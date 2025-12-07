Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 08 e 14 de dezembro. Momento de sucesso e superação

O Seis de Paus anuncia progresso, sucesso e superação, indicando que, neste fim de ano, sua jornada segue guiada pela confiança e pelo reconhecimento do próprio valor.

Por Ana Cristina Paixão - Taróloga e colunista do B+

07/12/2025 - 13h00
O Seis de Paus, carta regente da semana, fala sobre a conquista do reconhecimento por mérito, daquele aplauso que vem porque houve entrega, excelência e verdade no caminho percorrido. Essa carta traz um lembrete poderoso: não existe ninguém como você. Cada pessoa carrega um dom, um talento ou uma força singular — e é justamente isso que faz com que se destaque no mundo.

O Seis de Paus convida você não apenas a reconhecer essas qualidades, mas a mostrá-las com coragem — sem medo, sem pedidos de desculpa, sem jamais reduzir o próprio brilho. Tenha orgulho de quem você é. “Não esconda seus talentos. Eles foram feitos para serem usados. O que é o relógio de sol na sombra?” (Benjamin Franklin)

Você costuma diminuir suas habilidades e minimizar seus talentos para evitar que os outros pensem que você é “melhor do que eles”? Em algum momento aprendeu que destacar o que faz bem é sinal de falta de modéstia — ou até de falta de educação? Quantas vezes se calou, se conteve ou se explicou além do necessário para não incomodar, para não parecer “demais”? E talvez a pergunta mais importante: você se permite ser visto, reconhecido e remunerado de forma justa pelo valor do trabalho que entrega?

Amar a si mesmo passa, necessariamente, por honrar os próprios dons. Quando você valoriza aquilo que sabe fazer bem, cria espaço para que a vida também reconheça. Essa carta ensina que prosperar não é se esconder, mas ocupar o próprio lugar com dignidade e confiança. É tempo de fortalecer sua marca pessoal e sua reputação. Mantenha a cabeça erguida e permita que os outros vejam até onde o seu esforço e a sua determinação podem levá-lo.

Tradicionalmente associado à vitória e ao sucesso, o Seis de Paus indica um momento em que obstáculos foram superados e os frutos começam a aparecer. O reconhecimento chega, as recompensas se tornam visíveis e há uma sensação legítima de conquista. Aqui não há espaço para falsa modéstia: trata-se de assumir com maturidade tudo aquilo que foi construído. Permita que os outros celebrem suas conquistas, assim como você também deve celebrá-las.

Por isso, o Seis de Paus é muitas vezes chamado de a “Carta da Fama” — não no sentido superficial, mas no reconhecimento que nasce da excelência genuína. Ele lembra que sua combinação de habilidades é única, uma assinatura que ninguém mais pode reproduzir. Exibir seus talentos com autenticidade é um ato de coragem e também um gesto profundo de amor-próprio. Quando você se permite brilhar, inspira outros a fazerem o mesmo.

Os arcanos de número seis representam uma ponte entre o passado e o futuro. Até o número cinco, o caminho foi marcado por embates, instabilidade e luta. Agora, o convite é outro: fazer uma pausa consciente, olhar para trás com maturidade e seguir adiante com mais clareza. Não por acaso, dezembro carrega essa mesma energia. É o mês em que naturalmente revisamos o que foi vivido, assimilamos aprendizados e começamos a projetar novos rumos — inclusive por meio das resoluções de ano novo.

Estamos saindo de um período de enfrentamentos e recuperação emocional e entrando em um ciclo de consolidação. Depois das tensões, disputas e turbulências simbolizadas pelo Cinco de Paus, chega o momento de reconhecer o próprio esforço. O Seis de Paus fala de mérito, validação e triunfo conquistado. Nada veio fácil até aqui — houve persistência, resistência e coragem.

Este arcano representa o instante em que a batalha dá lugar ao aplauso. É o tempo da glória possível, do êxito que nasce depois da travessia. Lutamos, caímos, levantamos e seguimos — e agora podemos, finalmente, reconhecer o valor do caminho percorrido.

No Seis de Paus, o personagem central avança em uma procissão triunfal. Ele é celebrado por seus pares, não por acaso, mas por seus dons. Sua postura é régia, confiante, plenamente confortável com o próprio valor. Não há arrogância ali — apenas a naturalidade de quem sabe quem é. Ele se destaca, e não tem medo disso. Seu cavalo está ricamente adornado; há espetáculo, presença e impacto. A multidão vibra. Parece que ele salvou a cidade ou que se tornou uma figura admirada, quase lendária.

Mas, se você observar com atenção, perceberá um detalhe essencial: em meio à celebração, há um rosto que não sorri. Um olhar de inveja, de desconforto silencioso. Esse detalhe diz muito. Pessoas que brilham inevitavelmente despertam reações contraditórias. Quem se sente inseguro diante da própria luz costuma se incomodar com a luz do outro.

É triste, mas comum, que talentos extraordinários sejam apagados pelo medo de provocar inveja, críticas ou rejeição. Muitas pessoas preferem se esconder a lidar com o desconforto alheio. No entanto, a mensagem do Seis de Paus é clara: a questão nunca foi a opinião dos outros. Se você está alinhado com sua paixão, vivendo aquilo que ama e honrando quem você é, o julgamento externo perde força. Quando você reconhece o seu próprio valor, não há motivo para se diminuir.

Se existe medo em ser você mesmo, talvez o convite não seja para se esconder ainda mais, mas para fortalecer o amor-próprio. No fim das contas, não se trata do que pensam sobre você — trata-se do que você acredita sobre si. Você se sente merecedor de viver em plena potência? De ocupar espaço? De ser visto como realmente é?

Nesta semana, o Seis de Paus pede exatamente isso: que você abrace seus talentos, habilidades e valor sem culpa. Chega de se sacrificar para proteger o ego ferido de quem não suporta ver o outro crescer. As pessoas certas — aquelas que caminham em paz com quem são — vão admirar sua confiança. Quem se sente ameaçado pela sua luz naturalmente se afasta. E tudo bem. Nem todo mundo precisa acompanhar sua vitória.

Siga sua bússola interior. Pare de se moldar ao que esperam de você e comece a honrar aquilo que pulsa dentro. Peça aquele aumento. Pare de se desculpar por existir. Reavalie seus preços, suas entregas, seu posicionamento. Expresse suas ideias com clareza e respeito. Destaque seus talentos, promova seu trabalho. Busque a promoção, assuma a liderança, pare de apenas seguir e tome as rédeas da própria vida. Este é o chamado do Seis de Paus: assuma o controle.

Permita-se ser seu maior incentivador. Torça por você. Celebre suas conquistas. O Seis de Paus não fala apenas de vitória externa. Ele fala da coragem de se reconhecer digno dela.

Nos assuntos do coração, essa energia também se faz presente. Em novos relacionamentos, o Seis de Paus aponta para conexões com pessoas carismáticas, envolventes e confiantes. Há magnetismo aqui, mas ele só flui quando você não se diminui. Evite se desculpar em excesso ou assumir um lugar de carência. Confiança é sedutora. Tome iniciativas, brilhe, seja visto.

Em relacionamentos de longo prazo, essa carta pode indicar um parceiro que gosta de visibilidade e destaque. A dinâmica funciona quando há admiração mútua e quando ninguém se apaga completamente pelo outro. A relação prospera quando existe espaço tanto para o brilho individual quanto para momentos de intimidade a dois.

Para quem está solteiro, o Seis de Paus deixa um recado direto: o amor chega com mais facilidade quando você investe na própria autoestima e vive aquilo que te faz brilhar. À medida que você se coloca no mundo com verdade, a vida responde. Muitas vezes, o romance surge depois — e como consequência — de uma realização pessoal importante.

Este arcano ilumina o mérito e lembra que certos resultados não chegam por acaso: eles nascem da consistência, da coragem e da decisão de permanecer no caminho.O clima geral é de avanço. Pequenos triunfos se somam e criam a sensação de que, finalmente, as coisas estão ganhando tração. Mesmo quem não recebe aplausos explícitos sente internamente essa confirmação sutil, porém poderosa: “estou no rumo certo”. A autoconfiança cresce não por vaidade, mas por evidência — pelos sinais claros de que os passos dados fazem sentido.

No campo profissional, é possível que você tenha recebido recentemente um prêmio, reconhecimento ou a valorização explícita de colegas e superiores. Às vezes, esse reconhecimento vem em forma de um simples elogio — e ainda assim carrega um peso enorme.

Essa validação fortalece a autoconfiança e renova o fôlego para seguir adiante com seus planos e projetos. Se você está se candidatando a um novo emprego ou a um cargo mais alto, há sinais claros de êxito. Você possui os recursos, a competência e a presença necessários para se destacar — portanto, avance com segurança.

O Seis de Paus também o encoraja a se expor com naturalidade e assumir orgulho pelas próprias conquistas. Este é o momento de compartilhar suas vitórias, permitir que vejam o que você construiu e deixar que os outros torçam por você.

O brilho não precisa ser escondido. Agora, é a sua hora. Não permita que o medo, a culpa ou a sensação de não merecimento enfraqueçam o seu sucesso. Mantenha a cabeça erguida, honre suas conquistas e reconheça: você é digno de admiração.

Na comunicação e na criatividade, é uma semana fértil para se posicionar, apresentar projetos, compartilhar pensamentos e mostrar quem você é, sem esconder o brilho por receio de incomodar.

Dentro desse conjunto, o Seis de Paus deixa um recado claro e direto: reconheça suas conquistas, celebre o que já foi alcançado, mas não interrompa o movimento. Siga avançando com consciência, firmeza e respeito ao tempo das coisas. A vitória já se faz presente — e o próximo passo também.
Lembre-se: “Ser você mesmo em um mundo que tenta fazê-lo ser outra coisa é a maior conquista.” — Ralph Waldo Emerson

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Pet B+: Dezembro verde: mês de combate ao abandono e maus-tratos de animais. Saiba como ajudar!

No período de férias e festas de fim ano, cresce o número de animais abandonados

06/12/2025 15h30

Dezembro verde: mês de combate ao abandono e maus-tratos de animais

Dezembro verde: mês de combate ao abandono e maus-tratos de animais Foto: Divulgação

O Dezembro Verde é o mês que acontece a campanha de conscientização contra o abandono e os maus-tratos de animais. A data foi escolhida por conta do aumento do número de casos de abandonos neste período do ano, já que muitas famílias viajam de férias, mas não incluem os pets em seus destinos. De acordo com um levantamento do Instituto Pet Brasil, realizado em 2021, há cerca de 185 mil animais sob tutela de ONGs e protetores independentes, e quase metade destes animais foram provenientes de abandono. 

“Infelizmente, dezembro é um mês em que recebemos um número muito grande de pedidos de acolhimento de animais. Isso faz com que nossos abrigos fiquem além da capacidade, e sabemos o quanto cada história traz urgência e sentimento. Por isso, estamos tendo que analisar cada situação com muito cuidado, para garantir que os pets em maior risco sejam resgatados primeiro e recebam o acolhimento imediato que tanto precisam”, afirma Priscila Finamore, fundadora da Ong AMALO - Associação Amigo dos Animais de Louveira

A campanha é uma forma de lembrar do sofrimento e das consequências do abandono. “Quando um animal é abandonado, ele fica vulnerável a acidentes, pode adoecer, se assustar com facilidade e, em situações de estresse, pode até morder uma pessoa ou outro animal que esteja passeando com seu responsável”, afirma Tatiana Santos, Coordenadora Técnica do Programa Adote Petz.

Além disso, os animais abandonados podem contribuir com alguma zoonose, pois eles ficam expostos a doenças e sem cuidados veterinários. A falta de cuidados com o pet, como avaliação, vacinação, manutenção e alimentação adequada enfraquece o sistema imunológico desses animais. Portanto, quando entram em contato com pessoas ou outros animais domésticos, podem tornar-se vetores de infecção. Assim, o abandono representa um risco tanto para a saúde pública quanto para o bem-estar animal.

Como contribuir com a campanha Dezembro Verde 

Denuncie 

Abandonar animais é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/98), com pena de dois a cinco anos, multa e proibição da nova guarda de animais. Além disso, caso o animal morra por conta do abandono, a lei prevê que a pena seja mais severa e aumentada de um sexto a um terço. Qualquer cidadão que presencie um abandono ou maus tratos de animais pode e deve denunciar. Isso é parte da campanha de conscientização. 

Para fazer a denúncia é preciso ir até uma delegacia fazer um boletim de ocorrência e informar os dados do crime, como a placa do carro de quem deixou o pet na rua.  O autor do processo será o Estado, não o denunciante.

Adote com responsabilidade 

Na maioria dos casos, os abandonos ocorrem por conta da impulsividade na hora da adoção, falta de conhecimento sobre as necessidades do animal e falta de planejamento a longo prazo, envolvendo rotina, dinheiro e disponibilidade de tempo. Por isso, antes de adotar, pesquise bastante e faça uma análise sincera com a família para entender se é o momento certo de adotar e se você conseguirá oferecer um lar adequado ao animal por toda a vida dele.  

“Adotar um pet é um gesto de amor, mas também um compromisso para a vida toda. Um animal precisa de carinho, atenção, cuidados veterinários, alimentação adequada e um lar seguro. Antes de adotar, é importante avaliar sua rotina, seu espaço e sua disponibilidade emocional e financeira.

Quando a adoção é feita de forma responsável, o pet ganha uma família de verdade e o tutor ganha um companheiro leal que estará ao seu lado em todos os momentos”, relata Priscila.  

Outras formas de contribuir com a causa 

Apoiar ONGs e instituições que cuidam de animais é uma ótima forma de ajudar os animais a terem uma nova chance de encontrar uma família e serem felizes. É possível contribuir de diversas formas, desde fazendo doações em dinheiro, ração e remédios, até oferecendo a sua casa como lar temporário ou postando nas redes os animais que estão para adoção. “O simples fato de contribuir com a divulgação das informações e da conscientização da data entre amigos e familiares já é uma grande forma de contribuir”, explica Tatiana. 

Correio B+

Cinema B+: The Abandons: quando o Oeste não funda nada

Um faroeste sobre terra, fé e o momento em que a sobrevivência passa a valer mais que a lei

06/12/2025 13h47

Cinema B+: The Abandons: quando o Oeste não funda nada

Cinema B+: The Abandons: quando o Oeste não funda nada Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Achei curioso que a açucarada The Gilded Age tivesse aberto sua temporada com a família Russell investindo justamente em minas de prata no Oeste americano e que, mais adiante, voltasse a esse assunto como símbolo de prosperidade, expansão e futuro. A essa altura, eu já sabia que, no fim do ano, a Netflix lançaria The Abandons, uma série disposta a mostrar o outro lado dessa mesma história: o nada romântico. Sim, gosto de um bom faroeste. E este ainda prometia ser liderado por duas mulheres fortes. Como resistir?

É característico do gênero se apresentar como mito de origem: o lugar onde tudo começa, onde uma nação se organiza a partir do caos. The Abandons escolhe o caminho oposto. Ambientada em 1854, no então instável Washington Territory, a série não está interessada em fundar coisa alguma. Seu olhar recai sobre o intervalo perigoso em que a lei ainda não existe de fato — e a violência começa a ser organizada como método. Calma, a conexão entre as séries se faz exatamente aí.

Aqui, a disputa não é ideológica. É material. Terra, prata, posse, herança. Jasper Hollow não funciona como símbolo romântico, mas como ativo: um pedaço de chão valioso demais para permanecer neutro. O que a história americana costumou chamar de “destino manifesto” surge, na série, despido de idealismo: expandir significa expulsar; prosperar significa tomar.

O próprio título ajuda a entender esse mundo. A série Os Abandonados não evoca poesia: remete a um termo do período usado para designar aqueles empurrados para fora do contrato social: órfãos, deslocados, corpos considerados descartáveis. Não são heróis à margem do sistema; são gente que nasce fora dele e precisa negociar cada centímetro de existência. Família, aqui, não é herança, é arranjo de sobrevivência.

A série nasce de uma ideia antiga de Kurt Sutter, criador de Sons of Anarchy e autor obcecado por comunidades que se transformam em autoridade paralela quando a lei falha. Mas The Abandons chega à Netflix atravessada por um processo de produção turbulento e por outros olhares criativos. Sutter deixou o projeto antes do fim das filmagens, e a série passou a ser moldada por um conjunto maior de produtores, diretores e decisões de pós-produção. Esse percurso deixou marcas. 

The Abandons carrega uma autoria em disputa — perceptível tanto nas suas ambições quanto nas suas irregularidades — e tensiona o tempo todo o western político duro com um drama de clãs mais tradicional. É isso que a torna interessante. E é também isso que explica por que a crítica se dividiu tanto.

No centro desse conflito estão duas mulheres viúvas, duas formas de poder, dois modos de justificar a própria violência.

Fiona Nolan, vivida por Lena Headey, constrói uma família onde não havia nada: órfãos, gente sem sobrenome, vidas sem proteção legal. Sua fé não é decorativa, ela estrutura decisões, define limites e, aos poucos, endurece escolhas. Fiona ama, protege e controla. Quanto maior a ameaça, mais absolutas se tornam suas convicções. Em The Abandons, o amor materno não é conforto; é comando.

Do outro lado está Constance Van Ness, interpretada por Gillian Anderson. Também viúva, também líder, também convencida de que ceder equivale a desaparecer. Se Fiona fala em proteção, Constance fala em progresso. Se uma reivindica o direito moral à terra, a outra reivindica o futuro coletivo. Ambas usam argumentos legítimos e ferramentas cada vez menos defensáveis. A série deixa claro esse embate logo na abertura, quando Constance teme perder o apoio de seu principal investidor, Cornelius Vanderbilt (sim, aqui está a ponte direta com The Gilded Age), caso não encontre novas jazidas. E o terreno mais promissor é justamente aquele ocupado pelos abandonados.

É impossível ignorar que westerns raramente ofereceram espaço real para mulheres fora de três papéis recorrentes: viúvas resignadas, jovens em perigo ou prostitutas. The Abandons se insere na onda contemporânea de protagonismo feminino, mas encontra sua justificativa perfeita ao escalar duas atrizes da estatura de Lena Headey e Gillian Anderson.

Mesmo quando o roteiro falha, quando diálogos soam excessivos ou decisões narrativas escorregam, são elas que sustentam o conflito. Sua presença confere densidade, ameaça e humanidade a personagens que, em mãos menos capazes, facilmente se tornariam arquétipos.

A série acerta ao não transformar esse embate em uma fábula simples. The Abandons entende que vilões confortáveis não sobrevivem muito tempo quando o conflito é estrutural. A pergunta nunca é quem está certo, mas quanto cada personagem está disposto a perder — ou a destruir — para continuar existindo.

Os jovens que orbitam esse confronto — Elias, Dahlia, Albert e Lilla Belle — não funcionam como alívio emocional. Neles, a violência se acumula, se aprende e se normaliza. O romance proibido entre Elias e Trish não é exercício de esperança; é uma linha cruzada num mundo que pune severamente quem insiste em borrar fronteiras de sangue, classe e lealdade.

Mas sim, The Abandons também carrega, de maneira visível, as marcas de seus bastidores afetando diretamente a narrativa e o ritmo. Há momentos de potência, outros de dispersão. Mas, poderíamos argumentar também que longe de invalidar a série, isso a aproxima da tradição do faroeste, que são histórias que nunca se fecham direito porque refletem a história do território e sua caótica ocupação.

Este não é um Oeste romântico. Não há fundação gloriosa, nem promessa clara de ordem futura. O que se vê é o nascimento de desigualdades, a institucionalização da força, a transformação de gente comum em algo mais duro do que planejava ser. No final das contas, mesmo querendo falar de origens, The Abandons não pergunta como uma nação surgiu. Pergunta quem ficou para trás, e o que essas pessoas precisaram se tornar para não desaparecer.

