Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 09 e 15 de dezembro.

No final do ano é comum fazermos um balanço pessoal e financeiro para avaliar conquistas e planejar o próximo ano. Mas esse processo muitas vezes desperta reflexões profundas: por que a vida parece tão injusta às vezes?



Se você se encontra revisitando decepções, sentindo o peso de injustiças ou observando vitórias que parecem imerecidas, não se surpreenda com o aparecimento da carta da Justiça como regente da semana.

Este arcano vem para nos lembrar que sim, a vida pode parecer injusta em certos momentos, mas não perca a esperança. Se algo estiver errado, acredite: nada passa despercebido.



O equilíbrio será restaurado porque tudo se recupera e a verdade SEMPRE vem à tona, mesmo que não tão rápido quanto gostaríamos. Como diz o ditado, “a justiça tarda, mas não falha.”

A presença da Justiça no Tarô traz uma poderosa energia de equilíbrio, discernimento e responsabilidade. Representada pela figura serena e imparcial que empunha uma espada e uma balança, esta carta nos convida a refletir sobre nossas escolhas e ações, especialmente à medida que o ano se aproxima do fim. Pese o que é bom na sua vida e descarte o que não lhe serve mais.

Dezembro: um mês de movimento e introspecção

O último mês do ano está sendo um mês agitado, especialmente com dois planetas em retrogradação. Mercúrio iniciou o mês retrógrado em Sagitário, posição que se mantém até domingo (15).

Já Marte entrou no dia 6 em movimento retrógrado em Leão, um trânsito que se estenderá até fevereiro de 2025.

Esses movimentos astrais pedem atenção redobrada. Mercúrio destaca questões ligadas à comunicação, rotinas e organização, enquanto Marte aponta para conflitos, ambições e a necessidade de agir com estratégia. Em meio à agitação típica de fim de ano adotar cautela e equilíbrio será essencial para enfrentar essas influências e entrar no próximo ciclo com mais clareza.

Tomada de Decisão e Reflexão Ética

Durante este período, a Justiça nos lembra que todas as ações têm consequências. As situações que surgirem exigirão clareza mental e honestidade consigo mesmo e com os outros.



Evite tomar decisões impulsivas; em vez disso, busque pesar cuidadosamente cada aspecto de qualquer questão que esteja diante de você. Questões legais, burocráticas ou dilemas morais podem se destacar nesta semana, exigindo calma, paciência e integridade.

A carta da Justiça no Tarô é um símbolo de equilíbrio, imparcialidade e responsabilidade. Ela convida à análise racional e honesta de situações, ajudando a reavaliar escolhas com clareza e a resolver questões pendentes de maneira equilibrada.



Sua energia favorece um olhar crítico sobre o passado, permitindo identificar erros e corrigi-los, além de reforçar o compromisso com a verdade, tanto em relação a si mesmo quanto aos outros.

Ela também pode indicar que o momento é propício para ajustar contas, renegociar acordos (de preferência, após o domingo, quando termina mercúrio retrógrado) ou buscar soluções que beneficiam todas as partes envolvidas, sempre com foco na integridade e no equilíbrio.

A Carta da Justiça - Divulgação

Relacionamentos

Nos relacionamentos, a Justiça indica decisões e escolhas e sugere uma avaliação honesta da dinâmica existente. Há equilíbrio entre dar e receber? Seus relacionamentos estão baseados em transparência e respeito mútuo? Este é um momento propício para conversas francas que possam restabelecer a harmonia.

Para quem está solteiro, essa carta sugere que é hora de refletir sobre padrões do passado e tomar decisões mais conscientes ao buscar um novo amor.



A Justiça também pode surgir como um chamado para resolver pendências emocionais ou assumir responsabilidades em conflitos do coração. O conselho é buscar o diálogo com empatia, mas sem deixar de lado a objetividade.

Trabalho e Dinheiro

No trabalho, a Justiça pede ética e foco nos resultados justos. Este é o momento de revisar contratos, projetos e compromissos profissionais com atenção aos detalhes. Se houver decisões importantes a serem tomadas, essa carta sugere que você analise todos os ângulos de maneira lógica e imparcial.



Ela também pode ser um alerta para não fugir de responsabilidades ou negligenciar prazos. Para quem busca novas oportunidades, a Justiça reforça a importância de ser honesto consigo mesmo sobre o que realmente deseja e merece.

Quanto a decisões financeiras, é um momento de pesar prós e contras antes de investir, gastar ou tomar decisões importantes. Essa carta favorece um gerenciamento equilibrado dos recursos. Evite gastos excessivos ou riscos desnecessários. É importante manter as finanças organizadas.

Saúde

Em questões de saúde, a Justiça pede equilíbrio e autocuidado consciente. É hora de avaliar seus hábitos e entender como eles afetam seu bem-estar físico e mental. Essa carta incentiva a busca por respostas claras, seja por meio de exames, diagnósticos ou mudanças no estilo de vida. Ela também pode destacar a importância de manter um equilíbrio entre trabalho, lazer e descanso para evitar desgastes desnecessários.

Família e Amigos

No âmbito familiar, a Justiça indica a necessidade de lidar com questões pendentes de forma imparcial e madura. Pode ser o momento de resolver conflitos antigos, estabelecer limites saudáveis ou renegociar responsabilidades dentro do lar.



Ela convida você a ouvir todas as partes envolvidas antes de tomar decisões, garantindo que cada membro da família se sinta respeitado. A Justiça também lembra da importância de assumir sua parte nas dinâmicas familiares, promovendo harmonia e compreensão.

No âmbito das amizades, este arcano traz uma energia de equilíbrio, honestidade e responsabilidade. As relações devem ser baseadas na verdade. Neste sentido, somos convidados a refletir se você está dando e recebendo na mesma medida.



Se uma relação está sendo injusta ou unilateral, talvez seja a hora de reavaliá-la. Pode ser um momento de colocar as cartas na mesa e esclarecer mal-entendidos ou comportamentos que estejam fora de equilíbrio. Evite julgamentos precipitados ou decisões baseadas em emoção. Algumas amizades têm um caráter kármico, ou seja, elas estão presentes em sua vida para ensinar lições importantes.

A Energia da Lua Crescente em Peixes

A Lua Crescente em Peixes que entrou no domingo (8), traz uma energia de sensibilidade, intuição e conexão espiritual. Esta fase lunar complementa a racionalidade da Justiça, incentivando um equilíbrio entre mente e coração.

É um excelente momento para práticas de autoconhecimento, como meditação ou análise dos sonhos. Aproveite essa energia para se conectar profundamente com suas emoções e com as mensagens que o universo pode estar enviando.

A combinação da carta da Justiça com a Lua Crescente em Peixes oferece uma poderosa mensagem de equilíbrio: use a lógica, mas não negligencie a intuição. Tome decisões alinhadas com seus valores mais elevados, e lembre-se de que a verdadeira justiça começa dentro de nós.

A Justiça é uma carta que nos desafia a agir com integridade e a enfrentar as verdades da vida com coragem. Seja qual for o contexto, ela nos lembra que colhemos aquilo que plantamos e que o equilíbrio é alcançado quando aceitamos nossas responsabilidades.



Ao integrar sua energia, encontramos clareza para tomar decisões alinhadas com nossos valores e para criar relações mais saudáveis e autênticas em todas as áreas da vida.

Que a energia da Justiça guie suas ações e escolhas com sabedoria!

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão