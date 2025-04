Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 28 de abril e 04 de maio. Que seja feita a justiça!

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A carta da Justiça no Tarô fala sobre agir com equidade e tratar todos de forma justa. Imagine um juiz em um tribunal, garantindo que tudo seja conduzido com justiça e honestidade. Como disse Sócrates: “Três coisas devem ser feitas por um juiz: ouvir atentamente, considerar com sobriedade e decidir de forma imparcial.'"

Quando essa carta surge como regente da semana, é como se suas ações estivessem sendo pesadas em uma balança. Se você tem agido em sintonia com seu Eu Superior, com bondade e justiça, boas coisas certamente virão em sua direção.



Por isso, procure sempre fazer o que é certo e agir com honestidade — as situações se encaminharão para o seu bem. Em suma: 'Faça ao próximo o que gostaria que fizessem por você' (Mateus 7,12). Essa não é considerada a 'regra de ouro' por acaso.

Acima de tudo, a carta da Justiça no Tarô representa a justiça cármica — um lembrete de que cada ação tem suas consequências. Ela o convida a agir com integridade, ética e verdade, pois o que você entrega ao mundo retorna na mesma medida.

Essa carta também aponta para a importância de observar com atenção determinadas áreas da sua vida. É um chamado para tomar decisões conscientes, guiadas pela razão e pela equidade. Por isso, nesta semana, pode surgir a necessidade de resolver questões ligadas à justiça, contratos ou burocracias. Faça suas escolhas com clareza e consciência, conectando-se à sua sabedoria interior e buscando sempre aquilo que mais se alinha ao bem maior de todos os envolvidos.

A Justiça e os Céus: Entre o prazer da Terra e o peso das escolhas

No palco cósmico da última semana de abril, dois movimentos astrais nos convidam a refletir sobre escolhas, valores e, acima de tudo, equilíbrio — palavra-chave da carta da Justiça do Tarô. Com a Lua Nova em Touro se revelando no céu e Vênus retornando a Áries nesta quarta (30), temos um cenário simbólico riquíssimo para explorar as múltiplas camadas da Justiça, dentro e fora de nós.

Lua Nova em Touro: prazer, presença e propósito

A Lua Nova em Touro marca a primeira Lua Nova que não é um eclipse desde o início da temporada de eclipses, encerrando oficialmente esse portal transformador.



Com isso, abre-se um novo ciclo voltado para a construção de novas fundações em nossas vidas, com um aprendizado profundo: valorizar a nós mesmos independentemente de nossa produtividade ou conquistas externas.

Neste momento, o Sol e a Lua em Touro formarão uma quadratura com Marte em Leão e Plutão em Aquário, que estarão em oposição exata. Essa ativação do alinhamento Marte–Plutão traz intensidade e complexidade para o ciclo lunar que se iniciou.



Haverá um forte desejo de transformação profunda, enquanto enfrentamos a tensão entre nossa resistência à mudança e a necessidade de evoluir.

A Lua Nova em Touro, especialmente quando associada à carta da Justiça, regente da semana, destaca a importância de construir e manter bases sólidas, equilibradas e alinhadas com a verdade — seja nos relacionamentos, nas finanças ou nos próprios valores.

Este é um período que favorece a comunicação honesta, o reconhecimento das necessidades e desejos de todas as partes envolvidas, e a busca por soluções que respeitem e promovam o bem-estar mútuo. É um chamado para agir com integridade, paciência e consciência, cultivando um terreno fértil onde o que for plantado possa crescer com estabilidade e justiça.

A Lua Nova em Touro traz uma energia calma e acolhedora, perfeita para definir intenções de longo prazo — especialmente nas áreas do amor, das finanças, da beleza e do bem-estar físico. Isso porque Touro é um signo de terra fixo, regido por Vênus, planeta que simboliza justamente esses temas.

A carta da Justiça - Divulgação

Enquanto Áries nos encorajou a agir com ousadia e coragem, Touro nos pede para desacelerar, enraizar, e construir algo que dure. É um momento para aterramento e presença. Pense em prazer com propósito, praticidade com intenção, e planejamento com base em valores reais. E por que não saborear uma comida deliciosa enquanto faz isso?

Neste ano, a Lua Nova em Touro é uma Super Lua Nova. Isso significa que a Lua estará no ponto mais próximo da Terra (perigeu), intensificando sua energia mesmo que invisível no céu. E com Touro regendo tudo que é material — dinheiro, conforto, corpo, prazer — esta é uma das melhores Luas Novas do ano para manifestar abundância, criar rotinas sustentáveis e, principalmente, afirmar que seu bem-estar e seu valor pessoal não são negociáveis.

Lua Nova é sempre sinônimo de recomeço. Em muitas culturas antigas, esse momento era considerado sagrado para rituais de iniciação e práticas divinatórias. Os gregos antigos, por exemplo, celebravam a Noumenia, homenageando deuses do lar como Héstia e pedindo bênçãos para o novo ciclo.

E se a Lua Nova já é poderosa por si só, a Super Lua Nova eleva tudo: emoções ficam mais profundas, a intuição mais afiada, e o poder de manifestação é supercarregado. Se você está pensando em começar algo novo ou plantar uma intenção com força, este é o momento de ser claro com o que você deseja — e declarar isso com coragem ao Universo.

A Justiça: a verdade de quem planta e colhe

Em paralelo a tudo isso, a carta da Justiça do Tarô nos olha com objetividade. Em sua mão, a espada da verdade; na outra, a balança que pesa ações, intenções e consequências. Esta carta é um espelho do karma — não como punição, mas como consequência natural. Tudo o que você planta agora, voltará. E neste ciclo taurino, voltará com força, consistência e forma concreta.

Ela nos convida a refletir sobre nossas decisões com clareza e consciência. Para isso, vale se perguntar: "As intenções que estou plantando hoje estão alinhadas com meus valores mais profundos?" E mais: "Tenho coragem de assumir a responsabilidade por aquilo que desejo atrair?"

Vênus em Áries: o desejo exige coragem

Logo após essa poderosa Lua Nova, nesta quarta (30), Vênus — regente de Touro — deixa Peixes e retorna a Áries, trazendo uma energia mais assertiva e impetuosa para nossos afetos e desejos. Vênus em Áries quer agir, conquistar, afirmar seu querer.

Esse movimento adiciona fogo ao solo fértil de Touro. Um lembrete de que desejar exige coragem, mas também discernimento. A Justiça observa e pergunta: "Você sabe o que quer, mas sabe o que isso exige de você? Está disposto a agir com integridade para alcançar?"

Saborear o Momento Presente

A temporada de Touro é uma oportunidade de aprofundar a autoconfiança e o amor-próprio. É um convite para nos priorizarmos e nos reconhecermos como merecedores de cuidado, prazer e estabilidade. Lembra-nos da importância de habitar o corpo, de nos sintonizarmos com suas necessidades e ritmos naturais, e de honrar o nosso tempo.

A jornada do Sol pelo signo do Touro nos incentiva a alinharmo-nos ao pulso da Terra, com seu ritmo orgânico, e a construir com paciência, respeitando o tempo das sementes. Touro nos ensina que crescimento sustentável é aquele que respeita nossos limites e se dá em harmonia com nossos ciclos internos e externos.

É também uma época para saborear o caminho. Para encontrar beleza e prazer nos momentos simples do cotidiano, para valorizar o que já temos, em vez de correr atrás do que ainda falta. O conforto, o toque, a natureza, a comida, o silêncio — tudo pode ser fonte de nutrição verdadeira.

No fim das contas, Touro nos ensina que quando estamos alinhados com nossos valores essenciais e enraizados em um sentido sólido de autovalor, a abundância flui naturalmente para nossas vidas.

Conclusão: entre o céu e a Terra, um novo começo enraizado na verdade

Entre a doçura terrosa da Lua Nova em Touro e o fogo impulsivo de Vênus em Áries, somos convidados a fazer escolhas conscientes, que respeitem tanto nosso prazer quanto nossa verdade. A Justiça, com sua balança, nos pede esse equilíbrio: plantar com propósito, desejar com responsabilidade, agir com integridade.

Este é o momento de definir o que você deseja ver florescer — e se comprometer com isso de corpo e alma. “Que a justiça floresça durante a sua vida, e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar!” (Salmos 72:7)

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão