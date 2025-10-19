Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 20 e 26 de outubro. Assuma suas decisões.

Com o Ás de Espadas, você entra em um ciclo de clareza e renovação mental. É o momento de enxergar as situações com lucidez, cortar o que já não serve e assumir o comando das próprias decisões.

Por Ana Cristina Paixão - Taróloga e colunista do B+

19/10/2025 - 12h30
Nesta semana, o Tarô nos presenteia com o Ás de Espadas como carta regente — uma lâmina simbólica que representa o poder do pensamento claro, da palavra justa e da decisão que rompe o caos.

O Ás é sempre o ponto de partida — a semente de um novo ciclo, o instante em que o potencial se condensa em possibilidade pura. No naipe de Espadas, esse nascimento se dá no plano mental e intelectual, trazendo consigo a energia da verdade, da justiça e da clareza.

O Ás de Espadas é uma carta de lucidez e discernimento, mas também de ruptura: ele exige que vejamos o que é, não o que gostaríamos que fosse. Seu corte é preciso — e, por isso mesmo, libertador. Este Arcano Menor não permite autoengano, meias-palavras ou verdades disfarçadas. É a voz da mente superior, que separa o essencial do supérfluo.

O Ás de Espadas representa o momento em que a mente assume o comando e corta o que é supérfluo para abrir espaço ao novo. É uma carta de princípio, de clareza e de conquista intelectual. Como toda espada, ela pode ferir ou proteger — depende de como é empunhada. Aqui, o raciocínio, a estratégia e a verdade são as principais armas. O Ás anuncia um êxito que surge após esforço e enfrentamento: o triunfo da razão sobre a confusão. Pode indicar o sucesso em provas, concursos, projetos ou qualquer empreendimento que dependa da inteligência e da capacidade de análise. Também fala de relações movidas pelo interesse mental ou pela afinidade de ideias, em que a conexão se dá mais pela cabeça do que pelo coração. Trata-se de um Ás frio e racional, que valoriza o saber, o mérito e a lógica — o início de uma nova fase guiada pela lucidez.

Mas como essa energia se manifesta em diálogo com os astros desta semana?

Lua Nova em Libra: o novo começo nas relações

Toda Lua Nova é convite à renovação — e, em Libra, que entra na terça (21), ela fala especialmente de relações, acordos e equilíbrio. A diplomacia libriana busca harmonia, mas muitas vezes tropeça no desejo de agradar.

É aqui que o Ás de Espadas entra como antídoto: ele pede honestidade. O momento é de renovar laços, sim, mas com base na clareza de intenções. Não é mais tempo de evitar conversas difíceis ou fingir que está tudo bem quando não está. O Ás nos convida a nomear o que precisa ser dito, com elegância e firmeza.

Se a Lua Nova em Libra é o palco da conciliação, o Ás de Espadas é o roteiro da verdade. Relações maduras se constroem quando a palavra serve à luz, não ao medo.

Netuno retrógrado em Peixes: entre o sonho e o autoengano

Quando Netuno retorna a Peixes, na quarta (22), as águas do inconsciente voltam a se agitar. Sonhos, intuições e percepções sutis ganham força, mas a linha entre inspiração e ilusão se torna tênue.

O Ás de Espadas surge como bússola: ele corta a névoa netuniana e nos lembra que intuição sem discernimento vira fantasia. Essa semana, é essencial distinguir o que é insight verdadeiro do que é desejo disfarçado de sinal.

Netuno retrógrado pode nos fazer revisitar antigas ilusões — sobre pessoas, projetos ou nós mesmos. Use o Ás como espada de lucidez: pergunte-se o que é real, o que é projeção, o que está pedindo um olhar mais racional. É tempo de alinhar espiritualidade e clareza mental, fé e razão, sonho e responsabilidade.

Sol em Escorpião: a verdade profunda

Com o Sol ingressando em Escorpião, na quinta (23), entramos no território da intensidade, da transformação e da verdade emocional. Nada permanece superficial sob esse signo: Escorpião quer desnudar o que está escondido, iluminar o inconsciente e regenerar a alma.

O Ás de Espadas, aqui, funciona como um instrumento cirúrgico. Ele nos ajuda a ver e dizer o que precisa ser revelado, por mais desconfortável que seja. Essa é uma semana de revelações — e o que vier à tona deve ser acolhido com coragem.

Palavras podem curar ou ferir, e o Ás nos lembra que o poder está no modo como usamos nossa voz. Que o corte seja limpo, mas guiado pelo coração. Escorpião transforma através da verdade, e a verdade, mesmo dura, é sempre um ato de libertação.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 20 e 26 de outubro. Assuma suas decisões. - Divulgação

Clareza Mental, Novos Projetos, Foco.

O Ás de Espadas simboliza sucesso e vitória nos campos mental e intelectual. Uma nova maneira de pensar, mais clara e segura está surgindo, quebrando seus velhos padrões. Como resultado, você pode ver o mundo com novos olhos e confrontar seus dilemas e incertezas com firmeza e sabedoria.

A carta aparece geralmente como um incentivo e busca por uma nova perspectiva em áreas mentais, para ser mais racional e otimista. Dessa forma, você se sentirá mais aberto a novas ideias e deixará que a inspiração se satisfaça. Portanto, este é o momento perfeito para iniciar um novo projeto e mostrar suas habilidades intelectuais.

Entre o ar de Libra, a água de Peixes e a profundidade de Escorpião, o Ás de Espadas atravessa todos os elementos como símbolo de clareza e foco mental.

Esta é uma semana para falar, decidir e agir com consciência, confiando na mente como aliada do coração. Cortar o que confunde, duvida ou atrasa — não por frieza, mas por amor à verdade.

O Ás de Espadas não destrói: ele liberta. É o primeiro passo de uma jornada mental mais lúcida. Ele simboliza o resgate do seu poder pessoal por meio da tomada de controle da própria vida.

Como todo Ás, ele anuncia um novo começo. Seu poder interior é como uma espada guardada na bainha, à espera do momento certo para ser empunhada. Quando você reconhece o que o torna forte, é capaz de transformar sua energia — de vítima a vencedor. O Ás de Espadas rompe estados de confusão mental e traz um clarão de lucidez, despertando a autoconfiança. É hora de assumir as rédeas da sua vida e tomar decisões com clareza e propósito.

Esta carta também representa a força das palavras e da comunicação, incentivando você a expressar sua verdade e defender aquilo em que acredita. Acolha os novos começos trazidos pelo Ás e permita que ele o inspire a seguir em frente com coragem e determinação. Confie no seu poder pessoal e use-o com sabedoria para alcançar seus objetivos. Com o Ás de Espadas, a vitória está ao seu alcance.

Hoje, um novo começo está ao seu alcance. Não se prenda ao ontem, ao ano passado, nem ao que ainda pode vir. Seu poder pessoal vibra no agora — neste exato instante. Para onde você vai direcionar essa energia? Concentre-a no centro da sua mente, onde reside sua força. Aja sobre aquilo que vem adiando. Esse movimento vai restaurar sua confiança e reafirmar sua capacidade de tomar as melhores decisões para si.
“Vitória sem luta é triunfo sem glória.” — Provérbio Chinês

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

 

Moda B+: Renatta Gomes: a estilista por trás das peças de couro sucesso entre as fashionistas

Ela veste nomes como a atriz Lilian Cabral e a modelo Fernanda Motta

18/10/2025 17h30

Moda B+: Renatta Gomes: a estilista por trás das peças de couro sucesso entre as fashionistas

Moda B+: Renatta Gomes: a estilista por trás das peças de couro sucesso entre as fashionistas Foto: Divulgação

Renatta Gomes se prepara para o lançamento da nova coleção de verão, inspirada no verão europeu, com cores suaves, peças sofisticadas para o dia a dia e, claro, sua marca registrada: vestidos de luxo para grandes ocasiões.

Hoje, com duas lojas na capital paulista, nos badalados bairros do Itaim e Vila Nova Conceição, Renatta é desejada por nomes como a influencer Ana Paula Siebert Justus, a atriz Lilian Cabral e a modelo Fernanda Motta. “Eu não faço moda. Eu visto mulheres”, explica.

A estilista equilibra maternidade, família e carreira com a mesma energia que imprime em suas coleções, referência em moda de couro, após 15 anos de carreira. Antes de se dedicar totalmente à moda, atuou em novelas da Globo, trazendo uma bagagem artística que influencia sua criatividade.
“Eu percebi que não havia roupas de couro para o dia a dia, e resolvi criar. Fiz uma coleção pequena, vendi como sacoleira e deu super certo. De lá pra cá, nunca mais parei”, relembra.

O caminho até aqui nem sempre foi fácil. Atualmente, a comemoração da grife tem gosto de vitória: Renatta começou vendendo pequenas coleções como sacoleira. O crescimento da marca foi orgânico, construído próximo de quem a veste. “Eu já cheguei onde queria. Agora, quero chegar a mais mulheres, mas sem perder minha essência: o contato humano, o olho no olho, o boca a boca que ainda resiste à era digital.”

Outro diferencial da marca é a preocupação com a origem das peças. Renatta utiliza couro brasileiro de alta qualidade, priorizando fornecedores que trabalham com a cadeia de reaproveitamento e processos manuais. Cada peça nasce do cuidado com a matéria-prima e da valorização de famílias que vivem da pele orgânica, em um sistema sustentável e sob demanda. “Não é sobre matar para fazer moda, é sobre dar aproveitamento ao que já existe, com respeito e responsabilidade.”

Moda B+: Renatta Gomes: a estilista por trás das peças de couro sucesso entre as fashionistasModa B+: Renatta Gomes: a estilista por trás das peças de couro sucesso entre as fashionistas - Divulgação

Para Renatta, cada peça em couro é mais do que moda: é presença, atitude e história. “Minhas clientes não compram só um look. Elas compram confiança.”

Sua proposta é vestir mulheres de todas as idades e carreiras - da CEO à jovem no início de trajetória, incluindo médicas, executivas, advogadas e empreendedoras - mostrando que moda é sobre confiança e autoestima, democratizando o couro com peças versáteis, duráveis e acessíveis, sem perder o luxo e a sofisticação que caracterizam suas coleções.

Para ela, luxo não pode ser intocável. De jaquetas a saias, de looks de trabalho a peças para festas, ela acredita que moda é sobre autoestima, e não sobre rótulos. O couro, antes restrito a peças pontuais ou inacessíveis, ganhou novos significados em suas mãos.

Moda B+: Renatta Gomes: a estilista por trás das peças de couro sucesso entre as fashionistasRenatta é referência em moda de couro no Brasil - Divulgação

 

Saúde B+: Dia Mundial da Menopausa: como lidar com os desafios de uma das fases mais temidas da vida

Psicóloga esclarece dúvidas e dá dicas valiosas de como ser feliz na menopausa

18/10/2025 16h00

Saúde B+: Dia Mundial da Menopausa: como lidar com os desafios de uma das fases mais temidas da vida

Saúde B+: Dia Mundial da Menopausa: como lidar com os desafios de uma das fases mais temidas da vida Foto: Divulgação

O Dia Mundial da Menopausa é celebrado hoje, 18 de outubro para conscientizar a população sobre a menopausa e o climatério. O objetivo da data é informar, prestar apoio e promover cuidado à saúde e ao bem-estar das mulheres numa das fases mais importantes da vida delas. Afinal, é possível ser feliz na menopausa? Para responder à essa pergunta, consultamos a psicóloga Dra. Vanessa Abdo, que também desmistifica o tema, fala sobre os sintomas e dá orientações importantes que auxiliam no tratamento da menopausa.

Pode se dizer que a mulher está na menopausa quando ela completa um ano sem menstruar. Esse acontecimento, que marca o fim da fase reprodutiva do corpo feminino, acontece entre os 45 e 55 anos. Quando a menopausa acontece antes dos 40 anos, é denominada “menopausa precoce”, o que pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares como infarto e derrame e osteoporose. Por isso, é indicado que se tenha um acompanhamento.

“A menopausa é uma etapa da vida da mulher que indica o fim de um ciclo que tem aspectos biológicos e psicológicos. É importante a gente tratar a mulher como um ser complexo e multifacetado que precisa ser olhado de forma multidisciplinar. Isso requer um acompanhamento de ginecologista, endocrinologista e até mesmo de um psicólogo para garantir que essa fase seja ultrapassada de uma forma menos dolorida”, afirma a psicóloga Dra. Vanessa Abdo.

O climatério, também chamado de perimenopausa, começa alguns anos antes da menopausa e vai até alguns anos após a sua ocorrência, sendo marcado em particular pela queda dos hormônios estrogênio e progesterona.

“É possível ser feliz na menopausa. Acho importante não ‘demonizar’ essa fase, mas também não podemos ‘romantizá-la’ por completo. Temos que ter equilíbrio. Infelizmente, por conta do etarismo, é um período da vida em que a mulher vai ser vista como velha, inútil, descartável, uma vez que é uma fase que está atrelada à reprodução e a procriação da mulher. Mas, no geral, é um período no qual ela consegue lidar com os seus próprios interesses. Ela não precisa mais se preocupar em casar ou construir uma carreira. Porque é uma fase que, no geral, as famílias já estão constituídas e as carreiras consolidadas. Não é preciso mais gastar energia com esses assuntos. Pode ser um momento de muito potencial criativo, de autoconhecimento, de fazer alguma coisa que é do seu interesse”, diz a psicoterapeuta.

A psicóloga Dra. Vanessa Abdo alerta ainda para a necessidade de se avaliar a complexidade da saúde da mulher tanto pelos impactos físicos quanto emocionais. “Algumas vezes, os hormônios estão muito ruins e as mulheres estão funcionando bem, ou ao contrário. É muito comum mulheres acima de 40 anos voltarem no consultório dizendo: ‘A minha médica falou que os meus hormônios estão ótimos’, e você vê uma mulher sem libido, apática, muito cansada, sem conseguir dormir, com insônia, cabelo caindo etc. Então, clinicamente a gente também consegue reconhecer. Será que não está faltando olhar tanto do ponto de vista hormonal quanto do ponto de vista social, que mulher é essa e o que ela pode entregar para ressignificar esse período?”, questiona.

Entre os sintomas causados pela menopausa, estão: baixa libido, insônia, variação de humor, irritabilidade, dores de cabeça, irregularidade menstrual, secura vaginal, fogachos (calores). As mulheres ainda podem apresentar episódios de sangramento que tendem a ser irregulares e inconstantes. Algumas menstruam várias vezes no mês ou, às vezes, a cada dois, três meses ou até mais.

O tratamento se baseia inicialmente em uma dieta saudável, prática de atividade física regular e suspensão do tabagismo, em caso de fumantes. A terapia hormonal também é uma alternativa para o tratamento dos sintomas da menopausa. “Acredito que também precisamos ressignificar os padrões de beleza. Os debates sobre representatividade de corpos femininos têm crescido muito nos últimos anos e ajudado a transformar esse cenário que antes era visto como o fim da vida da mulher. As mulheres têm tido um novo olhar para a menopausa e, para mim, sem sombra de dúvidas isso é resultado do maior adesão delas ao autocuidado, principalmente com a saúde mental”, conclui a psicóloga Dra. Vanessa Abdo.

