Astrologia B+: A energia do Tarô entre os dias 20 e 26 de maio

Correio B+

Peru, Argentina, Chile, Colômbia e Brasil reservam paisagens e atrativos de tirar o fôlego para quem procura por fortes emoções

Aventureiro nenhum resiste a uma viagem repleta de belezas naturais e muitas atividades de tirar o fôlego. Desbravar florestas e se jogar nas águas cristalinas para a prática de mergulho, por exemplo, é um roteiro comum para quem busca por turismo de aventura e deseja adicionar uma dose extra de adrenalina na viagem.

Turismo de aventura é, segundo o Ministério do Turismo, aquele que compreende movimentos turísticos decorrentes da prática de programas de aventura de caráter recreativo.



Ou seja, esse segmento contempla destinos que possuem atividades como arvorismo, canoagem, mergulho, trilha e rapel como uns de seus atrativos principais.

A boa notícia é que brasileiros com espírito aventureiro não precisam viajar longas distâncias e nem possuir passaporte para conhecer os prazeres do turismo de aventura. Segundo o sócio-diretor da agência Capo Viagens, Orsini Nascimento, países da América do Sul como Peru, Argentina, Chile, Colômbia e até mesmo o Brasil reservam diversas experiências repletas de adrenalina e belezas naturais.



Antes de viajar, Orsini recomenda ter atenção com alguns pontos. “Em viagens como essas, é preciso ter cautela na hora de escolher as atividades. Lembre-se que elas precisam ser adequadas ao seu nível de habilidade e algumas necessitam da presença de instrutores e equipamentos específicos para serem realizadas. Além disso, é essencial verificar se há restrições de saúde e condições climáticas para não passar por nenhum sufoco durante a aventura”, aconselha.

O mesmo vale na hora de elaborar o roteiro da viagem, que deve ser planejado para que o aventureiro possa aproveitar o destino ao máximo, sem ter que se preocupar com acomodações, deslocamentos, tempo disponível e atividades.



Peru

Peru - Foto: Reprodução/Freepik

O cartão de visita do Peru costuma ser o sítio arqueológico de Machu Picchu, conhecido como a cidade perdida dos incas. O atrativo já proporciona uma dose extra de adrenalina, afinal, as montanhas majestosas são de tirar o fôlego. Mas o Peru também oferece outras opções de destinos para os aventureiros de plantão.

Segundo Orsini, no país é possível encontrar muitas opções de caminhadas, trilhas, tirolesas, bungee jump e escaladas que têm como cenários paisagens exuberantes para quem ama a natureza. Alguns dos atrativos mais populares no país são a trilha da geleira Pastoruri, a caminhada no Parque Del Amor, as tirolesas de Cusco e trekking no Vale do Colca e no Parque Nacional Huascarán.



Argentina

Argentina - Foto: Reprodução/Freepik

Os hermanos também são populares quando o assunto é aventura, principalmente se falamos da patagônia argentina. A região é o verdadeiro paraíso para quem ama adrenalina e conta com atividades para os aventureiros de carteirinha e também os iniciantes.

Orsini destaca que, na região, o turista pode encontrar muitas opções para trekking, escalada e rafting. Para quem vai especificamente para Bariloche, há outras atividades como esqui e moutain bike. Todas as atrações ganham ainda mais destaque, com paisagens que também são de tirar o fôlego.



Chile

Chile - Foto: Reprodução/Freepik

Conhecido por suas paisagens naturais únicas, o Chile também entra na lista de roteiros imperdíveis para amantes de aventura. As atrações são inúmeras e a maioria contém opções para todos os níveis, idades e gostos.

De acordo com Orsini Nascimento, o deserto do Atacama é um dos locais que precisam ser visitados por quem procura por aventura no país. No destino, há diferentes tipos de caminhadas, trekking, passeios de bicicleta e cavalgadas. Já na patagônia chilena, os turistas podem aproveitar para praticar escalada no gelo e rafting.

Cabe ressaltar que a aventura no Chile também pode ser encontrada na Cordilheira dos Andes, na Ilha Grande de Chiloé e na cidade de Pichilemu.



Colômbia

Colômbia - Foto: Reprodução/Freepik

No quesito turismo de aventura, a Colômbia não fica para trás. A topografia do país oferece todos os atributos necessários para a prática de atividades que unem belezas naturais com adrenalina.

Segundo o sócio-diretor da Capo Viagens, já nas praias da Colômbia é possível encontrar alguns atrativos que todo amante de aventura procura. Em San Andrés e Cartagena, por exemplo, há diferentes empresas que disponibilizam a prática de mergulho com cilindro e snorkel em águas cristalinas. Já na região de Santander, os turistas podem aproveitar trilhas, raftings e parapentes.

Na Colômbia e nos demais destinos citados acima, os brasileiros não precisam apresentar passaporte para entrar, desde que estejam com um documento de identidade em mãos. Na falta dele, o passaporte é essencial.



Brasil

Brasil - Foto: Reprodução/Freepik

No Brasil também é possível se jogar no turismo de aventura. Com atrativos de norte a sul, o país é o verdadeiro paraíso para quem procura por adrenalina. No Jalapão, em Tocantins, por exemplo, os aventureiros encontram belezas naturais que possibilitam a prática de trilhas, rafting, rapel e trekking.

Em Bonito, no Mato Grosso do Sul, as águas cristalinas são ideais para a prática de mergulho e snorkel. Já as montanhas e florestas oferecem aos viajantes a oportunidade de descer em tirolesas, praticar arvorismo, fazer trilhas, motocross e pular de bungee jump.

No Maranhão também há atividades de tirar o fôlego. É possível fazer trilhas de areia pelos lençóis maranhenses, passeios de jipe, boia-cross, rapel e até surfe na famosa Pororoca Maranhense.