Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 28 de agosto e 04 de setembro

Hair stylist indica cortes que se adaptam a estilos diferentes

As mulheres cada vez mais buscam por cortes que se adaptem a diferentes estilos e tragam praticidade para o seu dia a dia. Se você tem dúvida de qual estilo escolher, o hair stylist Alex Mendes em conversa com o B+ indica três cortes versáteis que vão realçar ainda mais a sua o seu estilo. Veja abaixo:

Corte Bob: Pode ser feito em diferentes comprimentos, desde o long bob até o micro bob, e fica bem em todos os tipos de cabelo. É um corte versátil que pode ser usado liso, ondulado ou com textura.

Corte Pixie: É sempre um sucesso. O corte, conhecido por ser curto e moderno, é perfeito para mulheres que buscam um visual prático e cheio de atitude.

Longo com camadas: Esse estilo de corte valoriza o movimento dos fios e traz leveza ao visual. É perfeito para quem gosta de usar penteados e experimentar diferentes estilos.

Para os dias em que os fios estiverem mais rebeldes ou em dias preguiçosos, um mousse como finalizador e uma simples amassada nos fios podem garantir um look mais despojado.

“Antes do corte é necessário fazer um diagnóstico com a cliente, onde analiso o estilo do dia a dia, personalidade e características, como: formato do rosto, textura dos fios, altura e entre outras coisas, para dessa forma definir o melhor corte”, explica Alex.

Corte Pixie - Foto: Divulgação

Cortes versáteis combinam com franjas?

De acordo com Alex, por serem clássicas e práticas, as franjas combinam sim com cortes versáteis, por trazerem um toque moderno ao visual. “Nesta temporada as franjas vem com um estilo mais contemporâneo e ousado”, afirma o hair stylist.

Uma tendência de franjas modernas, segundo o profissional, é o corte reto com franja longa, outra opção é a desfiada trazendo um ar mais despojado e jovial, já as franjas cortininhas trazem um ar retrô e romântico ao visual. . “Sempre friso que franjas na minha opinião são sazonais e se encaixam perfeitamente no outono inverno”, ressalta.

Coloração

Considerado um dos 10 melhores coloristas do país, o hair stylist explica que para escolher uma coloração que se adeque ao corte escolhido existe um fator determinante: o estilo de corte.

“Precisamos sempre pensar no caimento do corte, para que mechas ou colorações se encaixem perfeitamente ao modelo”, finaliza.

Long Bob - Foto: Divulgação