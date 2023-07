Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 10 e 16 de julho

expobel

Cantor volta à cidade natal como destaque na programação da 51ª Exposição Agropecuária de Bela Vista, que terá ainda Karol Kailler, Murilo Huff e outras atrações gratuitas a partir de sexta-feira

Com uma programação recheada de shows, bailes, palestras, rodeio, pencas, competições de laço, leilões e outras atrações, a 51ª Exposição Agropecuária de Bela Vista (Expobel) começa nesta sexta-feira, no Parque de Exposição Rio Apa, em Bela Vista, município distante 316 km da Capital. O evento segue até o dia 23, com entrada franca.

A jovem Karol Kailler é quem vai abrir os shows da Expobel na sexta. No sábado é a vez das duplas Fred & Fabrício e João Paulo & Dudu animarem a noite. No domingo, o bela-vistense Loubet volta ao palco que o mostrou ao Brasil e vai “fazer o chão tremer” no Parque de Exposição Rio Apa.

Para comemorar o aniversário de 115 anos de Bela Vista, a Expobel escalou Murilo Huff, que realizará seu show no dia 19, véspera de feriado na cidade. Toda a programação da Expobel é gratuita.

RODEIO E TENDA

O público também vai se divertir com o 10º Rodeio da Fronteira de Bela Vista nos dias 14, 15 e 16, às 20h. A entrada também é gratuita.

O público poderá contar ainda com a Tenda Universitária, um espaço onde a galera tem a chance de fazer um esquenta antes dos shows e dos rodeios e voltar logo depois, para finalizar a noite e ganhar a madrugada escutando e curtindo música de pegada agro.

O grupo Bom Balanço e a dupla Tony Brasil e Derly Moraes marcam presença na Expobel nos dias 14, 15, 16, 18, 19 e 20. No dia 18, haverá show de calouros na tenda.

100 MIL

Das exposições agropecuárias de Mato Grosso do Sul, a Expobel é considerada uma das maiores do Estado, e a expectativa é de que mais de 100 mil pessoas visitem a feira neste ano. Com forte potencial de negócios, o evento é uma excelente oportunidade para networking e para troca de experiências e informações.

Entre os objetivos estão a integração dos municípios vizinhos que também têm economias baseadas nas cadeias produtivas do agronegócio e a consolidação da região como produtora de riquezas associadas às práticas sustentáveis, de inovação e tecnologia e voltadas ao respeito perante as legislações vigentes.

Ainda, impulsionar a economia local, gerando emprego e renda, e preservar a cultura e a tradição do homem do campo.

O Sindicato Rural de Bela Vista é a entidade responsável pela realização da Expobel. A prefeitura do município, que anunciou uma revitalização em curso do Parque de Exposição Rio Apa, é a principal patrocinadora do evento.

Para o presidente do Sindicato Rural de Bela Vista, Leandro Mello Acioly, o Dindo, as parcerias com os setores público e privado são fundamentais para a realização da Expobel.

“É um grande desafio para nós organizarmos e entregarmos a Expobel aos bela-vistenses todos os anos, mas entendemos a importância desse evento para o nosso município, por isso, honramos com esse compromisso. Agradecemos a todos os parceiros, que confiam e acreditam na nossa organização”, afirma.

O prefeito de Bela Vista, Reinaldo Miranda Benites, o Piti, destaca que a Expobel faz parte do calendário de eventos estadual e que é a marca do município e da cultura fronteiriça de Mato Grosso do Sul.

“É uma satisfação para a nossa gestão ver a cidade movimentada neste período. Recebemos visitantes de outros municípios e estados, e isso fortalece e faz crescer nossa economia. É nosso dever contribuir para que a exposição aconteça. É um orgulho muito grande fazer parte da tradição e da história da Expobel”, enfatiza.

LEILÕES

Entre as rodadas de negócios da Expobel, destacam-se os leilões de bovinos e cavalos, sendo cinco certames já confirmados. O Leilão Apa Corte será o primeiro da feira, no dia 17, às 20h, com ofertas de machos e fêmeas nelore e cruzamento industrial.

Na sequência, no dia 18, também às 20h, ocorre o Leilão Brahman Show, com oferta de 30 touros e 10 novilhas brahman P.O. da mais alta qualidade.

No dia 20, às 19h, está agendado o Leilão Touros de Bela Vista, com oferta de 50 touros nelore e nelore pintado. No dia 21, às 13h, o 7º Leilão Estrelas da Velocidade vai oferecer 45 potros Q.M. (geração 2020) para os amantes de cavalos.

Por fim, no dia 22, às 19h, o 12º Leilão Bela Vista Horse é a oportunidade para quem quer adquirir animais excepcionais, pois serão oferecidos 30 cavalos das raças Q.M. e P.H. Todos os leilões serão realizados do Centro de Eventos João Loureiro Pinheiro (Tatersal), no Parque de Exposição Rio Apa.