. Ao tomar essas medidas, você cultivará o crescimento e abrirá portas alinhadas às suas aspirações.

O Três de Paus é essencialmente uma carta onde um plano já foi posto em prática, ela mostra o início de uma ideia se concretizando. Planos foram feitos e os primeiros passos foram implementados, mas há muito mais a ser alcançado e uma grande parte da história ainda está por vir. Este arcano menor mostra como nossas realizações e habilidades passadas nos ajudarão em nossa busca por algo mais. Tudo o que precisamos é de visão e determinação para nos vermos no restante da jornada.  

Este é um ótimo período para comprometer-se com um plano, etapas preliminares, preparar-se para a próxima fase, o ato de lançar um novo empreendimento, novos empreendimentos comerciais, novo trabalho ou caminho criativo, crescer em uma nova posição, dar um salto na carreira, viajar a trabalho.

A mensagem da semana, guiada pelo Três de Paus, nos convida a equilibrar ação e paciência, coragem e planejamento. É hora de olhar para o futuro com confiança, reconhecer conquistas já alcançadas e se abrir para o inesperado, sem esquecer da fé, da leveza e da alegria que pequenas celebrações e momentos de conexão espiritual nos proporcionam.

Este é um período para expandir horizontes, explorar novos caminhos e permitir que a visão estratégica se una à coragem para agir, criando espaço para oportunidades que podem transformar a vida em várias áreas. Seguir adiante com clareza, confiança e atenção aos sinais ao redor será o caminho para aproveitar ao máximo a energia do Três de Paus nesta semana. “Eu nunca penso no futuro. Ele não tarda a chegar.” (Albert Einstein)

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Correio B+

Cinema B+: Lobo Negro: Ideologia, Guerra e a Face Humana de Ben Edwards

A prequela da série de sucesso de 2022 coloca Taylor Kitsch como protagonista em uma história conhecida de soldados amargurados

04/10/2025 13h00

Cinema B+: Lobo Negro: Ideologia, Guerra e a Face Humana de Ben Edwards

Cinema B+: Lobo Negro: Ideologia, Guerra e a Face Humana de Ben Edwards Foto: Divulgação

Se você não curte conteúdo de macho alfa, que tenha guerra, traições e ideologia conservadora, a prequela da série A Lista Terminal, que passou na Prime Video em 2022, não é pra você. Mas, se curte dramas densos com pé na política internacional, essa é sua série.
Com A Lista Terminal:

Lobo Negro (The Terminal List: Dark Wolf), a Prime Video decidiu expandir o universo de Jack Carr mergulhando no passado de Ben Edwards, personagem que no final da primeira série se revelou traidor de seus irmãos de armas. A prequela, lançada em agosto de 2025, chega carregada de contradições: ao mesmo tempo em que se apresenta como um thriller de ação e espionagem, também se torna um retrato ideológico da América em sua fase tardia de supremacia global.

A crítica especializada já notou a discrepância. Para muitos, Lobo Negro insiste em repetir o discurso de que “burocratas” — leia-se, o “estado profundo” — impedem que homens como Edwards “salvem o mundo livre”. Essa retórica de combate permeia diálogos e situações que, em vez de mergulharem na complexidade geopolítica, preferem reforçar a simplificação maniqueísta: bons americanos contra “monstros à porta”. Assim como The Terminal List, a nova série aposta em explosões, tiroteios em cidades europeias e frases de efeito no lugar da sutileza de um Le Carré.

Cinema B+: Lobo Negro: Ideologia, Guerra e a Face Humana de Ben EdwardsCinema B+: Lobo Negro: Ideologia, Guerra e a Face Humana de Ben Edwards - Divulgação

E, ainda assim, há algo magnético em ver Taylor Kitsch assumir o protagonismo. A crítica reconhece que ele se encaixa melhor no arquétipo do guerreiro atormentado do que Chris Pratt, que aqui aparece apenas nos episódios de abertura e encerramento. É Kitsch quem dá corpo a um Edwards dilacerado, um homem que, cinco anos antes dos eventos de A Lista Terminal, já havia perdido a fé em autoridades e abraçado um caminho de violência sem regras de engajamento. Sempre gosto da entrega de Taylor, sinto falta dele em mais filmes e séries.

Em entrevista recente, o ator refletiu sobre essa dualidade. Para ele, o maior desafio foi compreender como alguém chegaria ao ponto de trair seus próprios irmãos SEAL. Seu processo de construção do personagem tem a ver com disciplina e repetição: há mais de uma década treina com o mesmo Navy SEAL, Ray Mendoza, que o orientou desde Lone Survivor. Em Lobo Negro, Kitsch precisou se preparar não apenas para combates em desertos e montanhas, mas também para coreografias em mercados, estações de metrô e túneis subterrâneos. É o tipo de aprendizado que confere ao show um certo realismo técnico, mesmo quando a trama flerta com a propaganda.

O ator admite que Edwards é movido por emoções devastadoras. Algo pessoal o quebra em Mosul, em 2015, levando-o a perder a fé nos superiores que decidem proteger um ativo da CIA sádico e violento. É nesse instante que sua trajetória muda: ele busca redenção, mas arrasta consigo o amigo Raife Hastings (Tom Hopper) para uma espiral sem volta. Como o próprio Kitsch resume: “A guerra não é preto no branco, você vive no cinza. Ben é testado nesse limite.”

O resultado, no entanto, oscila. Lobo Negro às vezes consegue oferecer momentos intensos — como uma memorável luta corpo a corpo entre uma hacker franzina e seu adversário bem maior —, mas em geral recorre a soluções fáceis: tiros, explosões, frases de efeito como “prefiro uma cerveja, mas que se dane, vamos explodir tudo”. O excesso de testosterona encobre nuances possíveis, e mesmo dilemas morais acabam tratados como pano de fundo para justificar agressões, danos colaterais e até condutas abusivas de personagens secundários.

Ainda assim, a presença de Kitsch, sua entrega e até sua vida fora das telas adicionam camadas que a série, sozinha, não teria. Em paralelo ao trabalho no Prime, ele fundou em Montana um retiro para veteranos, vítimas de traumas e dependência química — o Howlers Ridge. Ali, em 22 acres junto ao Yellowstone, o ator tenta oferecer um ambiente de cura para aqueles que carregam marcas semelhantes às que encena em Ben Edwards.

Talvez resida aí a ironia maior: enquanto a série parece mais interessada em sustentar a mitologia do americano que melhora o mundo seguindo seus instintos violentos, o intérprete de Edwards prefere usar sua fama para criar espaços de acolhimento, e não de guerra. Entre a ideologia dura da ficção e a prática suave da vida real, Lobo Negro encontra seu maior interesse justamente fora da tela — no contraste entre o personagem e o homem que o interpreta.

SAÚDE

Pesquisa aponta que o consumo do café pode favorecer o envelhecimento saudável de mulheres

Especialista alerta para limites seguros e riscos do excesso; aprenda a como preparar uma deliciosa receita de picadinho de carne e um molho com o grão, que vai bem com os vários pratos

04/10/2025 09h30

Dia Internacional do Café é comemorado em 1° de outubro

Dia Internacional do Café é comemorado em 1° de outubro Fotos / Divulgação

Na semana em que se comemora o Dia Internacional do Café, em 1° de outubro, foi divulgada uma pesquisa que traz uma perspectiva estimulante para os amantes da bebida. Um estudo observacional apresentado na Sociedade Americana de Nutrição encontrou uma associação positiva entre o consumo de café e o envelhecimento saudável em mulheres.

A pesquisa acompanhou mais de 47 mil enfermeiras por décadas e revelou que aquelas que consumiam mais cafeína, o equivalente a quase sete xícaras pequenas de café por dia, entre 45 e 60 anos, tinham 13% mais chances de atender aos critérios de envelhecimento saudável.

Esses critérios incluem boa saúde física e mental, ausência de comprometimento cognitivo e liberdade frente a 11 doenças crônicas importantes. O benefício foi observado principalmente entre as que consumiam café com cafeína, e não descafeinado ou chá.

A médica nutróloga Juliana Couto Guimarães informa que a quantidade exata no dia a dia pode variar conforme fatores individuais, como sensibilidade à cafeína, peso corporal, metabolismo e até hábitos de consumo.

“Para a maioria dos adultos saudáveis, a ingestão considerada segura de cafeína é de até 400 mg por dia. Isso equivale, em média, a 3 a 4 xícaras de café coado (xícaras de 150 ml, também chamadas de xícaras pequenas em cafeterias)”, diz a médica.

EXCESSO

A especialista esclarece que esse nível de consumo apresentado na pesquisa representa uma alta ingestão de cafeína, com aproximadamente 500 mg a 600 mg por dia. “Embora algumas pessoas possam tolerar bem essa quantidade, ela excede a dose considerada segura (400 mg)”, alerta Dra. Juliana.

“O consumo excessivo de cafeína pode aumentar o risco de insônia, ansiedade, palpitações cardíacas, agitação, refluxo gástrico e outros desconfortos gastrointestinais. Pessoas com doenças cardiovasculares, transtornos de ansiedade, distúrbios do sono ou sensibilidade à cafeína devem ter atenção redobrada, pois esses efeitos podem ser mais acentuados”, complementa a médica.

BENEFÍCIOS E CONSUMO

O café continua sendo uma das bebidas mais consumidas no Brasil. Em 2024, o consumo de café industrializado atingiu 22 milhões de sacas, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic). A preferência nacional pela bebida se reflete em uma distribuição significativa: o Sudeste lidera com 41,7% do consumo, seguido pelo Nordeste (26,9%) e pelo Sul (14,6%). Esses números consolidam o papel do Brasil não apenas como maior produtor mundial, mas também como um dos maiores consumidores de café do planeta.

Além da relevância econômica, o café também se destaca pelos seus benefícios à saúde. Juliana Couto Guimarães ressalta que o café vai muito além do efeito estimulante atribuído à cafeína. “A bebida é rica em compostos bioativos, como polifenóis e antioxidantes, que têm ação anti-inflamatória e podem ajudar na prevenção de diversas doenças”, afirma.

“Estudos associam o consumo regular e moderado de café a uma redução no risco de doenças cardiovasculares, neurodegenerativas (como Alzheimer e Parkinson) e até alguns tipos de câncer. Outros efeitos positivos incluem uma menor incidência de diabetes tipo 2, melhora no desempenho cognitivo, além de potenciais benefícios para o humor e a longevidade”, explica Dra. Juliana.

No cenário global, as perspectivas também são otimistas. Segundo estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a safra mundial de café para o ciclo 2025/2026 deve alcançar 178,7 milhões de sacas, um novo recorde histórico. O aumento de 2,47% em relação ao ciclo anterior será impulsionado pela recuperação produtiva no Vietnã e na Indonésia, além de uma colheita expressiva na Etiópia. No Brasil, a previsão é de uma safra robusta, com 65 milhões de sacas, somando as variedades arábica e robusta.

RECEITAS

Além de um picadinho de filé-mignon ao molho de café (e chocolate), neste fim de semana, você também pode aprender uma deliciosa receita de molho de carne com café. O molho é bastante versátil. Você pode usá-lo tanto para pincelar a carne antes de levá-la ao forno quanto para cozinhar a carne com ele para ressaltar o sabor. O molho vai bem com massas como ravióli, com filé-mignon ou com lombo.

Para o uso com massas, para dar mais sabor, recomenda-se acrescentar 100 ml de creme de leite, cogumelos e dois dentes de alho picados ao molho. E não se esqueça: a criatividade, aliada ao gosto pessoal, permite os mais variados tipos de combinação que agradam a diferentes paladares. Portanto, arrisque e bom apetite. Para o picadinho, quiabos grelhados, chips de couve e farofa de cenoura são boas sugestões de acompanhamento.

Picadinho de filé-mignon ao molho de café e chocolate

Dia Internacional do Café é comemorado em 1° de outubro

Ingredientes:

> 400 g de filé-mignon cortado em cubos;
> 50 ml de café bem forte, coado, sem açúcar;
> 40 ml conhaque (ou rum);
> 15 g de chocolate meio amargo (ou amargo) ralado;
> 1 dente de alho cortado fininho;
> 1/2 cebola branca, cortada bem fininha;
> 1/4 xícara (chá) de água fervente;
> 1/2 colher (sopa) de farinha de trigo;
> 1 colher (sopa) de molho inglês;
> 1 colher (sopa) de azeite;
> Sal a gosto;
> Pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo:

> Tempere a carne com sal e pimenta-do-reino a gosto;
> Em uma panela já aquecida, adicione o azeite e refogue a cebola por aproximadamente três minutos ou até começar a ficar transparente;
> Adicione o alho e refogue por um minuto – não é para dourar, apenas para soltar sabor e atenuar seu ardor.
> Adicione a carne e deixe-a dourar;
> Quando a carne começar a cozinhar, adicione o conhaque (ou rum);
> Passados 2 minutos, ou até que o álcool evapore, adicione o molho inglês e a água;
> Em seguida, retire a panela do fogo, adicione aos poucos a farinha de trigo e misture sem parar com uma espátula de silicone – para não deixar a farinha empelotar;
> Volte a panela ao fogo e deixe por mais um minuto;
> Desligue o fogo, adicione o chocolate ralado e misture bem;
> Adicione o café coado e misture bem;
> Ligue o fogo novamente, bem baixinho, e vá mexendo com a espátula de silicone para os ingredientes incorporarem e, com o calor, o molho voltar a engrossar – sem deixar queimar.

Sugestão de acompanhamentos: quiabos grelhados, chips de couve e farofa de cenoura.

Molho de carne com café

Dia Internacional do Café é comemorado em 1° de outubro

Ingredientes:

> 2/3 de uma xícara de café pronto sem açúcar;
> Molho de pimenta ou pimenta moída a gosto;
> Uma pitada de sal;
> 1 colher (chá) de açúcar;
> 1 colher (sopa) de suco de limão;
> 1 colher e meia (chá) de mostarda;
> 1/3 de uma xícara (chá) de manteiga sem sal;
> 2 colheres (chá) de molho inglês.

Modo de Preparo:

Misture todos os ingredientes numa panela, mexendo por aproximadamente 15 minutos, ou até que a manteiga derreta por completo.

