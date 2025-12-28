Astrologia B+: A energia do Tarô para a entrada do Ano Novo. Tempo inspirado por sentimentos verdade - Foto: Divulgação

Com o Ás de Copas, o amor e a compaixão divinos passam a fluir através de você. Você se torna um canal do amor profundo e espiritual do Universo: recebe, oferece e expressa esse amor de forma natural. O coração transborda.

Este é um momento propício para abrir-se às emoções e acolher o que surge com sensibilidade. Há maior receptividade para conexões afetivas, oportunidades criativas e gestos genuínos de empatia.



Como todo Ás no Tarô, esta carta chega como um convite: dizer “sim” ao amor, à compaixão e à entrega emocional. O potencial de realização espiritual e afetiva existe, mas pede abertura verdadeira do coração.

Há semanas que não chegam fazendo barulho; chegam de mansinho, como um convite silencioso para sentir, acolher e respirar. Esta é uma dessas semanas. E não é uma semana qualquer.



É a primeira semana de 2026, um território ainda intacto, onde a esperança se renova e os novos começos ganham espaço para nascer sem pressa. Uma semana que não cobra, mas oferece. Que não acelera, mas convida à escuta interior. Um tempo suave, ideal para alinhar o coração com aquilo que realmente importa.

Sob a regência do Ás de Copas, atravessamos os últimos dias do ano e os primeiros do novo ciclo com o coração levemente entreaberto, como quem ainda não sabe exatamente o que vem, mas está disposto a acolher. Entre despedidas e começos, essa carta nos lembra que todo verdadeiro recomeço nasce primeiro no campo emocional.

O Ás, nos Arcanos Menores, representa o princípio puro, a semente ainda intocada pelas expectativas. E, quando ele se manifesta no naipe de Copas, fala de emoções genuínas, sentimentos verdadeiros e da capacidade de viver com mais sensibilidade, empatia e conexão interior.

Este arcano também carrega um forte chamado à generosidade. Este é um tempo de oferecer, mais do que esperar receber. Compartilhar sua luz, sua escuta e sua presença podem transformar não apenas o outro, mas também você mesmo. Quanto mais amor circula, mais ele retorna.

O Ás de Copas pode se manifestar de muitas formas: a chegada de um amor, a chegada de um filho, o florescer de um afeto. É sempre um trunfo. Pode ser um entendimento no campo familiar, um trabalho feito com amor ou uma realização que nasce do vínculo e do cuidado. Este será, portanto, um início de ano muito promissor.

Renascimento emocional.

Com o Ás de Copas, o amor e a compaixão fluem livremente. Você se torna canal de afeto, sensibilidade e conexão espiritual. É tempo de abrir o coração e permitir que as emoções guiem novos começos.

Este arcano anuncia receptividade: para vínculos afetivos, encontros significativos e expressões criativas que nascem do sentir. O amor, quando acolhido, flui sem esforço e renova a alegria de viver.

O Ás de Copas também convida à generosidade. Ao oferecer cuidado, presença e empatia, você fortalece laços e alimenta a própria alma. Em alguns casos, pode simbolizar o nascimento de algo novo que pede afeto e entrega.

O Ás de Copas representa o amor, a renovação e o renascer da alma.

Esta carta nos lembra que o amor nos envolve por todos os lados. Ao Norte, ao Sul, ao Leste e ao Oeste. À nossa frente e atrás de nós. Dentro e fora. No que conseguimos perceber e também nos mistérios vastos demais para serem plenamente compreendidos.

Se você busca paz interior, é com o amor que precisa se reconectar. Todas as religiões falam dessa mesma força essencial. O amor está em toda parte e, ainda assim, por vezes é tão difícil percebê-lo.

Poetas, artistas e cantores tentam capturá-lo em palavras, imagens e melodias. O amor permeia tudo, mas, muitas vezes, estamos tão focados nos detalhes que não conseguimos enxergar o todo. Aqui, o verdadeiro tesouro é o seu centro, o seu Espírito, a sua essência única.



Um cálice divino de amor incondicional está sempre sendo oferecido a você, mesmo nos momentos em que os problemas parecem tão intensos que dificultam essa percepção.

No Tarô, todos os ases simbolizam novos começos. E o Ás de Copas surge justamente para anunciar um recomeço emocional, convidando você a renovar o amor por si mesmo e pelas suas próprias experiências. Se existe insatisfação com as condições atuais da sua vida, talvez seja porque, em algum momento, você se esqueceu de permitir que o amor fosse a resposta.

Este é o momento de se abrir para o amor. Afinal, você merece! Amor, paz e alegria são o seu estado natural. Estão no seu núcleo, no seu centro. E é sempre possível retornar a esse lugar, especialmente nos períodos de dor, tristeza ou dificuldade.

O amor é a voz interior que sussurra com suavidade: “Tudo ficará bem, porque você é eterno, não esta situação.”

Como ensina São Paulo apóstolo ao falar da suprema excelência do amor: “Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine” (1 Coríntios 13:1).

Tente olhar para os desafios atuais a partir dessa entrega amorosa. Solte o controle excessivo, a rigidez e a resistência. Observe como a tensão começa a se dissolver quando você sorri para os próprios desafios e se ama o suficiente para confiar que irá superar tudo por meio da transcendência.

Esse alívio acontece porque, enfim, você deixa de lutar contra a sua verdadeira natureza. O Ás de Copas nos lembra: amar é voltar para casa e não há melhor mensagem para iniciar um novo ano.

O Ás de Copas também favorece a expressão criativa. Quando você permite que as emoções atravessem seus projetos, novas ideias ganham vida. Pode surgir o impulso de iniciar algo novo, explorar a arte, a sensibilidade ou caminhos onde a imaginação possa fluir livremente. Há conforto em ser quem se é e alegria em expressar isso ao mundo.

A simbologia do Ás de Copas

Tradicionalmente, o Ás de Copas é representado por uma taça transbordando, oferecida pela mão divina. Esse transbordamento não é descontrole: é abundância emocional. É aquilo que não cabe mais só dentro e precisa encontrar expressão, seja através do amor, da criatividade, da espiritualidade ou do cuidado consigo e com o outro.

Essa carta fala de:

novos sentimentos

reconciliações internas

cura emocional

abertura do coração

esperança renovada

Em uma semana de transição entre anos, o Ás de Copas atua como um batismo simbólico: lavamos mágoas antigas, soltamos pesos emocionais e iniciamos o novo ciclo mais alinhados com o que sentimos de verdade — não com o que esperam de nós.

Ele não promete certezas, mas oferece algo ainda mais valioso: disposição para sentir sem medo.

O Ás de Copas no Amor

No campo afetivo, esta é uma carta profundamente acolhedora. O Ás de Copas não fala apenas de romance, mas de vínculo emocional real, aquele que nasce do cuidado, da escuta e da troca sincera.

Para quem está em um relacionamento, a semana favorece:

reconexão emocional

conversas sensíveis

demonstrações de afeto simples, porém verdadeiras

cura de ressentimentos silenciosos

Não é o momento de cobranças ou jogos emocionais. O Ás de Copas pede honestidade emocional, inclusive consigo mesmo. Às vezes, amar também é admitir fragilidades, dizer “eu sinto” antes de dizer “eu penso”.

Para quem está solteiro, essa carta sinaliza a abertura de um novo campo emocional. Pode indicar o início de um interesse, uma conexão inesperada ou, em muitos casos, algo ainda mais importante: um novo jeito de se relacionar consigo mesmo.

Há um convite claro para abandonar padrões afetivos baseados em escassez, medo ou repetição de dores antigas. O Ás de Copas lembra que o amor não precisa doer para ser intenso; ele pode ser leve e verdadeiro.

Esta é uma semana para permitir que o coração volte a confiar, ainda que aos poucos.

O Ás de Copas no Trabalho

No trabalho, o Ás de Copas atua de forma mais sutil, porém profunda. Ele não fala de resultados imediatos ou grandes conquistas externas, mas de propósito emocional.

Essa carta sugere:

novos projetos que despertam entusiasmo

retomada do prazer em fazer o que se faz

relações profissionais mais humanas

inspiração criativa

Se você sentiu desânimo, desgaste ou falta de sentido nos últimos tempos, essa semana pode marcar o início de uma mudança interna importante. Às vezes, o trabalho não muda de imediato, mas o nosso olhar sobre ele muda, e isso transforma tudo. Conversas empáticas, trocas sinceras e ambientes mais colaborativos tendem a fluir melhor agora.

A carta alerta apenas para um ponto: não ignore seus sentimentos em nome da produtividade. Se algo não ressoa mais com o seu coração, essa percepção já é um sinal valioso. Nem toda mudança precisa ser imediata, mas toda verdade emocional precisa ser ouvida.

O Ás de Copas na Vida Financeira

Nas finanças, o Ás de Copas convida a uma relação mais consciente e saudável com o dinheiro. Aqui, ele não fala de ganhos extraordinários, mas de equilíbrio emocional aplicado às decisões materiais.

Essa carta indica:

decisões financeiras guiadas por valores pessoais

uso do dinheiro para gerar bem-estar, não culpa

ajuda financeira ou apoio vindo de forma espontânea

reorganização emocional em relação a gastos e prioridades

O Ás de Copas lembra que dinheiro também carrega energia emocional. Gastar para preencher vazios raramente traz satisfação duradoura. Por outro lado, investir em algo que nutre a alma — seja conforto, aprendizado ou cuidado — tende a gerar uma sensação de abundância mais real.

É uma boa semana para:

revisar crenças sobre merecimento

praticar gratidão pelo que já se tem

alinhar finanças com aquilo que traz paz

A prosperidade, sob essa carta, começa dentro.

Mensagem Final do Ás de Copas

Esta semana não pede pressa. Ela pede presença.

O Ás de Copas nos ensina que todo novo ciclo verdadeiramente promissor começa quando estamos emocionalmente disponíveis para vivê-lo. Não é sobre controlar o futuro, mas sobre permitir que a vida nos toque novamente.

Entre o fim de um ano e o início de outro, essa carta sussurra: “Abra o coração. O resto encontra o caminho.”

Que 2026 se inicie como um novo tempo em que, apesar do cansaço e das lutas, o amor — como anuncia o Ás de Copas — seja a força que sustenta a esperança e abre caminho para recomeços verdadeiros.

Feliz Ano Novo! Muita luz, paz e amor!

Ana Cristina Paixão