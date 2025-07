Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 28 de julho e 03 de agosto. Um presságio promissor. - Foto: Divulgação

Um presságio promissor de parcerias verdadeiras que estão por vir.

Dois de Copas: Laços de Verdade em Tempos de Ilusão

Nesta semana, o Dois de Copas surge como arcano regente, trazendo à tona temas ligados à conexão emocional, parceria, confiança mútua e encontros significativos. Uma carta que, à primeira vista, parece suave — mas que carrega consigo um convite profundo: o de enxergar o outro com o coração aberto, sem máscaras, e também o de nos reconhecermos nos espelhos que as relações oferecem.

O Dois de Copas sinaliza uma parceria construída na união de forças, sustentada por uma conexão profunda, equilíbrio e respeito mútuo. Mas que essa troca não vem sem desafios, principalmente se considerarmos os aspectos astrológicos que nos acompanham ao longo dos próximos dias.

Amor, Espelhos e Provações: Vênus em Quadratura com Saturno e Netuno

Na sexta, dia 1º de agosto, Vênus, planeta do amor e dos afetos, se vê tensionada por dois pesos pesados: Saturno e Netuno. A quadratura com Saturno (em Peixes) pode representar o peso das limitações, os silêncios que doem, as expectativas frustradas. Já a quadratura com Netuno pode trazer ilusões românticas, desilusões inevitáveis ou até o autoengano nas relações.

É como se o Dois de Copas, normalmente símbolo de reciprocidade e harmonia, fosse colocado sob teste. Estamos realmente nos conectando com o outro — ou com a ideia que criamos dele? Há entrega verdadeira ou dependência disfarçada? Estamos nutrindo relações baseadas na presença real, ou em fantasias que projetamos porque tememos a solidão?

Com Vênus enfrentando esses dois gigantes, os relacionamentos — sejam eles românticos, familiares, de amizade ou mesmo profissionais — pedem maturidade emocional, honestidade e discernimento.

Se o Ás de Copas representa o fluxo do amor interior, o Dois de Copas representa o fluxo do amor entre duas pessoas. Com esta carta, vocês criam conexões e parcerias profundas, baseadas em valores compartilhados, compaixão e amor incondicional. São pessoas que têm respeito e apreço mútuos e, juntas, alcançam planos mais elevados de consciência e compreensão. Como disse Antoine de Saint-Exupéry, “Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção”.

O Dois de Copas simboliza a beleza e a força das conexões verdadeiras. Ele fala de parcerias harmoniosas — sejam elas amorosas, familiares, de amizade ou profissionais — que se sustentam na empatia, na confiança e no desejo mútuo de crescer juntos.

Embora muitas vezes retrate um casal romântico, o Dois de Copas vai além do amor: representa qualquer relação significativa baseada em respeito, afinidade e objetivos compartilhados. É um convite para cultivar a harmonia nos vínculos que mais importam, por meio de uma comunicação sincera, gentil e aberta.

Esta carta também nos lembra da importância de enxergar o outro com compaixão, de ouvir com o coração e falar de forma que preserve a dignidade de todos os envolvidos. Ela reforça uma verdade simples, mas poderosa: ninguém caminha sozinho. A colaboração é essencial para o nosso crescimento e bem-estar neste mundo.

Quem é a pessoa mais significativa na sua vida hoje? Seja em uma relação amorosa, familiar, de amizade ou parceria profissional, o Dois de Copas convida você a sair da própria perspectiva e se abrir para enxergar através dos olhos do outro. É nessa troca genuína que a harmonia pode ser restaurada.

Quando essa carta surge como regente, é hora de nutrir seus vínculos mais importantes. Reafirme seus sentimentos. Cuide do relacionamento como quem cuida de algo precioso. Fale com sinceridade e escute com atenção. Não presuma que a outra pessoa saiba o que você sente — diga. Demonstre. Um gesto carinhoso, uma mensagem atenciosa ou um olhar cheio de presença podem fazer toda a diferença.

As pessoas que você ama precisam se sentir vistas e reconhecidas. Honre suas relações com presença, verdade e generosidade. Veja a luz divina nos olhos de quem caminha ao seu lado — e permita que essa luz ilumine também o seu coração.

2 de Copas - Divulgação

Mercúrio Retrógrado em Leão: Comunicação do Coração (Ou da Vaidade?)

Outro pano de fundo importante para essa semana é o Mercúrio retrógrado em Leão. A retrogradação já nos deixa mais introspectivos e propensos a mal-entendidos. Em Leão, signo do orgulho, da autoafirmação e do brilho pessoal, esse trânsito pode mexer com nosso ego, especialmente na forma como nos expressamos nas relações.

E aqui entra outro desafio do Dois de Copas: a escuta sensível, o diálogo de alma, o gesto que comunica sem ferir. Com Mercúrio retrógrado, podemos dizer demais ou de menos, não sermos compreendidos, ou sermos dominados por uma necessidade inconsciente de ter razão.

Essa combinação indica que alianças verdadeiras podem ser fortalecidas, desde que passem por um processo de depuração. A comunicação precisa vir do coração — mas um coração disposto a ouvir, rever e, se preciso, recuar.

Relações em Foco: O Que Está Sendo Espelhado?

O Dois de Copas, em meio a esse céu desafiador, atua como um farol. Ele lembra que todo encontro genuíno é também um espelho. O que você vê no outro que, na verdade, também é sobre você? Que tipo de relação você tem buscado — e o que isso revela sobre suas carências, seus limites, suas esperanças?

Talvez essa semana nos peça mais do que amor: talvez nos peça responsabilidade emocional. A consciência de que amar não é apenas sentir, mas também escolher, sustentar, construir e, às vezes, desconstruir o que já não serve mais.

Se você está em um relacionamento, os próximos dias podem ser decisivos para rediscutir acordos, aparar arestas e entender de onde vem o que está incomodando. Se está só, o céu indica a necessidade de revisar padrões, curar feridas antigas e, quem sabe, romper com idealizações que bloqueiam novos encontros.

Dois de Copas– Amor, Carreira, Finanças e Sentimentos

O Dois de Copas simboliza conexões harmoniosas, parcerias benéficas e trocas afetivas equilibradas. No amor, representa atração mútua, boa comunicação e fortalecimento do vínculo. Para quem está em um relacionamento, é um sinal de cooperação e equilíbrio emocional. Para solteiros, indica possibilidades de união sincera e promissora.

No campo dos sentimentos, em geral, o Dois de Copas revela afeto, compatibilidade e desejo de construir algo a dois. Mostra reciprocidade, respeito e conexão emocional genuína.

Na carreira, aponta para colaborações positivas e parcerias profissionais bem-sucedidas. É um bom momento para alianças e projetos em conjunto, com trocas justas e produtivas. Pode até sinalizar um envolvimento afetivo surgido no ambiente de trabalho, pedindo cautela ao misturar negócios e prazer.

Em relação às finanças, indica estabilidade e segurança. Ainda que não prometa grandes ganhos, sugere equilíbrio entre ganhos e gastos. A carta aconselha prudência e valorização da tranquilidade financeira, sem excessos.

Como conselho para ações, orienta você a investir em vínculos importantes: comunique-se com clareza, expresse sentimentos e fortaleça os laços que realmente importam. É hora de escolher a parceria e a cooperação em vez do isolamento.

Resumo da Semana

O céu está nebuloso, mas o coração pode ver com clareza.

O Dois de Copas nos chama à autenticidade nos vínculos, enquanto os aspectos astrológicos nos alertam para os riscos da ilusão, do orgulho e das cobranças.

A semana pede calma, escuta e presença — tudo o que sustenta o amor que realmente vale a pena.

Seja no amor, na amizade ou nas parcerias da vida, este é um momento de atrair e cultivar relações baseadas em reciprocidade, harmonia e afeto verdadeiro. Pergunte a si mesmo o que estou disposto a oferecer em um vínculo verdadeiro? E o que ainda preciso curar em mim para viver conexões mais saudáveis e equilibradas?

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão