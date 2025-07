Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 21 e 27 de julho. Permita-se uma pausa

Correio B+

A psicóloga Juliana Sato vem se destacando no mercado por ser uma das poucas especialistas a ajudar os tutores e profissionais impactados pela perda do animal. Ela é certificada internacionalmente.

O Brasil já é considerado o terceiro país com maior população de animais de estimação do mundo, com cerca de 150 milhões de indivíduos, segundo os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) e da Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação).



O vínculo afetivo entre o ser humano e pets, cada vez mais frequente, levou a psicóloga Juliana Sato a se tornar especialista em saúde mental no segmento PetVet.

Graduada em psicologia e pós-graduada em distúrbios alimentares e suicidologia, Juliana tem 18 anos de experiência, atuando em prevenção de suicídio, riscos psicossociais e consultora de bem-estar organizacional.

Mas paixão pelos bichos e a carência de psicoterapeutas com habilidades para lidar com pacientes abalados pela perda do animal de estimação a levou a se capacitar em luto pet, área na qual vem se dedicando desde 2023.

“Ao ouvir os meus pacientes, percebi que eles não encontravam apoio psicológico para tratar de casos de saúde mental relacionados ao luto animal e, muitas vezes, o seu problema era negligenciado”, relata a especialista que é uma das poucas no Brasil a ter o certificado internacional da Association for Pet Lost and Bereavement, entidade pioneira e referência do segmento nos Estados Unidos. Para aperfeiçoar seu conhecimento no mercado corporativo veterinário, Juliana está cursando mestrado na Unifesp em luto de médicos veterinários em atendimento de desastres. No ano passado, passou a fazer parte da diretoria da Ekôa Vet - Associação Brasileira em Prol da Saúde Mental na Medicina Veterinária.

Juliana trata o luto pet com psicoterapia e técnicas eficazes de mindfullness e meditação. A terapia envolve ainda acolhimento e compreensão para que os tutores e profissionais que trabalham com cuidado animal possam superar momentos dolorosos e emocionalmente exaustivos, que exigem decisões difíceis.

Um suporte psicológico mais especializado se tornou importante diante das mudanças no estilo de vida, em que há maior interação do animal doméstico com ser humano.



“Os pets hoje são parte da família, inclusive muitos casais preferem ter um pet em vez de filhos. Pessoas com deficiência física, atípicos e profissionais que cuidam e tratam dos animais na polícia também acabam criando um vínculo especial com um animal”, afirma a psicóloga.

Como head de Saúde Mental do Trabalhe Pra Cachorro (TPC), plataforma de formação de profissionais pets do país, Juliana lidera ações voltadas para cuidado emocional de pessoas que trabalham em hotéis, creches e clínicas veterinárias. A sua atuação junto às empresas inclui ainda consultoria e mentoria para líderes do segmento PetVet, para que possam construir culturas organizacionais mais sustentáveis e seguras.

“As empresas do segmento PetVet precisam estar atentas e zelar pela saúde dos seus colaboradores, que muitas precisam manter equilíbrio emocional mesmo em situações de forte pressão”, conclui.