Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 24 e 30 de julho

“Quem conhece os outros é sábio. Quem conhece a si mesmo é iluminado.” (Lao-Tsé)

A Carta do Sol no tarô é uma das mais positivas e alegres de todo o baralho. Ela representa a luz, a energia, a vitalidade e o sucesso.

Ela é um sinal de que coisas boas estão por vir. Um ótimo presságio para a semana. É um “sim” imenso do universo. Já diria a letra do clássico dos Beatles “Here Comes the Sun”: “Lá vem o Sol. Lá vem o Sol, eu já sei. Tá legal”.



Em diversas culturas e mitologias, o sol é frequentemente associado a divindades, como o deus grego Hélio e a deusa egípcia Rá. Ele é visto como uma fonte de vida e energia, e muitas vezes é adorado como um símbolo de poder divino. Afinal de contas, o sol é a fonte da vida.



O Sol representa sucesso, brilho e abundância. O Sol lhe dá força e lhe diz que não importa aonde você vá ou o que faça, sua energia positiva e radiante lhe trará felicidade e alegria. Irradie quem você realmente é e o que você representa. Você vai brilhar!



O Sol também é uma carta energética, reflete um momento em que você pode experimentar um aumento na energia física, vitalidade e positividade geral. Você está se sentindo revigorado, explodindo de entusiasmo e desfrutando de uma maravilhosa sensação de boa saúde.



Agora, se você está passando por um momento difícil, não se preocupe. O Sol traz a mensagem que você tanto esperava: que as coisas vão melhorar e ficar muito melhor! Você pode se encher de confiança porque tudo vai dar certo, sempre dá!



O Sol é um símbolo universal de vida e renovação. Ele traz consigo a promessa de um novo começo, de cura, de um renascimento espiritual e emocional. Este arcano é um sinal de que você está pronto para deixar para trás o passado e seguir em frente com confiança e determinação.

A Carta do Sol -Foto: Divulgação

A carta do Sol também é associada à criatividade, à inspiração e à expressão artística. É uma carta que encoraja você a seguir seus sonhos e acreditar em si mesmo. Além disso, a Carta do Sol é um sinal de sucesso e realização. Ela indica que você está prestes a alcançar seus objetivos e que seu trabalho duro e dedicação finalmente vão valer a pena.



Antes de mais nada, a luz do sol ilumina tudo. Além de te deixar radiante, você vai conseguir enxergar tudo com mais clareza. “Porquanto não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz” (Lucas 8:17).



No entanto, é importante lembrar que o Sol também pode ser um símbolo de excesso e arrogância. Portanto, muito cuidado. É importante manter os pés no chão e não se deixar levar pelo sucesso. É preciso ter humildade e gratidão pelo que se tem. Afinal de contas, muito sol pode queimar, não é mesmo? Se olharmos diretamente para a luz do sol, ela pode nos cegar.



A carta do Sol é a de número 19 dos Arcanos Maiores, que representa a junção do começo (1) e o final (9) que compõem os extremos, os pólos do início e do fim ao mesmo tempo. Isto significa que é onde temos o encerramento perfeito de um ciclo, onde tudo tem começo, meio e fim.



Ainda falando em números, não podemos esquecer que 19= 1+9= 10. O número 10 é o da conclusão de um período. Você concluiu uma fase de forma vitoriosa! Parabéns!



Em resumo, a Carta do Sol no tarô é uma das mais positivas e inspiradoras do baralho. Ela traz consigo a promessa de sucesso, renovação e felicidade.

Você vai se sentir revitalizado, revigorado, energizado. Aproveite!

Boa semana e muita luz!

Cris Paixão