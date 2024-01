Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Bráulio Bessa escritor brasileiro

Nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso,

nem toda curva da vida tem uma placa de aviso

e nem sempre o que você perde é de fato um prejuízo”.



FELPUDA



Confronto interno em partido da base aliada do governador Eduardo Riedel poderá pesar

muito na hora de escolha de substituto de importante cargo. Um dos nomes cogitados é ligado a adversário de cabecinha coroada e, em consequência disso, poderá ser riscado sumariamente da lista. É a típica situação de que na briga do rochedo com o mar quem sofre é o marisco. Como escreveu Anne Frank: “Você só conhece uma pessoa depois de uma briga. Só, então, é possível julgar o seu caráter”.

Mala e cuia



Alguns prefeitos e vereadores que estão se sentindo desconfortáveis no PSDB poderão migrar para o Podemos, o qual, segundo se sabe, está muito ligado à ala tucana

do governador Eduardo Riedel. A tática é sair do ninho, mas continuar apoiando quem tem

a caneta mais poderosa de Mato Grosso do Sul.

Trabalho



Foi aprovado pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, da Câmara dos Deputados, o projeto que permite aos jovens entre 16 e 18 anos e,

na condição de menor aprendiz, a partir de 14 anos a trabalhar no mesmo local de seus pais.

Essa possibilidade fica sujeita ao interesse do empregador, bem como à concordância dos pais ou responsável legal.

Divulgação Thomas Rangel

Thomas Troisgros, renomado chef brasileiro e filho de Claude Troisgros, foi o primeiro convidado do hotel The Little Nell, localizado em Aspen, no estado do Colorado, nos EUA, membro do grupo Relais & Châteaux, para participar da lista exclusiva de chefs que criaram experiências gastronômicas únicas na temporada de neve deste ano.



Thomas apresentou um cardápio inédito, destacando pratos como bun de camarão, asinhas de frango com gastrique de laranja, lasanha de abobrinha, frango assado ao molho PierreTroisgros e cheesecake basco. Ele abrirá o calendário de colaborações a partir do dia 24, no Element 47, principal restaurante do hotel. O restaurante foi reconhecido pelo Guia Michelin do Colorado, e a sua adega foi vencedora na categoria Melhor Carta de Vinhos de Hotel do Mundo no ano passado.

Nelci Locatelli e Jessica Buainain de Castro

Samuel Medeiros, comemorando idade nova hoje





Previsão



Políticos que têm participado das articulações com vistas às eleições deste ano acreditam que a candidatura lançada pelo PSDB em Campo Grande deverá ter o maior número de partidos aliados. Eles acham que isso deverá ocorrer porque os tucanos estão no comando

de MS, além de terem estrutura forte para uma campanha eleitoral. As siglas querem conquistar o maior número de cadeiras, e a legislação permite que coligações possam ser feitas com chapas de candidatos a majoritária (prefeito e vice).

Sem impacto



A maior aposta do PSD – o ex-prefeito Marcos Trad como candidato a vereador e “puxador de votos” em Campo Grande – não causou impacto nem mesmo sequer dentro do próprio partido. Continua sendo como certo o esvaziamento da sigla, pois muitos de seus representantes na Câmara Municipal estão decididos a mudar de endereço durante a janela partidária (de 5 de março a 7 de abril). A bancada atual da legenda é formada por sete integrantes.

Na prisão



Responsável pela elaboração do relatório que decidiu pela cassação do então senador Delcídio do Amaral, em 2016, o hoje também ex-senador Telmário Mota, de Roraima, foi preso em dezembro do ano passado. Acusação: suspeito de mandar matar a mãe de sua filha. A vítima testemunharia contra ele sobre suposto estupro da garota. Telmário se encontra recolhido ao presídio.

Colaborou Tatyane gameiro