Astrologia B+: A energia do Tarô entre 17 e 23 de junho

Rompendo fronteiras

MC Anarandà, da etnia Guarani Kaiowá, será a primeira mulher indígena de Mato Grosso do Sul a se apresentar na Europa

MC Anarandà Faz História no Festival Theaterformen na Alemanha

A cantora sul-mato-grossense MC Anarandà, da etnia Guarani Kaiowá, se prepara para um marco histórico: ela será a primeira mulher indígena de Mato Grosso do Sul a se apresentar na Europa. O show acontecerá no prestigiado Festival Theaterformen, em Braunschweig, Alemanha, no dia 22 de junho, às 21h, no palco Gartenhaus Haeckel.

O Festival Theaterformen, dirigido por Martine Dennewald, é um evento internacional de música, teatro e dança que visa dar visibilidade a vozes e perspectivas raramente ouvidas, desafiando as estruturas de poder e promovendo uma reflexão crítica sobre a discriminação.

MC Anarandà expressou sua felicidade e orgulho ao receber o convite para o festival. "É a realização de um sonho levar minha voz, minhas letras e a história do meu povo para o mundo. Vou atravessar o oceano para dizer que nós, os Guarani Kaiowá, somos resistência, ancestralidade, arte, cultura e luta. Sei da minha responsabilidade de representar muitas mulheres, levando no canto e no coração as Nhadesys, anciãs e rezadeiras que são minha fortaleza. Será lindo representar o MS", afirmou a cantora.

Ela será acompanhada pela multi-instrumentista campo-grandense Kezia Miranda, que destacou a importância de Anarandà como um expoente da Música Contemporânea e ressaltou a honra de acompanhar a trajetória da artista. "O Brasil estará muito bem representado no Festival Theaterformen", comentou Kezia.

O festival, realizado também em Hannover por onze dias, ocorre desde 1990 e busca novas formas de coexistência que possam ser aplicadas no cotidiano, colaborando com a sociedade urbana e artistas de maneira sustentável. Ele é financiado publicamente e se destaca por abrir espaço para a arte emergente que levanta importantes bandeiras de luta ao redor do mundo.

Na página oficial do Festival Theaterformen, MC Anarandà é descrita como "Kuña Poty Rory", que significa "Mulher-flor brilhante, carismática e comunicadora". A rapper, cantora, compositora, atriz e influenciadora digital transmite em sua música a resistência dos povos indígenas do Brasil, especialmente dos Guarani e Kaiowá do Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. Suas músicas trazem mensagens cheias de experiências ancestrais, combinando ritmo e poesia do Rap Indígena com sons ao vivo das florestas e outros ambientes históricos indígenas, criados por Kezia Miranda, resultando em uma atmosfera sonora mágica.

Após o show de MC Anarandà, a DJ boliviana Maque, conhecida por misturar cumbia, reggaeton e sons tradicionais bolivianos em performances coreográficas, fechará a noite com suas músicas autorais e enérgicas.

