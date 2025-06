Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 23 e 29 de junho. É hora de abrir o coração.

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Um Recomeço pelo Coração

A energia desta semana é de abertura emocional e novos começos afetivos. O Ás de Copas como carta regente anuncia um período em que o coração se expande e se dispõe a sentir de forma mais verdadeira. É tempo de acolher novas possibilidades, seja no amor, nas amizades ou nos sonhos criativos.



Essa carta nos convida a dizer sim para o que desperta emoção, entusiasmo e conexão. “O amor é um grande mestre. Ele nos ensina a ser o que nunca fomos.” (Molière)

Na temporada canceriana, o Ás de Copas — carta ligada aos signos de água — nos conduz a abrir o coração para vínculos que nutrem.



É tempo de cultivar afeto, honrar a sensibilidade e permitir que as emoções transbordem com autenticidade e acolhimento. Câncer, signo de água, reforça esse chamado para mergulharmos nas conexões que realmente tocam a alma.

Essa vibração se intensifica com a Lua Nova em Câncer nesta quarta (25), um momento especial para plantar sementes ligadas ao lar, à família e às raízes emocionais. É uma lunação que pede reconexão com o que nos faz sentir protegidos e pertencentes.



O Ás de Copas nos lembra de fazer isso com afeto e autenticidade. Plante intenções voltadas para a nutrição emocional, os laços familiares e o autocuidado.

A semana também traz aspectos astrológicos que pedem atenção. No domingo (29), a oposição entre Mercúrio e Plutão pode trazer conversas desafiadoras, revelações inesperadas e tensões em relações próximas. Questões mal resolvidas tendem a emergir, e será difícil ignorar o que precisa ser encarado. O Ás de Copas aqui lembra: a vulnerabilidade é uma força.



Este é um convite para abrir o coração e lidar com os fatos com coragem e discernimento. É importante evitar manipulações e se abrir ao que precisa ser transformado, mesmo que isso gere desconforto. Seja honesto consigo e com os outros. O que surgir nesse dia pode ser doloroso, mas também pode abrir caminho para uma cura profunda e libertadora.

Descrição do Ás de Copas

Quando o Ás de Copas surge como carta regente, pode indicar que você alcançou um estado de realização pessoal e está pronto para iniciar um novo ciclo — começando do zero, mas com a profundidade e a coragem de quem se permite sentir, transformar e seguir em frente.

Nos baralhos de Marselha e Visconti-Sforza, ambos apresentam um único cálice, mas com representações bastante diferentes. No baralho de Marselha, o cálice lembra uma estrutura arquitetônica e traz um fundo azul na parte inferior — algo muito simbólico, já que este é o naipe da água. Já no Visconti-Sforza, o cálice dourado sobre dourado se assemelha a uma fonte, adornada com delicados detalhes florais.

O baralho Rider-Waite é, na verdade, uma fusão desses dois designs. O cálice surge como uma fonte que transborda em um lago sereno logo abaixo, evocando o fundo azul do baralho de Marselha. Acima da taça, uma pomba carrega no bico o que parece ser uma hóstia cristã, formando a imagem da Eucaristia.



Esse símbolo também nos remete ao Santo Graal, o cálice da Última Ceia, associado a significados profundos como gnose, vida eterna, busca espiritual e a Sagrada Família. Assim como no Ás de Ouros, o cálice é sustentado por uma mão de aparência divina. Pensando bem, talvez não seja coincidência essa carta aparecer justamente na semana seguinte ao feriado de Corpus Christi.

No Corpus Christi, celebramos a presença do sagrado no pão e no vinho, símbolos de renovação, entrega e comunhão. O Ás de Copas, ao surgir logo após essa data, reforça essa mensagem de abertura, conexão e transbordamento do amor divino.



É como se a carta viesse nos lembrar de que o cálice da vida está pronto para ser recebido e compartilhado, convidando-nos a honrar nossas emoções, aceitar as bênçãos que chegam e abrir espaço para experiências que nos conectem com algo maior.

O Ás de Copas simboliza um novo começo, marcado por amor, alegria e um despertar espiritual. Esse despertar anuncia uma mudança de vida iminente, conectada a um momento de troca e abertura para o amor incondicional.

Ásde Copas - Divulgação

A carta também traz a promessa de felicidade emocional, a possibilidade de reatar um relacionamento, o surgimento de um novo interesse amoroso, casamento e fertilidade — incluindo a concepção, o nascimento ou mesmo a adoção de um filho. O chacra cardíaco se expande, sinalizando o início de grandes possibilidades.

O chacra cardíaco regula nossa saúde emocional. Quando este chacra está equilibrado, você é capaz de dar e receber amor. Você se amará e será capaz de amar os outros incondicionalmente com compaixão, confiança, perdão, sabedoria, estabilidade e paciência. Você realizará seus desejos.

Já falamos sobre os Ases e como, em algumas escolas de leitura, eles são considerados começos, enquanto em outras são vistos como unificações ou culminações. Essa é a base para entendermos o Ás de Copas. Mas o que é uma "copa"? No tarô, as Copas costumam estar associadas às emoções, à intuição, à sensibilidade psíquica, aos impulsos criativos e ao amor.

Como a primeira carta do naipe, o Ás de Copas pode representar novas amizades ou novos relacionamentos amorosos; pode marcar o início de um projeto criativo ou o surgimento de uma nova ideia. Também pode ser lido como o despertar de uma paz interior, ou como um sinal de iluminação espiritual ou psíquica.



Se pensarmos no cálice como o Graal, essa carta pode simbolizar um objetivo, algo pelo qual estamos nos esforçando, mas que ainda parece distante — um farol que nos guia no início de uma jornada espiritual ou emocional.

Por outro lado, se vemos o Ás como um símbolo de culminação e unidade, essa carta pode representar a conquista da paz interior, da iluminação emocional ou espiritual, ou um marcador de um entendimento mais profundo e duradouro em um relacionamento ou nas relações interpessoais de forma geral — pode indicar sensibilidades e empatia ampliadas.

Considerando os elementos visuais das cartas, há um sinal claro de que o Ás de Copas fala sobre transbordamento — no sentido de "meu cálice transborda".



O Ás de Copas é uma verdadeira cornucópia de emoções ou intuições. Derramamento emocional, uma onda de força criativa ou amorosa, ou um sentimento de amor transbordante podem todos ser associados a esta carta.

Esta carta é um forte sinal de renovação emocional — um convite para sentir, acolher e se permitir. É uma oportunidade de nutrir as partes de você que pedem cuidado. Como você pode se renovar emocionalmente neste momento?

Resumo da semana:

Ótima fase para começar relações ou projetos que tragam entusiasmo emocional.

Período fértil para novos começos emocionais.

Excelente para fortalecer laços familiares e cultivar segurança emocional.

Conversas profundas e inspiradoras ganham espaço, especialmente até quinta.

No fim da semana, cuidado com disputas de poder e palavras duras, ciúmes ou comunicações carregadas —. Escolha o caminho da verdade, mesmo que ele seja desconfortável, mas vá com gentileza.

O Ás de Copas nos ensina a confiar no fluxo do coração e a se abrir para aquilo que pode nos renovar de dentro para fora.

A energia desta semana, guiada pelo Ás de Copas — uma carta que simboliza novos começos emocionais, abertura do coração, intuições mais nítidas e oportunidades de conexão genuína — indica uma grande probabilidade de você receber alguma oferta ou oportunidade com potencial de ser profundamente gratificante no plano emocional.

Um novo relacionamento, oportunidade ou experiência — seja no trabalho, nas amizades ou em uma mudança de estilo de vida — tem grande potencial para trazer felicidade e alegria à sua vida. Além disso, você pode confiar que qualquer proposta que surgir neste momento virá de um lugar genuíno, com intenções puras e sinceras do coração.

O Ás de Copas e a Energia da Semana

O Ás de Copas nos ensina a confiar no fluxo do coração e a nos abrir para o que pode nos renovar de dentro para fora. Nesta semana, essa carta guia nossas emoções e aponta para novos começos, conexões sinceras, intuições mais claras e oportunidades que tocam profundamente — seja um novo relacionamento, um projeto criativo ou até um novo olhar sobre si mesmo.

O Ás de Copas nos convida a encarar as situações com o coração aberto. Independentemente do tema — amor, amizade, trabalho, família ou decisões práticas —, siga com bondade, autenticidade e propósito. Esta carta é um sinal claro de felicidade e alegria a caminho, algo emocionalmente gratificante. Aproveite!

Outro tema central do Ás de Copas é a purificação. Este é um momento propício para limpar o que já não faz sentido, abrir espaço para o novo e permitir que áreas da vida sejam renovadas. Cura, recomeço, intuição e novos ciclos estão em pauta.

O Ás de Copas também traz simbologias ligadas à fertilidade e ao transbordamento criativo. Seja gestando uma nova vida, seja dando forma a projetos e ideias, é um sinal de que bênçãos e frutos abundantes estão a caminho.

Se há preocupações materiais, este é um lembrete de que o fluxo da abundância está disponível. O que você precisa — emocional ou materialmente — tende a se manifestar no momento certo e na medida exata.

Na minha opinião, a carta do Arcano Maior que melhor se correlaciona com o Ás de Copas é O Mundo (XXI). Ambas as cartas representam a culminação de um ciclo e a manifestação de novas oportunidades, alegria e plenitude. São cartas que trazem uma forte sensação de realização, integração e alinhamento com o fluxo da vida.

Confie no poder do coração, no que te faz vibrar e seguir. Esta é uma semana para sentir, renovar e florescer. “Uma palavra nos livra de todo o peso e dor da vida: essa palavra é amor.” (Sófocles)

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão