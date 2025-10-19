Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 20 e 26 de outubro. Assuma suas decisões.

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Nesta semana, o Tarô nos presenteia com o Ás de Espadas como carta regente — uma lâmina simbólica que representa o poder do pensamento claro, da palavra justa e da decisão que rompe o caos.

O Ás é sempre o ponto de partida — a semente de um novo ciclo, o instante em que o potencial se condensa em possibilidade pura. No naipe de Espadas, esse nascimento se dá no plano mental e intelectual, trazendo consigo a energia da verdade, da justiça e da clareza.

O Ás de Espadas é uma carta de lucidez e discernimento, mas também de ruptura: ele exige que vejamos o que é, não o que gostaríamos que fosse. Seu corte é preciso — e, por isso mesmo, libertador. Este Arcano Menor não permite autoengano, meias-palavras ou verdades disfarçadas. É a voz da mente superior, que separa o essencial do supérfluo.

O Ás de Espadas representa o momento em que a mente assume o comando e corta o que é supérfluo para abrir espaço ao novo. É uma carta de princípio, de clareza e de conquista intelectual. Como toda espada, ela pode ferir ou proteger — depende de como é empunhada. Aqui, o raciocínio, a estratégia e a verdade são as principais armas. O Ás anuncia um êxito que surge após esforço e enfrentamento: o triunfo da razão sobre a confusão. Pode indicar o sucesso em provas, concursos, projetos ou qualquer empreendimento que dependa da inteligência e da capacidade de análise. Também fala de relações movidas pelo interesse mental ou pela afinidade de ideias, em que a conexão se dá mais pela cabeça do que pelo coração. Trata-se de um Ás frio e racional, que valoriza o saber, o mérito e a lógica — o início de uma nova fase guiada pela lucidez.

Mas como essa energia se manifesta em diálogo com os astros desta semana?

Lua Nova em Libra: o novo começo nas relações

Toda Lua Nova é convite à renovação — e, em Libra, que entra na terça (21), ela fala especialmente de relações, acordos e equilíbrio. A diplomacia libriana busca harmonia, mas muitas vezes tropeça no desejo de agradar.

É aqui que o Ás de Espadas entra como antídoto: ele pede honestidade. O momento é de renovar laços, sim, mas com base na clareza de intenções. Não é mais tempo de evitar conversas difíceis ou fingir que está tudo bem quando não está. O Ás nos convida a nomear o que precisa ser dito, com elegância e firmeza.

Se a Lua Nova em Libra é o palco da conciliação, o Ás de Espadas é o roteiro da verdade. Relações maduras se constroem quando a palavra serve à luz, não ao medo.

Netuno retrógrado em Peixes: entre o sonho e o autoengano

Quando Netuno retorna a Peixes, na quarta (22), as águas do inconsciente voltam a se agitar. Sonhos, intuições e percepções sutis ganham força, mas a linha entre inspiração e ilusão se torna tênue.

O Ás de Espadas surge como bússola: ele corta a névoa netuniana e nos lembra que intuição sem discernimento vira fantasia. Essa semana, é essencial distinguir o que é insight verdadeiro do que é desejo disfarçado de sinal.

Netuno retrógrado pode nos fazer revisitar antigas ilusões — sobre pessoas, projetos ou nós mesmos. Use o Ás como espada de lucidez: pergunte-se o que é real, o que é projeção, o que está pedindo um olhar mais racional. É tempo de alinhar espiritualidade e clareza mental, fé e razão, sonho e responsabilidade.

Sol em Escorpião: a verdade profunda

Com o Sol ingressando em Escorpião, na quinta (23), entramos no território da intensidade, da transformação e da verdade emocional. Nada permanece superficial sob esse signo: Escorpião quer desnudar o que está escondido, iluminar o inconsciente e regenerar a alma.

O Ás de Espadas, aqui, funciona como um instrumento cirúrgico. Ele nos ajuda a ver e dizer o que precisa ser revelado, por mais desconfortável que seja. Essa é uma semana de revelações — e o que vier à tona deve ser acolhido com coragem.

Palavras podem curar ou ferir, e o Ás nos lembra que o poder está no modo como usamos nossa voz. Que o corte seja limpo, mas guiado pelo coração. Escorpião transforma através da verdade, e a verdade, mesmo dura, é sempre um ato de libertação.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 20 e 26 de outubro. Assuma suas decisões.

Clareza Mental, Novos Projetos, Foco.



O Ás de Espadas simboliza sucesso e vitória nos campos mental e intelectual. Uma nova maneira de pensar, mais clara e segura está surgindo, quebrando seus velhos padrões. Como resultado, você pode ver o mundo com novos olhos e confrontar seus dilemas e incertezas com firmeza e sabedoria.



A carta aparece geralmente como um incentivo e busca por uma nova perspectiva em áreas mentais, para ser mais racional e otimista. Dessa forma, você se sentirá mais aberto a novas ideias e deixará que a inspiração se satisfaça. Portanto, este é o momento perfeito para iniciar um novo projeto e mostrar suas habilidades intelectuais.

Entre o ar de Libra, a água de Peixes e a profundidade de Escorpião, o Ás de Espadas atravessa todos os elementos como símbolo de clareza e foco mental.

Esta é uma semana para falar, decidir e agir com consciência, confiando na mente como aliada do coração. Cortar o que confunde, duvida ou atrasa — não por frieza, mas por amor à verdade.

O Ás de Espadas não destrói: ele liberta. É o primeiro passo de uma jornada mental mais lúcida. Ele simboliza o resgate do seu poder pessoal por meio da tomada de controle da própria vida.

Como todo Ás, ele anuncia um novo começo. Seu poder interior é como uma espada guardada na bainha, à espera do momento certo para ser empunhada. Quando você reconhece o que o torna forte, é capaz de transformar sua energia — de vítima a vencedor. O Ás de Espadas rompe estados de confusão mental e traz um clarão de lucidez, despertando a autoconfiança. É hora de assumir as rédeas da sua vida e tomar decisões com clareza e propósito.

Esta carta também representa a força das palavras e da comunicação, incentivando você a expressar sua verdade e defender aquilo em que acredita. Acolha os novos começos trazidos pelo Ás e permita que ele o inspire a seguir em frente com coragem e determinação. Confie no seu poder pessoal e use-o com sabedoria para alcançar seus objetivos. Com o Ás de Espadas, a vitória está ao seu alcance.

Hoje, um novo começo está ao seu alcance. Não se prenda ao ontem, ao ano passado, nem ao que ainda pode vir. Seu poder pessoal vibra no agora — neste exato instante. Para onde você vai direcionar essa energia? Concentre-a no centro da sua mente, onde reside sua força. Aja sobre aquilo que vem adiando. Esse movimento vai restaurar sua confiança e reafirmar sua capacidade de tomar as melhores decisões para si.

“Vitória sem luta é triunfo sem glória.” — Provérbio Chinês

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão



