Astrologia B+: A energia do tarô entre 25 e 31 de março

ASL recebe cinco imortais da Academia Brasileira de Letras, da próxima quinta-feira até novembro; uma das convidadas é Ana Maria Machado, autora de "Menina Bonita do Laço de Fita", "Bisa Bia, Bisa Bel" e outros clássicos infantojuvenis

“ABL na ASL: Palestras Imortais” é o tema dos encontros mensais que a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) promove, no auditório de sua sede, desta quinta-feira até novembro, com cinco escritores que integram a Academia Brasileira de Letras (ABL). Os convidados estarão em Mato Grosso do Sul para participar da programação dos chás e das rodas acadêmicas da ASL.



O projeto Palestras Imortais é decorrente de uma parceria entre a ASL e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), a fim de difundir, estimular e valorizar a leitura e a educação. Os imortais da ABL que estarão presentes ao longo do ano pelo projeto serão Ana Maria Machado, Antônio Torres, Arno Wehling, Godofredo de Oliveira Neto e Ricardo Cavaliere.



Nas Rodas Acadêmicas programadas para este ano, também estarão participando e palestrando imortais da ASL como Américo Calheiros, Ana Maria Bernardelli, Elizabeth Fonseca, Henrique de Medeiros, Lenilde Ramos, Marisa Serrano, Raquel Naveira, Rubenio Marcelo, Sérgio Cruz e Sylvia Cesco. Eles abordarão e prestarão homenagem aos trabalhos dos saudosos imortais – que fizeram história na cultura de Mato Grosso do Sul – Maria da Glória Sá Rosa, Ulysses Serra, Hidelbrando Campestrini e Manoel de Barros.



O novo projeto da ASL começou a tomar forma no Festival América do Sul Pantanal 2023, em Corumbá, com reuniões entre o presidente da ASL, Henrique Alberto de Medeiros, o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Turismo (Setesc), Marcelo Ferreira Miranda, e o diretor-presidente

da FCMS, Eduardo Mendes.



No decorrer da análise de planejamentos, a Fundação de Cultura decidiu apoiar os eventos especificamente literários e as atividades paralelas ligadas às belas-artes que a ASL vem desenvolvendo nos chás e nas rodas acadêmicas da instituição, com música e artes plásticas relacionadas às ações literoculturais.



“Incentivar as ações da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras nessa parceria é incentivar o pensamento crítico no Estado de todos aqueles interessados em difundir cultura”, afirmou Mendes, ao comentar os trabalhos a serem realizados.



Medeiros informou que a agenda cultural das rodas e dos chás podem ao longo do ano sofrer alguma adequação em função de calendários, porém, a princípio, toda a programação está elaborada e praticamente confirmada.



O presidente da ASL destacou que “é preciso também ressaltar a importância das participações mensais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul [UFMS] e da Confraria Sociartista [Associação dos Artistas Visuais Profissionais de MS] nos chás e nas rodas da Academia, abrilhantando as artes musicais e plásticas em conjunto com a literatura”.



A programação aberta da ASL, segundo a assessoria de imprensa da instituição, também contará com outros eventos e cerimônias no decorrer deste ano. No encerramento, em 13 de dezembro, será realizada a já tradicional cantata natalina da Academia, tendo a participação de vários grupos de corais sul-mato-grossenses.



A seguir, conheça um pouco da trajetória dos imortais da Academia Brasileira de Letras que marcarão presença nos chás e nas rodas da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras.

ARNO WEHLING



Oitavo ocupante da cadeira nº 37, eleito em 9 de março de 2017, na sucessão de Ferreira Gullar, Arno Wehling nasceu em 1947, no Rio de Janeiro (RJ), filho de Eugen Horst Theodor Wehling e Helena Wehling, naturais de Düsseldorf, Alemanha, e Florianópolis, respectivamente. É casado com a professora e historiadora Maria José Cavalleiro de Macedo Wehling, nascida em Belém (PA), com quem publicou trabalhos e realiza pesquisas.



Graduou-se em História pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil e em Direito pela Universidade Santa Úrsula, tendo doutorado em História e Livre Docência em História Ibérica, ambos pela Universidade de São Paulo (USP), e pós-doutorado pela Universidade do Porto.



Toda sua atuação profissional foi centrada no segmento universitário, exercendo docência, pesquisa e gestão. Tornou-se professor titular de Teoria e Metodologia da História da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e de História do Direito e das Instituições da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), essa última sendo professor emérito.



LUIZ PAULO HORTA



Oitavo ocupante da cadeira nº 23, eleito em 7 de novembro de 2013, na sucessão de Luiz Paulo Horta, Antônio Torres da Cruz, filho de Irineu José da Cruz e Durvalice Torres da Cruz, nasceu em 13 de setembro de 1940, em um distrito de Inhambupe (BA) chamado Junco (hoje a cidade de Sátiro Dias), onde fez o curso primário. Estudou também em Alagoinhas (BA) e Salvador (BA), ali ingressando no Jornal da Bahia como repórter.



É também contista, cronista e autor de uma história para crianças. Sua obra tem tido várias edições no Brasil e traduções em muitos países, da Argentina ao Vietnã.



De 1999 a 2005, foi escritor visitante da Unirio, onde realizou oficinas literárias, palestras

e aulas inaugurais nos campos Maracanã, São Gonçalo (Faculdade de Formação de Professores) e Duque de Caxias (Faculdade de Educação da Baixada Fluminense).

ANA MARIA MACHADO



Sexta ocupante da cadeira nº 1, eleita em 24 de abril de 2003, na sucessão de Evandro Lins e Silva, Ana Maria Machado nasceu em Santa Teresa (RJ), em 24 de dezembro de 1941. É casada com o músico Lourenço Baeta, do quarteto Boca Livre, tendo o casal uma filha. Do casamento anterior com o médico Álvaro Machado, Ana Maria teve dois filhos.



Estudou no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM) e no Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMa), tendo participado de salões e exposições individuais e coletivas no País e no exterior, enquanto fazia o curso de Letras (depois de desistir de cursar Geografia).



Formou-se em Letras Neolatinas, em 1964, na então Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, e fez estudos de pós-graduação na UFRJ. Em janeiro de 1970, deixou o Brasil e partiu para

o exílio. Na bagagem, levava cópias de algumas histórias infantis que estava escrevendo, a convite da revista Recreio.



Trabalhou como jornalista na revista Elle em Paris e no Serviço Brasileiro da BBC de Londres, além de se tornar professora de Língua Portuguesa na Universidade de Sorbonne. Publicou mais de 100 livros no Brasil, muitos deles traduzidos em cerca de 20 países.

RICARDO CAVALIERE



Ricardo Stavola Cavaliere nascido em Niterói (RJ), em 25 de junho de 1953, é filólogo, linguista e, em 27 de abril de 2023, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira nº 8.



É graduado e licenciado no curso de Letras (português/inglês) em 1975 e graduado em Direito em 1996, ambos os cursos realizados na UFRJ. Obteve o título de mestre em Língua Portuguesa e de doutor em Língua Portuguesa-Letras Vernáculas, esse último em 1997, pela mesma universidade.



Atualmente, é professor aposentado da Universidade Federal Fluminense (UFF), onde atua no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem. Também é membro da Academia Brasileira de Filologia e tem experiência como conselheiro no Real Gabinete Português de Leitura, onde ganhou o título de grande benemérito. É ainda conselheiro do Liceu Literário Português.

GODOFREDO NETO



Godofredo de Oliveira Neto, nascido em Blumenau (SC), em 22 de maio de 1951, é escritor e professor universitário brasileiro. Ocupa a cadeira nº 35 da ABL desde setembro de 2022, sucedendo o acadêmico Candido Mendes de Almeida.



Completou os estudos secundários no Colégio Franciscano Santo Antônio, em sua cidade natal, impregnado das culturas do Vale do Itajaí (com populações como tupi-guarani e de origem russa, alemã, ucraniana, italiana, polonesa e africana) e da açoriana e africana de Florianópolis e do litoral catarinense, cujo aporte cultural está presente em sua obra ficcional, particularmente na sua denominada “Trilogia Catarinense”.

Tem 28 livros publicados.



Mudou-se para o Rio de Janeiro (RJ), iniciando os estudos em Direito e Letras na UFRJ. Empreende viagens por todo o Brasil tomando compulsivamente nota de “coisas e gentes”, como ele mesmo afirma, material que serviu e vem servindo para a composição de seus livros. Em 1973, transfere-se para Paris, onde se diploma pelo Instituto de Altos Estudos Internacionais da Universidade de Sorbonne e em Letras pela mesma instituição.



Retorna ao Brasil e ingressa, em 1980, como docente na UFRJ. É atualmente professor titular de Literatura Brasileira da Faculdade de Letras dessa mesma instituição. O autor também tem mestrado em Letras pela Sorbonne, doutorado em Letras pela UFRJ e pós-doutorado com pesquisa realizada na Universidade de Georgetown, em Washington, nos EUA.



Seu mais recente romance, “Esquisse”, foi publicado em 2021, em Paris, pela Editora Envolume. A obra foi estudada na UFF e publicada em vietnamita, em Hanói, capital do Vietnã, em 2022. O desenho extraviado de Hieronymus Bosch, a versão brasileira de “Esquisse”, foi publicado no Brasil em abril do ano passado.

