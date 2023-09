Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 11 e 17 de setembro

Correio B+

Arquiteta de interiores dá dicas para deixar o quarto mais tranquilo e relaxante

Além de ser essencial para recuperar as energias gastas durante o dia, uma boa noite de sono também reduz o estresse, melhora o humor e a concentração e aumenta a imunidade. Mas apesar de muitos estarem a par dos benefícios de se ter um sono de qualidade, a realidade é que muitos brasileiros ainda assim sofrem com insônia.

Dado esse que é corroborado por informações recentes da Associação Brasileira de Sono (ABS), que apontou que 73 milhões de pessoas têm problemas com insônia no Brasil, um total de 34% da população.

Além das práticas já adotadas de combate a insônia, como a prática de atividades físicas, alimentação balanceada, meditação e banho morno, outra ferramenta tem se destacado para auxiliar em uma boa noite de sono: a decoração de interiores. Segundo a arquiteta Aline Zanoni, um projeto de interiores pode influenciar positivamente no sono.

“A escolha do tom e da intensidade da iluminação do quarto, assim como a paleta de cores do projeto e até mesmo a disposição e organização dos móveis e do jogo de cama podem proporcionar um ambiente mais tranquilo e aconchegante, que ajudará no relaxamento e no bem-estar do corpo e da mente”, explica a profissional. E para ajudar nessa tarefa de deixar o quarto mais disposto à uma boa noite de sono, Zanoni destaca cinco itens que podem proporcionar esse ar de relaxamento em casa.

Saiba como a decoração pode te ajudar a ter uma boa noite de sono - Foto: Divulgação

1) Cores: “Para ter esse ar de relaxamento dentro de casa, o quarto deve ser acolhedor e confortável. Nesse ponto, a escolha das cores é fundamental, já que elas transmitem emoções e sensações. Use e abuse de tons mais claros e sóbrios, como verde ou azul, por exemplo. O azul é uma cor relaxante, que auxilia até na frequência cardíaca. Já o verde, deixa o ambiente mais fresco. Evite laranjas e vermelhos, por serem cores vibrantes e que estimulam a agitação”, explica Zanoni.

2) Plantas: “Sim, as plantas também são ótimas aliadas para proporcionar essa vibe de spa em casa, já que elas ajudam a purificar o ar e aumentam o nível de oxigênio. Além disso, ter a natureza por perto é neurologicamente comprovado que melhora nossa saúde física e mental”, ressalta Aline.

3) Iluminação: “Tenha atenção com a luz. A ausência de luz é essencial para o sono, por isso, aposte em cortinas com blecaute e use as luzes com tonalidades quentes. Luminárias e velas ajudam a criar um ambiente ainda mais acolhedor. Velas aromáticas também auxiliam nessa tarefa de promover uma boa noite de sono, por isso aposte em versões com cheiro de lavanda, alecrim e sândalo, que são calmantes”, sugere a profissional.

4) Jogos de Cama: “Os jogos de cama também são fundamentas proporcional um ar de relaxamento e oferecer uma boa noite de sono. Para as roupas de cama, opte sempre por materiais e tecidos naturais, predominantemente branco e de preferência sem estampa. Também é importante manter a cama sempre arrumada, com os lençóis bem esticados, porque essa organização também gera uma sensação de conforto e relaxamento” comenta a arquiteta.

5) Som x Silêncio: “Para se ter um sono de qualidade é preciso silencio, então caso o seu quarto tenha uma janela de frente para uma rua movimentada, invista em um isolamento acústico nas paredes com drywall ou coloque janelas antirruído. Televisão também é um estímulo que prejudica uma boa noite de sono. Para quem não curte um ambiente totalmente silencioso, o ideal é investir em um aparelho de ruído branco, com sons mais tranquilos de natureza” finaliza Aline Zanoni.