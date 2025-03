Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 17 e 23 de março. Chegada do Ano Novo Astrológico - Foto: Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Março chegou com alguns dos eventos astrológicos mais marcantes e transformadores do ano! O mês começou sob a energia de Peixes, o último signo do zodíaco, que simboliza o encerramento de ciclos.



Esse processo pode ter despertado emoções profundas, mas também abriu espaço para cura e renovação. Agora, com o Ano Novo Astrológico se aproximando, é fundamental permitir-se viver e absorver plenamente cada experiência.

Feliz Ano Novo! Ou melhor, quase...Você deve estar pensando: não era em janeiro? Sim, e não. Pelo calendário gregoriano, o ano começa oficialmente no dia 1º de janeiro. No entanto, na astrologia, a história é um pouco diferente.



Nesta quinta-feira (20), com a entrada do Sol em Áries, começa o Ano Novo Astrológico, trazendo consigo uma energia vibrante, impulsiva e voltada para a ação.

O Ano Novo Astrológico está diretamente ligado ao Equinócio de Outono, momento em que o dia e a noite têm a mesma duração. No Hemisfério Sul, o equinócio marca o início do outono, enquanto no Hemisfério Norte, dá início à primavera.



Este evento simboliza a transição do verão para o outono, quando as forças da luz e da escuridão se equilibram. Considerado um dos portais mais poderosos do ano, o Equinócio de Outono era celebrado por diversas culturas antigas como o verdadeiro início de um novo ciclo.



Ele carrega a energia do equilíbrio, refletindo-se não apenas no mundo ao nosso redor, mas também dentro de nós.

Entre a Reflexão e a Ação: A Energia do Equinócio de Outono e do Ano Novo Astrológico

Por isso, integrar essa celebração do Equinócio de Outono ao Ano Novo Astrológico é uma oportunidade única para alinhar razão e emoção, renovar nossas energias e nos preparar para um novo começo. Este momento nos convida a refletir sobre escolhas passadas, identificar o que precisamos deixar para trás e o que devemos nutrir para o futuro, trazendo uma energia de renovação e profunda reflexão.



Um ritual poderoso para esta data é o de liberação, onde escrevemos tudo o que não serve mais em nossas vidas e, com intenção, queimamos esses papéis ou os enterramos, permitindo que o outono, a estação do desapego, nos traga uma renovação genuína e transformadora.

Áries Nos Convida a Avançar com Coragem e Determinação, Mas Vai com Calma!

Com a entrada de Áries, um signo vibrante e impulsivo, somos chamados a avançar sem medo, abrir novos caminhos e seguir nossos desejos com determinação. Áries potencializa nossa coragem para agir e recomeçar, nos inspirando a trilhar novos caminhos com confiança e vigor.

No entanto, com a Papisa, também conhecida como Alta Sacerdotisa, como carta regente da semana, somos lembrados de que as decisões mais acertadas geralmente surgem após um período de reflexão e análise, em vez de ceder ao impulso ou às emoções do momento.



Antes de agir, é essencial ouvir a intuição, observar os sinais ao nosso redor e permitir que a sabedoria interior nos guie em nossos próximos passos.

Se suas resoluções de Ano Novo não começaram como esperado, não se preocupe. Astrologicamente, este é o momento mais favorável para estabelecer novas intenções e metas. As próximas semanas trarão também um impulso de confiança, auxiliando você a seguir com coragem tudo o que seu coração deseja!

A carta da Papisa nos chama à introspecção, trazendo equilíbrio ao impulso ariano com a sabedoria necessária para seguir em frente. Ela nos lembra que, antes de embarcarmos em novas jornadas, é essencial parar, refletir e ouvir nossa intuição.



Esse equilíbrio entre ação e reflexão previne decisões precipitadas e nos permite acessar uma compreensão mais profunda dos caminhos que se abrem diante de nós. Enquanto o Mago manifesta seus talentos de maneira clara e direta, a Papisa, que o sucede, age de forma mais sutil e silenciosa.



Assim como a criação de nossas intenções é um processo interno, a Papisa nos ensina que é no silêncio do nosso ser que plantamos as sementes para o que está por vir

O Equinócio de Outono traz consigo uma característica marcante: a sensação de cansaço e a diminuição de energia. Assim como a Terra entra em um período de reclusão e desaceleração, nós também somos convidados a entrar em sintonia com esse ritmo, permitindo-nos um tempo para o recolhimento e a renovação interior.

Desacelerar para Enxergar

No sábado (22), você já terá ultrapassado a metade do período de Vênus retrógrado. Nesse dia, o Sol em Áries se alinhará com Vênus retrógrado no mesmo ponto do céu, trazendo momentos reveladores e a oportunidade de resolver conflitos, ajustando diferenças e divergências de maneira conciliadora.

Se há algo que Vênus retrógrado sabe fazer com maestria, é mexer com nossos sentimentos e desejos, forçando-nos a confrontar o que estava escondido.



Este trânsito vai além do amor romântico – ele nos convida a refletir sobre tudo o que realmente valorizamos: relacionamentos, autoestima, dinheiro, prazer e até a forma como percebemos nossa própria imagem e identidade.

Para intensificar essa energia, Mercúrio retrógrado, aliado à força da Papisa, nos leva à introspecção e ao silêncio, enfatizando a importância de ouvir mais, falar menos e confiar na intuição antes de se expressar. Pense bem antes de agir ou falar. Lembre-se: "A palavra é prata, o silêncio é ouro." (Provérbio Árabe)

Portanto, neste período, somos impelidos a desacelerar e voltar o olhar para dentro. É como se, de repente, o foco nas distrações se dissipasse, deixando-nos frente a frente com tudo o que evitamos enxergar, revelando verdades que antes estavam ofuscadas ou ocultas. Esse período é um chamado para reavaliar o que realmente importa e fazer as pazes com aquilo que, no fundo, sempre soubemos.

Carta da Papisa - Divulgação

A Papisa: Acesso à Sabedoria Interior e Intuição Divina

A Papisa é a guardiã da mente subconsciente e a mestra do conhecimento sagrado e dos mistérios ocultos. Ela representa a iluminação espiritual, o conhecimento divino e a sabedoria. Este arcano indica que o véu entre você e o inconsciente está mais fino, oferecendo a oportunidade de acessar sabedoria interna.



Agora é o momento de estar em silêncio e ouvir sua intuição, pois as respostas vêm do seu interior. A Papisa encoraja você a se conectar com seu Eu Superior e a desenvolver habilidades intuitivas por meio de meditação e práticas espirituais.

Este é um período de maior clareza intuitiva, e a Papisa sinaliza que o conhecimento necessário para resolver questões está dentro de você, acessado por meio da intuição e não pela razão.



Se você está desenvolvendo habilidades psíquicas, ela oferece incentivo para continuar sua jornada. A presença da Papisa também indica a necessidade de equilibrar suas energias masculina e feminina, focando na intuição, compaixão e empatia.

Com o eclipse solar em Áries no dia 29 de março, um forte portal de reinvenção irá se abrir. Aqui, a influência da Papisa se torna ainda mais valiosa, pois ela nos ajuda a enxergar além das aparências e a entender quais mudanças realmente fazem sentido para nosso crescimento pessoal.



Os eclipses solares marcam novos começos, mas este é especialmente potente para autodescoberta e reinvenção.

Assim, enquanto o Ano Novo Astrológico nos impulsiona para frente, a carta da Papisa nos lembra que o verdadeiro poder vem não apenas da ação, mas também da consciência e da sabedoria interior.

A presença de Vênus retrógrado e a influência da Papisa no Tarô trazem uma energia introspectiva, de revisão emocional e amadurecimento interno. Neste início do Ano Novo Astrológico, a meditação, a reflexão e a análise cuidadosa das possibilidades são essenciais.



A Papisa traz consigo a necessidade de ponderação e decisões tomadas com sabedoria e estratégia. Como disse William Shakespeare, “Dê a todas pessoas seus ouvidos, mas a poucas a sua voz.”

Como lidar com Vênus e Mercúrio retrógrados ao mesmo tempo?

Durante o período em que Vênus e Mercúrio estão retrógrados simultaneamente, podemos enfrentar desafios em áreas como comunicação, relacionamentos e finanças, exigindo mais paciência e reflexão, qualidades associadas à Papisa.

Vênus retrógrado impacta principalmente temas relacionados a vínculos, valores, autoestima e finanças, sugerindo que, no início do novo ano astrológico, ainda estaremos em uma fase de reavaliação sobre o que realmente nos traz prazer, satisfação e segurança. Algumas tendências incluem:

• Revisão de relações afetivas: antigas conexões podem ressurgir, trazendo oportunidades de reencontros. Também é um momento para refletir sobre o verdadeiro valor das pessoas ao seu redor. Evite decisões impulsivas.

• Reflexão sobre autoestima e amor-próprio: padrões emocionais do passado podem vir à tona para serem curados.

• Reajustes financeiros: é o momento de reavaliar gastos, investimentos e a maneira como lidamos com dinheiro e trabalho. Tempo de cautela, focando na organização financeira e evitando riscos.

• Vida Profissional: um período de introspecção para reavaliar sua carreira, focando em planejamento, aprendizado e ajustes. Novos começos podem surgir, mas exigem paciência e estratégia. Além disso, com Mercúrio retrógrado, é essencial redobrar a atenção em negociações, contratos e conversas de grande importância para evitar mal-entendidos.

• Saúde: atenção ao cansaço e à imunidade. A Papisa aconselha ouvir seu corpo e buscar equilíbrio emocional e físico, evitando sobrecargas e reconhecendo necessidades sutis. Ela orienta a buscar equilíbrio, especialmente nas questões emocionais, que podem estar impactando sua saúde de forma imperceptível.

Conclusão

O Ano Novo Astrológico de 2025 começa sob a influência da Papisa, que traz um convite à introspecção e ao amadurecimento interno. Este será um período de reflexão, paciência e planejamento, em vez de ação impulsiva.

Será um momento de escutar a intuição, buscar o autoconhecimento e aprofundar-se espiritualmente, mesmo que isso cause certa demora nas resoluções externas.



A energia da Papisa nos lembra que muitas respostas estão dentro de nós e que o tempo de espera e reflexão é essencial para avançarmos com sabedoria. “Escuta e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio.” (Pitágoras)

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão