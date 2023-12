A carta do Mundo tem o poder de encerrar um ciclo com sucesso. Conheça o significado desse arcano e suas influências. - Foto: Divulgação

“Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor lembre-se: se escolher o mundo ficará sem o amor, mas se escolher o amor com ele você conquistará o mundo.” (Albert Einstein)

Nada melhor do que chegar no período de festas de final de ano com a carta do Mundo! De fato, ela é considerada uma das melhores do Tarô. Você passou por provações, enfrentou dificuldades, aprendeu bastante durante o processo e, agora, finalmente chegou a hora de mudar de fase.



A vida é como se fosse um jogo de videogame. A cada fase que vai passando, fica mais difícil, não é mesmo? O Mundo representa o final feliz das histórias infantis, novelas e comédias românticas. E sabemos muito bem que 2023 não foi nenhum conto de fadas. Então, pode comemorar com a família e amigos.

Este arcano simboliza a conclusão feliz de um ciclo. Não foi nada fácil chegar até aqui, mas você conseguiu atingir a meta que tanto almejou. O pior ficou para trás. O arcano de número 21, marca o final da jornada do

Louco do Tarô, que é uma metáfora da nossa própria jornada de vida.

A carta do Mundo é o último estágio. Portanto, você encerra o ano com um entendimento maior e mais completo das coisas e do “porquê” tudo aconteceu. Você aprendeu duras lições e está pronto para a próxima.

O Mundo pode representar a conclusão de um desafio como um curso universitário, um mestrado, um projeto, a realização de um sonho ou de uma aspiração como começar seu próprio negócio, casar ou ter filhos. Prepare-se para entrar num outro estágio da sua vida tanto no amor, no trabalho quanto nas relações pessoais.

O Mundo é um bom presságio que você vai ter sucesso e que os seus esforços compensaram. Tudo se juntou cosmicamente e você está alcançando o que imaginou. Você se sente inteiro e completo.

A carta do Mundo - Divulgação

A carta do Mundo também é favorável para quem quer trabalhar, estudar ou morar fora, num outro país. Ah, e se você estiver pensando em viajar, este arcano favorece viagens, sobretudo para o exterior.

A carta do Mundo representa conclusão, realização e sucesso. Ela simboliza atingir um estado de plenitude, totalidade e harmonia. Com isso, a energia da semana é de comemoração, contentamento e gratidão. É o momento de apreciar os desafios superados e se preparar para um novo ciclo que está por vir.

O Mundo é um lembrete para abrir-se para experiências diferentes, explorar novos caminhos e buscar crescer em todas as áreas de sua vida. Aproveite esse momento de conquista e esteja aberto para novas possibilidades que estão surgindo para você.

Veja como uma oportunidade para refletir sobre seus objetivos pessoais, estabelecer prioridades e desenvolver estratégias para alcançá-los.

A carta carrega uma mensagem profunda de que somos arquitetos da nossa própria realidade. A Ela simboliza o poder que possuímos para criar nossos mundos pessoais exatamente como os imaginamos. Seu aparecimento nesta semana é uma bênção, indicando que o universo está preparado para oferecer oportunidades e cabe a nós aproveitá-las. Você tem o mundo aos seus pés.

Esta carta pode literalmente representar novos mundos se abrindo para você. Expanda seus horizontes. O mundo está te esperando - vá e veja. Seja positivo e confiante.